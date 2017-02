WhatsApp: no se puede reproducir vídeo. Causas y solución

En algunas ocasiones, al recibir por WhatsApp un vídeo, aparece un mensaje “Lo sentimos, no se puede reproducir este vídeo” (Sorry, this video cannot be played) y no es posible llegar a verlo de ninguna manera. Esto ocurre sobre todo en terminales con Android (y muchas veces cuando el vídeo provione de un iPhone).

Es una situación un poco frustrante, ya que basta que no se pueda abrir para que se tenga incluso más curiosidad por conocer su contenido.

¿Por qué no se puede reproducir el vídeo en WhatsApp y cuál es la solución que funciona?

¿Por qué no se puede reproducir el vídeo de WhatsApp?

La respuesta rápida es que no están instalados los CÓDECS necesarios en el terminal con Android.

Para reproducir un vídeo en cualquier plataforma (y Android y los vídeos recibidos por WhatsApp no son una excepción) hacen falta tener una serie de tablas de decodificación y de interpretación de los formatos, por así decirlo.

Para poder visualizar un fichero de extensión MP4, por ejemplo, hacen falta que tanto el sonido como las imágenes incluidas en él estén en un determinado formato que el dispositivo sea capaz de interpretar y, por tanto, reproducir.

Lo mismo se puede decir de otros vídeos de extensión AVI , MOV, WMV, MPG (o MPEG), etc.: necesitan el CÓDEC correspondiente.

Si no se tienen los CÓDECS necesarios, el vídeo no se puede abrir y aparece el fatídico mensaje de “Lo sentimos, no se puede reproducir este vídeo”.

En otras ocasiones puede ser que incluso se llegue a oír el vídeo pero no se vean las imágenes o al revés: que se visualice pero no se oiga.

Sin haber hecho un estudio pormenorizado y en los casos que he podido comprobar, en bastantes ocasiones el vídeo que no se puede abrir y se recibe por WhatsApp proviene de una grabación realizada en otra plataforma (por ejemplo un iPhone con iOS o un terminal con Windows Phone).

Solución a “Lo sentimos, no se puede reproducir este vídeo” en WhatsApp

A la vista de lo expuesto, queda claro que lo que hace falta para poder visualizar un vídeo recibido por WhatsApp es tener los CÓDECS necesarios.

Por tanto, para no tener problemas al reproducir cualquier vídeo, una solución fácil y que funciona es, explicada paso a paso:

En el terminal con Android, abrir “Google Play” y buscar algún reproductor de vídeos que sea compatible con muchos formatos. Uno muy recomendable es VLC for Android por su versatilidad y por ser Open source y multiplataforma.

Instalar el “VLC for Android” tocando sobre el botón correspondiente. Puede ser necesario liberar espacio previamente en el dispositivo borrando aplicaciones no utilizadas, sobre todo en terminales con Android que disponen de poco espacio de almacenamiento, si bien el VLC no tiene un tamaño excesivo (unos 14 MB).

Una vez finalizado el proceso de instalar el reproductor VLC, abrir WhatsApp.

Intentar abrir el vídeo que no se puede reproducir.

Aparecerá una nueva ventana en la que pregunta con qué reproductor se quiere abrir bajo el epígrafe de “Uso de acciones completas” como la de la imagen. En ella se encuentran los reproductores instalados. Tocar en el VLC y pulsar el botón “Siempre” para esta elección se guarde como predeterminada.

Debería poder visualizarse el archivo que daba problemas, reproduciendo audio y vídeo.

¿Y si esta solución a “No se puede reproducir este vídeo” te funciona pero luego deja de hacerlo?

Si consigues que se solucione el problema pero luego vuelve a fallar y aparece de nuevo el mensaje de que “Lo sentimos, no se puede reproducir este vídeo”, es porque la aplicación predeterminada para reproducir vídeos ha cambiado a la que no permite verlo.

Lo que tienes que hacer es ir a Ajustes > Administrador de Aplicaciones > Todas y buscar la app “Vídeo”.

Si tocas en ella, se abre la ficha y por la parte del medio deberá poner “Iniciar de forma predeterminada”:

Esta aplicación está definida para abrirse de forma predeterminada para algunas acciones. Borrar valores predeterminados.

Dale a Borrar valores predeterminados si no está sombreado.

Al volver a WhatsApp, te preguntará al intentar abrir el vídeo con qué lo quieres abrir, si con “Vídeo” o con VLC para Android. Como explicaba antes, escoge VLC para Android siempre y ya debería funcionar correctamente.

Si Borrar valores predeterminados está oscurecido, es que otra aplicación está como predeterminada. Si no sabes cuál es, una posible solución es instalar otro reproductor de vídeos, por ejemplo, Google Photos.

Una vez instalada, vuelve a WhatsApp e intenta reproducir el vídeo. Te preguntará si quieres escoger entre el reproductor “Vídeo”, el VLC comentado antes o Google Fotos. Elige el que quieras (a mí me gusta el VLC for Android) y vuelve a marcar la casilla.

Ya debería poder verse el vídeo que antes decía “Lo sentimos, no se puede reproducir este vídeo” en WhatsApp.

