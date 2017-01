Cuenta suspendida en WhatsApp. Causas y solución [Actualizado con caso y vídeo 11-2014]

¿Sabías que WhatsApp suspende cuentas? ¿Te imaginas qué pasaría si de repente te suspendiesen la cuenta de WhatsApp? ¿Si no pudieses acceder más a ella ni comunicarte con tus grupos o contactos? Es posible. Como todas las plataformas, tiene unas normas que si no se cumplen, puede desencadenar que aparezca sin previo aviso el fatídico mensaje: “su número de teléfono no está autorizado a usar nuestro servicio”.

¿Por qué ocurre esto y cómo se soluciona? En los últimos días he recibido varias consultas a través de este blog en las que me preguntan precisamente por cuentas de WhatsApp desactivadas sin causa aparente ni explicación.

72 horas después de que WhatsApp suspenda una cuenta y si no se soluciona, a todos sus contactos ya no le aparece que es un usuario de este servicio.

Aunque por lo que parece en algunos casos WhatsApp avisa con un mensaje: “Su número de teléfono no está autorizado a usar nuestro servicio” en otros parece que no y simplemente no se conecta más y no puede enviar ni recibir mensajes, ni siquiera reinstalando la app.

La desactivación del servicio le puede ocurrir tanto a los usuarios de WhatsApp con un iPhone, Blacbkerry, Nokia Symbian o aquellos con un terminal con Android o Windows Phone. Todas las cuentas pueden ser suspendidas independientemente del dispositivo utilizado.

¿Por qué suspende una cuenta WhatsApp?

WhatsApp, por lo que he podido comprobar y me han confirmado las personas afectadas, no informa exactamente de por qué ha suspendido la cuenta, pero según los términos de uso prohíben expresamente entre otras acciones:

Enviar anuncios y otras materias comerciales (en teoría no se puede utilizar con fines comerciales) Enviar spam o mensajes no solicitados (es preferible usar listas de difusión a los mensajes a grupos en entornos profesionales) El texto del estado, la foto del perfil o los mensajes intercambiados (¿los leen?) no pueden violar las condiciones de servicio de WhatsApp: es decir, no pueden ser contenidos ilegales, obscenos, amenazas, manifestar odio, racismo, xenofobia o cualquier otro tema inapropiado u ofensivo. Molestar a otros usuarios Infringir de manera reiterada los Términos de Servicio de WhatsApp Utilizar sistemas automáticos (por ejemplo programas que comprueben si un número tiene asociada una cuenta de WhatsApp, sistemas de ingeniería inversa, arañas o bots, etc.) o aplicaciones no oficiales y no autorizadas para enviar mensajes a través de WhatsApp.

Yo añadiría también que no pagar la cuota de servicio es una razón para suspender la cuenta y es probable que si muchas personas te bloquean (10 consejos para privacidad en WhatsApp), acaben suspendiendo la cuenta (por pura lógica).

¿Qué hacer si te suspenden o desactivan la cuenta de WhatsApp?

Si se está seguro de no haber infringido los términos de uso, lo que hay que hacer es contactar con WhatsApp y enviarles un correo electrónico a support@whatsapp.com indicando:

Número de teléfono con el formato + Código del país Número de teléfono Modelo de dispositivo utilizado Y por supuesto la explicación de qué ha ocurrido (mensaje exacto, etc.). Aunque no hay nada que lo indique expresamente, personalmente creo que si es posible es mejor enviarlo en inglés ya que se trata de una empresa norteamericana y el soporte oficial está en este idioma. Interesa que respondan lo antes posible y cuantas menos trabas se le pongan a la consulta, mejor.

Por lo que me han confirmado, en uno o dos días se recupera la cuenta. Puede ser que suspendan algunas por error al igual que ocurre en otras plataformas como Twitter, pero también es cierto que con más de 500 millones de usuarios activos al mes, en WhatsApp tienen que tomar medidas para evitar el abuso. Ahora que pertenece a Facebook quizá usen nuevos algoritmos para detectarlo y por eso suspenden cuentas de una forma un poco más indiscriminada, a juzgar por los casos que estoy viendo.

En caso de que no devuelvan la cuenta suspendida de WhatsApp no queda más remedio que darse de alta con otro nuevo número y comunicárselo a todos nuestros contactos.

¿Te ha pasado? ¿Sabías que suspenden cuentas?

Actualización: como se puede comprobar en los comentarios a través de Ana, queda confirmado que a pesar de infringir las normas y que suspendan la cuenta (durante unos meses) si se insiste enviando correos, la acaban devolviendo si se demuestra la buena fe. Gracias por el testimonio

Aquí incluyo un vídeo de un reportaje de La Sexta Noticias del 10 de noviembre de 2014 y su noticia sobre WhatsApp de Beatriz Correal que trata este tema y en el que aparecemos, tanto Ana, localizada a través de este blog como yo:

Fuente: WhatsApp cuenta suspendida.

Compartir en redes sociales