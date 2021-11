Cómo evitar 10 pequeños errores ortográficos frecuentes

| Por

A pesar de que este no es un blog dedicado a la lengua (ni mucho menos), sí que me ha parecido una idea práctica hacer una recopilación de diez reglas más o menos conocidas que permiten evitar algunos gazapos que todos cometemos a veces y suelen verse con frecuencia en publicaciones en redes sociales, entradas de blogs y textos en general según mi punto de vista y experiencia. No está basada en ningún estudio o estadística, sino (todo junto) que son los que (a mí) me parecen más populares.

Solamente prestando un poco de atención se pueden evitar fácilmente para conseguir escribir lo mejor posible. Sobre la importancia de hacerlo elaboré este post: «La importancia de escribir correctamente, incluso en redes sociales«.

Para evitar algunos pequeños errores frecuentes a la hora de escribir debemos recordar que:

El símbolo de porcentaje (%), el dólar ($), el euro (€) y las magnitudes físicas y matemáticas (excepto ángulo º) se escriben separados (por un espacio) de la cifra que acompañan. Por ejemplo: 100 % y 180 €. Absorber: se escribe así, absorber. Es muy frecuente verlo mal escrito (quizá por similitud con observar). Los signos de puntuación que expresan una pausa (coma, punto, punto y coma, dos puntos) deben ir siempre pegados a la palabra anterior y seguidos de un espacio. Por ejemplo: El perro, fiel amigo de su amo, es… Signos de interrogación y exclamación: deben ir por parejas y tener uno de apertura y otro de cierre obligatoriamente (¿Ejemplo?, ¡Ejemplo!) salvo en estos casos: Cuando se usan entre paréntesis para expresar duda o sorpresa. Por ejemplo: Esto es gracioso (?) y sorprendente (!) .

. Cuando hay fechas dudosas en un dato. Se recomiendan poner colocar ambos símbolos Hernández, Gregorio (¿1576?-1636), aunque es posible poner solo uno: Hernández, Gregorio (1576?-1636).

Después de un signo de interrogación o exclamación no se pone punto adicional. Los meses del año, los días de la semana así como las estaciones del año se escriben con la primera letra minúscula. Por ejemplo: enero, martes (salvo que empiecen una frase o se trate de un nombre propio, por ejemplo: Calle Primero de Mayo).

Las mayúsculas se deben acentuar exactamente igual que las minúsculas (y, de paso, recordar que escribir en Internet en mayúsculas se asocia a GRITAR). Dio, vio, fue, fui y ti: No llevan tilde nunca . Los monosílabos tónicos no llevan nunca acento gráfico salvo que sean diactríticos (para diferenciar una función de otra como por ejemplo dé -forma del verbo dar- o de -preposición-) pero en este caso ti con tilde no existe . Sino y si no: Sino es un sustantivo que significa destino y también una conjunción adversativa que se usa para contraponer un concepto afirmativo a otro negativo ( No quiero esto sino aquello ).

es un sustantivo que significa destino y también una conjunción adversativa que se usa para contraponer un concepto afirmativo a otro negativo ( ). No debe confundirse con si no (separado) que es una conjunción condicional (No puedes comer postre si no terminas las lentejas). Un truco sencillo para saber si es junto o separado es intentar intercalar otro contenido entre el si y el no sin que la frase pierda el sentido. Ante la duda y si hay que elegir al azar, estadísticamente es más fácil acertar si se escribe separado. Sí y si, mí y mi: Si se escribe sin tilde cuando es conjunción por ejemplo para una condición ( Si consumes manzanas, estarás sano ) o si sustantivo ( Si es una nota musical ).

se escribe sin tilde cuando es conjunción por ejemplo para una condición ( ) o sustantivo ( ). S í tiene tilde cuando es adverbio de afirmación ( Sí, lo confieso, me gustan las manzanas ), pronombre personal reflexivo ( Hablar para sí mismo ) o si es sustantivo ( Se dieron el sí ).

tiene tilde cuando es adverbio de afirmación ( ), pronombre personal reflexivo ( ) o si es sustantivo ( ). Mi no lleva tilde cuando es un adjetivo que denota posesión ( Esta es mi manzana ) o mi sustantivo ( Mi, la nota musical ).

no lleva tilde cuando es un adjetivo que denota posesión ( ) o sustantivo ( ). En cambio, cuando mí es un pronombre personal sí que lleva tilde: Está delante de mí. Por qué/Porque/Porqué/Por que. Generan siempre muchas dudas, pero es sencillo si se tiene claro su uso: Por qué: Interrogativo o exclamativo. Formado por la preposición por y el interrogativo o exclamativo qué (usado en interrogativas directas e indirectas -preguntas sin signos de interrogación): ¿Por qué consumes manzanas? No entiendo por qué consumes manzanas .

Interrogativo o exclamativo. Formado por la preposición y el interrogativo o exclamativo (usado en interrogativas directas e indirectas -preguntas sin signos de interrogación): . Porque : Conjunción causal o final que responde a la pregunta planteada por por qué . Como manzanas porque son sanas .

: Conjunción causal o final que responde a la pregunta planteada por . . Porqué : Sustantivo masculino que significa «Causa, razón o motivo»: No comprendo el porqué de tu comportamiento . Como es un sustantivo, lleva un artículo delante: el porqué, los porqués .

: Sustantivo masculino que significa «Causa, razón o motivo»: . Como es un sustantivo, lleva un artículo delante: . Por que : Puede ser uno de estos casos: La preposición por y el pronombre relativo que : No sabemos la verdadera razón por (la) que come manzanas . La preposición por y la conjunción subordinante que . Esta combinación aparece en el caso de verbos, sustantivos o adjetivos que

rigen un complemento introducido por la preposición por y llevan además una oración subordinada introducida por la conjunción que: Nos mostró su preocupación por que los niños pudieran enfermar .

: Puede ser uno de estos casos:

¿Conoces algún otro pequeño error frecuente? Déjalo en los comentarios.

Recomiendo visitar la web de Fundéu BBVA, la de Wikilengua y la de la Real Academia Española para consultar otras dudas.

Gracias a @AlvaroPlz por su apoyo en este artículo.

