YouTube tiene muchas opciones visibles al reproducir un vídeo, pero también otros trucos con opciones menos conocidas que permiten reproducirlo automáticamente (o no) en bucle en silencio (o no), una y otra vez e incluso insertarlo en una página web y que no pare de repetirse.

Reproducir un vídeo de YouTube en bucle puede tener múltiples ventajas, sobre todo si este es corto, tanto si se visualiza en la web de YouTube como si se inserta a través del código correspondiente en una página web o blog.

¿Cómo conseguir que un vídeo de YouTube se vea en bucle?

