Twitter: Cuentas suspendidas y solución [Actualizado]

De vez en cuando Twitter tiene problemas y suspende cuentas por error o porque incumplen alguna de las reglas de Twitter. Aquí explico lo que pasó en el año 2013 y qué hacer (solución) ante una cuenta suspendida de Twitter, con los contadores de seguidores (followers) y seguidos (following) a 0.

En el año 2013, una de las mayores crisis de Twitter, en un principio parecía un problema de censura o de depuración de cuentas sin uso o generadoras de spam, pero nada más lejos de la realidad.

Para los afortunados que seguimos con la cuenta operativa, lo que observamos es que el número de seguidores (followers) y seguidos (following) oscila e incluso no coincide lo que aparece en la versión web de Twitter y lo que indica una aplicación cliente como la oficial o Tweetbot, por ejemplo. Esto debe ser debido a que los propios servidores de Twitter no se aclaran pero yo tomaría como valor “correcto” el de la web.

Bastantes personas me han mandado ayer y hoy DMs preguntando qué podrían hacer para solucionarlo y lo único que se puede hacer es escribir al centro de ayuda de Twitter https://support.twitter.com/forms/general?subtopic=suspended y explicar su situación. Las razones para suspender una cuenta las expone Twitter Reglas de Twitter a tener en cuenta (¿Por qué Twitter cierra o suspende una cuenta?) pero en ningún caso he visto que se cumplan. Por lo que me comentan los afectados, les contestan más o menos rápido con un número de seguimiento y, en algún caso puntual que me conste, han vuelto a estar operativos. Al principio sin seguidores, seguidos ni listas pero un tiempo después, están al 100 % así que paciencia y mucha fe, aunque en el caso de cuentas profesionales es especialmente perjudicial.

Si monitorizamos el hashtag #cuentasuspendidas, #TwitterEstaCerrandoCuentas o las cuentas @twitter y @twitter_es se puede ver que son muchas las quejas y peticiones de ayuda que reciben sin que, por el momento, den ninguna información oficial.

No creo que salga ningún comunicado formal con lo que ha ocurrido pero desde luego opino que Twitter debería tener cuidado y mimarnos (a los tuiteros) porque somos, en definitiva, los que le damos vida. No descarto que Twitter esté haciendo algún tipo de cambio como poniendo en marcha un Edgerank o sistema similar al de Facebook en el que no lleguemos a ver todo lo que ponen las cuentas a las que seguimos sino solo aquello que Twitter considere más relevantes, haciendo que los tuits de pago ganen relevancia (pero esto es son imaginaciones mías).

¿Te han suspendido la cuenta y las has recuperado? Si es así, puedes dejar aquí tu comentario.

Actualizado el 26 de julio de 2013: A lo largo ya de toda la noche del 25 al 26 observé que llegaban muchas visitas al blog buscando ayuda sobre las cuentas suspendidas y, efectivamente, a lo largo del día recibí, a través comentarios en el blog, DMs en Twitter, consultas usando el formulario de la web, por Facebook y correo electrónico decenas de preguntas (más de 80) sobre cómo proceder para recuperar su cuenta. La noche del 26 al 27 fue Trending Topic #TwitterEstaCerrandoCuentas.

Mis consejos son dos:

Mantener la calma y tener paciencia. Creo que en todos los casos que conozco excepto uno, el tuitero recuperó su cuenta. Escribir a Twitter e informar de que han suspendido una cuenta por error siguiendo los pasos.

En caso de no haber incumplido ninguna de las reglas de Twitter, lo normal es que en 2-3 días se recupere la cuenta, al principio, con 0 seguidores (followers) y seguidos pero tras unas horas, vuelve a como estaba originalmente. Este lamentable episodio, aún no explicado por Twitter, ocurrió en mayo, de nuevo en junio hace unas semanas y ahora, a finales de julio ¿Qué estará pasando? Mi opinión personal y profesional es que se debe a un fallo.

Actualizado el 1 de agosto de 2013: Parece que a partir del lunes 29 de julio, tal y como preveía, (se puede ver en los comentarios) la situación empieza a normalizarse y Twitter comienza a devolver las cuentas suspendidas a su situación antes de la “crisis” y se recuperan poco a poco las cifras de seguidores y seguidos de todos los tuiteros. Como esperaba también, Twitter no emite ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido u origen del problema (procediendo exactamente igual que en las anteriores incidencias), pero es evidente que algo pasó, como se puede verificar por los más de 400 comentarios y consultas varias a través de diferentes medios que estuve contestando estos días e incluso por el Trending Topic del día 27 de julio #TwitterEstáCerrandoCuentas que recojo en la anterior actualización.

¿Conclusión?



No descarto que en un futuro más o menos próximo Twitter vuelva a tener este problema y nadie está “a salvo”, pero al menos sabemos que es solo cuestión de solicitar la restitución y de mucha paciencia. Aquí estaremos…

