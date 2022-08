Gmail: Cómo activar la verificación en dos pasos o de doble factor

| Por

Google ya permite activar los inicios de sesión en dos pasos en los que, para mejorar la seguridad, además de la contraseña, es necesario introducir un código que se recibe por SMS (o llamada de voz) o a través de una app específica de Google (para iPhone, smartphone con Android o Blackberry). De esta manera, aunque alguien consiguiese averiguar de alguna manera la clave, no podría iniciar sesión sin este dato adicional solicitado.

Sinceramente, siempre pensé que con una clave robusta, con letras y números, mayúsculas y minúsculas sería más que suficiente, pero el reciente intento de intrusión en mi cuenta me ha decidido a activar de manera defintiva esta verificación en dos pasos. Sí, es cierto, iniciar iniciar sesión de esta manera es un proceso más tedioso pero, a cambio, se gana seguridad. No me gustaría que se viesen comprometidos los contenidos que tengo en los diferentes servicios de Google como Gmail, TouTube, Google+, Blogspot, etc.

Lo que hay que hacer es lo siguiente:

Cómo activar la verificación en dos pasos

En primer lugar, tras iniciar sesión, hay que acceder al apartado de configuración de seguridad de la cuenta de Google. Entre otras opciones, se pueden ajustar las notificaciones y los datos de contacto asociados (dirección de mail y número de teléfono móvil), así como activar la verificación en dos pasos.

Si se pulsa en «Editar», se inicia un asistente de configuración de la verificación en dos pasos:

Los pasos son:

Confirmar que se desea activar la verificación de dos pasos en la cuenta de Google. Definir/editar el número de teléfono móvil que se va a utilizar. Es muy importante que el número sea correcto porque si no lo es, corremos el riesgo de perder el acceso a la cuenta de Google (ya que nunca recibiremos el SMS o la llamada con el código de acceso). Es posible configurar recibir un mensaje de texto o una llamada de voz. La recepción de los SMS con operadores españoles (incluso en el extranjero) es gratis. Determinar si el ordenador utilizado en ese momento es o no de confianza. En caso de serlo, lo marca como tal y para iniciar sesión ya no es necesario introducir el segundo código en el futuro. Finalmente, hay que confirmar el proceso y activarlo.

Una vez activada esta opción, alerta de que:

Es posible que las contraseñas no funcionen en tu teléfono, en tu correo electrónico, en el chat o en otras aplicaciones. Google ha detectado que debes crear contraseñas específicas de aplicaciones. Utilizas aplicaciones que no pueden solicitar códigos de verificación. Para utilizarlas, debes obtener contraseñas específicas de las aplicaciones e introducirlas en el campo de contraseña en lugar de la contraseña de tu cuenta de Google. Entre estas aplicaciones se incluyen las siguientes: Editor de AdWords

Smartphones Android anteriores

Google Voice Mobile App en dispositivos iPhone

Clientes de correo (por ejemplo, Microsoft Outlook)

Clientes de chat (por ejemplo, Google Talk, AIM, etc.) No te preocupes: las contraseñas específicas de aplicaciones solo tienen que introducirse una vez para cada aplicación y no tienen que memorizarse.

Lo que quiere decir realmente con este texto más o menos claro es que, si bien es factible que pida un código adicional cada vez que se inicia sesión en un navegador, cuando se utilizan ciertos servicios como Gmail desde un cliente de correo como Microsoft Outlook, Outlook Express, Mail, Thunderbird, etc. no es factible que cada vez pida un código diferente. Por eso se deben usar otras contraseñas «especiales. Estas claves se generan en la página de contraseñas específicas para aplicaciones (más información en este enlace y aquí un vídeo sobre las contraseñas específicas de aplicaciones).

¿Cómo se genera esta clave específica de aplicaciones?

Es muy sencillo. En el formulario de la parte inferior se introduce un nombre (es indiferente lo que se ponga ya que es solo un texto identificativo) y se le da a «Generar contraseña». Esta clave (que solo muestra una vez) se puede usar en lo que se desee, por ejemplo en el Oultook del ordenador de casa, en Gmail en el iPhone, etc.

El nombre de usuario que se debe introducir es siempre el mismo (el que tengamos).

Se deben crear tantas como se necesiten (por ejemplo, una para Google+ en la tableta, otra para Google+ en el smartphone, para Gmail en el ordenador usando un cliente de correo, etc.). Si tememos que alguna ha podido ser comprometida o, simplemente, dejamos de usar ese servicio, se puede revocar desde el mismo panel de control (por eso es importante asignar un nombre que describa claramente a qué la vamos a asignar).

Gestión de la verificación en dos pasos

Una vez activada, se puede gestionar en el siguente enlace. En este apartado, además de desactivarla, es posible gestionar las claves de aplicación generadas así como añadir teléfonos móviles adicionales, obtener códigos de verificación adicionales para llevar apuntados en la cartera, por ejemplo (para poder iniciar sesión en el navegador de un ordenador por ejemplo aún sin tener el teléfono móvil a mano), borrar la configuración, etc.

Existen aplicaciones específicas para Android y iPhone (Google Authenticator) que son capaces de generar claves válidas.

Llevo unos días con este sistema activado y, es cierto que es un poco latoso, pero da más seguridad.

En definitiva, la verdad es que Google pone mucho de su parte para intentar que este proceso de inicio de sesión con seguridad extra (preguntando un código nuevo y específico para cada caso) sea lo más cómodo posible.

¿Hace mucho que usas este sistema? ¿Has tenido algún problema? Compártelo, si lo deseas, en los comentarios.

Vídeo de Google sobre la autenticación en dos pasos (se pueden elegir subtítulos en español)