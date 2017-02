Scribble: cómo escribir mensajes en el Apple Watch [con vídeo]

Scribble es una función poco conocida del Apple Watch (que no aparece en español) que permite escribir un texto sin tener que dictarlo para, por ejemplo, responder a un wasap, un mensaje de iMessage, de Facebook Messenger y de otras aplicaciones.

Tras recibir cualquier notificación en el Apple Watch, se puede contestar de diferentes maneras. Lo más cómodo es dictar la respuesta, pero a veces hay mucho ruido o, directamente, no quieres que alguien que está cerca te oiga hablar y se entere de lo que dices (por ejemplo, en reuniones).

¿Cómo hacer en estos casos para contestar? Pues escribiendo en el Apple Watch la respuesta letra a letra con Scribble.

Aquí cuento cómo hacerlo paso a paso y con vídeo.

¿Qué es Scribble para Apple Watch?

Scribble para Apple Watch es una característica que permite dibujar letras en la pantalla para componer palabras o frases que se enviarán como texto de respuesta a mensaje de iMessage, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, etc.

Scribble está disponible en el Apple Watch desde watchOS versión 3 y es realmente práctico (lo utilizo en muchos casos) cuando no quiero enviar alguna de las otras opciones de respuestas. Hay que tener en cuenta que Scribble no aparece como opción visible (ya que está de manera oficial solo en inglés, chino simplificado y tradicional).

Cuando quieres contestar a un mensaje en el Apple Watch, las opciones son:

Responder con texto tocando en el micrófono. Esto abre una pantalla en la que aparece, según hablas, el texto que estás dictando. Se pueden usar todos los comandos de iOS como decir coma, punto, abre signo de interrogación, etc.

Contestar con un emoticono/emoji, carita sonriente (animada o no) o similares. En esta opción permite contestar con alguno de los múltiples emojis disponibles e incluso con los elementos animados como corazones, flechas, etc. que aparecen al deslizar lateralmente la pantalla y conmutar entre ellos girando la corona digital (digital crown).

Enviar un mensaje con digital touch, que, literalmente, se puede dibujar con el dedo (o stylus) en la pantalla (diminuta, eso sí, del Apple Watch) con diferentes colores.

Enviar alguna de las respuestas predefinidas que hay: Muchas gracias, de acuerdo, un momento, te digo algo luego, ¡Hola!, ¿Qué pasa?, voy de camino, vale, ¡Claro!, ¡Ningún problema!, ¡Gracias!, gracias, ¿Hablamos luego?, lo siento, ahora no puedo hablar, estoy en una reunión, ¿Te llamo luego?, hasta pronto, sí, sí, por favor, ¡Sí!, ¡Genial!, no, no, lo siento, no, gracias, ¡No! Respuestas que se pueden personalizar en la app del Apple Watch en el iPhone.

Scribble: con esta opción, aparece una nueva pantalla en blanco en la que hay que dibujar en la pantalla (con el dedo) cada una de las letras por separado. El Apple Watch reconoce qué letra es y la añade a la frase que figura en la parte superior. En caso de que haya diferentes opciones, se puede tocar en la parte superior derecha (donde aparecen las pequeñas flechas) y, con la corona digital, elegir la palabra o letra que quieres escribir.

El problema es que la opción de Scribble no aparece siempre.

¿Cómo activar Scribble en el Apple Watch para escribir textos?

Para que aparezca el botón “Scribble” en el Apple Watch y, así, para poder escribir, letra a letra, una respuesta hay que:

Abrir el mensaje de WhatsApp, iMessage, Facebook Messenger, etc. que se quiere contestar .

. Pulsar y presionar la pantalla hasta que aparezca el menú con varias opciones (según el tipo de mensaje del que se trate). Una de ellas es cambiar idioma. Seleccionarlo y escoger la opción “inglés” (en mi caso, por mi configuración particular, tengo español, inglés y alemán).

Si no te da a escoger la opción de inglés, añade este teclado en el iPhone > Ajustes > General > Teclado añadir en inglés según explica Apple sobre Scribble en el Apple Watch.

Se cierra esa pantalla y ya aparece el botón de Scribble que permite escribir la respuesta.

El único inconveniente de este “truco” es que no se pueden poner letras con tildes (no lo he conseguido por más que lo intento), signos de interrogación o exclamación de apertura, eñes, etc. ya que, en teoría, busca entre las palabras que conoce en inglés.

Cómo activar Scribble en el Apple Watch en vídeo:

Es de esperar que Apple, antes o después, habilite Scribble con el idioma español y con otros. Mientras tanto, esta solución funciona muy bien para poder contestar mensajes sin dictarlos escribiendo con Scribble la respuesta de texto en silencio, discretamente y desde el Apple Watch.

Gracias a Leo Carrión por la imagen inicial.

