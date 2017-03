WhatsApp: cómo enviar chats personalizados en lote con Excel gratis (vídeo+plantilla)

WhatsApp tiene una opción poco conocida que permite crear y mandar mensajes de WhatsApp personalizados que se puede usar para enviar a varios destinatarios en lote o como envíos masivos para el WhatsApp marketing.

Esta función de mandar chats es también muy útil para poder enviar mensajes de WhatsApp a cualquier persona aunque no la tengas metida en la agenda (incluso a ti mismo).

De una manera sencilla y sin recurrir a aplicaciones o servicios no oficiales de WhatsApp, se pueden mandar wasaps a muchos destinatarios con un texto personalizado o facilitar que nos los envíen a nosotros.

En este artículo explico cómo hacerlo paso a paso e incluyo un vídeo de explicación y una plantilla en Excel diseñada y desarrollada por mí.

Una de las funciones más deseadas de WhatsApp es poder automatizar en la medida de lo posible el envío de mensajes (WhatsApp marketing) con textos personalizados (nombre, apellidos, tema, etc.) sobre todo en empresas.

Hay herramientas de terceras partes, pero no son lógicamente oficiales y son una violación de las normas de WhatsApp, por lo que pueden acarrear una suspensión de la cuenta de WhatsApp en ese número de teléfono, con todo lo que conlleva.

También es muy deseable que cualquier persona, sobre todo pensando en ámbitos profesionales, pueda iniciar un chat de WhatsApp sin añadir tu número a la agenda.

De esta manera, luego cuando revise sus contactos y si ya no quiere mantener el contacto contigo, no te bloqueará, como en muchos casos se hace, sin fundamento.

Si muchas personas te bloquean en WhatsApp, al final es muy posible que te suspendan la cuenta de WhatsApp.

La solución a estos dos casos es usar la función “clic para chatear de WhatsApp”, que permite iniciar una conversación sin tener el número en la agenda incluso con un mensaje inicial.

Si sabes el número de teléfono móvil de una persona, puedes crear un enlace personalizado para enviarle un mensaje automático.

Al hacer clic en el enlace personalizado de WhatsApp, se abrirá la conversación. Esto funciona tanto si lo haces desde el teléfono móvil (con la app de WhatsApp instalada) como desde WhatsApp web o incluso con el programa de WhatsApp que hay para Windows 10 y macOS.

¿Cómo crear un enlace de WhatsApp para iniciar una conversación por WhatsApp o enviar un mensaje personalizado?

El enlace debe tener el siguiente formato:

https://api.whatsapp.com/api/send?phone=NúmeroDeTeléfono&text=MensajeAMandar

Siendo:

NúmeroDeTeléfono : el número de móvil al que se quiere enviar el mensaje de WhatApp. El teléfono debe estar en el formato internacional (incluyendo el prefijo del país lógicamente sin el 00 inicial) y sin guiones, paréntesis, o nada que no sean números. Más información sobre los números en formato internacional.

: el número de móvil al que se quiere enviar el mensaje de WhatApp. El teléfono debe estar en el formato internacional (incluyendo el prefijo del país lógicamente sin el 00 inicial) y sin guiones, paréntesis, o nada que no sean números. Más información sobre los números en formato internacional. MensajeAMandar: Es el texto que se quiere transmitir por WhatsApp. Al ser una dirección web, se debe codificar la URL, lo que en la práctica significa cambiar los espacios por el símbolo %20.

Por ejemplo:

https://api.whatsapp.com/api/send?phone=34600000000&text=Hola

Abre WhatsApp (en el móvil o en el ordenador si tienes WhatsApp instalado) e inicia una conversión nueva con el número 34600000000 con el texto „Hola“. Solo hay que darle a „enviar“.

Si usas la dirección: https://api.whatsapp.com/api/send?phone=34600000000

Se abre una nueva conversación con ese número por WhatsApp pero vacía.

Si en tu web o blog incluyes ese enlace, los visitantes te podrán mandar mensajes de una manera muy sencilla.

Si pones en enlace:

https://api.whatsapp.com/api/send?text=Quiero%20más%20información%20del%20producto%20x.

Se abre la lista de contactos para que escojas a quién quieres enviar ese mensaje de WhatsApp.

Cómo mandar por WhatsApp mensajes masivos personalizados desde Excel

Atención: lee bien las instrucciones. Si necesitas ayuda o quieres desarrollar un Excel a medida, contacta conmigo.

Para enviar un mensaje de WhatsApp a cada destinatario usando Excel personalizado (por ejemplo, „Buenos días, Benito. Espero que hayas quedado contento con tu compra“) (que es lo más cómodo para generar las direcciones web con los parámetros deseados) no hay más que utilizar la función explicada en el punto anterior.

De esta manera, y sin necesidad de recurrir a herramientas no oficiales de terceros ajenas a WhatsApp (con el consiguiente riesgo de suspensión de la cuenta) se pueden hacer envíos „masivos“, en los que los textos y destinatarios se generan a medida y están personalizados y solo hay que darle al botón „enviar“ en cada uno.

Supón que tienes en un Excel los siguientes campos de clientes o contactos (que salen de tu base de datos o ERP de empresa):

Nombre, Apellidos, Número de teléfono, Prefijo del país, Mensaje a la persona

Lo único que hay que hacer es construir una dirección personalizada con los campos que se tienen.

Hay que tener en cuenta que hay que codificar la dirección URL en la parte del mensaje sustituyendo los espacios por %20 y similares.

He creado un Excel generador de mensajes de WhatsApp puedes ver cómo se debe hacer, ya que tiene todas las funciones desarrolladas y listas para copiar y pegar los datos.

Explico a continuación y he desarrollado y encontrado tres maneras de poder enviar estos mensajes personalizados por WhatsApp.

Tras introducir copiar y pegar los datos (nombres, apellidos, teléfonos, prefijos, etc.) el Excel une todo y construye un mensaje de la forma: Hola <nombre>, <mensaje a la persona>.

En el campo “mensaje a enviar” se pueden incluir por supuesto enlaces.

¿Cómo hacer para enviar los mensajes generados por WhatsApp?

Explicado en un vídeo sobre cómo enviar mensajes personalizados desde Excel:

Método 1 para enviar mensajes de WhatsApp desde el Excel

Se puede mandar copiando y pegando las direcciones de la última columna en un navegador web. Esto hace que se abra el programa de WhatsApp y en él se inicia un chat con el mensaje preconfigurado y personalizado.

Nota: si haces clic en las direcciones de la última columna directamente (sin copiar y pegar en el navegador) es muy posible que te aparezca en Excel un mensaje de la forma: “No se puede abrir (dirección). El sitio Web informa que no se encontró el elemento solicitado. (HTTP/1.0 404)”.



Esto no es un error sino debido a la forma que tiene la web de WhatsApp de responder a la solicitud. Si se quieren usar las direcciones web de esta manera, no hay más remedio que copiar y pegar. Por eso he creado los enlaces de la columna anterior.

Método 2 para enviar mensajes de WhatsApp desde el Excel

La segunda opción es copiar todas las direcciones generadas en el Excel (última columna) y pegarlas en un chat de WhatsApp web o el programa de WhatsApp para Windows o Mac que sea tuyo.

Puedes mandarte un mensaje de WhatsApp a ti mismo sin más que poner tu número en esta dirección en lugar del teléfono 34600000000:

https://api.whatsapp.com/api/send?phone=34600000000&text=Hola

Una vez hecho esto, ya tienes un chat de WhatsApp contigo mismo. Mándate todas las direcciones web por WhatsApp a ti mismo (copia y pega), haz clic en cada uno de los enlaces y el proceso será más rápido que en el caso anterior.

Eso sí, siempre hay que hacer clic en enviar, pero los mensajes y destinatarios están ya construidos.

Método 3 para enviar mensajes de WhatsApp desde el Excel

La tercera opción es hacer clic en cada una de las entradas del campo “Clic para enviar” (que he desarrollado haciendo una llamada directamente al programa de WhatsApp en el ordenador).

De esta manera, para cada una de ellas se abre el programa de WhatsApp para Windows o Mac con el contacto seleccionado y el texto insertado. Todo listo para darle a “Enviar”. Es muy rápido.

Importante: hay que recordar que no se debe mandar el mismo mensaje exactamente a muchos destinatarios tal cual ya que puede ser visto como spam y que suspendan la cuenta de WhatsApp. Si quieres no personalizar el mensaje, usa una lista de difusión de WhatsApp (diferencias entre grupos de WhatsApp y listas de difusión).

De esta manera se puede, usando Excel, enviar mensajes personalizados de WhatsApp en lote de forma oficial.

