55 comandos de voz para dictar texto en Windows, iOS y Mac OS X

Todos los iPhone a partir del 4S, los iPad desde el 3, los iPod touch de la 5ª generación en adelante, los Macs con OS X Mountain Lion (10.7) o posteriores y los PCs con Windows Vista, 7, 8 y 8.1 (en adelante) tienen un sistema que permite dictar textos y que funciona bastante bien.

Es posible dictar palabras, números, signos de puntuación y más. En este artículo recojo unos cuantos que no es necesario saber de memoria ya que son muy intuitivos una vez se conocen y permiten que los textos queden mucho mejor sin tocar el teclado, tanto en el iPhone, iPad, iPad como en el Mac (iMac, MacBook Pro, MacBook Air, etc.) y el ordenador con Windows.

Dictar es comodísimo si funciona bien. Es como tener un asistente que teclea todo lo que decimos. Es muy fácil acostumbrarse a él.

¿Cómo activar el dictado en iOS (iPhone, iPad, iPod touch)?

Para poder dictar, en el caso de los dispositivos con iOS (iPhone, iPad y iPod) hay que activar Siri (Ajustes > General > Siri) y luego abrir cualquier aplicación en la que introducir texto. Al aparecer el teclado, el lado del espacio, está un micrófono al que le podremos dictar el texto (y pulsar “ok” al terminar).

Es importante tener en cuenta que el sistema interpretará que el idioma de entrada por voz es el del teclado activo en caso de tener más de uno (se puede elegir mediante la tecla de “bola del mundo” que hay a su izquierda y se pueden añadir más idiomas de teclado en Ajustes > General > Configuración regional > Teclados). Por tanto, si sabemos, es posible dictar en chino, francés, alemán, japonés, etc… (y por supuesto español).

En iOS 7 y anteriores los resultados aparecen una vez se pulsa “Ok” ya que lo que se hace es codificar esos sonidos, enviarlos a los servidores de Apple, procesarlos y devolver el texto equivalente (por eso la duración máxima es de 30 segundos). En iOS 8 y posteriores se puede ir dictando y el resultado aparece poco a poco (mucho más práctico).

¿Cómo activar el dictado en Mac OS X?

Si se tiene un Mac con OS X, hay que acceder a Preferencias del sistema > Dictado y habla. Ahí se habilita o desactiva el sistema de dictado y cómo se invoca, así como qué idioma se utiliza. Para iniciar el dictado, se puede utilizar la función rápida (pulsar Fn dos veces, aunque se pueden configurar otras opciones) o seleccionar “Iniciar dictado” en el menú edición en algún programa en el que introducir texto, por ejemplo TextEdit o Word.

En la versión normal de dictado para Mac, funciona como en iOS: hablamos, él graba, paramos de dictar y envía a los servidores de Apple y recibe la respuesta. Es posible activar el “Dictado mejorado” (solo en OS X Mavericks -10.9- y posteriores), que lo que hace es que toda la operación se realice en el equipo (sin enviar nada a Apple –mejor porque es todo mucho más privado-) y permite ver los resultados en directo, es decir, vemos cómo escribe lo que dictamos. Para activarlo hay que marcar la casilla correspondiente y descargar (se hace automáticamente) casi 800 MB (en el caso de español).

¿Cómo activar el dictado en Microsoft Windows?

En el caso de Windows Vista (que no he podido probar por no tener un PC con Vista), 7, 8 y 8.1 hay que buscar el programa “Reconocimiento de voz” (normalmente en Todos los programas > Accesorios o simplemente buscando “Reconocimiento de voz” en Windows 7, 8 y posteriores). Una vez abierto, se ubica como una ventana flotante y, si se activa, se pone en modo escucha y escribe lo que se le indica.

También puede estar en modo suspendido pendiente del comando “Activar

Es posible entrenar al sistema para que nos entienda mejor y se adapte a nuestra manera de pronunciar.

Comandos útiles para dictar

Tanto si usamos iOS en el iPhone, iPad o iPod como en Mac OS X o Windows 7 y 8, una vez con la función de dictado activada, además de pronunciar palabras que el sistema transcribirá, tenemos una serie de comandos adicionales para introducir signos de puntuación (en Android por ejemplo por el momento no se puede) y más. Aquí unos cuantos:

Si se le indica un número completo, lo transcribe, por ejemplo: un millón cincuenta mil cuatro lo transcribirá como 1.050.004 (en Windows se diría numeral un millón cincuenta mil cuatro)

un millón cincuenta mil cuatro) “ Comillas: Abre comillas . Cierra comillas .

. . ¿? Signos de interrogación: Abre signo de interrogación . Cierra signo de interrogación .

. . ¡! Abre signo de exclamación . Cierra signo de exclamación .

. . Emoticonos: Cara feliz :-) Cara triste :-( Cara guiñando ;-) ( Cara sonriente , cara de enfado y cara que guiña un ojo respectivamente en Windows)

:-) :-( ;-) ( , y respectivamente en Windows) Nuevo párrafo : comienza un nuevo párrafo.

: comienza un nuevo párrafo. Nueva línea : empieza una nueva línea.

: empieza una nueva línea. Punto y aparte : añade un punto y aparte.

: añade un punto y aparte. Paréntesis: abre paréntesis añade el (, para incluir el de cierre, el comando es paréntesis de cierre o cierra paréntesis .

añade el (, para incluir el de cierre, el comando es o . Corchetes: abre corchete [, cierra corchete ].

[, ]. Insertar signos ortográficos: Punto . , coma , , punto y coma ; , dos puntos : y puntos suspensivos (también se puede decir tres puntos ) ….

, , , y (también se puede decir ) …. Otros signos: Guión -, subrayado _, apóstrofe ( apóstrofo en Windows) ‘, asterisco *, barra /, barra vertical |, diagonal inversa \.

-, _, ( en Windows) ‘, *, /, |, \. Almohadilla #, arroba @, signo del dólar $, signo del euro €, signo de tanto por ciento %, signo de más +, signo de igual =, signo de menos -, signo de multiplicación x, mayor que >, menor que <, signo de copyright ©, signo de registrado ®, signo de marca comercial ™.

#, @, $, €, %, +, =, -, x, >, <, ©, ®, ™. Mayúscula inicial (pone en mayúscula la primera letra de lo que se dice a continuación) ( Mayúscula palabra en Windows).

(pone en mayúscula la primera letra de lo que se dice a continuación) ( en Windows). Activar mayúscula inicial / desactivar mayúscula inicial : pone en mayúscula la primera letra de todas y cada una de las palabras que se le dictan (o lo desactiva).

/ : pone en mayúscula la primera letra de todas y cada una de las palabras que se le dictan (o lo desactiva). Todo mayúsculas / todo minúsculas : escribe la siguiente palabra en mayúsculas o minúsculas ( sin mayúsculas en Windows para poner todo en minúsculas).

/ : escribe la siguiente palabra en mayúsculas o minúsculas ( en Windows para poner todo en minúsculas). Activar todo en mayúsculas / desactivar todo en mayúsculas : a partir de que se indica el comando, escribe (o no) todo en mayúsculas (en Windows: cambiar el siguiente número de palabras a mayúsculas: cambia las siguientes 10 palabras a mayúsculas ).

/ : a partir de que se indica el comando, escribe (o no) todo en mayúsculas (en Windows: cambiar el siguiente número de palabras a mayúsculas: ). Activar todo en minúsculas / desactivar todo en minúsculas : a partir de que se indica el comando, escribe (o no) todo en mayúsculas (en Windows: cambiar el siguiente número de palabras a minúsculas: cambia las siguientes 10 palabras a minúsculas ).

/ : a partir de que se indica el comando, escribe (o no) todo en mayúsculas (en Windows: cambiar el siguiente número de palabras a minúsculas: ). Activar sin espacio/desactivar sin espacio: a partir de que se le indique, escribe todo lo que se le dicte junto, sin espacios entre las palabras. Útil para hashtags, por ejemplo (no presente en Windows).

La mayor parte de ellos los he ido descubriendo a base de prueba y error. ¿Conoces alguno más?

En el caso de Windows y OS X hay más comandos que se pueden consultar en:

