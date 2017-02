En algunas ocasiones, al recibir por WhatsApp un vídeo, aparece un mensaje “Lo sentimos, no se puede reproducir este vídeo” (Sorry, this video cannot be played) y no es posible llegar a verlo de ninguna manera. Esto ocurre sobre todo en terminales con Android (y muchas veces cuando el vídeo provione de un iPhone).

Es una situación un poco frustrante, ya que basta que no se pueda abrir para que se tenga incluso más curiosidad por conocer su contenido.

¿Por qué no se puede reproducir el vídeo en WhatsApp y cuál es la solución que funciona?

