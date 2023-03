Cómo instalar WhatsApp/WhatsApp Business beta en Android y iPhone y tener funcionalidades exclusivas

| Por

¿Sabes qué es WhatsApp beta/WhatsApp Business beta y cómo instalar gratis la versión oficial beta de WhatsApp o WhatsApp Business para Android y iPhone con nuevas funcionalidades exclusivas aún no disponibles para todo el mundo?

¿Qué es WhatsApp Messenger Beta/WhatsApp Business Beta?

WhatsApp dispone de versiones beta de sus apps para iPhone (iOS) y plataformas Android, al margen de la app oficial de WhatsApp por todos (o casi todos) conocida y de WhatsApp Business.

En estas versiones beta o de pruebas, WhatsApp/WhatsApp Business incorporan funciones, opciones y características antes de incorporarlas a la versión “estable” o utilizable por el público general.

Muchas de estas nuevas funcionalidades antes o después acaban siendo incorporadas a la versión estable tras un tiempo (como los stickers, videollamadas, etc.) mientras que otras, por una u otra razón, acaban siendo descartadas y no pasan de la versión beta, despareciendo cuando la app beta de WhatsApp se actualiza.

Es importante destacar que WhatsApp beta/WhatsApp Business beta, tanto para Android como para iPhone está pensada como parte del proceso de desarrollo de la aplicación, por lo que en muchos casos tiene fallos, se cierra inesperadamente, es especialmente lenta o no funciona totalmente bien.

No debemos confiar en que la app beta de WhatsApp sea muy estable. Es posible que así sea, pero también que dé problemas (generalmente no graves).

Todas las versiones de WhatsApp y WhatsApp Business (incluso la oficial estable) “caducan” pasado un cierto tiempo (del orden de algunas semanas o pocos meses –no hay una regla fija-, siendo necesario actualizar la app (gratis y sin complicaciones desde Google Play o la App Store según sea la plantaforma) para seguir utilizándola. Las versiones beta suelen caducar a los 90 días.

En el caso de WhatsApp Business beta para iPhone, es la única manera de tener WhatsApp Business en el iPhone hoy en día.

Cómo instalar la exclusiva versión oficial beta de WhatsApp/WhatsApp Business en Android

El proceso para instalar la versión beta de WhatsApp o WhatsApp Business para Android es muy sencillo. No lo es tanto conseguir ser un “beta tester” de WhatsApp oficial (sí de WhatsApp Business).

Cuando se llena este cupo no queda más remedio que esperar con paciencia.

Cómo darse de alta como beta tester de WhatsApp para Android

En cualquier caso, los pasos para convertirse en beta tester de WhatsApp para Android son muy sencillos y rápidos:

Darse de alta como “tester” de WhatsApp Una vez hecho el paso anterior, no hay más que acceder a WhatsApp y actualizar la app de WhatsApp (también se puede hacer por supuesto desde la Play Store).

Ya se puede ver cómo cambia el nombre de la app de WhatsApp Messenger a “WhatsApp Messenger (beta)”.

Fácil y sencillo siempre y cuando haya plaza disponible. De vez en cuando parece que en WhatsApp amplían el número de “beta testers” admitivos y lógicamente hay usuarios que se dan de baja del programa.

Si no hay plazas de «tester, el mensaje que da es:

Gracias por tu interés en formar parte de los testers de la aplicación WhatsApp Messenger.

Sin embargo, por ahora, el programa de pruebas de la aplicación WhatsApp Messenger ya no puede aceptar más testers

Cómo darse de alta como beta tester de WhatsApp Business para Android

Los pasos para convertirse en beta tester de WhatsApp Business para Android son también muy sencillos y rápidos:

Darse de alta como “tester” de WhatsApp Business Una vez hecho el paso anterior, no hay más que acceder a WhatsApp Business y actualizar la app de WhatsApp Business (también se puede hacer por supuesto desde la Play Store).

Ya se puede ver cómo cambia el nombre de la app de WhatsApp Messenger a “WhatsApp Messenger (beta)”.

Y tras confirmar que se desea uno convertir en «tester»…

En cualquier momento es posible notificar problemas o fallos en a dirección de correo electrónico android@support.whatsapp.com

Para darse de baja del programa de beta tester, en ambos casos,, no hay más que desinstalar la versión de prueba e instalar la versión pública a través de Google Play.

Cómo instalar la exclusiva versión oficial beta de WhatsApp/WhatsApp Business en iPhone

De manera similar a lo que ocurre en Android, en iOS (iPhone) también hay un número limitado de plazas para los usuarios que quieren instalar la app de WhatsApp y WhatsApp Business.

En WaBetaInfo, un blog especializado en WhatsApp y todas las novedades que tienen relación con este popular sistema de mensajería instantánea han publicado una página de testflight en la que informan si hay o no plazas de “beta tester de WhatsApp” disponbles, y regularmente las hay. No transcurre tanto tiempo como en el caso de WhatsApp para Android por lo que he podido constatar.

Cómo darse de alta como beta tester de WhatsApp para iPhone

En caso de que existan, solo hay que ejecutar los siguientes pasos para el caso de WhatsApp:

Visita desde el iPhone esta página para unirte al programa beta de WhatsApp para iPhone . Desde ahí es necesario, tal y como indican, descargar la app TestFlight de Apple desde a App Store, pues es la que se utiliza para probar aplicaciones en desarrollo. Vuelve a la página para unirte al programa beta de WhatsApp para iPhone y confirma que deseas hacerlo pulsando el botón “Empezar las pruebas» debajo del logotipo de WhatsApp. Pulsa “Accept” para aceptar las condiciones de uso y términos de servicio, a partir de ese momento ya estarás dentro del programa beta de WhatsApp. Pulsa el botón “Install” para instalar la versión beta de WhatsApp en el iPhone, sustituyendo a la estable.

En el fondo, lo que se hace es eliminar la app de WhatsApp estable y sustituirla por la de pruebas beta, por lo que es imprescindible mantener la app de TestFlight, que sirve para poder probar versiones de desarrollo de WhatsApp y de otras apps.

Estando en el programa beta de WhatsApp, las actualizaciones se lanzan desde la app TestFlight, no desde la App Store como se hace normalmente.

Cómo darse de alta como beta tester de WhatsApp Business para iPhone

Para la versión de WhatsApp Business para iPhone, el proceso es similar:

Visita desde el iPhone esta página para unirte al programa beta de WhatsApp Business para iPhone . Desde ahí es necesario, tal y como indican, descargar la app TestFlight de Apple desde a App Store, pues es la que se utiliza para probar aplicaciones en desarrollo. Vuelve a la página para unirte al programa beta de WhatsApp Business para iPhone y confirma que deseas hacerlo pulsando el botón “Empezar las pruebas» debajo del logotipo de WhatsApp Business. Pulsa “Accept” para aceptar las condiciones de uso y términos de servicio, a partir de ese momento ya estarás dentro del programa beta de WhatsApp Business. Pulsa el botón “Install” para instalar la versión beta de WhatsApp Business en el iPhone.

Como en el caso de WhatsApp, es imprescindible mantener la app de TestFlight para poder seguir en programa beta de WhatsApp Business, app que recordemos no está disponible de forma oficial en la app Store.

Estando en el programa beta de WhatsApp, las actualizaciones se lanzan desde la app TestFlight, no desde la App Store como se hace normalmente.

¿Cómo dejar de utilizar la versión beta de WhatsApp/WhatsApp Business en iPhone?

El proceso es también relativamente sencillo si te cansas de WhatsApp versión beta, te da demasiados problemas o no le encuentras ventajas (que las tiene, sobre todo si te gusta ser de los primeros en probar las nuevas funciones que casi nadie más tiene). Para salir de este programa de versiones de prueba, hay dos opciones:

Desinstala la app de WhatsApp Messenger/WhatsApp Business beta como siempre y vuélvela a instalar desde la App Store WhatsApp Messenger (WhatsApp Business para iPhone no está disponible). Asegúrate de tener actualizada la copia de seguridad en iCloud para no perder mensajes recientes. Abre la app de TestFlight, localiza la app de WhatsApp/WhatsApp Business y en activa la opción “Stop testing”.

En cualquier momento es posible notificar problemas o fallos en a dirección de correo electrónico iphone-beta@support.whatsapp.com.

Conclusiones sobre WhatsApp beta en Android y iPhone

Hace tiempo que tengo la versión beta de WhatsApp para Android (en un número que apenas utilizo) y si bien hay ligeras diferencias con la versión estable, de vez en cuando me hizo alguna cosa rara, como en un caso desaparecer un chat completo. Fue algo muy puntual, ya que por lo general no se diferencia mucho de la versión oficial de WhatsApp salvo cuando añaden opciones diferentes o cambian algo (por ejemplo, la apariencia) o incorporan funciones como los stickers o poder añadir un gif. No suele dar problemas.

En el caso de WhatsApp para iPhone lo probé un tiempo (conseguí muy rápidamente el rol de «tester») pero dado que uso WhatsApp cada vez más para temas profesionales y no solo personales (algo que sigue sin gustarme, por cierto), he vuelto a la versión estable por si acaso -aunque jamás me dio ningún problema-, ya que mantengo datos, conversaciones e imágenes en diferentes grupos de WhatsApp específicos ordenados por temas aunque sean con la misma persona o personas.

Me gusta mucho WhatsApp y conocer todas sus opciones, pero por cuestiones prácticas, solo me planteo utilizar WhatsApp beta en un número que no sea de mucho uso o que, en general, no me suponga un inconveniente grave que surja algún problema o se pierda algo.

Es el precio a pagar por ser de los primeros en utilizar las nuevas características que incorpora WhatsApp beta.