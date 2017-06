Twitter: Cómo denunciar una suplantación de identidad paso a paso y caso real

| Por

La suplantación de identidad es una infracción grave de las Reglas de Twitter. Cualquier cuenta que se use o configure para que parezca que es la de otra persona u organización, marca, etc. (poniendo su nombre, foto, etc.) y que pueda dar lugar a confusión y engañar a otros usuarios de Twitter puede denunciarse según la política de suplantación de identidad de Twitter y puede conllevar la suspensión definitiva de la cuenta de Twitter.

A continuación describo paso a paso lo que hay que hacer y un ejemplo de un caso real y el proceso y los tiempos aproximados que tardaron.

¿Qué hacer si suplantan mi identidad en Twitter?

El primero paso podría ser intentar contactar con la cuenta que utiliza indebidamente tu nombre, fotografía, bio, etc. y que cualquier persona que la vea, piense que eres tú.

Podría darse el improbable caso de que no sea de mala fe o intención. Twitter permite en sus reglas que se creen cuentas de parodia siempre y cuando se informe de ello claramente y no dé lugar a dudas, si bien no permite en ningún caso la difamación o los insultos o que haya dudas sobre la autenticidad de alguien.

Según el resultado de este contacto, puede pasarse la fase siguiente que es la denuncia a Twitter por suplantación de identidad, ya que según las reglas de Twitter:

: El usuario no puede suplantar la identidad de otros (famosos o no) utilizando los servicios de Twitter de manera que confunda o engañe a otros, o, incluso, solamente intente hacerlo. Marca registrada: Twitter se reserva el derecho a recuperar nombres de usuario en representación de empresas o individuos que posean un cierto derecho legal o la marca registrada de dichos nombres. Las cuentas que empleen nombres de empresas y/o logotipos que lleven a confusión serán suspendidas de forma permanente.

Es posible hacerlo tanto a través de la página web como desde la propia aplicación de Twitter para los distintos sistemas (iOS –iPhone, iPad, iPod-, Android, Windows Phone, etc.).

Cómo denunciar una cuenta por suplantación de identidad vía web

En el caso de hacerlo vía web, hay que rellenar el cuestionario https://support.twitter.com/forms/impersonation:

E indicar una de las dos primeras opciones:

Una cuenta se hace pasar por mí o por alguien que conozco.

Una cuenta está fingiendo ser o representar a mi empresa, marca u organización.

Para el primer caso, se abre otro selector de respuestas (indicar la que proceda):

Mi identidad está siendo suplantada.

Alguien a quien represento está siendo suplantado.

Otra persona (un amigo mío o alguien de quien soy fan) está siendo suplantado.

No está de más indicar a amigos y seguidores que denuncien a la cuenta que está suplantando tu identidad para hacer más presión a Twitter (en mi caso apoyé a la cuenta amiga afectada sin dudarlo), si bien este tema es algo que se toman siempre muy en serio y no suele ser necesario.

Para los casos que finjan ser cuentas de empresas u organizaciones, se debe especificar:

Soy un representante autorizado de la compañía, marca u organización.

No estoy afiliado a la compañía, marca u organización.

En todos los casos, y dependiendo de la opción escogida, pregunta más datos, entre ellos, por supuesto, la cuenta de Twitter (el “Nick”) que suplanta la identidad y un correo electrónico de contacto.

Para denunciar una cuenta de Twitter no suele ser necesario tener cuenta.

Cómo denunciar una cuenta por suplantación de identidad vía app

También es posible denunciar la cuenta directamente desde la app oficial de Twitter en iOS –iPhone, iPad, iPod-, Android, Windows Phone, etc.

Para hacerlo, no hay más que acceder al perfil de la cuenta de Twitter que suplanta la identidad y darle al “engranaje” y elegir la opción “Reportar”.

A continuación “Están siendo abusivos o perjudiciales” y luego “Están fingiendo ser yo o alguna otra persona”, de manera similar a lo que pregunta en la web y ya comentado en el punto anterior (a mí algún mensaje me ha salido como se puede ver en inglés).

Finalmente, lo confirman:

¿Cuánto tarda en resolverse una denuncia por suplantación de identidad en Twitter?

A modo de referencia (imagino que tardarán más o menos en otros casos), en un ejemplo real en el que participé en el que un usuario de Twitter se puso la foto de otra persona y se denunció por suplantación, la denuncia se hizo el 24 de septiembre.

El 30 de septiembre se recibió el siguiente correo en el que solicitaban desde Twitter el documento de identidad de la persona solicitante para verificar realmente que procede la reclamación (en el mensaje de correo electrónico había un enlace para adjuntar el DNI escaneado).

Mensaje del 30 de septiembre a las 9:22:

Hola,

No podemos confirmar tu identidad con la información que nos proporcionaste. Para que podamos procesar tu reporte, debes proporcionar una identificación válida y legible emitida por el gobierno que incluya tu nombre completo y foto. Haz clic en el siguiente enlace para subir los documentos solicitados nuevamente.

Subir al sitio (enlace para subir el DNI u otro documento de identificación)



Ya borramos los documentos que subiste antes. Ten en cuenta que la presentación de documentos falsos o falsificados puede ocasionar la suspensión permanente de la cuenta.

Gracias,

Twitter

Se recibió desde Twitter support (support@twitter.com) la contestación del 1 de octubre a las 14:36 (con la cuenta del “suplantador” ya suspendida):

Hola,

Gracias por la información. Hemos suspendido la cuenta reportada debido a que incumple las Reglas de Twitter (https://twitter.com/rules) y, en particular, nuestras reglas sobre la publicación de imágenes e información privadas en Twitter.

Si este usuario nos escribe, nos aseguraremos de explicarle nuestra política relacionada con este problema antes de que se le permita volver al sitio y eliminaremos los Tweets reportados.

Recuerda que aunque se haya eliminado la información de esta cuenta de Twitter, es posible que otros usuarios la hayan copiado y pegado, o quizás publicado en otros sitios web.

Si crees que tu integridad física está en riesgo, comunícate con las autoridades locales encargadas del cumplimiento de la ley para solicitar más ayuda. Puedes sugerirle a las autoridades locales que lean nuestras Directrices para agentes del orden público aquí: https://support.twitter.com/articles/41949.

Gracias,

Twitter

Por tanto, como se puede comprobar, en este caso el plazo de resolución fue de aproximadamente una semana y la cuenta quedó suspendida, en caso de que su dueño o dueña quiera recuperarla y siga los pasos de cómo solucionar una cuenta suspendida, es de esperar que desde Twitter le informen de las razones y la próxima vez tenga más cuidado (eso sí, con otro Nick diferente y empezando de cero).

Es importante también matizar que Twitter puede recuperar una cuenta que esté inactiva si es por una empresa siempre y cuando sea una marca registrada, según explicaba en cómo recuperar y conseguir una cuenta de Twitter. A día de hoy es prácticamente imposible conseguir, como usuarios individuales, un nombre de usuario de Twitter que esté registrado aunque esté inactivo y según las reglas de Twitter, pueda ser reclamado.

Sobre la legalidad de suplantar cuentas

En este caso concreto un tuitero se limitó a poner su foto de perfil como el de otro, con contenidos más o menos adecuados.

En caso de haber puesto también su nombre y hacerse pasar íntegramente por él (o hubiese fingido ser una empresa, entidad, etc.), llegando a difamar, insultar, etc. la recomendación sería no solo denunciarlo a Twitter sino también recoger distintas pruebas como capturas de pantalla, etc. y llevar el caso a las autoridades del país para que tomen las medidas legales oportunas, puesto que podría ser constitutivo de delito. Aquí se pueden consultar las directrices de Twitter al respecto.

¿Te ha pasado alguna vez? Aquí Laura Ferrera cuenta su experiencia con un caso similar pero en LinkedIn. ¿En tu caso más o menos en resolver el caso? ¿Qué opinas de estas prácticas?

