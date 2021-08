Truco para descargar la última versión compatible de una app en iPhone, iPad y iPod touch (Actualizado)

| Por

En ocasiones queremos descargar una determinada app el iPhone, iPad o iPod touch y éste no tiene la última versión de iOS instalado (o la que la aplicación necesita e indica en la App Store), por lo que da un error y un mensaje como este:

Aplicación requiere iOS xx o posterior. Para descargar y utilizar aplicación debes actualizar a la versión iOS (la que sea).

Dando como única alternativa «Aceptar» (no permite descargar una versión más antigua compatible con el dispositivo, a pesar de que es muy posible que exista). Hay otra solución.

A veces, el iPhone, iPad o iPod no dispone de la última versión de iOS instalada porque el propietario no quiere como se puede comprobar en este artículo de 82 capturas de pantalla de iPhone y 108 de iPad (para evitar que vaya más lento, porque no le gusta, etc.), pero en otros casos, es porque simplemente no se puede. Existe un truco muy fácil para poder descargar (si existe) una versión compatible de la app con la versión de iOS que tengamos instalada, sea casi cual sea.

Artículo actualizado en abril de 2018.

Cómo actualizar el iPhone, iPad y iPod touch

Es recomendable tener la última versión de iOS, el sistema operativo del iPhone, iPad y iPod touch para poder aprovechar al máximo las funcionalidades que ofrece y estar a salvo de problemas de seguridad que con regularidad corrigen.

Para comprobar si hay una actualización (aunque el dispositivo lo recuerda de vez en cuando) hay que ir al apartado:

Ajustes > General > Actualización software

O bien conectar el dispositivo a iTunes y comprobar desde ahí si hay actualizaciones disponibles (la única opción para aparatos más antiguos sin actualizaciones OTA –over the air-) Y ahí verificar si hay una nueva versión o no.

Todos los dispositivos tienen una vida y un ciclo de actualizaciones más o menos largas.

iPhone original (Edge) : hasta iPhone OS 3.1.3.

: hasta iPhone OS 3.1.3. iPhone 3G : última versión iOS 4.2.1.

: última versión iOS 4.2.1. iPhone 3GS : última versión iOS 6.4.6.

: última versión iOS 6.4.6. iPhone 4 : última versión iOS 7.1.2.

: última versión iOS 7.1.2. iPhone 4s, 5, 5 c : última versión iOS 10.x

: última versión iOS 10.x iPhone 5s, SE, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 plus, 8 y 10: todavía tienen actualizaciones.

iPad 1 : última versión de iOS 5.1.1.

: última versión de iOS 5.1.1. iPad 2, iPad 3 : última versión iOS 9.x.

: última versión iOS 9.x. iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, mini 2, 3 y 4, iPad 5 y iPad Pro: todavía tienen actualizaciones.

iPod touch original (Primera generación) : hasta iPhone OS 3.1.3.

: hasta iPhone OS 3.1.3. iPod touch (Segunda generación) : hasta iOS 4.2.1.

: hasta iOS 4.2.1. iPod touch (Tercera generación) : última versión iOS 5.1.1.

: última versión iOS 5.1.1. iPod touch (Cuarta generación/FaceTime) : hasta iOS 6.1.6.

: hasta iOS 6.1.6. iPod touch (Quinta generación): todavía con actualizaciones.

Solución para descargar una app compatible de la Apple App Store si no deja porque dice que requiere una versión posterior de iOS

En caso de tener un dispositivo que ya no se puede actualizar más y al que queremos instalar una app para seguir aprovechándolo, puede ser que al intentar descargar la app desde la App Store, dé el mensaje de:

Aplicación requiere iOS (la que sea) o posterior. Para descargar y utilizar aplicación debes actualizar a la versión iOS (la que sea).

Apple desde hace un tiempo tiene disponibles en la App Store versiones antiguas de las diferentes apps pensando en dispositivos más antiguos, si bien no están todas y, por defecto como se puede comprobar, ofrecen siempre la última versión.

Truco: ¿Cómo hacer para descargar una versión anterior compatible de una app?

El “truco” consiste en descargar la app al menos una vez en algún dispositivo asociado a la misma cuenta de la App Store. De esta manera, consta ya la descarga y permite instalarla en el dispositivo antiguo o no actualizado.

En un vídeo:

Por ejemplo, si en un iPhone 3GS intento instalar la app de Gmail, me dice que no puedo, que necesita iOS 7.1 pero la última versión de iOS para el iPhone 3GS es la 6.4.6.

Por tanto, si disponemos de un iPad, iPod touch, iPhone más moderno, etc. que tengan la misma cuenta de la App Store, no hay más que descargarla en el dispositivo moderno y luego hacerlo en el antiguo.

Si no tenemos más aparatos de Apple modernos, una opción perfectamente válida es descargarla en iTunes cómodamente en el PC o Mac, donde nunca dará un problema de versión.

De esta manera, ya estará “adquirida” y descargada y si se intenta la operación desde el dispositivo antiguo (hay que fijarse que ya no aparece la palabra “Obtener”/“Instalar” sino una nube, lo que indica que la app ya está “comprada” –aunque sea gratis-).

Como se puede comprobar, el mensaje cambia bastante a uno que gusta mucho más:

¿Descargar una versión anterior de esta app?

La versión actual requiere iOS … o posterior, pero puedes descargar la última versión compatible.

Cancelar / Descargar

Hay que tener en cuenta que no todas las apps tienen disponible estas versiones anteriores, por lo que parece, pero sí muchas de ellas, con lo que en la mayor parte de los casos que he visto, se han podido instalar y con ellas seguir utilizando dispositivos perfectamente operativos, dándoles una segunda o tercera vida.

Actualizado abril 2018: en la última versión de iTunes no permiten ya descargar aplicaciones, por lo que pueden darse dos escenarios: