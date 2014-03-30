Cómo evitar que Facebook utilice nuestro nombre en sus anuncios

| Por

A nadie le resultará una sorpresa saber que hay estudios e informes que indican que, como consumidores, nos fiamos más de la opiniones y recomendaciones de amigos y familiares que de lo que nos cuentan las marcas a través de la publicidad u otros medios.

Si sabemos que una persona en la que confiamos recomienda un cierto producto o servicio, es probable que, si nos interesa, le hagamos caso y sigamos su consejo. En esto se basa mucha de la publicidad actual y especialmente los anuncios sociales que podemos ver en distintas plataformas y redes sociales como Facebook, por ejemplo.

Si decimos que algo (una fanpage, un contenido, etc.) nos gusta en Facebook, es posible que aparezca un anuncio o recomendación a algunos de nuestros amigos y en él figure nuestro nombre, informando de la acción social que hemos realizado, por ejemplo en este caso, decir que nos gusta. De esta manera, estaremos implícitamente (y sin saberlo) ayudando a vender lo anunciado.

¿Cómo evitar que Facebook nos “use” para recomendar algunos anuncios? Fácil.

Ante todo Facebook aclara varios puntos sobre su programa de publicidad Facebook Ads para que estemos tranquilos desde el punto de vista de privacidad:

Los anuncios sociales solo muestran el mensaje del anunciante junto a las acciones que hemos llevado a cabo , como por ejemplo hacer clic en el botón “Me gusta” de una fanpage.

, como por ejemplo hacer clic en el botón “Me gusta” de una fanpage. Solo apareceremos si autorizamos que nuestro nombre aparezca en los anuncios sociales en los correspondientes ajustes de privacidad (que es lo que hay que cambiar si no es nuestro deseo e indico un poco más abajo), ya que el valor por defecto es que sí lo permitimos.

en los correspondientes ajustes de privacidad (que es lo que hay que cambiar si no es nuestro deseo e indico un poco más abajo), ya que el valor por defecto es que sí lo permitimos. Facebook no vende nuestros datos personales ni información a los anunciantes o publicistas .

. Solo los amigos que hayamos confirmado podrán ver las acciones sociales que hemos realizado junto con el anuncio.

podrán ver las acciones sociales que hemos realizado junto con el anuncio. En caso de que se utilice y aparezca nuestra fotografía, será siempre la del perfil y no otra que se pueda haber subido a alguna de los álbumes de fotos.

Siempre que naveguemos por las páginas de Facebook u otras webs que tengan plugins de esta red social, veremos de manera preferente las recomendaciones, caras, acciones, etc. realizadas por nuestros amigos, ya que serán las que más confianza nos inspiren para hacer lo mismo. De esto se deduce también que debemos tener precaución a lo que se comparte o decimos que nos gusta.

Por ejemplo, si yo hubiese dicho que “Me gusta” Denver sushi, el anuncio que verían mis amigos sería algo así:

Hay que recordar que la publicidad es la manera que tiene Facebook de ganar dinero principalmente, por tanto no es posible desactivar en ningún caso que nos presente anuncios.

Lo que sí podremos hacer es configurar que no deseamos que nuestro nombre aparezca en los anuncios a nuestros amigos. Para eso debemos ir a este apartado tras iniciar sesión en Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads§ion=social&view

“Personas que pueden ver mis acciones sociales asociadas con anuncios” e indicar en el desplegable “Nadie”.

¿Vas a desactivar esta opción o a dejarla operativa?

Más información en Facebook: Cómo interactuar con los anuncios.