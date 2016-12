Truco para activar la verificación en 2 pasos de Twitter en España paso a paso (y otros países)

El otro día descubrí un truco para poder activar la verificación de inicio de sesión en Twitter (o verificación en dos pasos) en España (imagino que también en otros países donde no se pueda tampoco) y desde entonces, hace casi 10 días, la tengo activada en mi cuenta de Twitter para probarla y debo decir que va muy bien y es bastante cómoda. ¡Funciona! No hace falta tener ningún dispositivo especial.

La verificación de inicio de sesión en Twitter sirve para mejorar la seguridad de la cuenta y evitar que alguien que, de alguna manera, averigüe la clave, nos “robe” o secuestre la cuenta.

Con este sistema activado, cada vez que iniciamos sesión en un navegador, validará el acceso de dos posibles maneras (podemos elegir nosotros): envía un SMS con un código al móvil que habrá que introducir para poder acceder a Twitter o manda un aviso a la app de Twitter en iOS o Android para autorizar el acceso (en este caso sí que hace falta tener un dispositivo con iOS o Android, pero para la opción solo SMS, vale cualquier terminal o solo la web). Es decir, es para todos.

¿Cómo hacerlo paso a paso?

A continuación explico cómo hacerlo paso a paso (es muy sencillo, aunque por la extensión del artículo pueda parecer lo contrario) y por lo que he probado, funciona con cualquier operador nacional, incluso con operadores móviles virtuales, OMVs.

Para poder hacer uso de este servicio de verificación en dos pasos, es imprescindible dar de alta un número de móvil en Twitter. Inexplicablemente, en España es imposible, a diferencia de otros países como Colombia o Venezuela, donde hace mucho tiempo que se puede hacer (de hecho mi artículo Probando la autenticación en 2 pasos de Twitter de hace un año fue una experiencia práctica y real de cómo usar este servicio utilizando una cuenta venezolana).

¿Cómo se activa la verificación de inicio de sesión o verificación en dos pasos en Twitter?

Lo normal sería hacerlo a través de la página de Twitter, tras acceder al apartado de “Seguridad y privacidad” https://twitter.com/settings/security. Como se puede comprobar, es necesario indicar previamente cuál es nuestro número de móvil para poder activarla.

Hay que marcar “Enviar peticiones de verificación”, pero aparece sombreado hasta que se aplique el “truco” y se dé de alta un número de móvil:

Eso se debe hacer en el apartado de móvil https://twitter.com/settings/devices

En teoría los cuatro operadores válidos son Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo. No obstante, indiquemos el número que indiquemos, incluso de estas compañías, el mensaje es siempre el mismo: ¡Los sentimos, aún no tenemos conexión para tu operadora! No te preocupes, estamos en ello y te avisaremos cuando todo esté listo. Mientras tanto, utiliza uno de nuestros códigos largos. Aprende más.

Y así llevan más de un año… (aunque por pruebas y textos que veo que cambian en las pantallas, no me extrañaría que lo lanzasen pronto).

Truco para dar de alta un número de móvil en España, y muy probablemente en otros países (sea del operador que sea, según mis pruebas, incluso con operadores móviles virtuales como Simyo, etc.)

El “truco” para dar de alta el número de móvil pasa por utilizar la web móvil de Twitter en combinación con la web “normal” de Twitter:

Desde el navegador de cualquier ordenador o móvil hay que iniciar sesión en Twitter y visitar:

https://mobile.twitter.com/settings/phone

Ahí pide el número de móvil, que hay que introducir y confirmar.

A continuación, envía un SMS con una dirección que hay que visitar desde un terminal (móvil, ordenador o tableta) donde se haya iniciado sesión con la cuenta de Twitter en cuestión.

Si todo es correcto, se confirma y verifica la cuenta de Twitter asociada a ese número de móvil.

A continuación, ya se puede ir a la versión “normal” de la web de Twitter, apartado de “Seguridad y privacidad” y activar que se envíen las verificaciones de inicio de sesión al móvil.

Si se indica que se desea activar la verificación de inicio de sesión y para evitar problemas, lo primero que hace Twitter es avisar que va a enviar un SMS con un código para validar que efectivamente se van a poder recibir sin problemas los mensajes (en caso contrario, no podremos entrar en la cuenta, lo que supone un serio problema, no debemos activarla bajo ningún concepto si no se ha recibido el mensaje).

Si le decimos que “De acuerdo, envíame un mensaje”, aparece:

Inmediatamente, llega el mensaje al móvil.

En la página de Twitter preguntan si se ha recibido.

Es importante decir que sí solamente si es cierto que se ha recibido el SMS con el código. En caso contrario, decir que no para evitar problemas.

El mensaje recibido es ¡Twitter puede enviar códigos de verificación a este dispositivo!

(Personalmente creo que habría sido más seguro que enviasen un código, pero bueno).

Si le decimos que lo hemos recibido, nos pide de nuevo la clave de la cuenta de Twitter para guardar los cambios.

A partir de este momento, cada vez que se desee iniciar sesión de Twitter en un navegador, se recibirá un SMS con un código que se debe introducir, además de la contraseña habitual.

En lugar de usar SMS – Cómo enviar peticiones de verificación de inicio de sesión a la aplicación de Twitter (solamente iPhone y Android de momento)

Es otra manera de validar los intentos de inicio de sesión sin usar SMSs y algo más cómoda ya que no hay que teclear ningún código pero, eso sí, debemos siempre tener el Smartphone a mano (igual que con los SMS, pero en este caso debe ser un Smartphone con iOS o Android).

Tras probar el sistema de inicio de sesión por mensajes cortos, activé esta otra opción por comodidad y funciona muy bien.

Una vez introducido y verificado un número de móvil (tal y como se ha descrito en el punto anterior), en la página web de Twitter, ajustes de “Seguridad y privacidad” https://twitter.com/settings/security se puede activar también que envíe las peticiones de inicio de sesión a la aplicación oficial de Twitter del móvil. Para hacerlo hay que seguir antes los siguientes pasos en el móvil (en mi caso, iPhone, en Android es similar).

Hay que acceder a la aplicación de Twitter oficial para iPhone o Android (idealmente actualizada a la última versión) > apartado de “cuenta” > tocar en los ajustes (“ruedita”) > configuración y seleccionar ahí, si es que hay varias cuentas, aquella en la que se desee activar la verificación de inicio de sesión.

En la parte inferior de la pantalla que se abre, se encuentran los ajustes de privacidad, donde está la opción de permitir que me etiqueten en las fotos, que me encuentren por correo electrónico y, la que nos interesa, “seguridad”.

Activar la opción “verificación de inicio de sesión”.

Importante: si se activa esta opción, tras confirmarlo, se deben tener habilitadas las notificaciones de la app de Twitter en el Smartphone (en particular, las del apartado “otro” en los ajustes de la aplicación).

Si no se tienen activadas las notificaciones, el proceso, se atasca en este paso (se queda con una pantalla oscura con una ruedita dando vueltas y hay que cerrar la app “por las malas”).

Si va todo bien, aparece el mensaje:

El sistema presenta también un código de respaldo para que, si le pasa algo al dispositivo, se pueda entrar igual. Los códigos de respaldo se pueden ver en la app oficial de Twitter > ajustes (ruedita) > seguridad. En mi caso lo he apuntado en un lugar seguro y, por las pruebas que he hecho, vale perfectamente para iniciar sesión si no se tiene el móvil a mano, eso sí, solo vale para una vez. Hay que generar otro y guardarlo para por si acaso.

Confío mi verificación de inicio de sesión a esta segunda alternativa ya que en caso de que no pueda iniciar sesión con el móvil, siempre tengo ese código de seguridad adicional.

A partir de este momento, en la opción de seguridad y privacidad de la cuenta de Twitter podremos elegir entre un método y el otro.

En caso de querer iniciar sesión en un navegador, tras introducir la clave aparece el siguiente mensaje en la web:

Y en el Smartphone aparece un aviso (una notificación):

Una vez aceptado, ya se puede utilizar Twitter normalmente pero con una seguridad reforzada.

¿Y las aplicaciones?

Si queremos acceder a algún servicio de Twitter desde el navegador, no hay problema si ya tenemos la sesión iniciada. De no ser así, el proceso es como siempre. Se introduce usuario y contraseña, se verifica por SMS o con la aplicación del móvil y listo.

Si se desea iniciar sesión en una nueva aplicación o dispositivo, en esa página de contraseña de Twitter se puede obtener una clave temporal (dura una hora) para autorizarla.

Conclusiones sobre la verificación de inicio de sesión en Twitter

Tras casi 10 días usando este sistema en varias cuentas (verificando los inicios de sesión con la app de Twitter), debo decir que no he tenido ningún problema, es similar a la verificación de inicio de sesión en dos pasos de Google y de Facebook, que también tengo activadas.

¿Por qué es interesante asociar un número de móvil a la cuenta de Twitter aunque no se desee activar la verificación de inicio de sesión?

Porque en caso de no poder entrar en la cuenta por alguna razón (porque hemos olvidado la clave, por ejemplo) y ya no tenemos acceso a la dirección de correo electrónico asociada, a través del número de móvil es posible recuperarla la contraseña de Twitter como una de las tres opciones disponibles (dirección de correo electrónico, número de teléfono o nombre de usuario).

Es cierto que activar esta seguridad adicional conlleva un esfuerzo extra (y el riesgo de depender siempre del móvil, bien vía SMS o autorización vía aplicación, aunque para eso tenemos también la clave de respaldo), pero creo que vale la pena si es para proteger la cuenta que con tanto esmero cuidamos y a la que le dedicamos tanto tiempo. ¿A alguien le apetecería tener que volver a empezar en Twitter desde 0? Seguro que no.

Ante la posibilidad de que perdamos el móvil o esté sin batería, conviene tener muy a mano el código de respaldo generado (que vale como sustituto de verificar el inicio de sesión vía app, no por SMS) o, de lo contrario, no podremos iniciar sesión. Ese código, por las pruebas que he hecho, solo vale para una vez. Por tanto, una vez usado, deberíamos generar otro en la propia app móvil, apartado de configuración > seguridad > generar código de respaldo y tenerlo bien guardado.

Recomendación: Una vez activado todo esto, no conviene ir a la página “móvil” de ajustes de la web de Twitter porque dice siempre que no hay conexión con mi operadora y puede que desactive esta verificación de inicio de sesión por SMS o app de Twitter en el Smartphone. De ser así, no hay más que repetir los pasos descritos.

¿La vas a activar?

