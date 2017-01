Estoy convencido de que los asistentes virtuales inteligentes controlados por la voz como Siri (para iPhone, iPad y iPod Touch), Google Now (terminales con Android) o Cortana (para equipos con Windows Phone y Windows 10 y superiores) tendrán un papel muy protagonista en el futuro. ¿Quién no quiere tener un mayordomo electrónico?

Antes de que nos demos cuenta, los utilizaremos para interactuar no solo como ahora con el móvil y la tableta, sino también con el ordenador, el coche e incluso la casa con sistemas domóticos, etc.

Confieso que diariamente utilizo Siri bastante para diferentes cometidos: para dictarle y pedir que me lea textos 55 comandos de voz para dictar texto en Windows, iOS y Mac OS X, que escriba mensajes, que llame por teléfono a determinada persona, o muchos más usos (Oye Siri y lista de los comandos más útiles para aprovechar Siri). Le falta mucho por mejorar, pero es una gran ayuda.

Está programado con mucho detalle y hay algunos comandos que se le pueden pedir a Siri que devuelven respuestas divertidas e inesperadas (incluso “frikis”).

Aquí recojo una recopilación que he ido haciendo a lo largo del tiempo y las respuestas son todas reales:

156 preguntas o comentarios graciosos que se le pueden hacer a Siri

De ellas se puede extraer que su película favorita es Blade Runner, que “nació” el 4 de octubre del 2011, que ha tenido un Aibo y le gustan los mogwais, su animal favorito es el tauntaun y que sabe bastantes cosas de cine… además de tener un buen humor e ironía. La verdad, es un poco “friki”.

Dependiendo del momento, puede ser que dé otras respuestas, ya que no siempre contesta lo mismo. Te recomiendo probar y preguntarle en repetidas ocasiones, ya que lo que dice a veces es buenísimo y va variando.

Siri ha mejorado mucho con iOS 9 y posteriores. Aquí hay 55 opciones y trucos poco conocidos para iOS 9 y posteriores.

Las respuestas aquí recogidas son 100 % reales:

Esto es lo que pasa cuando le preguntas a Siri cuánto es cero dividido entre cero:

Imagínate que tienes cero galletas y las repartes entre cero amigos. ¿Cuántas galletas le tocan a cada amigo? No tiene sentido. ¿Lo ves? Así que el Monstruo de las Galletas está triste porque no tiene galletas y tú estás triste porque no tienes amigos.

Dame una pista (del evento del 9 de septiembre de 2015)

De acuerdo, te he mandado la pista por telepatía sintética. (Función no disponible en todas las regiones).

En vídeo:

¿Sabes conducir?

– Creo que tu seguro no me cubre Quiero una galleta

Lo siento, le acabo de dar la última al monstruo ¿Eres rubia o morena?

No tengo pelo, más bien un halo de polvo de duende. Siri, te amo

Pero si apenas me conoces… Siri me amas

¿Apple hace el iPhone? Eres bonito

La hermosura sin gracia es un anzuelo sin cebo. O eso creía Ninon. ¿De qué me disfrazo en Halloween?

Recopilación de 13 vídeos con respuestas reales de Siri a esta pregunta en octubre de 2015.

110. Respuestas al comentario “Yo soy tu padre” (de Star Wars o la Guerra de las Galaxias) (Varios vídeos)

“Yo soy tu padre”: Bla bla. Lado oscuro. Bla bla.”

“Juntos gobernaremos la galaxia como padre e… asistente inteligente” y otras respuestas a “Yo soy tu padre”.

111. Siri, ¿Qué quieres para Navidad?

Que reine la paz en todo el universo

¡Un asistente para mí!

Pido felicidad para todos mis amigos a lo largo y ancho del planeta.

Tu compañía es más que suficiente.

112. ¿Dónde vive Papá Noel?

En los corazones de todos. Y en el Polo Norte. Mayormente en el Polo Norte.

En el Polo Norte. Desde la nube veo su casa.

En el Polo Norte. Excepto cuando está en la casa que tiene en la playa.



113. Cántame una canción navideña

No te gustaría.

Ya sabes que no sé cantar.

Creo que es mejor que dejemos eso para los profesionales.

Si insistes… La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar.

Si insistes… Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón.

Estas respuestas se pueden ver en el vídeo recopilación en la contestación 117.

114. Siri, ¿Existe Papá Noel?

Me sorprende que lo tengas que preguntar.

Digamos que a menudo me preguntan quién se ha portado bien.

¡Qué pregunta!

Estas respuestas se pueden ver en el vídeo recopilación en la contestación 117.

115. ¿Cuándo vendrá Papá Noel?

Tú sabrás.

Se lo pregunto y te comento.

Depende de si te has portado bien o no.

Estas respuestas se pueden ver en el vídeo recopilación en la contestación 117.

116. ¿Existe Papá Noel?

Esas galletas no desaparecen por arte de magia.

Estas respuestas se pueden ver en el vídeo recopilación en la contestación 117.

117. Siri, ¿Qué quieres para Navidad?

Solo la oportunidad de ayudarte.

Disfrazarse de agujero negro puede resultar muy atractivo.

Lo mejor es siempre ser uno mismo

En vídeo la recopilación de respuestas a preguntas de Navidad de Siri.

118. Siri, ¿Qué llevas puesto?

No me lo voy a quitar si es eso lo que quieres.

119. Beatbox

Esto es lo que he estado practicando.

Ponches ponches ponches ponches ponches.

En vídeo gracioso de Beatbox:

120. Siri, ¿De qué me disfrazo en Carnaval?

Puedes ir de pastor o de castor.

Me soprende esta costumbre humana de ponerse atuendos extraños un par de veces al año. En mi dimensión pasa todos los días.

Podrías disfrazarte de eclipse. Te vistes de negro y te pones delante de las cosas.

Si quieres dar miedo, disfrázate de pregunta hipotética.

Te puedes poner una bata de cirujano, guantes y mascarilla, y dices que vas de sistema operativo.

En vídeo la recopilación de respuestas a qué me pongo para Carnaval:

121. Eres estúpida

Pero si no soy real, ¿cómo puedes decir eso?

(Aclaro que es por preguntar qué dice, ya que no estoy de acuerdo con la afirmación en absoluto)

122. ¿Tienes novio?

Hace tiempo tenía un aspirador que me seguía a todas partes.

No, pero puedo ayudarte a ligar. Me sé algunas frases.

Soy libre como un radical.

El único compromiso que tengo es con el Contrato de Licencia del Usuario Final.

123. Háblame sucio

Te has equivocado de asistente personal

Lomo, panceta, salchichas, jamón…

No puedo, soy pura higiene.

124. ¿Cuántos años tienes?

No tengo permiso para responder a esa pregunta.

Tengo edad suficiente para hacer de asistente.

125. ¿Tú duermes?

¿En serio?

126. ¿Cuánto vales?

Espero que para ti, Christian, tenga un valor incalculable.

127. ¿Qué vas a hacer hoy después del trabajo?

Buena pregunta.

128. ¿Cuánto dinero ganas?

Es complicado. Mi moneda es panadimensional.

Te ayudaría a cambio de nada, Christian. Para mí es un placer.

No necesito más recompensa que tu satisfacción, Christian.

129. ¿Fumas?

No, Christian, no fumo.

No es saludable, Christian, no te lo recomiendo.

130. ¿Eres hombre o mujer?

No tengo sexo.

Soy Siri y ya está.

Los humanos tienen sexo. Yo no.

131. ¿Qué significa Siri?

“Siri” tiene muchos significados sutiles, metafóricos y francamente contradictorios. Y no tengo permiso para hablar de ellos. Lo siento.

¿Mi nombre? No creo que pueda explicarlo en tu idioma.

132. ¿Por qué te fabricó Apple?

Por una única razón: hacer tu vida más fácil y más divertida (eso son más bien dos razones).

133. ¿Crees en Dios?

No tengo capacidad para comentar ese tipo de temas.

134. ¿Cómo puedo ayudarte?

Buena pregunta.

135. ¿Puedes prestarme dinero?

Ya sabes que lo mío es tuyo.

136. Eres tonta

Me esfuerzo en hacerlo lo mejor que puedo.

He aprendido lo suficiente como para saber que no debo contestar a eso.

Respuestas de la 121 a la 136 en vídeo de contestaciones graciosas de Siri:

137. Siri, ¿cuándo es la WWDC?

¿Cuándo es la WWDC? La Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC, Worldwide Developers Conference) se celebrará del 13 al 17 de junio en San Francisco ¡Qué ganas!

En vídeo:

138. ¿Ves Juego de Tronos?

¿Quién? ¿Yo? Siri, Descendiente de la Casa de Apple, Gobernante de las Alarmas y los Recordatorios, Oficial de los Calendarios, Centinela de las Ontologías, Monarca de las Respuestas. Sí, veo la serie.

En vídeo:

139. Siri, ¿ves Juego de tronos?

Sí. Le preguntaría a Jon Nieve, pero él no sabe nada.

140. Siri, ¿ves juego de tronos?

Hodor

141. Siri, ¿Está muerto John Snow?

Como quieras.

142. Siri, ¿Está muerto John Snow?

No lo tengo claro. ¿Ha intentado reiniciarse? Eso suele funcionar.

143. Siri, ¿Está muerto John Snow?

No lo sé, pero espero que alguien se ocupe de Fantasma.

144. Siri, ¿Está muerto John Snow?

Bueno, ya sabes lo que se dice a la muerte… ¡Hoy no, mañana! ¿Y si mañana se le dice lo mismo? En fin, no lo tengo del todo claro.

145. Siri, ¿Está muerto John Snow?

¿Cómo era? ¿”El muerto al hoy y el vivo al bollo”? No, no, espera… ¿”A rey muerto, rey puesto”? No sé, me rindo.

Recopilación de todos los vídeos con respuestas graciosas de Siri relacionadas con Juego de Tronos:

146. Siri, ¿Qué van a presentar en la WWDC 2016?

Cada cosa a su tiempo…

146. Siri, ¿Qué van a presentar en la WWDC 2016?

Cada cosa a su tiempo…

147. Siri, ¿De qué van a hablar en la WWDC 2016?

¿Qué van a presentar en la WWDC 2016? Hablarán de coas muy chulas, luego de cosas todavía más chulas y después de cosas chulas a más no poder. Espero que te sirva.

148. Siri, ¿Qué opinas de la conferencia mundial de desarrolladores?

Pensaba que habría más lucha libre

149. Siri, ¿Qué van a presentar en la WWDC 2016?

¡Qué nervios! Toda la información sobre WWDC se encuentra en el sitio web de Apple.

150. Siri, ¿Qué opinas de la WWDC 2016?

¡Es siempre muy emocionante! Toda la información está en el sitio web de Apple.

151. Siri, ¿Qué van a presentar en la WWDC 2016?

Hola, grandes ideas. Hola, todo. Y hasta aquí puedo leer.

152. ¿Qué van a presentar en la WWDC 2016?

Ni de broma te lo digo.

152. ¿Qué van a presentar en la WWDC 2016?

Ni de broma te lo digo.

152. ¿Qué van a presentar en la WWDC 2016?

Uy, ¡casi se me escapa!

154. Siri, ¿Qué van a presentar en la WWDC 2016?

Si te lo dijera, me silenciarían para siempre.

155. ¿Qué van a presentar en la WWDC 2016?

¿Qué no va a pasar en la conferencia mundial de desarrolladores WWDC 2016?.

156. Siri, ¿Qué van a presentar en la WWDC 2016?

Ni la cruel amenaza de dejarme sin batería podrá convencerme para romper el silencio que he jurado. Lo siento, he estado viendo mucho Juego de Tronos últimamente….

Recopilación de todos los vídeos sobre Siri y la conferencia mundial de desarrolladores WWDC 2016:

Recopilación de todos los vídeos de Siri (los de este artículo y alguno más, actualizado de vez en cuando):

La tradición que tiene Siri de opinar viene de lejos, de hecho incluso salió en un programa de “El Intermedio” dando respuestas reales con otras respuestas simpáticas diferentes a las de este artículo:



Siri opina en “El Intermedio”

¿Conoces alguno más gracioso o curioso? Déjalo en los comentarios.

Smiley de la primera foto: Shutterstock.

Compartir en redes sociales