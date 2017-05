Instalar WhatsApp en cualquier tablet Android en 7 pasos y razones para hacerlo

La popular app de mensajería WhatsApp no se puede instalar directamente en una tableta con Android ya que no está disponible en la tienda de aplicaciones Google Play (muy probablemente por indicaciones de la propia WhatsApp).

No obstante, es muy fácil instalar una versión oficial de WhatsApp en cualquier tablet con Android con un pequeño truco al alcance de todos (incluso en las más económicas sin ni siquiera 3G –las que son solo Wifi-). Aquí se detalla el proceso en 7 pasos (lo descubrí por casualidad y necesidad).

También incluyo al final del artículo algunas e ideas y razones por las que a las empresas o a los padres podría interesarles instalar WhatsApp en una tableta.

¿Cómo se instala?

Cómo instalar WhatsApp oficial en cualquier tableta con Android paso a paso

Solo hace falta una tableta con Android 2.1 o superior y conexión a Internet. No es imprescindible que tenga 3G y tarifa de datos móviles (funciona perfectamente en una que solo tenga acceso por Wifi si bien por cuestiones obvias, si no tiene Wifi no tiene Internet y por tanto no podrá enviar y recibir wasaps).

No hace falta ser “root” ni nada parecido. Se puede hacer en cualquier tableta con Android tal y como se compra y solo hay que recurrir a un pequeño “truco”:

Es importante destacar también que no es posible utilizar un mismo número de teléfono con WhatsApp en dos o más dispositivos de manera simultánea. En el momento en el que uno de ellos se activa, se deshabilita el servicio de los demás. Por tanto, en la tableta no conviene poner el mismo número de móvil que en el Smartphone si se desea seguir usándolo ahí.

Permitir la instalación de aplicaciones que no solo provengan de Google Play o Android Market activando la casilla “Orígenes desconocidos” que se encuentra en Ajustes > Seguridad.

Visitar desde la propia tableta con el navegador la web de WhatsApp para descargar la app oficial pulsando el botón “Download now” www.whatsapp.com/android. Siempre conviene desconfiar de programas para Android encontrados en Internet de dudosa procedencia pero en este caso la web es la de WhatsApp.En la página se puede ver que la propia WhatsApp dice que no es compatible con tabletas (Tablet devices are not supported), pero sí funciona. También se puede descargar el fichero WhatsApp.apk en el ordenador y pasarlo a la tableta usando una tarjeta u otros medios pero desde el propio terminal es más cómodo.

Una vez descargado el fichero WhatsApp.apk, instalarlo normalmente (hacer clic en él) con el instalador de paquetes si pregunta.

Ahora que está ya instalado, abrir WhatsApp e introducir el número de teléfono móvil que se desea utilizar incluyendo el país, lo que determina el prefijo (34 para España, etc.).

WhatsApp envía un SMS con un código pero la tableta no puede recibirlo. Por eso la tarjeta SIM de ese número debe estar en un teléfono móvil capaz de recibir SMSs (no es necesario que sea un Smartphone ni mucho menos). Anotar el código incluido en el mensaje si se recibe (en mi caso no llegó nunca). En caso de que falle la verificación por SMS “Fallo en la verificación por SMS. Por favor intenta verificación por voz), es posible hacer que WhatsApp llame al número de teléfono (es un sistema automático) para decir el código de palabra (en mi caso la llamada venía de Estados Unidos pero no tiene coste para nosotros). Si el sistema informa que el proceso ha fallado y que hay que esperar 15 minutos (o más), no queda más remedio que dejar transcurrir ese tiempo

Aceptar que tenemos un año de servicio gratuito (hay que recordar que WhatsApp es un servicio de pago)

Ir respondiendo las preguntas de configuración como nombre de la persona (tal y como se muestra en los mensajes), foto, estado, etc.

Ya se puede empezar a utilizar WhatsApp y configurarlo a nuestro gusto (aquí 10 consejos para mejorar la privacidad de WhatsApp). Si la tableta sincroniza los contactos o están ya cargados, en unos minutos deberían aparecer todas aquellas personas que tienen activado WhatsApp en sus números.

La app de mensajería funciona exactamente igual que en el móvil (se pueden enviar mensajes, notas de voz, la ubicación, fotos, etc.) solo que un poco más grande la pantalla.

Es importante recordar que no es posible usar el mismo número de teléfono móvil para WhatsApp en dos dispositivos distintos, ya que en cuanto se active uno, se desactivará el anterior.

Es posible y recomendable volver a desactivar la opción de que no se puedan instalar apps de orígenes desconocidos (ver punto 1).

Es una pena que no se pueda utilizar el mismo número desde varios terminales incluyendo smartphones, tal y como se puede hacer ya con Facebook Messenger, Telegram, Line, etc.

¿Por qué instalar WhatsApp en una tablet con Android usando un número de teléfono que no es el principal?

Existen varias razones para hacerlo, por ejemplo:

En empresas, cuando se ofrece un servicio de atención al cliente vía WhatsApp pero no se desea proporcionar un Smartphone a los empleados (una tableta con Android además puede resultar más económica ya que hay modelos por 40-60 € incluso)

(una tableta con Android además puede resultar más económica ya que hay modelos por 40-60 € incluso) Para que los niños menores de edad puedan (supervisados) wasapear con sus amigos del colegio sin tener que utilizar el móvil de uno de los padres (y lo peor, que éstos tengan que recibir todos los mensajes a lo largo del día)

(y lo peor, que éstos tengan que recibir todos los mensajes a lo largo del día) Para simular que se puede utilizar WhatsApp desde varios dispositivos diferentes : este “truco” me lo contó un muy buen amigo: cuando quiere enviar mensajes a sus contactos (frecuentes, como familia, etc.) de WhatsApp en lugar de hacerlo directamente, crea un grupo (incluyendo el número de la tableta y el del interlocutor o interlocutores), de tal manera que puede empezar la conversación enviando un mensaje al grupo desde el smartphone y continuar con la tableta con Android (que tendrá copias de todo).

: este “truco” me lo contó un muy buen amigo: cuando quiere enviar mensajes a sus contactos (frecuentes, como familia, etc.) de WhatsApp en lugar de hacerlo directamente, crea un grupo (incluyendo el número de la tableta y el del interlocutor o interlocutores), de tal manera que puede empezar la conversación enviando un mensaje al grupo desde el smartphone y continuar con la tableta con Android (que tendrá copias de todo). Para poder utilizar WhatsApp en un número que no es el principal y pocos o casi nadie conocen , dejando el número de móvil más utilizado y conocido como uno “sin WhatsApp”.

, dejando el número de móvil más utilizado y conocido como uno “sin WhatsApp”. Para poder wasapear desde un dispositivo más grande, donde suele ser un poco más cómodo leer textos y sobre escribir (y más si la persona tiene problemas de visión).

(y más si la persona tiene problemas de visión). Para aquellas personas que no quieran tener un Smartphone y tarifa de datos pero sí tienen una tableta y Wifi

¿Se te ocurre alguna razón más?

