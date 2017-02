Reglas de Twitter: ¿Por qué Twitter cierra o suspende una cuenta?

Twitter tiene unas reglas, que si no se cumplen, provocan que una cuenta de Twitter sea suspendida. Esto es así para mantener el orden en sus plataforma y protegernos del spam y de otras amenazas, cuenta con una serie de sistemas que detectan y bloquean las cuentas que consideran que incumplen una serie de normas. Esto es normal. Lo que ya no lo es tanto, es lo que esta ocurriendo estos días, ya que muchos usuarios de Twitter se están encontrando con la desagradable sorpresa de tener suspendida la cuenta sin saber muy bien por qué como se puede ver en el post Twitter suspende cuentas legítimas y cómo resolverlo. Cuando es algo tan generalizado y tan puntual, me atrevería a decir que se trata de un problema de sus sistemas, pero solo son conjeturas.

Lo que sí está claro es que hay que respetar las normas que impone Twitter para usar su plataforma, y estas son:

¿Por qué suspenden cuentas de Twitter?

Limitaciones del contenido y uso de Twitter

Suplantación de identidad: El usuario no puede suplantar la identidad de otros (famosos o no) utilizando los servicios de Twitter de manera que confunda o engañe a otros, o, incluso, solamente intente hacerlo.

Twitter se reserva el derecho a recuperar nombres de usuario en representación de empresas o individuos que posean un cierto derecho legal o la marca registrada de dichos nombres. Las cuentas que empleen nombres de empresas y/o logotipos que lleven a confusión serán suspendidas de forma permanente.

Twitter se reserva el derecho a recuperar nombres de usuario en representación de empresas o individuos que posean un cierto derecho legal o la marca registrada de dichos nombres. Las cuentas que empleen nombres de empresas y/o logotipos que lleven a confusión serán suspendidas de forma permanente. Privacidad: El usuario tiene prohibido publicar o enviar información confidencial o privada sobre otros, como, por ejemplo, números de tarjetas de crédito, dirección postal o números de documentos nacionales de identidad, sin autorización expresa.

El usuario tiene prohibido publicar o enviar información confidencial o privada sobre otros, como, por ejemplo, números de tarjetas de crédito, dirección postal o números de documentos nacionales de identidad, sin autorización expresa. Violencia y Amenazas: El usuario no podrá publicar o enviar amenazas de violencia directa o específica contra otros.

El usuario no podrá publicar o enviar amenazas de violencia directa o específica contra otros. Derechos de autor: Si no se respeta la normativa de propiedad intelectual y de derechos de autor, Twitter puede suspender o cerrar la cuenta. Los procedimientos de derechos de autor de Twitter están estipulados en las Condiciones de Servicio.

Si no se respeta la normativa de propiedad intelectual y de derechos de autor, Twitter puede suspender o cerrar la cuenta. Los procedimientos de derechos de autor de Twitter están estipulados en las Condiciones de Servicio. Uso ilegal: El usuario no podrá utilizar Twitter para ningún propósito ilícito o realizar actividades ilegales. Los usuarios internacionales aceptan cumplir con toda ley local referente a cualquier conducta en línea y contenido aceptable.

El usuario no podrá utilizar Twitter para ningún propósito ilícito o realizar actividades ilegales. Los usuarios internacionales aceptan cumplir con toda ley local referente a cualquier conducta en línea y contenido aceptable. Uso indebido de Insignias de Twitter: Los usuarios no pueden utilizar los símbolos de “Cuenta Verificada” o “Producto Promocionado” salvo que cuenten con la debida autorización de Twitter. Las cuentas que utilicen dicha insignia como parte de las fotos de perfil, imágenes de fondo o que impliquen de alguna manera una falsa afiliación con Twitter serán suspendidas.

Spam y abusos – Conllevan una cuenta suspendida

Twitter está también muy pendiente de todo lo relacionado con el spam y la utilización abusiva de las cuentas (tanto desde el punto de vista técnico como de la parte humana) y la realización de estas actividades puede conllevar una suspensión permanente. Cualquier cuenta que participe en las actividades especificadas que se indican, puede ser cerrada para siempre, echando por tierra miles de horas de esfuerzo y trabajo. Es importante, antes de nada, tener en cuenta dos conceptos que maneja Twitter:

¿Qué es el seguimiento agresivo?

El seguimiento agresivo se define como acto de seguir indiscriminadamente cientos de cuentas con el único propósito de atraer la atención. Sin embargo, seguir a algunos usuarios si sus cuentas parecen interesantes es algo normal y no se considera agresivo.

¿Qué es seguimiento intermitente agresivo?

Si el usuario decide seguir a alguien y luego cambia de opinión, no hay más que visitar el perfil de esa cuenta y dejar de seguirla, no hay ningún problema. El seguimiento intermitente agresivo es cuando una cuenta sigue y deja de seguir de forma reiterada a bastantes usuarios. La finalidad de esto puede ser captar la atención de mucha gente, para salvar un límite de Twitter o para cambiar la proporción entre seguidores y seguidos. Estas conductas afectan negativamente a la experiencia en Twitter de otros usuarios, son tácticas comunes de spam y pueden dar lugar a la suspensión de la cuenta.

Existen muchas herramientas en Internet que permiten realizar estas actividades de forma automática pero, como se verá a continuación, se corre el riesgo de que Twitter lo detecte y suspendan o cierren definitivamente la cuenta. Por regla general, Twitter no recomienda la utilización de ningún programa que automatice tareas como las respuestas, retuitear o similares. Al final del artículo, tras las reglas, vienen las recomendaciones y opinión de Twitter al respecto.

Las reglas sobre el spam y los abusos, son:

Cuentas en Serie: El usuario no podrá crear varias cuentas para propósitos perjudiciales o abusivos. La creación masiva de cuentas puede acarrear la suspensión de todas las cuentas relacionadas (no solo las falsas) . Cualquier infracción de las Reglas de Twitter puede causar la suspensión permanente de todas las cuentas.

El usuario no podrá crear varias cuentas para propósitos perjudiciales o abusivos. La creación masiva de cuentas puede acarrear la suspensión de . Cualquier infracción de las Reglas de Twitter puede causar la suspensión permanente de todas las cuentas. Ocupación ilegal de nombre de usuario: El usuario no podrá ocupar ilegalmente nombres de usuario. Las cuentas que no tengan actividad durante más de 6 meses podrán ser eliminadas sin notificación adicional. Algunos condicionantes que tienen en cuenta en Twitter a la hora de determinar qué conducta se considera como uso ilegal del nombre de usuario son: El número de cuentas creadas. Crear cuentas con el propósito de impedir que otros utilicen dichos nombres de cuentas. Crear cuentas con el propósito de vender dichas cuentas. Utilización de información del contenido de terceras partes para actualizar y mantener cuentas con los nombres de dichas terceras partes

El usuario no podrá ocupar ilegalmente nombres de usuario. Las cuentas que no tengan actividad durante más de 6 meses podrán ser eliminadas sin notificación adicional. Algunos condicionantes que tienen en cuenta en Twitter a la hora de determinar qué conducta se considera como uso ilegal del nombre de usuario son: Spam en invitaciones: El usuario no podrá importar direcciones de la agenda de contactos de Twitter.com para enviar invitaciones repetidas o en masa.

El usuario no podrá importar direcciones de la agenda de contactos de Twitter.com para enviar invitaciones repetidas o en masa. Venta de nombres de usuario: Está prohibido comprar y vender nombres de usuario de Twitter.

Está prohibido comprar y vender nombres de usuario de Twitter. Malware/Phishing: El usuario no podrá publicar o crear enlaces a contenido fraudulento con la intención de dañar o perjudicar el navegador o comprometer la privacidad de otro usuario.

El usuario no podrá publicar o crear enlaces a contenido fraudulento con la intención de dañar o perjudicar el navegador o comprometer la privacidad de otro usuario. Spam: El usuario no podrá usar el servicio de Twitter para enviar spam. Twitter irá modificando la definición de lo es con considerado como hacer spam a medida que en vayan detectando nuevos trucos o tácticas por parte de los spammers. En cualquier caso, se consideran algunos factores como permanentes para determinar que una conducta está realizando spam y estos son: Si el usuario sigue un gran número de usuarios en un corto período de tiempo. Si el usuario se hace seguidor y deja de seguir a otras cuentas en un corto periodo de tiempo, de manera particular por medios automatizados (seguimiento intermitente agresivo) usando herramientas para ello. Si el usuario sigue y deja de seguir repetidamente, ya sea para conseguir más seguidores o para atraer más atención al perfil. Si el usuario tiene un pequeño número de seguidores en comparación con la cantidad de personas a las que sigue. Si las actualizaciones son principalmente enlaces y no actualizaciones personales. Si el usuario publica enlaces engañosos. Si un gran número de personas ha bloqueado al usuario. Si Twitter ha recibido un cierto número de quejas por spam en contra del usuario. Si el usuario publica contenido duplicado en múltiples cuentas o múltiples actualizaciones duplicadas en una cuenta. Si el usuario publica múltiples actualizaciones sin relación con un tema utilizando un cierto hashtag (#). Si el usuario publica múltiples actualizaciones sin relación con un trending topic. Si el usuario envía un gran número de @respuestas o menciones duplicadas. Si el usuario envía un gran número de @respuestas no solicitadas en un intento de mandar spam a un servicio o enlace. Si el usuario añade un gran número de usuarios sin relación con listas en un intento de mandar spam a un servicio o enlace. Si el usuario publica de manera repetida los tuits de otros usuarios como propios. Si el usuario ha intentado “vender” seguidores, en particular a través de tácticas consideradas seguimiento agresivo o seguimiento intermitente. Si el usuario crea o compra cuentas para obtener seguidores. Usar o promover sitios de terceros que afirman conseguir más seguidores (como trenes de seguidores, sitios que prometen “más seguidores con rapidez” o cualquier otro sitio que ofrezca añadir seguidores automáticamente a tu cuenta). Si el usuario crea puntos de interés falsos o engañosos. Si el usuario crea puntos de interés para ocupación ilegal de nombre o spam.

El usuario no podrá usar el servicio de Twitter para enviar spam. Twitter irá modificando la definición de lo es con considerado como hacer spam a medida que en vayan detectando nuevos trucos o tácticas por parte de los spammers. En cualquier caso, se consideran algunos factores como permanentes para determinar que una conducta está realizando spam y estos son:

Pornografía: El usuario no podrá usar imágenes obscenas o de contenido pornográficas en su foto de perfil, de usuario o en la imagen de fondo de de la cuenta.

Opinión oficial de Twitter sobre hacer ciertas tareas de forma automática

Enviar automáticamente un tuit al completar una cierta acción

En general, es correcto tuitear al realizar una cierta acción, por ejemplo tras subir un vídeo a YouTube, al crear un álbum de fotos o después de superar un récord en un cierto juego. Automatizar tuits patrocinados como una forma de publicidad tiene restricciones adicionales, siempre de acuerdo con las reglas de tuits patrocinados .

Crear tuits automáticos con informaciones externas

Si se desea automatizar la publicación de un feed RSS del propio blog personal o ciertas actualizaciones, se aplican siguientes condiciones:

Feeds de su propio blog : No hay ningún problema siempre y cuando se respeten las reglas de Twitter ya comentadas en los puntos anteriores.

: No hay ningún problema siempre y cuando se respeten las reglas de Twitter ya comentadas en los puntos anteriores. Feeds que pasan por redireccionamientos o las páginas de promoción : Si se envían enlaces automáticos que redireccionan a través de landing pages o páginas de anuncios antes del contenido final, la cuenta puede ser suspendida por la publicación de enlaces engañosos, que es una una violación de las reglas de Twitter.

: Si se envían enlaces automáticos que redireccionan a través de landing pages o páginas de anuncios antes del contenido final, la cuenta puede ser suspendida por la publicación de enlaces engañosos, que es una una violación de las reglas de Twitter. Feeds para el beneficio de la comunidad: Se pueden crear si son para estos fines, o bien para proporcionar información a un grupo de cierto nicho de usuarios, como por ejemplo información del tiempo o de tráfico.

Tuitear automáticamente en un Trending topic

Los Trending Topics son los temas sobre los que más se está tuiteando en un cierto momento. Publicar tuits de manera automática en los Trending topics puede degradar la experiencia de otros usuarios, y puede provocar que los contenidos de la cuenta no aparezcan entre los resultados de la búsqueda (quedan filtrados). Si esto sucede, los seguidores seguirán viendo los tuits enviados pero éstos no saldrán en las búsquedas.

Automatizar los tuits para incluir referencias a los Trending topics sin que tengan relación, resultará en suspensión de la cuenta.

Creación automática en masa de cuentas

Existen razones legítimas por las que los usuarios pueden tener varias cuentas. Se permite la automatización de múltiples cuentas para beneficio de la comunidad. Por ejemplo, los usuarios de Twitter pueden saber cuándo el Telescopio Espacial Hubble pasa por encima de ellos, si están en San Francisco o Hong Kong. Estas cuentas generalmente se filtran de los resultados de búsqueda, ya que suelen publicar actualizaciones similares a través de múltiples cuentas.

La creación en masa de cuentas para la utilización de manera simultánea está, sin embargo, prohibida. En caso de duda, se puede preguntar al departamento de soporte de Twitter y se debe incluir la lista de cuentas y el uso previsto de cada una de ellas.

Los usuarios que gestionan las cuentas en serie deben respetar las reglas de Twitter y las infracciones pueden provocar la suspensión permanente de todas las cuentas relacionadas.

Robots generadores de spam de forma automática

Algunas cuentas de spam roban tuits de otros usuarios con el fin de aparecer como una persona real. Si el usuario cree que puede estar sufriendo este problema, lo mejor es que presente una solicitud de “Denuncia por spam”. Un equipo especializado de Twitter investigará para determinar si ésta es la causa.

Automatización de otras acciones de cuenta

@Respuestas y menciones automáticas

Las funciones de @respuesta y menciones están diseñadas para facilitar la comunicación entre usuarios. La automatización de estos procesos para llegar a muchas cuentas se considera un abuso. Si el usuario envía automáticamente mensajes de respuesta o menciones a muchas otras cuentas, los destinatarios deben solicitar o aprobar esta acción por adelantado. Por ejemplo, no se permite el envío de respuestas automatizadas basadas en búsquedas de palabras clave.

Los usuarios también deben tener una manera fácil de darse de baja de su servicio (además de la exigencia de que todos ellos deben solicitarlo antes de la recepción de los mensajes).

Retuitear a otros usuarios de forma automatizada

Twitter desaconseja retuitear automáticamente a otros usuarios en base a una cierta palabra clave y puede llegar a suspender las cuentas que mantienen este comportamiento, sobre todo si son bloqueadas frecuentemente con frecuencia y denunciadas por spam.

Seguir y dejar de seguir de forma automática

Los usuarios no pueden ni desarrollar ni utilizar cualquier servicio que permita seguir o dejar de seguir cuentas de una manera automatizada. Las cuentas y aplicaciones que realicen estas actividades serán suspendidas. En esta página de Twitter figuran las Reglas para seguir y buenas prácticas.

Hay que tener en cuenta que según las reglas de Twitter, las aplicaciones y servicios para “conseguir rápidamente seguidores” no están permitidos. Twitter desaconseja facilitar a estos servicios el nombre de usuario y la contraseña o el control de la cuenta. Es mejor ir poco a poco.

Automatización de los mensajes directos (DMs o MDs)

La utilización de un sistema automatizado para das las gracias por seguir la cuenta a los nuevos seguidores puede resultar molesto a algunas personas. Twitter no recomienda que se proceda de esta manera. Si un usuario recibe un DM que no le agrada, puede provocar que deje de seguir a la otra parte, con lo que ya no podrá mandarle más mensajes directos.

Conclusiones

Soy consciente de lo largo y “aburrido” que puede ser el post pero creo que como usuarios de Twitter debemos leer estas indicaciones y, al menos, tenerlas presentes. Crear una cuenta personal o profesional y que esté a nuestro gusto, localizando tuiteros interesantes, creando listas, marcando favoritos, divulgando tuits, etc. conlleva muchas miles de horas de trabajo y esfuerzo. Arriesgarlo todo y que la cierren por incumplir alguna de estas reglas es una temeridad, bajo mi punto de vista.

Parte de esta información está en la web de Twitter en español pero otra solo en inglés (y en ambos casos ha sido adaptado para este post por mí).

Fuente: Reglas de Twitter. Reglas de seguimiento y buenas prácticas. Reglas para automatizar y buenas prácticas.

