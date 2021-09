Twitter: gestionar contactos y plantilla para importarlos desde Excel en 7 pasos

| Por

Además de los seguidores y seguidos, Twitter tiene internamente en cada cuenta (aunque no es muy conocida) una libreta de direcciones que puedes gestionar.

En ese listado de contactos aparecen todos aquellos que hemos incluido autorizando en el móvil/tableta, otras redes o cargándolos desde la libreta de direcciones, tengan o no cuenta de Twitter (e, insisto, no tienen necesariamente relación con los followers ni following).

Cada vez que un contacto se dé de alta en Twitter con esa dirección de correo electrónico que tenemos registrada, Twitter avisará.

Esto es especialmente interesante para el caso de profesionales, organizaciones y empresas con presencia activa en Twitter, ya que así podremos tener encontrar cuentas de interés sin esfuerzo, tanto para seguirlos directamente o no (según la estrategia del Social media plan) como para meterlos en listas (secretas o no) y poder hacer una gestión eficiente y dar un buen servicio. También las usa Twitter para hacer recomendaciones de a quién seguir.

En este artículo explico paso a paso cómo importar contactos a Twitter desde cualquier ERP, base de datos o sistema de información pasando por Excel e incluyo una plantilla, muy práctico para localizar a clientes.

¿Qué es la libreta de direcciones de Twitter y cómo verla?

Es posible consultar (y borrar) el listado de contactos (libreta de direcciones) que mantiene Twitter iniciando sesión > Configuración (en el desplegable en la esquina superior derecha) > Seguridad y privacidad > Libreta de direcciones – Administrar tus contactos.

Administrar tus contactos

A continuación, están los contactos que cargaste a Twitter desde tu libreta de direcciones o desde tu dispositivo móvil. Usamos los contactos que cargaste desde tu libreta de direcciones para hacer recomendaciones de a quién seguir con el objetivo de mejorar Twitter. Por ejemplo, podemos sugerir cuentas de a quién seguir o que tus contactos te sigan. Más información.

Puedes eliminar todos los contactos que hayas subido previamente. Twitter dejará de usar esta información para las recomendaciones de a quién seguir.

En este apartado se proporcionan los datos disponibles (dirección de correo electrónico, nombre y número de teléfono), incluyendo origen de la información (en mi caso, de Quora).

Como se puede ver, Twitter usa esta información para saber de alguna manera quiénes son nuestros amigos/contactos y recomendárnoslos y recomendarnos a ellos, de la misma manera que cuando uno se dé de alta en esta plataforma de comunicación, nos avise.

Si se pulsa el botón «Eliminar todos los contactos», solicita confirmación y, si se acepta, se borran todos. No es posible hacerlo de uno en uno.

7 pasos para importar contactos a la libreta de direcciones de Twitter

Tanto si eres un usuario particular o profesional como si tienes una organización o empresa, es posible importar los datos y cargarlos en Twitter.

Lo más cómodo es hacerlo utilizando una cuenta de Gmail, Outlook, Yahoo o AOL, ya que Twitter buscará los contactos y los añadira a la libreta de direcciones de la cuenta.

La cuestión es que puede ser que no utilices una de estas cuentas como dirección de correo electrónico habitual o que los contactos cargados no sean los relevantes (o no estén todos los que deberían), por eso en muchas ocasiones lo que suelo hacer es abrir una cuenta de Gmail para usos puntuales en la que cargo los datos que me interesan y los importo en Twitter.

Suponiendo que tenemos los datos de los clientes/interesados en un CRM, ERP, base de datos de empresa (Oracle, SQL Server, Access,…) siempre hay una opción de guardar en Excel. Localizar la información. De ahí se exportará a un documento de Excel el nombre, apellidos, mail y teléfono móvil, ya que son estos dos últimos datos los que permiten localizar a cuentas en Twitter.

Por ejemplo (los datos son ficticios):

A continuación hay que usar, por ejemplo, una cuenta de Gmail y en el apartado de contactos, idealmente vacío, importar los datos. ¿Cómo hacerlo?

Hay que subir un fichero en formato CSV con unos campos en concreto:

Puedes importar archivos CSV desde Outlook, Outlook Express, Correo Yahoo!, Hotmail, Eudora y otras aplicaciones, así como de archivos con formato vCard desde aplicaciones como la libreta de direcciones de Apple. Más información

Para hacerlo sin complicaciones, aquí incluyo una plantilla en Excel con la que hacer muy fácilmente la importación.

No hay más que descargar y abrir la plantilla en Excel y copiar los datos en las columnas correspondientes (nombre en nombre, apellidos en apellidos, correo electrónico donde está la dirección y el teléfono en su campo).

No hay que hacer nada en las demás columnas y se deben respetar y mantener los títulos de los encabezados de la primera fila (en inglés).

En un vídeo:



Cargar datos en la plantilla de Excel para importar contactos en Gmail

Tras copiar y pegar, “Guardar como” el archivo resultante en formato CSV separado por comas. Preguntará “Algunas características de su libro pueden perderse si lo guarda como CSV (delimitado por comas). ¿Desea seguir usando este formato?” Sí.

Importar en la cuenta de Gmail el fichero CSV obtenido en el paso anterior. En vídeo:

Importar contactos en Gmail Importar los contactos en Twitter, en el apartado “Encontrar amigos”. Pulsar el botón al lado de Gmail “Buscar contactos”. Introducir usuario y contraseña y autorizar el acceso. En vídeo: Cómo importar contactos en Twitter utilizando una cuenta de Gmail paso a paso Tras unos segundos, se cargan todos e indica si están o no en Twitter, pudiendo seguir a los que se quiera.

No conviene seguir a muchos (más de 100-150) de una sola vez porque a Twitter no le gusta mucho. No obstante, se puede repetir la operación en días sucesivos incluso borrando previamente los contactos en Twitter y volviéndolos a cargar, ya que si no se eliminan, se mantienen en la cuenta de Gmail.

Cada vez que un contacto se dé de alta en Twitter con alguno de estos datos, la plataforma te avisará.