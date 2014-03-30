Cómo evitar que Facebook utilice nuestro nombre en sus anuncios

A nadie le resultará una sorpresa saber que hay estudios e informes que indican que, como consumidores, nos fiamos más de la opiniones y recomendaciones de amigos y familiares que de lo que nos cuentan las marcas a través de la publicidad u otros medios.
Si sabemos que una persona en la que confiamos recomienda un cierto producto o servicio, es probable que, si nos interesa, le hagamos caso y sigamos su consejo. En esto se basa mucha de la publicidad actual y especialmente los anuncios sociales que podemos ver en distintas plataformas y redes sociales como Facebook, por ejemplo.
Si decimos que algo (una fanpage, un contenido, etc.) nos gusta en Facebook, es posible que aparezca un anuncio o recomendación a algunos de nuestros amigos y en él figure nuestro nombre, informando de la acción social que hemos realizado, por ejemplo en este caso, decir que nos gusta. De esta manera, estaremos implícitamente (y sin saberlo) ayudando a vender lo anunciado.
¿Cómo evitar que Facebook nos “use” para recomendar algunos anuncios? Fácil.
Ante todo Facebook aclara varios puntos sobre su programa de publicidad Facebook Ads para que estemos tranquilos desde el punto de vista de privacidad:
Siempre que naveguemos por las páginas de Facebook u otras webs que tengan plugins de esta red social, veremos de manera preferente las recomendaciones, caras, acciones, etc. realizadas por nuestros amigos, ya que serán las que más confianza nos inspiren para hacer lo mismo. De esto se deduce también que debemos tener precaución a lo que se comparte o decimos que nos gusta.
Por ejemplo, si yo hubiese dicho que “Me gusta” Denver sushi, el anuncio que verían mis amigos sería algo así:
Hay que recordar que la publicidad es la manera que tiene Facebook de ganar dinero principalmente, por tanto no es posible desactivar en ningún caso que nos presente anuncios.
Lo que sí podremos hacer es configurar que no deseamos que nuestro nombre aparezca en los anuncios a nuestros amigos. Para eso debemos ir a este apartado tras iniciar sesión en Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads§ion=social&view
“Personas que pueden ver mis acciones sociales asociadas con anuncios” e indicar en el desplegable “Nadie”.
¿Vas a desactivar esta opción o a dejarla operativa?
Más información en Facebook: Cómo interactuar con los anuncios.
Yo ya lo he desactivado, gracias Christian
Gracias a ti por la visita, el comentario y la difusión, Begotzu.
Oh, genial Christian!! Yo también lo he desactivado. Muchas gracias!!
Genial, Alexandra. Gracias por el comentario.
Muy buen post Christian. No me sabía la opción para cambiar, pero la verdad que la privacidad en Facebook da mucho «miedito».
Cambia a una velocidad impresionante, hay mucha desinformación sobre ella y al final todas las decisiones giran en torno a rascar pasta (lógicamente porque es una empresa y no una ONG).
¿crees que tendría salida un curso sobre privacidad en Facebook?
Un abrazo
Hola, Chema
Se me había quedado sin contestar tu comentario. La verdad es que es difícil seguir los cambios en la privacidad de Facebook porque son varios apartados y no siempre son muy intuitivos o fáciles de entender. En mi opinión, todo debería ser privado salvo que se pida lo contrario, pero lamentablemente el señor Zuckerberg y sus empleados no opinan lo mismo.
Es probable que tuviese salida un curso así, sí, lo que ocurre es que una vez configurado, se pierde interés porque no es algo que se vaya a tocar en muchas ocasiones (salvo que haya cambios, con lo que lo aprendido en el curso puede que no tenga ya validez). Inconvenientes del cambio continuo que pasa en las redes.
Saludos.
Desactivado!! Gracias Christian
Genial. Gracias, Ana.
Que bien muchas graciaas!!
devuélveme mi Facebook
Eso solo puede hacerlo Facebook.
Mi cuenta es inhabilitado quiero recuperar no se cómo
Y hermosa frontera