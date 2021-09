WhatsApp: Diferencias entre grupos y listas de difusión

| Por

WhatsApp, con más de 1.000 millones de usuarios activos al mes y 50.000 millones de mensajes al día, está tan difundido entre los usuarios de smartphones que se ha convertido en el sistema de mensajería preferido para mantenerse en contacto con amigos, familiares e, incluso, en entornos profesionales, con proveedores y clientes.

Además de clásica forma de comunicarse de uno a uno, WhatsApp permite enviar mensajes a varios destinatarios y para ello cuenta con dos opciones: los grupos (con el límite de 256 usuarios) y las listas de difusión (con un máximo de 256 destinatarios).

¿Qué implicaciones para la privacidad conlleva usar cada una de estas alternativas?

Grupos de WhatsApp

Los grupos son una manera muy cómoda de intercambiar mensajes entre un conjunto de personas con algún interés común (familiares, un grupo de amigos que organizan algo,…). Incluso se puede asignar un nombre y una imagen que lo represente. El límite máximo de participantes en un grupo de WhatsApp es de 256 desde febrero de 2016.

El creador añade los contactos desde su agenda de teléfonos y, a partir de este momento, todos se pueden comunicar con todos sin limitación (enviando textos, imágenes y vídeos), ya que cualquier wasap enviado al grupo será recibido todos los miembros activos (cada uno, de manera independiente, puede darse de baja y abandonar el grupo cuando quiera).

Desde el punto de vista de la privacidad, hay que ser consciente de que es posible que algunas personas no se conozcan entre sí y que los números de teléfono de cada uno van a estar a la vista de todos, lo que puede que a algunos no les haga mucha gracia.

Si en lugar de un mensaje de WhatsApp fuese un correo electrónico, el equivalente sería poner a todas las direcciones en el campo “Para” o en el “CC” (con copia) en abierto.

Antes de enviar un mensaje a todo el colectivo, también hay que pensar en que a lo mejor algunos de sus integrantes, por la diferencia horaria si están en otro país, puede que estén durmiendo u ocupados. Por tanto, la mejor recomendación es siempre intentar minimizar el número de mensajes enviados, agrupándolos en la medida de lo posible.

Teniendo en cuenta que no hay limitación en la longitud de los mensajes, es preferible mandar:

Hola. Mi opinión sobre ese tema es […] No obstante estoy de acuerdo con […] Bla bla bla […]

Que enviar en mensajes separados (teniendo en cuenta que cada uno hará que zumben o piten los smartphones de todos y cada uno de los otros integrantes del grupo), siguiendo con el ejemplo, es mejor no enviar de esta forma:

Hola

Mi opinión sobre ese tema es […]

No obstante estoy de acuerdo con […]

Bla bla bla […]

Listas de difusión en WhatsApp

Estas listas son otro recurso que permite enviar un mismo mensaje a varias personas con WhatsApp de forma simultánea.

La diferencia fundamental es que en este caso los destinatarios no saben a quién más se ha enviado ese mismo mensaje y, por tanto, no se pueden comunicar entre ellas sino solamente con el que ha mandado el wasap, preservándose la privacidad (10 consejos prácticos para mejorar la privacidad de WhatsApp) de los números.

Es el equivalente de enviar con copia oculta (CC0) un correo electrónico con una salvedad:

WhatsApp impone además una restricción adicional: solamente recibirán los mensajes de difusión aquellas personas que tengan el número de móvil del que lo envía entre sus contactos. Si no es así, no les llega nada.

De esta manera se minimiza el riesgo de spam ya que añadir a un contacto a nuestra agenda es una acción voluntaria y, si nos molestan los mensajes, no tenemos más que eliminarlo de los contactos y no sabremos nada más del remitente por muchos wasaps (de difusión) que envíe. Solamente se seguirían recibiendo los que mande individualmente siempre que no lo bloqueemos (4 trucos para WhatsApp poco conocidos).

IMPORTANTE: Sólo los destinatarios con (el número de móvil) en sus listas de contactos recibirán sus mensajes de difusión.

Es una evolución del sistema de difusión de mensajes que tenía WhatsApp que permitía enviar un mismo mensaje a hasta 25 personas a la vez, si bien en este caso el límite máximo de destinatarios de una lista de difusión de WhatsApp es de 256. Si se tienen más, hay que crear más listas.

Como comentaba al principio, WhatsApp se utiliza cada vez más como parte de las estrategias de marketing, en esos casos y si se quieren hacer envíos masivos, se deberían utilizar las listas de distribución y nunca los grupos para respetar la privacidad y los números de teléfono de los clientes e interesados. De todas maneras, según afirman también, WhatsApp, según sus condiciones de uso, no se puede utilizar con intenciones comerciales, solo para usos personales.

¿Integras WhatsApp en tus estragias de márketing? ¿Tienes en cuenta la privacidad en los grupos?