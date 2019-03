Apple Watch: para qué sirve y para qué se usa. 25 usuarios opinan

| Por

¿Para qué sirve el Apple Watch, qué hace y para qué se puede usar este smartwatch de Apple? Es una pregunta recurrente entre los que se plantean adquirir uno e, incluso, entre los que ya lo tienen.

Para conocer cómo están usando algunas personas su smartwatch, recopilo los testimonios de 25 personas que poseen un Apple Watch, de tal manera que explican para qué lo usan y para qué no y si están contentas y contentos con el Apple Watch.

¿Qué es el Apple Watch?

El Apple Watch (conocido también como iWatch aunque no es ni ha sido nunca su nombre oficial) es el smartwatch o reloj inteligente de Apple.

Salió al mercado en el año 2015 llamado “Apple Watch”. Algo más de un año más tarde, junto con la presentación del Apple Watch series 2, al Apple Watch original lo denominaron Apple Watch series 0 y pusieron a la venta una versión un poco modificada del Apple Watch series 0 denominada Apple Watch series 1 en la que solo mejoraban ligeramente el procesador.

Desde el primer modelo cuenta con un sensor cardíaco, pero por mis pruebas sobre si son precisas las mediciones de frecuencia cardíaca del Apple Watch, la respuesta es que no demasiado.

Desde entonces se han introducido en el mercado otros modelos cada vez más potentes de procesador (Apple Watch series 3 y Apple Watch series 4 y posteriores).

En esencia, mejoran siempre cada vez más y más el procesador, el auténtico caballo de batalla de este smartwatch ya que es lento abriendo apps (aunque conforme avanzan las generaciones, cada vez va más rápido).

La duración de la batería (18 horas según Apple) en todos estos años se mantiene constante, aunque con los debidos ajustes pude llegar a durar más de 2 días.

En el Apple Watch series 2 por ejemplo le añadieron también un GPS propio y ser a prueba de agua (imprescindible para ejercicios en la piscina). En el Apple Watch series 3 le incorporaron un barómetro (para poder saber cuántos pisos se suben al día, por ejemplo) y en el series 4 la opción de hacer un electrocardiograma (EEG).

Una mejora significativa aparece en el Apple Watch series 3 y es que por primera vez se presenta un modelo capaz de acceder a Internet utilizando una eSIM, lo que le confiere una necesaria independencia inicial del iPhone, a diferencia de modelos anteriores, que pueden hacer pocas cosas sin él.

¿Para qué sirve, qué hace y para qué se usa el Apple Watch?

El Apple Watch es, en esencia, un dispositivo preparado para recibir notificaciones y contestar bien dictando la respuesta, bien usando scribble, la escritura letra a letra dibujada del Apple Watch o con alguna de las contestaciones predeterminadas.

También sirve para hacer y recibir llamadas de teléfono al más puro estilo de Michael Knight cuando llamaba a KITT y, sobre todo, como herramienta cuantificadora del deporte realizado y de ciertos datos médicos.

Se pueden, sin embargo, instalar aplicaciones desde la App Store. No hay tantas como para el iPhone o iPad e incluso algunas existentes ya no están disponibles, como por ejemplo la de Instagram, Google Maps, Tweetbot o la de la propia Amazon.

Para saber cómo están usando los propietarios de un Apple Watch su teléfono inteligente, les he preguntado a 25 personas dos cuestiones (gracias a todos los que han respondido):

¿Estás contenta o contento con tu Apple Watch?

¿Para qué consideras que sirve para ti y para qué usas el Apple Watch?

De las 25, 22 están contentas o muy contentas con el Apple Watch, mientras que dos no lo están tanto por las razones que alegan. No he incluido los testimonios de otros propietarios de un Apple Watch (6 en concreto) porque aunque lo tienen, no lo usan y no le ven uso.

Los que han enviado su testimonio explicando si están contentos o no con el Apple Watch y para qué lo usan son:

Gracias también a Jorge de los Reyes y a Alfredo Vela por su ayuda de intermediación.

Maruxa Álvarez

Profesora universitaria y directora académica del Curso Superior ICEMAR

¿Estás contenta con tu Apple Watch?

Sin entrar en comparaciones y modalidades de uso, sí estoy contenta con el aparato.

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Lo uso a diario, principalmente como reloj, pero también lo tomo como referencia de la actividad. No me considero una deportista muy constante pero me gusta salir a trotar, nadar, andar en bici o hacer alguna otra actividad y en esos casos siempre activo la aplicación de actividad.

Conclusión, solo uso 2/3 utilidades del reloj:

1) el reloj como tal

2) App de actividad /entreno

3) App Nike running

Normalmente no respondo al teléfono desde el reloj, no veo correos, WhatsApp ni nada similar. Tampoco utilizo la cámara ni la aplicación de música.

Creo que con tener el bluetooth instalado ya consume suficiente batería, y como sabrás este es el aspecto de mejora del Apple Watch, frente a otros relojes que son propiamente de actividad.

Ramon Bermúdez de Castro Olavide

Director International at Televes S.A.

¿Estás contento con tu Apple Watch?

Estoy muy contento, aunque tengo el modelo 0 y soy consciente que los nuevos modelos son muy superiores.

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

En realidad desde hace tres años mi Apple Watch ha sustituido a mis otros relojes y ya no utilizo ninguno de estos. Lo utilizo para todas mis actividades: entreno, leer WhatsApp, mensajes, correos y otras aplicaciones que antes utilizaba con mi iPhone y que ahora utilizo directamente desde el reloj. También me permite tener mi teléfono en silencio todo el día sin que el timbre me sobresalte con cada llamada.

Por la noche mientras esta en la base de carga, tengo un magnifico reloj de mesilla de noche.

En fin y por resumir, he de decir que mi Apple Watch se ha convertido en un elemento imprescindible en mi vida cotidiana.

Bruno Carrasco

Psicólogo Organizacional y Docente Universitario

¿Estás contento con tu Apple Watch?

Sí, es un dispositivo que me regaló mi esposa hace un par de navidades y por sus características es para mí un complemento ideal, estoy contento con él.

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Tengo variados usos y mediciones, principalmente: actividad física y salud, ubicación ¿qué hay cerca?, reviso mi calendario y una de las cosas que más aprecio es crear recordatorios y citas, con Siri estoy tratando de sacarle el máximo provecho y estoy trabajando en los atajos para automatizar acciones.

Phil Hugo Castro Rodríguez

Soy Farmacéutico, personal trainer y empresario: he creado una startup de complementos orgánicos deportivos en San Francisco Feel IN Corp. Instagram de Phil Hugo.

¿Estás contento con tu Apple Watch?

Sí. Todo funciona.

Ningún problema.

Me hubiera gustado que haya aplicaciones. Por ejemplo, audible para es usar mis libros en mi Apple Watch sin necesidad de mi iPhone.

Además, más batería porque cuando salgo a entrenar todo el día cuando mido todos mis entrenos con la app Actividad se me agota después de 15 horas de uso seguidas.

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Management de actividades físicas

Me gusta tener TODO registrado desde mi Apple Watch:

outdoor walk

indoor walk

high intensity training

Strength training

Yoga

Cuantas más veces mido mis actividades diarias MÁS PROGRESO, mejoro mi lifestyle, mi físico y llego a mis metas tan personales que pro más rápidamente.

Lo que se puede medir se puede mejorar. “Focus on GOALS. Driven by achievement”

Agenda y notificaciones

Como divulgador científico, especialista en dieta cetogénica y Nutrición deportiva con profesores y nutricionista de la Universidad de Stanford a través de mis tres podcasts “The Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast” que hago en francés, español y en inglés para Francia, España y Estados Unidos, la Apple Watch me ayuda a hacer un management perfecto de mi agenda.

Al tener muchos proyectos en áreas de mi visa diferentes:

Mi empresa de complementos nutricionales

Mis coachings online en tres Idiomas

Consiguiendo fondos en California y mantener el contacto diario con mis stake holders

Mis entrenamientos para preparación de sesiones de fotos fitness,

La Apple Watch, gracias a un sistema de dos alertas que me salta un día antes + una segunda que me sale 10 minutos antes de la tarea, no tengo ninguna excusa para no ser productivo y procrastinar.

La APPLE WATCH mejora mi estrategia productiva.

Compartir mis actividades en Twitter, Instagram y Facebook

Cojo mi móvil, abro mi Instagram story y grabo mi Apple Watch cuando abro la app actividad empezando una actividad (outdoor walk, yoga, strenght training).

Así mis seguidores pueden estar inspirados por lo que hago a lo largo de todo el día.

Además, comparto mi actividad con amigos emprendedores en San Francisco y a través el mundo en Francia, España y Suramérica.

Estamos en una competición muy sana: por ejemplo, un domingo cuando está en cada tumbado en el sofá sin ganas de entrenar y le salta una notificación de un amigo que acaba de terminar un entrenamiento de una hora de pesas a través de la Apple Watch y la app actividad, pues el resultado es sencillo: la motivación AUMENTA de repente y entonces el RUSH DE DOPAMINA nos hace reaccionar para entrenar o movernos.

(A pesar de que la mayoría de las veces yo nunca estoy en el sofá y soy yo quien motiva a los demás a salir fuera a correr o entrenar😂😂😂).

Christian Delgado von Eitzen

Ingeniero de Telecomunicación especialista en Tecnología, Seguridad de la información, blockchain e innovación. Profesor asociado y autor de este blog.



¿Estás contento con tu Apple Watch?

En general sí. Es un dispositivo que todavía no está maduro y, sinceramente, creo que su desarrollo va más lento de lo que se podría esperar después de varios años en el mercado. El grado de dependencia del iPhone sigue siendo muy grande incluso en los modelos que tienen conexión móvil propia e independiente.

Contrariamente a lo que pasa en el iPhone, por ejemplo, donde cada vez hay más apps, en el Apple Watch algunas han ido desapareciendo curiosamente (y silenciosamente) como la de Tweetbot, Google maps, Amazon, Instagram, etc. Otras como WhatsApp después de 5 versiones de watchOS, el sistema operativo de los Apple Watch, sigue sin estar disponible (se puede responder a mensajes de WhatsApp pero no enviar nuevos).

Independientemente de que deba ser utilizado en conjunción con el iPhone, creo que algunas características deberían poder ser usadas en el Apple Watch si se tiene conexión Wi-fi. Precisamente se tiende a las aplicaciones nativas, pero todavía hay muchas que sin el iPhone, no sirven.

Hay otras que, por supuesto se pueden usar en todo momento y han ido mejorando, como iMessage, los entrenamientos (gracias sobre todo al GPS propio integrado disponible a partir del Apple Watch Series 2), etc.

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Inicialmente leía las notificaciones en él, pero tener algo en la muñeca que vibraba constantemente era bastante molesto. Por ello configuré las apps cuyas notificaciones realmente quiero tener ahí y desactivé la opción de que se refleje el modo no molestar en el iPhone y el Apple Watch. Así, es posible desactivar las notificaciones en el reloj normalmente y activarlas cuando por alguna razón las quiero recibir ahí.

Es un fallo en mi opinión que, a diferencia de lo que ocurre en el iPhone al activar el modo de no molestar, en el Apple Watch no se puedan consultar las notificaciones, si no avisa de ellas. En el smartphone de Apple siguen apareciendo en la pantalla y/o al deslizar la pantalla aunque esté activado el modo de no molestar. En el Apple Watch no es así, por desgracia.

Me gusta mucho la esfera de Mickey Mouse porque da la hora de viva voz y por eso la mantengo siempre activada con las complicaciones de fecha, indicador de batería e indicadores de actividad.

De vez en cuando utilizo la app de entrenos, cuando puntualmente voy a andar, a hacer algo de ejercicio o nadar. También compito de vez en cuando con algunos amigos a distancia desafiando a ver quién gana en la competición de entrenamientos (sobre todo con Carlos Pascual).

De vez en cuando pongo el despertador o la cuenta atrás (siempre invocándolos desde Siri) para que me avise de algo que debo hacer.

Muy raramente veo el correo electrónico en el Apple Watch, más que nada, para borrar mensajes no deseados. Muchos ni se muestran en su totalidad a poco que tengan algún elemento un poco complicado.

No he escuchado nunca música desde el Apple Watch (bueno, sí, una vez para probar con unos cascos bluetooth) ni tampoco Podcasts.

Tengo varios juegos, pero de ellos destacaría, Pong, muy sencillo a modo de juego de tenis vintage como curiosidad.

Contestar llamadas en el Apple Watch también es una opción interesante cuando por alguna razón se tienen las manos ocupadas y no es posible manipular el iPhone. Se oye bastante bien además.

La opción de linterna (que aparece deslizando la pantalla desde abajo hacia arriba) la verdad es que funciona muy bien para momentos puntuales en los que hay que iluminar algo y la uso más veces de las que pensaba. Me parece genial que si se gira hacia abajo el reloj, la intensidad de la luz aumente y viceversa.

La función de hacer sonar mi iPhone (disponible también en la pantalla que aparece al deslizar la pantalla) me resulta muy útil cuando no sé dónde he dejado el terminal.

Un truco por cierto para esta función es que si dejas el dedo sobre el icono de hacer sonar el iPhone, además de emitir un sonido, el flash del smartphone empieza a parpadear, lo que facilita encontrarlo en la oscuridad.

De vez en cuando uso la app amigos para saber dónde están…

La app de Pokémon Go para el Apple Watch tuvo para mí su momento de esplendor, pero consume demasiada batería.

Tengo configuradas y desactivadas las opciones de aplicaciones en segundo plano y que no se active la pantalla al hacer el giro de muñeca para que el Apple Watch dure dos días sin necesidad de recargar, aunque dependiendo de lo que lo use, a veces hay que ponerlo en modo avión un poco.

Para las veces que duermo con el Apple Watch puesto, la app Sleep++ (freemium) detecta bastante bien (incluso comparada con una Fitbit Flex) cuándo me voy a dormir y cuándo me levanto, así como cómo duermo.

La función de medición de la frecuencia cardíaca lo cierto es que ahora ya no la consulto tanto como inicialmente sobre todo desde que hace un tiempo analicé cómo de precisa era la medición de frecuencia cardíaca en el Apple Watch.

Muy puntualmente uso la app de cámara para hacer fotos (no sé por qué no dan la opción de empezar y parar un vídeo, la verdad). Llevan 5 años sin cambiar eso.

Uso siempre que puedo (y me parece comodísimo) Apple Pay para pagar sin sacar las tarjetas ni el móvil. Poder pagar sin tener el iPhone a mano (ya que funcionan por NFC incluso aunque el Apple Watch no tenga conexión a Internet) es muy práctico y me parece más seguro que las tarjetas de crédito con NFC, en los que para pagos menores a 20 € no pide PIN el terminal de la tienda. De hecho, del resto de mis tarjetas físicas he pedido al banco que desactive el contactless.

En Wallet llevo siempre los billetes de avión y tren, aunque en el caso de Renfe, al menos según mi experiencia, en muchos casos la comprobación del revisor es manual (y no mediante un dispositivo lector electrónico) y suelen decir que no ven nada en la pantalla del Apple Watch.

Con ciertos contactos (pocos, porque deben tener un iPhone, iPad o Mac) envío mensajes por iMessage, que funciona muy bien incluso sin el iPhone si el Apple Watch tiene Wi-Fi. Es de agradecer.

Las respuestas a los mensajes de iMessage, WhatsApp o Facebook Messenger los suelo dictar, utilizar alguna de las contestaciones predeterminadas y últimamente estoy usando Scribble para componer la respuesta cuando no puedo hablar en alto por alguna razón. Va bien, pero es laborioso si la frase es medianamente larga.

Confieso haber abierto alguna página web para verla puntualmente en el Apple Watch. Esto se consigue cuando alguien envía un enlace por mensaje o medio equivalente (por ejemplo por iMessage o correo). No es lo más cómodo del mundo, pero puede servir para ver algún dato puntual. Esta opción solo está disponible para el Apple Watch series 3 con watchOS 5 o superior.

Aquí mi blog abierto en el Apple Watch:

A modo de curiosidad, para ahorrar batería desactivé que se active la pantalla al girarla, ya que en muchos casos se encendía (incluso al dormir) cuando no era necesario. Para suplir esta opción, si no tengo las dos manos disponibles en ocasiones activo la pantalla tocando con la punta de la nariz. Funciona muy bien.

Vicente de Reyes

Director Asesoría Jurídica en FNMT

¿Estás contento con el Apple Watch?

En general estoy muy contento con el Apple Watch y es muy funcional y tiene muchas actuaciones que me viene muy bien. Solo hay dos aspectos que marcaría como negativos: por una parte para mí las letras y los símbolos son muy pequeños y no los puedo ampliar demasiado y, por otra, la vinculación con el teléfono que no ocasiones si no estoy cerca del teléfono solo lo deja usar como reloj.

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Lo uso para casi todo. Fundamentalmente para los temas de ejercicio y salud: para controlar las pulsaciones, el ritmo cardíaco, bucear, etc.

También utilizo la alarma y la función de temporización para controlar cuándo están hechos los huevos duros.

La función de localizar el iPhone también la uso mucho, ya que a veces no encuentro dónde está y así suena y lo encuentro.

Álvaro de los Santos

Social Media en Telemadrid y presentador de informativos y programas de TV durante más de 15 años

¿Estás contento con el Apple Watch?

Sí.

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Estoy contento con mi APPLE WATCH, aunque sólo solo lo utilizo para ir al gimnasio y controlar mis pulsaciones cuando hago ejercicio. El resto del día lo dejo cargándose porque le verdad, es de la primera generación y dura muy poco la batería.

Leandro Fernández Macho

Bachelor in Business Administration por la Wolverhampton University y el Tompkins Cortland of New York, Máster en Dirección de RRHH por ICADE, Coach profesional por ICF e Instructor de Mindfulness por el Máster en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. Consultor, formador, coach y conferenciante en más de 150 compañías de múltiples sectores, ayudando a desarrollar la inteligencia emocional de miles de directiv@s y profesionales. Actualmente es Director de la consultora On The Top (liderazgo y gestión de personas) y Fundador de Neurozona, espacio pionero de reducción del estrés y entrenamiento integral del cerebro, así como profesor en diversas escuelas de negocios y universidades.

¿Estás contento con el Apple Watch?

En general sí. Aunque no lo cambiaría por un reloj “convencional”, lo único que no me entusiasma es la necesidad de cambiar de reloj cada 3 o 4 años (al igual que con el resto de dispositivos, se va ralentizando).

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

El uso más importante para mí, tiene que ver con la parte de salud y la gestión del tiempo.

Por un lado lo uso marcándome retos semanales en el apartado físico. Es motivador para mí que Siri te proponga un objetivo semanal en función de tu actividad (o bien que tú puedas fijarlo) y que dispongas de información sobre cuánto has avanzado, cuánto te falta para cumplir tu objetivo, nuevos récords alcanzados, etc…

Lo uso también para registrar las sesiones de mindfulness y recibir algún aviso a lo largo del día para “estar atento”, o parar y hacer una pequeña pausa consciente. Además, para la práctica formal de mindfulness (esa que haces 10 o 20 minutos en tu casa sentado en silencio) fijar el tiempo de práctica y tener una alarma que te avise al acabar para no tener que estar pendiente, es muy importante. Con el Apple Watch, llevo el temporizador y el cuaderno de bitácora para el registro de la sesión, puestos “en todo momento”.

También lo uso para registrar mis patrones de sueño, ser más consciente de qué me influye a la hora de descansar mejor o no tan bien y mantener con más facilidad la motivación para cuidarlo, al disponer de información regular.

En las conferencias y formaciones lo uso como cronómetro o temporizador que me ayuda a controlar los tiempos de mi intervención o de las intervenciones de los participantes. Llevarlo en la muñeca me resulta muy práctico.

También lo uso como despertador “insonoro”. Activar la vibración de la alarma para despertar, me resulta más agradable y además no despierto a mi mujer o a mis hijas, sobre todo cuando tengo que levantarme muy temprano para coger algún avión a horas “intempestivas”…

La linterna cuando te levantas de noche, para no tener que encender luces que puedan despertar a la “family”, también se agradece llevarla puesta.

Y como estoy integrado en el ecosistema de Apple, la verdad es que su vinculación con los AirPods o el iPhone me resulta muy cómoda al no tener que sacar el teléfono para contestar una llamada, subir o bajar el volumen.

Ahora mismo, acabo de sentir una vibración en la muñeca, porque se acaba mi ticket de aparcamiento en la ORA. Es posible que, si no fuera así, las posibilidades de darme cuenta “tarde”, hubieran sido mayores.

Otra cosa que me aporta valor y me ayuda a gestionar mejor mi tiempo, es poder tener en pantalla la siguiente cita del día. Eso la verdad es que me resulta muy, muy útil.

Y no puedo olvidarme de la comodidad de llevar a Siri en mi muñeca… Cualquier cosa que se me ocurra en cualquier momento, es “registrable”… Ostras, que no se me olvide en cuanto llegue a casa decirle a mi mujer… “Oye Siri, recuérdame al llegar a casa (o a la hora que quieras) decirle a Sandra…”

“Oye Siri, pon reunión con X mañana a las 12:00″…

Y esa es mi experiencia con el Apple Watch… deseo que te sirva para sumar a “lo que ya sabías” :-)

David Lusquiños

Tecnólogo y deportista.

¿Estás contento con tu Apple Watch?

Sí lo estoy, lo volvería a comprar.

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Ventajas del Apple Watch

Lo utilizo sobre todo como smartwatch , notificaciones responder llamadas, hacer llamadas, y el Wallet en el propio reloj es muy cómodo.

Música, yo soy deportista y salgo mucho a correr, unas de las ventajas del Apple Watch es que llevo la música sin necesidad de llevar móvil, conecto los auriculares directamente al reloj.

Otras de las funciones que utilizo mucho es el mando remoto de la cámara tanto de iPhone como de la GoPro es muy cómodo.

Inconvenientes

La batería, lo tengo que cargar cada día.

Como reloj deportivo no cumple las necesidades, para ello utilizo un Polar V800, el Apple Watch te registra la actividad pero si tienes que hacer series, intervalos no registra esos datos y es muy incómodo para consultarlo mientas haces deporte, corriendo cada vez que quieres ver el ritmo la pantalla esta apagada y tienes que hacer el movimiento de la muñeca para que se active, nadando como se activa el bloqueo del agua no puedes manipularlo mientas nadas y para consultar los datos igual que corriendo pantalla apagada, y con los dedos mojados no funciona la pantalla .

Juan Merodio

Blogger en JuanMerodio.com. Speaker & International Advisor: Marketing, Innovación, Management y Transformación Digital

¿Estás contento con tu Apple Watch?

Sí, estoy contento con él, lo tengo desde hace 2 años y encantado.

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Lo uso principalmente para notificaciones de emails, realmente me es cómodo para muchas veces ver si es importante y saco el móvil o es algo que puede esperar, básicamente es el único uso que le doy, pero para mí es algo muy cómodo.

Pancho Negreira

CEO de Galuresa y Tarjeta Boomerang, ¡¡el único sitio del mundo donde regalamos la gasolina sin límites!!

¿Estás contento con tu Apple Watch?

No especialmente. Como tecnolujurioso la novedad está bien, pero pasado el tiempo no usas sus prestaciones salvo la de reloj y las aplicaciones para hacer deporte (aquí sí es una herramienta potente y muy cómoda).

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Lo uso como reloj de diario pero realmente sólo le saco provecho a la hora de practicar deporte para monitorizar la actividad, ahí hay que reconocer que está muy bien.

Tres usos más que le doy y me resultan muy útiles. Alarma (como soy duro de oído la vibración en la muñeca me resulta muy útil), la cuenta atrás (para cuando estoy cocinando) y la linterna (para cuando estoy a oscuras ;-)

Y ya que estoy, algo que me pone de particularmente mal humor: la prestación de repetirme en el reloj los avisos que quiera tipo WhastApp o recordatorios… ¡¡Qué estrés!!

Joost van Nispen

En cuanto a mí, ya me conoces. Estoy ya pasando la edad de jubilación, pero ESIC me acaba de pedir que me quede hasta los 70 años (he dicho que sí, siempre y cuando la salud me lo permita). Sigo presidiendo el ICEMD (Instituto de la Economía Digital de ESIC), evito la gestión día a día ya que tengo un maravilloso equipo, estoy muy metido en estrategias, el tema de tendencias futuras, y varios gremios Pan-Europeos y mundiales. De vez en cuando no me resisto a dar alguna charla, recientemente en Alimarket en Madrid y en GDMA en Las Vegas. Complemento mi trabajo, bastante intensivo, con escapadas, excursiones y vacaciones a sitios con naturaleza salvaje. Próximo destino: Recorrer la Carretera Austral de norte a sur en Chile. Quizás la carretera (en gran parte no asfaltada) más salvaje y espectacular de toda Suramérica. Por lo demás, soy como una esponja. Un día en el que no aprendo algo nuevo es como un día perdido.

¿Estás contento con tu Apple Watch?

Estoy francamente contento con el Apple Watch. Se ha convertido en una extensión de mi brazo más que “otro dispositivo”. Estoy en mi segundo Apple Watch, 3ª generación. Fui uno de los primeros en comprarme uno en España creo.

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Uso super intensivo:

Mirar alertas de todo tipo: WhatsApp, iMessage, Noticias, mensajes de ánimo de apps de fitness

de todo tipo: WhatsApp, iMessage, Noticias, mensajes de ánimo de apps de fitness Fitness : utilizo la app “WorkOut” para todo: paseos de más de unos minutos, entrenamientos, hiking los fines de semana, bici estática en casa, sesiones de entrenamiento con mi trainer personal etc. Está conectado con la Activity app de Apple, y la app de mi fitness center para que, entre otros, mis trainings en el fitness center se registren automáticamente en Activitiy y Workout, y al revés, para que mi entrenador sepa lo que estoy haciendo cuando no entreno con él o estoy de viaje. Motiva muchísimo! Cada noche miro Activity app para ver si he cumplido los objetivos o no.

: utilizo la app “WorkOut” para todo: paseos de más de unos minutos, entrenamientos, hiking los fines de semana, bici estática en casa, sesiones de entrenamiento con mi trainer personal etc. Está conectado con la Activity app de Apple, y la app de mi fitness center para que, entre otros, mis trainings en el fitness center se registren automáticamente en Activitiy y Workout, y al revés, para que mi entrenador sepa lo que estoy haciendo cuando no entreno con él o estoy de viaje. Motiva muchísimo! Cada noche miro Activity app para ver si he cumplido los objetivos o no. Timer a través de Siri: me gusta cocinar y estoy siempre con “Siri pon el timer para 8 minutos”.

a través de Siri: me gusta cocinar y estoy siempre con “Siri pon el timer para 8 minutos”. Recetas : me gusta tenerlas en el Watch ya que es mucho más fácil seguir los pasos. El móvil se moja y se apaga cada minuto

: me gusta tenerlas en el Watch ya que es mucho más fácil seguir los pasos. El móvil se moja y se apaga cada minuto Apagar el despertador por la mañana o después de siesta.

Uso frecuente:

Contestar al teléfono cuando no tengo el iPhone a mano (pasa a menudo). Incluso mantengo conversación telefónica a través de él.

(pasa a menudo). Incluso mantengo conversación telefónica a través de él. Pagar a través de Apple Pay cuando es un rollo sacar el móvil

cuando es un rollo sacar el móvil Entrar en el AVE o embarcar en avión, con las manos sosteniendo equipaje. Funciona francamente bien.

con las manos sosteniendo equipaje. Funciona francamente bien. Escribir con el dedo para contestar con muy pocas palabras a mensajes urgentes.

para contestar con muy pocas palabras a mensajes urgentes. Buscar mi iPhone (estoy cada vez más despistado, y es un auténtico salva vidas)

(estoy cada vez más despistado, y es un auténtico salva vidas) Consultar mi próxima cita en mi Watch Face.

en mi Watch Face. Mirar la mejor ruta en bici (uso la app de Bicing en Barcelona) en la ciudad. Incluso he experimentado con apps que te den direcciones mientras estás montado en bici, a través de vibraciones hapticas.

Otros usos:

Quitar agua del reloj con La Corona.

con La Corona. Siri : preguntas, informaciones etc. Cuando no tengo mi iPhone o cuando es más fácil

: preguntas, informaciones etc. Cuando no tengo mi iPhone o cuando es más fácil Mirar puesta del sol y alba . Lo tengo definido en mi watch face.

. Lo tengo definido en mi watch face. Mirar la fecha .

. Cambiar de watch face

He puesto toda la información médica en la Health App , por si hubiese emergencia médica. Pero no creo que los servicios de primeros auxilios en España ya estén al tanto de lo que hay allí. Más lo problemas con la ley de protección de datos.

, por si hubiese emergencia médica. Pero no creo que los servicios de primeros auxilios en España ya estén al tanto de lo que hay allí. Más lo problemas con la ley de protección de datos. Gestionar música o cambiar de altavoces

o cambiar de altavoces Usar la linterna, que en más de ocasión me ha sacado de un apuro.

Y ya está. Ves que no lo uso de manera nada sofisticada, pero a mí me sirve así. Tengo previsto experimentar más con Siri, pero me frustra su poca sofisticación en comparación con Google o Alexa.

Carlos Pascual

Siempre tras nuevos retos… Cada día busca un toque positivo, siempre se puede sonreír y seguir adelante. Early Adopter, aportando soluciones!

¿Estás contento con tu Apple Watch?

Sí muy contento, tanto que he ido saltando de versión en versión desde el primer Apple Watch que me lo trajeron de Londres, hasta el S4 LTE que uso ahora mismo. He visto cómo el reloj ha ido evolucionando, las aplicaciones en la primera versión eran casi imposibles de usar y ahora funcionan muy fluidas.

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Llevo con smartwatch desde que salieron los Pebble, y la principal función que tenía entonces sigue siendo la que más uso le sigo dando ahora: gestionar mejor las notificaciones sin tener que sacar el móvil del pantalón.

Actualmente tengo un Apple Watch Series 4 con LTE, que además me permite salir sin móvil y seguir comunicado, aunque después de un tiempo sigo llevando casi siempre el móvil conmigo; ya veremos si en verano le damos más uso a la conectividad del reloj.

No solo está el aspecto de las notificaciones, existen algunas aplicaciones que se han vuelto imprescindibles en el Apple Watch.

La que más uso es Just Press Record, que me permite grabar rápidamente notas de voz que pasan directamente al iPhone y que se transcriben automáticamente en texto, pudiendo luego compartirlo a otras aplicaciones dependiendo de si lo que anoto es una tarea o un texto que dejo en notas para después.

Otra de mis imprescindibles es Things; es el gestor de tareas que uso en el iPhone y MacBook Pro, y me permite poder anotar o consultar las próximas tareas que tengo que hacer.

La siguiente App no es que la use directamente, ya que funciona automáticamente sin tener que hacer nada. Solo con instalarla y dar los permisos necesarios ya funciona: se trata de AutoSleep, para monitorizar el sueño, cómo y cuánto duermes.

Luego uso algunas otras puntualmente, como son el calendario de Fantastical, Overcast para escuchar podcast, Apolo para escuchar Spotify, o la aplicación Entreno de Apple.

El Apple Watch, con los anillos, y el poder compartir y competir con otras personas, hace que me mueva más para completarlos casi todos los días.

Este es el uso que le doy al reloj de Apple hasta ahora.

Lourdes Pereira

Profesión: profesora de secundaria. Aficiones: fotografía, scrap, observar aves. Deportes: natación, yoga y baile. Seguidora de Calvin and Hobbes.

¿Estás contenta con tu Apple Watch?

Pues sí, la verdad que lo uso mucho y me parece útil y cómodo. Anteriormente tuve un Fitbit y claro, nada que ver.

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Soy una persona que suele hacer deporte dentro de las posibilidades que me deja el peque y cuando puedo, pues registro mis actividades a través de la aplicación de entreno. También me gusta la app de actividad me da una idea de lo que me muevo y la verdad me anima a que mueva más, sobre todo me pica la curiosidad de saber los kilómetros que ando al día.

Al trabajar en un colegio y por norma del centro, debemos tener los móviles (al menos) en silencio y guardados, eso no significa que no podamos atender llamadas si son urgentes y el tener el reloj me facilita el poder saber si me llaman sin tener el móvil a la vista.

También uso mucho el conectarlos con los auriculares inalámbricos y usar la música o la aplicación de podcast, el ver los mensajes de WhastApp, correo y recordatorios.

Y muy útil cuando tienes un bebé de 13 meses al cual le gusta mucho tocar y ver a Mickey en la pantalla dando la hora. ¡Le encanta!

Las opciones linterna y desbloqueo también las uso mucho, la linterna para entrar en la habitación cuando está Álex durmiendo (jajaj) y bloqueo para que no me maree a Mickey.

En cuanto a la duración de batería es de aproximadamente un día y medio (dependiendo del uso).

Incidencias, un día se quedó bloqueado a medias, no me dejaba acceder a las apps pulsando el botón y tampoco me dejaba apagarlo, tuve que resertearlo. Fue algo puntual si volviese a pasar, te lo comento.

Sí he descargado apps de tipo bancario, pero no las uso mucho, lo hago más por el móvil.

Salvador Puig

Curioso e inquieto por naturaleza. Siempre relacionado con el mundo de las ventas y el marketing en general y del marketing online en particular, los últimos diez años. Siempre me he definido como un ex-android lover rendido a Apple. Sé que no soy imparcial, ni lo pretendo, pero todas las incursiones que he hecho fuera del universo Apple en lo referente a smartphones, weareables y ordenadores, no han satisfecho mis expectativas. Sin embargo veo claro que Apple nos hace pagar por sus productos más de lo “necesario”… pero me sigue compensando… de momento.

¿Estás contento con tu Apple Watch?

Respecto al Apple Watch, he de decir que estoy encantado con él, ha ido mejorando con las versiones. Actualmente tengo el Apple Watch 2, pero fui de los que compró la primera versión el día que salió al mercado. No me imagino con otro “reloj”, la verdad, y eso que siempre tuve una gran afición por los relojes.

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Gracias al Apple Watch he ahorrado una pequeña fortuna en relojes, ahora solo uso este. Inicialmente lo utilizaba como una extensión de iPhone a nivel de notificaciones, para evitar estar sacando el teléfono cada vez que recibía un mail, un WhatsApp o una llamada.

En los últimos dos años, mi afición por el running, natación y la bicicleta me ha hecho descubrir la faceta saludable y deportiva del Apple Watch y ahora no salgo a entrenar sin él. Registro todas mis salidas deportivas con la aplicación nativa de entrenamientos y después utilizo la app HealthFit para sincronizar datos con otras apps tipo Strava o TrainningPeak y la verdad es que el detalle de información que ofrece es muy completa. Seguramente no es el mejor reloj deportivo, pero para mí es el más polivalente y me permite cubrir las funciones típicas de un weareable, las de un reloj deportivo y me ofrece el gran Feel & look al que Apple me tiene acostumbrado.

Espero en breve poder dar el salto a la última versión con GPS y SIM para poder utilizarlos de forma totalmente independiente del iPhone en los entrenamientos…

Pedro Rojas

Pedro Rojas (@SeniorManager en Twitter e Instagram) Licenciado en Administración y Dirección de Empresas con Especialización en Finanzas y Posgrado en Social Media Management por EAE Business School. Es Consultor en ThePlanCompany.com especialista en Social Media Marketing, Estrategia Digital para empresas y Growth Hacking. Profesor de MBA y Director de Posgrados y Masters en varias escuelas de negocio y universidades. Es autor de los libros: ‘Cómo monetizar las redes sociales’, ‘Cómo preparar un Plan de Social Media Marketing’, ‘Community Management para Dummies’, ‘Community Management en un semana’, así como de ‘Reclutamiento y Selección 2.0’. Modera el Blog www.pedrorojas.es.

¿Estás contento con tu Apple Watch?

Estoy supercontento, es una de las herramientas que más utilizo, después del iPhone y el Mac.

Y ¿para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Lo utilizo sobre todo en:

Reuniones y clases, para dar un vistazo furtivo e imperceptible a los mensajes y comunicaciones que me llegan y que no puedo ver con el móvil para no parecer mal educado o distraído.

Para recibir llamadas y para saber que me están llamando, ya que mi teléfono está siempre sin sonido y cuando me llaman mi Apple Watch vibra avisándome.

Para controlar mis calorías y la intensidad de mis caminatas y ejercicios.

Para avisarme de girar a la derecha o izquierda cuando uso el navegador GPS del coche.

Para pagar cómodamente con Apple Pay en sistemas contact-less, sólo acerco el reloj al lector de tarjetas y listo.

Lo uso como linterna de muñeca cuando no tengo nada más a mano y estoy a oscuras.

También para escuchar música de Apple Music en combinación con mis auriculares inalámbricos.

¿cómo uso el Apple Watch?

Para mí es como una extensión del iPhone, pero más versátil en ciertas funciones.

Alfonso Sánchez

Consultor de Marketing Digital, diseñador freelance y CEO de mecambioaMac.

¿Estás contento con tu Apple Watch?

¿Acaso lo dudas? Mucho. En mi caso, hablo del Apple Watch Series 2. Aunque quizás miro con cierta envidia el nuevo Series 4 (mayor potencia de rendimiento, el volumen del altavoz es el doble, mejoras de micrófono, mayor interacción con Siri).

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Para que mis sobrinas jueguen a con la esfera de las mariposas, y también con la de Mickey y Minnie para que les de la hora (es broma). El Apple Watch lo utilizo mucho para el tema de mensajería (tanto por Mensajes como por Telegram). También que me salten los avisos de la agenda ¡que no falten! Quizás la que menos uso es la de Walkie-Talkie. También utilizo mucho el Apple Watch para mi actividad deportiva por varios motivos: puedo dejar el iPhone en casa o en la taquilla del gimnasio, y estar escuchando música o algún Podcast que tenga almacenado.

A pesar de usar varias apps de actividad deportiva, la gente infravalora la nativa de Entrenos de Apple. Funciona muy bien y te ayuda a controlar tu ritmo cardíaco y tus tiempos con alertas para evitar problemas. Lo pude comprobar cuando entrené y realicé un duatlon hace unos meses, es que la app de Entrenos es perfecta para combinar varias disciplinas sin parar la sesión ya que te permite continuar la actividad de otra modalidad deportiva cosa que otras apps (Runtastic o Strava) te obligan a pararla y crear una nueva, perdiendo mucho tiempo.

No nos olvidemos que Apple está invirtiendo en I+D y muchos esfuerzos para que sea gran dispositivo para controlar nuestra salud, como la nueva app ECG.

Y sí, también he usado Wallet para pagar o para mostrar mi billete en un vuelo.

Óscar Sánchez

Community manager, y me dedico a gestionar diversas cuentas de redes sociales de distintos ámbitos, así como diseño de estrategias en RRSS y Formación en redes sociales, soy un fan de toda lo que tenga que ver con Apple, tengo dos macs, iPad, 2 iPhone, AirPods, tengo también un Apple Watch desde hace más de dos años.

¿Estás contento con tu Apple Watch?

Para mí que no uso “reloj normal” desde que tengo móvil, es decir desde hace más de 15 años, tengo que decir que no salgo de mi casa nunca sin mi Apple Watch, eso da idea de lo importante que para mí es este dispositivo.

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Lo primero que llama la atención como en todo lo que tenga que ver con Apple es el precio, sin duda barato no es, pero también es cierto que funciona como el primer día, nunca me ha fallado, la batería sobrepasa el día completo y carga muy rápido, tiene una buena “segunda venta” y su vida en mi caso rondará entre tres y cuatro años cuando lo cambie, con lo cual estará más que amortizado.

Para mí, que a lo largo de día, no siempre puedo acceder al móvil directamente, es un perfecto asistente para el correo electrónico, llamadas y WhatsApp, que puedo gestionar de una forma discreta si estoy en una reunión, curso, etc.

Asimismo, para todo lo que tiene que ver con el deporte, tanto para andar, correr, tanto en cinta como en la calle, gestiona muy bien todos los parámetros de una forma muy cómoda, controlando distancias, calorías, tiempo de ejercicio, etc.

Otra cosa que utilizo mucho es el control de volumen para mis AirPods inalámbricos de Apple, tanto en la app de música como en Spotify, donde no solo puedo controlar volumen, sino también cambiar de canción, pausarla, cambiar de álbum, etc. un complemento muy interesante sin necesidad de tener el móvil en la mano.

Cuando llega la noche la aplicación AutoSleep para mi es fundamental, controla todo mi sueño, pulsaciones, calidad del mismo, etc. yo que tengo media de 50 pulsaciones por la noche con picos de 30 y poco, controlar y medir eso es muy importante desde el punto de vista sanitario, así como tener una estadística mensual de todo ello.

Otras aplicaciones que utilizo mucho es Wallet para los billetes de tren o de avión cuando viajo, me gusta también que me avise cuando llevo mucho rato sentado para que me levante y la de respirar cuando nota que estoy “tenso”.

Otras aplicaciones que también uso bastante son el Walkie talkie, el remoto para sacar fotos con el iPhone, despertador, aplicaciones de banca electrónico, la del tiempo, en definitiva, para mi es muchísimo más que un reloj, pero también es un reloj.

En cuanto a su estética, le llevo siempre un marco protector para la pantalla para protegerlo y está como el primer día, eso si nunca lo llevo a la playa por ejemplo o a sitios que puedan afectarle, en general soy muy detallista con eso, y por ello también dispongo de varias correas, unas más deportivas para el día a día, otra de acero para ocasiones más “formales”, y de cuero o malla para ir variando también su propia estética y que siempre vaya acorde con la situación, también dispongo de dos cargadores, el original para casa y uno de viaje con menos cable para fuera de casa, la pantalla me parece de un tamaño ideal para la información que tengo que utilizar.

Observaciones, como todo lo de Apple, yo sacaría una versión de menos de 100 euros low cost para todos los usuarios de iPhone, ya que el pack completo, teléfono, reloj, auriculares, iPad y ordenador no está al alcance de todo el mundo, pero bueno supongo forma parte del ADN de Apple esta política de precios

Taxioviedo – Rixar García

Community Manager en @taxioviedo

¿Estás contento con tu Apple Watch?

Sí.

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Hace 3 años que tengo Apple Watch. Lo uso sobre todo para ver quién manda emails – WhatsApp o está llamando mientras conduzco o cuando estoy por la calle para ver quién me manda mensajes sin tener que sacar el móvil del bolsillo. O en reuniones. Lo uso mucho también para pagar en los supermercados en gasolineras… en casi todos lados.

Estoy bastante contento con él. Quizá el único “problema” fue que se despegó la tapa al mecanismo y lo tuve que enviar a Apple. Recibiendo uno nuevo “refurbished”

Así que contento y “estrenando” Apple Watch este año.

Jordi Urbea

Director General en Ogilvy Barcelona.

¿Estás contento con tu Apple Watch?

Sí. Es uno de los dispositivos que más expectación me creó en su momento y que, ahora que lo uso, constato que sirve para lo que sirve.

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Básicamente, los usos son que utilizo son:

Principalmente para las notificaciones, ya que así puedo verlas sin necesidad de emplear el móvil en reuniones y eventos, sin que nadie se moleste porque cojo el smartphone. Es mi uso principal y así estoy enterado de los mensajes de WhatsApp y iMessage así como correos electrónicos.

También uso mucho Apple Pay. Es muy cómodo poder pagar sin necesidad de tener que sacar la tarjeta de crédito de la cartera, aunque, lamentablemente, aún hay establecimientos incluso de categoría que no tienen terminales de pago compatibles con los pagos contactless.

Almaceno billetes para mis viajes en Wallet, simplificando los procesos de embarque en aviones y otros medios de transportes.También empleo otras opciones relacionadas con la salud como las que me recuerda que me mueva y levante, pero principalmente utilizo más las anteriores.

Dolores Vela

Consultora de Marketing y Comunicación Digitales. Experta en Medios Sociales, Branded Content y Planificación de Medios Digitales. Autora del libro Social Media Manager de Anaya Multimedia, 2012. Ponente habitual en eventos de Marketing Digital y Social Media, tales como EBE, ASM, SocialMediaCamp, DHInnova, entro otros. Profesora en ESIC.

¿Estás contenta con tu Apple Watch?

Sí, de hecho, he vivido un extraño efecto al que llamo el “efecto Apple”: durante un tiempo pensé que me gustaría cambiar de reloj, los relojes me encantan, tengo varios, y quería cambiar, pero no, después de usar el Apple Watch no hay vuelta a atrás. Ya no puedo vivir sin él, te acostumbras a las pequeñas comodidades y utilidades.

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Yo divido su utilidad en dos: lo personal y lo profesional, y bueno, lo que está en medio ;o)

En lo profesional es sobre todo útil cuando voy en marcha, ya sea en el coche o andando, y cuando estoy en una reunión, es perfecto para ver mensajes, notificaciones, avisos, etc. Con un auricular Bluetooth o los AirPods, es perfecto para hablar sin tener que sacar el iPhone.

En lo personal, los aspectos relacionados con la salud, el sueño (soy de poco y mal dormir) y la forma física. Me ayuda a controlar y gestionar temas de salud y de relax, de descanso, etc. Controlar los anillos de actividad es ideal para saber cuánto te mueves, y marcarte metas, al igual que saber cómo el control de la frecuencia cardíaca, la app respirar, etc.

Y luego está controlar la reproducción de música y vídeo, desbloquear dispositivos Apple, hacer pagos, usarlo para hacer fotos desde el iPhone como control remoto, etc.

Auto Sleep, Just Press Record, Strava, Shazam, Carrot Fit y Todoist son apps que me gustan.

Enrique Varela

Presidente de Funteso http://about.me/enriquevarela



¿Estás contento con tu Apple Watch?

Al principio creí que sería “un lujo prescindible”, pero hoy no podría casi prescindir de él. De hecho se me rompió uno y es el segundo que tengo.

Ciertamente hay más dispositivos de estos en el mercado pero mi condición de persona ciega, me ha decidido por el Apple Watch porque que yo sepa es el único accesible (que habla TODO) para nosotros.

Descubrí además que lo puedo usar con gestos de la nariz y los labios lo que viene de maravilla, y aquí no es solo para personas ciegas, cuando tienes una mano ocupada, o vas en bici o algo así.

Hay un vídeo en mi blog, por el que me felicitó el mismísimo Tim Cook sobre esta particularidad.

Así que sí; estoy contento con el relojito.

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Para casi todo: desde saber el tiempo, a pedir un taxi o responder rápidamente WhatsApps, hasta medir mi ejercicio diario. También uso mucho el Wallet para billetes de tren, tarjetas de embarque etc. Es muy cómodo llevarlas en la muñeca.

Idealmente, poner también una breve descripción de la persona y su nombre y enlace, si quiere, a web, blog, Twitter, Pinterest,…

José Vázquez

Farmacéutico aficionado a la tecnología

¿Estás contento con tu Apple Watch?

Contento 8 sobre 10. Tengo el 1 a lo mejor con los siguientes habría mejorado la satisfacción.

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Iwatch – Mis aplicaciones o funcionalidades favoritas:

Calendario : Tengo claras todas mis citas, eventos, etc. Con avisos me resulta muy efectiva.

: Tengo claras todas mis citas, eventos, etc. Con avisos me resulta muy efectiva. Siri : El asistente a través del Apple watch, lo utilizo sobre todo para poner citas en la agenda, buscar direcciones en mapas y navegar hacia ellas y también para enviarme correos a mí mismo para recordar cosas que tengo que hacer. De hecho, la esfera que llevo siempre configurada es la de Siri

: El asistente a través del Apple watch, lo utilizo sobre todo para poner citas en la agenda, buscar direcciones en mapas y navegar hacia ellas y también para enviarme correos a mí mismo para recordar cosas que tengo que hacer. De hecho, la esfera que llevo siempre configurada es la de Siri 1password : para recordar las contraseñas, pines de tarjetas, datos de las tarjetas de crédito, etc.

: para recordar las contraseñas, pines de tarjetas, datos de las tarjetas de crédito, etc. Evernote : Suelo utilizar notas de voz para gestionar distintas tareas, funciona muy bien la función de dictado.

: Suelo utilizar notas de voz para gestionar distintas tareas, funciona muy bien la función de dictado. Alarmas : utilizo en mi día a día muchas alarmas, para recordar tareas que tengo que hacer todos los días. Es hora de ir a recoger a los niños. Es hora de salir, parece mentira, pero a veces se me olvida…

: utilizo en mi día a día muchas alarmas, para recordar tareas que tengo que hacer todos los días. Es hora de ir a recoger a los niños. Es hora de salir, parece mentira, pero a veces se me olvida… Temporizador : también lo utilizo con mucha frecuencia

: también lo utilizo con mucha frecuencia Actividad : Mi actividad es muy sedentaria y me recuerda que tengo que levantarme o que hoy no me he movido lo suficiente.

: Mi actividad es muy sedentaria y me recuerda que tengo que levantarme o que hoy no me he movido lo suficiente. Hace tiempo utilizaba mucho una aplicación que se llama Things , pero ahora al no haber una versión de Windows la estoy abandonando.

, pero ahora al no haber una versión de Windows la estoy abandonando. El tiempo : Me resulta muy útil tener una previsión del día que va a hacer, por ejemplo, para decidir si voy a ir en moto o por el contrario mejor llevar el coche…

: Me resulta muy útil tener una previsión del día que va a hacer, por ejemplo, para decidir si voy a ir en moto o por el contrario mejor llevar el coche… Round Health: Aplicación recordatorio de cuando tienes que tomar un medicamento con alarmas persistentes.

He instalado un montón, pero al final me quedo con lo básico.

Pascual Vila

Hola, soy Pascual Vila… llevo delante de una pantalla de ordenador desde que se programaba con tarjetas de cartulina, ha llovido, hoy dirijo una pequeña empresa de Marketing digital ayudando a mis clientes a hacer crecer sus negocios a través de acciones pensadas con objetivos concretos… y además, ¡¡Me encanta cocinar!! (Pero de verdad, no como el CIS).

¿Estás contento con tu Apple Watch?

Estoy contento con mi Apple Watch.

Tengo un Apple Watch 4, desde el 1 lo utilizo, pero siempre he echado de menos ciertas características que otros wareables me han ofrecido… GPS y Maps, Tengo un Garmin Fenix 5X Plus y tengo que alternarlo con mi Watch porque no hay apps (o no encuentro) que soporten en uso del GPS durante algunas horas sin agotar la bateria.

Estoy contento, si… pero para emplearlo en actividades cotidianas, sin ambiciones, más allá de Strava para una ruta de unas horas, sin guiado en mapas… no.

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Es perfecto para el día a día, atención de llamadas de teléfono, el genial Walkie Talkie (le falta depurar), recordatorios, temporizador en el gym, avisos de agenda, control de los índices de salud, etc… y me encanta el uso de Siri para avisarme de los minutos que faltan para estar la paella. En todas mis bios digo que me encanta cocinar y uso mi watch para eso!!

Pedro

¿Estás contento con tu Apple Watch?

La verdad es que no estoy nada contento con mi Apple Watch.

El problema es que el medidor de frecuencia cardíaca no funciona correctamente, ya que de forma aleatoria da lecturas de pulsaciones totalmente irreales, 195 en reposo, o 45 andando

Además, lo han probado mi mujer, y mi hija, y también tuvieron picos y bajadas irreales

Realmente no me esperaba algo así de este tipo de dispositivo, tengo un Garmin que nunca me ha fallado, y sin embargo este.

Este problema lo he puesto en conocimiento de Apple, y me dicen que lo calibre, en ese sentido he hecho todo lo que indican en su web, y sigue igual. Me dijeron que si persistía el problema que lo llevará a un centro Apple, y eso voy a hacer, pero sinceramente, y después de leer tu artículo y otros, creo que no se trata de un caso aislado, y por tanto no creo que se solucione cambiando de dispositivo, pero lo intentaré.

Me gustaría añadir que siempre he sido un consumidor convencido de Apple, tengo un Macbook pro, iPhone, iPad, y nunca he tenido problemas, por lo que me sorprende enormemente los fallos del Watch.

Esto es serio, se trata de datos sobre salud, y precisamente por ello estos dispositivos deberían de estar muy perfeccionados

¿Para qué sirve y para qué usas el Apple Watch?

Lo uso para controlar km, calorías, y pulsaciones cuando salgo a andar. Además de para no tener que llevar el móvil para poder hablar.

También Influyó en la compra el hecho de que Apple anunciara que iba a lanzar una app que hacía electrocardiograma, porque, aunque no lo necesito, me transmitió mucha seguridad sobre la precisión del dispositivo, y mira por dónde ahora estamos cuestionando su fiabilidad.

