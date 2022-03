55 trucos y opciones en iPhone, iPad y iPod que quizá no conozcas (con vídeo)

| Por

iOS 9 y superiores, el sistema operativo en el iPhone, iPad y iPod touch tienen una serie de trucos y opciones algo escondidos (casi secretos en algún caso) y que no son muy conocidos, completando así artículos como 25 trucos para iPhone, iPad y iPod.

iOS 9 pasará a la historia por ser una versión que, si bien no tiene novedades muy visuales o destacadas, sí que tiene algunas nuevas características orientadas a mejorar la duración de la batería, el rendimiento general y la productividad, más o menos ocultas, que conviene conocer para aprovechar el máximo el dispositivo.

Aquí incluyo un listado de 55 trucos y opciones para iPhone (4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y posteriores), iPad (iPad 2, 3, 4, Air, Air 2, Mini, Mini 2, Mini 3, Mini 4,…), iPod touch con iOS 9 o más moderno que he conseguido descubrir poco a poco, lo que no quiere decir que haya más…

También un vídeo de todos ellos.

55 Trucos y opciones para iPhone, iPad, iPod touch

Además de nuevos programas como News, que Passbook cambia de nombre a Wallet o que «Buscar a mis amigos» viene incluida ya de serie, hay muchoas opciones ocultas en el sistema y desde luego muy poco conocidos.

Algunas características no funcionan en cualquier versión de iOS 9 sino solo en la última (9.2 a fecha de publicación del artículo).

Al final del artículo hay un vídeo donde se pueden ver visualmente.

1. Cómo activar el modo de ahorro de batería

Si tuviese que dar una razón por la que animar a alguien a poner iOS 9 o posterior, le diría que tiene un modo de ahorro de energía que reduce el consumo de batería del iPhone (no está disponible en el iPad –salvo cuando se activa el modo pérdida- ni en el iPod Touch).

Cuando está activada esta opción, se reduce o desactiva la comprobación automática del correo, la actualización de aplicaciones en segundo plano, las descargas automáticas y algunos efectos visuales.

El procesador también va más despacio para gastar menos energía. Nada imprescindible y puede alargar la vida de la batería, siempre demasiado corta, hasta varias horas, según Apple

iOS pregunta si se quiere activar cuando llega al 20 % de carga y, si no se ha hecho, al llegar al 10 %. Es fácil saber si está habilitada porque el color del indicador de batería en la esquina superior derecha pasa a ser amarilla.

Es posible activarla manualmente en cualquier momento y alargar la autonomía del iPhone (por ejemplo al salir de viaje, un día largo, etc.), bien diciéndole a Siri “Activa el modo de ahorro de energía”, o bien accediendo a Ajustes > General > Batería > Modo de bajo consumo > Activar.

2. Nueva opción para el bloqueo automático en iOS 9 y ahorrar batería

Ahora es posible configurar que el dispositivo, iPad, iPhone o iPod touch se bloquee a los 30 segundos (hasta iOS 9 el mínimo era de 1 minuto). Es una buena manera de ahorrar batería.

Ajustes > General > Bloqueo automático

Si se activa el modo de ahorro de energía, el bloqueo automático se configura a 30 segundos sin que haya opción a poner otro valor.

En el momento en el que se desactiva, se restaura el valor definido por el usuario.

3. Información detallada (y escondida) del consumo de batería en horas para cada aplicación

La opción de información del consumo de batería, activar el indicador de porcentaje de batería y activar el modo de bajo consumo están en Ajustes > Batería.

En la parte inferior de este apartado figura información de cuál es el uso de la batería en las últimas 24 horas y en los 7 últimos días, indicando las apps que han consumido.

Si se le da al pequeño reloj que aparece en este apartado, además, indica el tiempo que la aplicación ha consumido la batería en pantalla y en realizar actividades en segundo plano.

4. Indicador de teclas en mayúsculas

Por fin se puede saber sin miedo a error si esta activada la tecla de mayúsculas o no. Simplemente viendo el teclado, se puede constatar si las teclas están en mayúsculas o no.

¿Tanto costaba hacer eso, Apple? En las versiones de iOS anteriores a la 9, era un caos. Nunca se sabía si la letra iba a aparecer en minúsculas o no.

Si aún así te gustaba el comportamiento anterior, se puede reactivar en el apartado: Ajustes > General > Accesibilidad > Teclado > Mostrar letras en minúsculas.

5. Miniaturas de las fotografías

En la app de fotos hay una tira inferior en la que aparecen las miniaturas de las existentes, de tal manera que se puede, deslizando el dedo, moverse entre ellas rápidamente.

6. Cerrar una fotografía con un simple gesto muy rápido

En el carrete de fotografías es posible desplazarse entre una y otra con el clásico deslizamiento lateral del dedo, pero para cerrar la imagen actual, además de ir a la flecha en la esquina superior izquierda, es posible deslizar el dedo por la pantalla verticalmente (de arriba abajo –como si se quisiese tirar la foto al suelo con el dedo).

Así se vuelve al mosaico de fotografías mucho más cómodamente.

7. Buscar en los ajustes

En iOS 9 y posteriores ya hay disponible un buscador para localizar opciones de los ajustes (muy útil, porque cada vez hay más y Apple tiene la costumbre de cambiarlas de sitio para tenerlo todo más organizado -y también para marearnos un poco-).

Ya no es necesario ir apartado por apartado para encontrar un cierto elemento: Hay que abrir los Ajustes y tirar ligeramente de la pantalla hacia abajo. En la parte superior aparece el buscador en el que poder introducir el texto descriptivo de lo que se quiere encontrar.

8. App escondida para acceder a los contenidos de iCloud

Aunque no está activada por defecto, existe una app preinstalada y oculta que permite acceder a los contenidos de iCloud (de su sistema de ficheros) como si de Dropbox se tratase. Para habilitarla hay que ir a: Ajustes > iCloud > iCloud drive > Mostrar en la pantalla de inicio.

Y a continuación aparece entre las demás apps instaladas en el iPhone, iPad o iPod touch.

9. Volver a la búsqueda o a la aplicación anterior

Spotlight es el buscador integrado que tiene iOS. Aparece cuando deslizamos hacia abajo el dedo en el “Springboard” o pantalla donde están todas las apps o bien estando en la primera de las pantallas de iconos, deslizamos el dedo de izquierda a derecha.

Si introducimos un texto y buscamos una app, por ejemplo, y la abrimos, en la parte superior izquierda quedará una opción que, si tocamos, permite volver a la búsqueda. Lo mismo ocurre si por ejemplo estamos haciendo algo en una determinada aplicación y salta una notificación (de WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger, etc.). Al hacer clic en el aviso, se abre el programa y en la esquina superior izquierda queda un enlace para volver a lo que estábamos haciendo. Incluso si la aplicación que se inicia llama a otra (por ejemplo, un enlace de Twitter se abre, se quiera o no, en la app de Twitter, en la esquina superior derecha aparece el enlace para volver atrás.

El único inconveniente que le veo es que perdemos la referencia de si hay cobertura de móvil o no cuando se ocupa la esquina superior izquerda. Un pequeño fallo… O no tan pequeño.

10. Cómo adjuntar archivos por correo electrónico (no solo fotos y vídeos)

A pesar de que iOS sigue sin tener una carpeta local de Documentos como en Windows, OS X, Linux, etc. por fin se acercan a algo parecido. Hasta iOS 9 no era posible adjuntar nada más que una foto o un vídeo a un correo electrónico (o había que recurrir a soluciones como Dropbox, OneDrive, etc. para mandar un enlace a un documento –nunca el documento en sí-). Todo muy complicado y poco intuitivo, pero eso ya se ha superado. Si en la aplicación de Mail de iOS 9 o posterior dejamos el dedo sobre una zona en blanco, aparece un menú emergente, tal y como explicaba en el artículo Cómo adjuntar cualquier archivo al mail o subirlo a una web paso a paso. Además de poder pegar, cambiar el nivel de cita, insertar foto o vídeo (hay que darle a la flecha > con bastante puntería) existe una opción nueva de Añadir archivo adjunto.

Se abre una venta donde figuran los archivos que se encuentran en iCloud Drive. Si no usamos este servicio no pasa nada: En la esquina superior izquierda hay una nueva opción: “Ubicaciones”. Al hacer clic ahí se visualizan las aplicaciones compatibles instaladas (en mi caso Dropbox y OneDrive). En caso de haber más, se puede activar y reordenar en los puntos suspensivos … Una vez elegido el fichero, éste se descarga y se añade al correo electrónico. Un gran avance tras estos años, la verdad. En vídeo:

11. Cómo subir cualquier tipo de fichero (Excel, Word, PDF, MP3, etc.) a una web desde Safari

De manera similar al punto anterior, si hay alguna página web con el característico botón de “Examinar” o “Seleccionar archivo” para subir un fichero, ya no estamos limitados, como a partir de iOS 6, a que solo pueda ser una imagen o un vídeo.

Al seleccionar “Examinar” aparece un listado de servicios de almacenamiento online que estén instalados y configurados en el iPhone, iPad o iPod touch, entre ellos, por supuesto, iCloud Drive, pero también Dropbox, OneDrive, Google Drive, etc.

Es muy sencillo elegir un fichero una vez seleccionado el servicio a usar: hay que navegar por las carpetas existentes (según nuestro criterio de ordenación de contenidos) y aceptar.

El iPhone, iPad o iPod touch con iOS 9 o posterior descarga el archivo y lo envía a la página en cuestión, tal y como explicaba paso a paso en artículo cómo adjuntar cualquier archivo al mail o subirlo a una web.

En vídeo:

12. Guardar directamente archivos en iCloud Drive, Dropbox, etc.

Los documentos y fotos recibidos por correo electrónico se pueden guardar directamente en iCloud Drive sin más que hacer clic sobre ellos y seleccionar “Guardar en iCloud”.

También es posible hacerlo directamente en Dropbox u otros servicios en la nube activando la opción correspondiente en la opción “enviar” (la flecha hacia arriba).

13. Códigos de 6 dígitos para aumentar la seguridad

Además de poder poner un código alfanumérico, también se puede ahora poner uno numérico de 6 dígitos (cuando antes era de 4, que se puede seguir utilizando). De esta manera, se mejora la seguridad del dispositivo. Esto se hace en ajustes > Código (el apartado se llama ” Touch ID y código” para iPhone 5s y superiores).

14. Seleccionar múltiples fotos fácilmente

El proceso de seleccionar varias fotos para eliminarlas o mandarlas por correo electrónico (aunque sigue habiendo el límite de 5) u otro medio era algo laborioso en iOS 8 y anteriores: había que escoger la opción “Seleccionar” y luego marcarlas una por una. Esto ya no es necesario: ahora se puede ir al carrete de fotos y vídeos > Seleccionar > y deslizar el dedo sin levantarlo sobre las imágenes para que se vayan marcando muy cómodamente. El desplazamiento de izquierda a derecha las selecciona de una en una; en cambio, si desplazamos el dedo sin levantarlo sobre la cuarta columna de fotos (la de la izquierda), se marcan todas las de la fila. Muy muy práctico.

15. Ocultar múltiples fotos a la vez en el carrete

El carrete de fotos permite desde hace tiempo ocultar fotos, de tal manera que no aparecen en los Momentos, Colecciones y años pero sí en los álbumes.

Antes, para esconder una (o varias), había que seleccionarlas una por una y en la flecha inferior (en la esquina inferior izquierda) seleccionar “Ocultar”.

Ahora ya se pueden seleccionar varias (ver punto anterior) y ocultarlas en grupo con la opción ocultar en la “flecha” de la esquina inferior izquierda.

16. Ampliar los vídeos durante su reproducción con el «pinch»



Es algo muy sencillo que parece que siempre ha estado ahí pero no es así. A partir de iOS 9 se puede ampliar con el gesto de pellizcar con los dos dedos (el famoso “pinch”) un vídeo grabado y almacenado en el carrete durante su reproducción, exactamente igual a lo que se hace con las fotografías.

Muy práctico para ampliar detalles de una cierta parte.

17. Agrupar notificaciones por aplicación o por fecha

Si utilizamos mucho las notificaciones en el iPhone, iPad o iPod touch y no nos convence mucho el criterio de ordenación, se puede cambiar. En Ajustes > Notificaciones se pueden escoger los criterios de ordenación por recientes o manual, y también ya es posible agrupar por aplicación sin más que activar la casilla correspondiente.

18. Recomendaciones de sitios en Apple Maps

Al abrir la aplicación de mapas y si se introduce un término, por ejemplo, café, muestra lugares recomendados (aunque no parece haber mucha información local de mi zona por la información que devuelve). Seguro que en el futuro aparecen más opciones.

19. Añadir favoritos de casa, trabajo y otros lugares en Apple Maps

En la aplicación de mapas se pueden definir lugares habituales como dónde está nuestra casa, el trabajo o los lugares favoritos y, de esta manera, al indicar que queremos ir a algún sitio (flecha en la esquina superior izquierda) muestra punto de arranque y destino, junto con iconos para indicar los sitios más habituales o favoritos.

Si no se ha definido dónde está la casa o el trabajo, Apple Maps lo pregunta: “No hay dirección del trabajo. Añade tu dirección del trabajo en Contactos para utilizar esta función rápida”.

20. Desactivar todas las vibraciones

Existe una manera de desactivar (por fin) las vibraciones del iPhone cuando está en modo silencio. Se configura en Ajustes > General > Accesibilidad > Vibración > No.

Si el botón está desactivado, se inhabilitan todas las vibraciones del iPhone, incluidas las de avisos por terremotos, tsunamis y alertas de emergencia.

21. Nuevas opciones para el modo lectura en el navegador Safari

Safari, el navegador de serie que viene en iOS, tiene ahora nuevas opciones para configurar el modo de lectura, en el que se “limpia” toda la información no relevante de una web para que podamos centrarnos en el contenido. Para utilizarlo, hay que habilitar el modo de lectura en Safari (a la derecha de la dirección en el navegador) y en el icono de las letras aA escoger color, fuente, estilo, etc…

22. Versión de escritorio en Safari al visitar una web

Si estamos navegando con Safari en una web (tanto en el iPhone, iPad como con un iPod Touch con iOS 9 o superior) y queremos verla como si fuese un ordenador convencional, se puede activar la versión de escritorio sin más que dejar el dedo sobre el botón de recargar la página y aparece la opción de “Versión de escritorio”.

Una aplicación práctica y muy directa de esto es poder utilizar WhatsApp web en el iPad sencillamente.

23. Buscar un texto en la página web usando Safari (fácilmente)

Para buscar un texto en una página web en Safari, el navegador integrado en iOS, hay que tocar en la barra de direcciones, teclear una palabra o varias y desplazarse a la parte inferior del desplegable que aparece para visualizar las veces que aparece esa cadena en la web.

Esto sigue funcionando en iOS 9 al igual que en iOS 8 y anteriores, pero además ahora en la parte inferior, en el menú que aparece al tocar sobre la flecha, hay una opción mucho más visual de “Buscar en esta página”. Mucho más cómodo.

24. Personalizar los elementos de AssistiveTouch

Muchas personas activan el botón en la pantalla para evitar el desgaste físico del botón “home”. Al pulsarlo, se suele abrir un menú de elementos, que ahora es configurable en número de elementos y en funciones. Para cambiarlo, hay que ir a Ajustes > Accesibilidad > AssistiveTouch

25. Notas avanzadas

Una app nativa que ha cambiado bastante en iOS 9 es la de notas. La primera vez que se inicia pregunta si se desea migrar al nuevo formato (que no es compatible con versiones anteriores de iOS y OS X), pero que permite hacer anotaciones manuscritas de diferentes colores y formas de la punta, añadir fotos, formularios, etc. El cambio vale la pena, ya que además se sincronizan a través de iCloud para replicarse en todos los dispositivos.

26. Facedown detection o cómo ahorrar batería dejando el iPhone boca abajo

Para todos los modelos de iPhone 5s y superiores con iOS 9 o posterior, hay una característica no demasiado conocida que consiste en que si se pone el Smartphone boca abajo sobre una mesa, las notificaciones de mensajes, WhatsApp, etc. no iluminan la pantalla (las llamadas sí) con el consiguiente ahorro de energía. En caso de que no funcione, es necesario activar una opción en el seguimiento de actividad física, pero por defecto, suele estar activado. Más información sobre cómo funciona Facedown detection en este artículo.

27. Quizá llama y agenda inteligente

El sistema operativo del iPhone se ha vuelto más inteligente y ahora lee los correos electrónicos, detectando nombres, direcciones de correo electrónico y números de teléfono. En caso de que tengamos contactos frecuentes con una cierta persona y en su firma viene el número de teléfono, si nos llama y no lo tenemos en la agenda de contactos, debajo del número de teléfono pone: “Quizá…”. Captura de pantalla real de una llamada: aparece el número y debajo quién cree que puede ser por los datos de los correos que le constan que he recibido. Si se accede a determinadas fichas de los contactos, aparecen campos en un gris más claro indicando direcciones adicionales u otros datos que ha extraído del email u otros sitios para ayudarnos en la identificación.

Lo mismo ocurre en la agenda: Detecta eventos recibidos en los correos electrónicos y propone su incorporación al calendario como citas o acontecimientos.

Si no quieres que iOS utilice esta información, se puede desactivar la opción en Ajustes > Correo, contactos, calendario > Contactos encontrados en Mail > Desactivar.

28. Identificación de país en las llamadas ante números desconocidos

Algo similar al punto anterior ocurre cuando nos llaman del extranjero y no tenemos registrado el número: identifica el país de procedencia incluso el estado, si es de Estados Unidos (esto ya lo hacía también iOS 8).

29. Búsquedas inversas de contactos por números de teléfono

Otra característica interesante es que en la agenda de contactos además de introducir un nombre para buscar su número, podemos hacer la consulta inversa: teclear el número de teléfono en el iPhone, iPad o iPod touch (o una parte del mismo) en el mismo recuadro donde escribiríamos el nombre y el sistema devuelve todas las posibles coincidencias. Muy útil para esos casos en los que llega por ejemplo un SMS de una llamada perdida y no se identifica quién es. Con esta función, se podría llegar a buscar en la agenda de contactos.

30. Capturas de pantallas por separado

Ahora las capturas de pantalla tienen una sección específica dentro del carrete (el álbum de capturas de pantalla), y aparecen filtradas. Es más que útil para buscar entre ellas.

31. App slicing / App thinning

Esta característica no es visible ni se puede apreciar directamente, pero si se usa adecuadamente por parte del sistema, puede llegar a ahorrar valioso espacio de almacenamiento. En teoría, a partir de iOS 9.1 las aplicaciones pueden estar optimizadas para el dispositivo para el que se destinan. Así, por ejemplo, para un iPad 2 no van a ser necesarias las imágenes en alta calidad (retina) o ciertas opciones que no va a poder aprovechar.

De esta manera, cada app descargada va a contener solo lo que el dispositivo destino va a necesitar, lo que permite en algunos casos reducir el espacio necesario de almacenamiento (y en algunos casos también se afirma que un poco el rendimiento). En este caso como usuarios no podemos hacer nada, todo queda en manos de Apple y los desarrolladores, pero me parece una idea excelente. App thinning según Apple.

32. Asistencia de la wifi

iOS 9 incluye una función que ha levantado cierta polémica. Si el sistema (iPhone o iPad) detecta que hay poca cobertura de la Wifi, se utiliza la conexión de datos (GPRS/3G/4G/LTE). Esto lo ha pensado Apple para que no haya una mala experiencia de usuario, pero puede provocar (de ahí las quejas) que se dispare el consumo de datos móviles si la Wifi no va bien. Para activarlo o desactivarlo, hay que ir a Ajustes > Datos móviles > (en la parte inferior, debajo del listado de aplicaciones) > Asistencia para Wi-fi (yo lo tengo desactivado).

33. Trackpad en el iPad y en el iPhone 6s (y posteriores)

Una función poco conocida de los iPad (todos los modelos, desde el iPad 2 al último, incluyendo los modelos mini) y del iPhone 6s o posteriores con iOS 9 y siguientes es que si se ubican dos dedos juntos en la pantalla en la zona del teclado (o si tienes un iPhone 6s o superior si se hace peek sobre alguna letra), éste desaparece y si se deslizan los dedos, se desplaza el cursor. Se podría decir que funciona como si se convirtiese en un touchpad, lo que facilita ubicar el puntero rápidamente en cualquier parte de la pantalla. Si se deja fijo un dedo y se mueve el otro, incluso se puede seleccionar texto. Es cuestión de practicar y tener soltura. También funciona en el iPhone 6s, 6s Plus y posteriores. Si ubicamos dos dedos sobre el teclado, en el momento que detecta la presión, permite mover el cursor como si de un trackpad se tratase.

34. Oye Siri siempre activo

Hasta iOS 9, la función de invocar comandos de Siri diciendo en voz alta “Oye Siri” solo funcionaba cuando el iPhone, iPad o iPod touch estaban conectados a la red eléctrica y tenían la casilla de “Oye Siri” activada como explicaba en Oye Siri y los comandos más útiles para aprovechar Siri.

A partir de iOS 9 y solo en el iPhone 6s y posteriores, se puede configurar que siempre esté escuchando.

En un punto posterior (43) se ve cómo entrenar a Siri para que reconozca nuestra voz.

35. Responder a mensajes de WhatsApp en el centro de notificaciones directamente

Esta función no es solo por tener iOS 9 (es necesario tener la última versión de WhatsApp) pero por fin se pueden responder a los mensajes de WhatsApp directamente desde el centro de notificaciones (deslizando el dedo de derecha a izquierda sobre ella) sin necesidad de abrir la app.

36. Cómo cambiar de aplicación con Touch 3D (solo iPhone 6s y posteriores)

Se puede ir conmutando entre aplicaciones abiertas en el iPhone (solo con iPhone 6s, 6s Plus y superiores) sin más que colocar el dedo en el borde de la pantalla (activando el «peek») y deslizarlo.

37. Slide over

En el iPad Air, iPad Mini 2 y posteriores se puede deslizar el dedo (“swipe”) desde el borde derecho de la pantalla para que aparezca una pequeña barra de aplicaciones que se pueden abrir en un panel lateral más pequeño. Para cerrarla, se desliza de izquierda a derecha desde el borde.

Es una buena manera de añadir la posibilidad de ejecutar dos programas abiertos a la vez.

38. Split view

Si se desliza el dedo desde el borde derecho de la pantalla con una aplicación abierta, aparece slide over (ver punto anterior).

En caso de arrastrar una app abierta hasta más allá del borde intermedio, se activa la “split view” o vista dividida en la que se pueden ejecutar dos aplicaciones de manera simultánea, copiando datos entre una y otra, etc.

39. Vídeo “picture in picture”

Existen algunas aplicaciones especialmente diseñadas con esta función (que, cada vez son más) y permiten reproducir un vídeo en una ventana pequeña que se puede arrastrar (“drag”), ampliar con el “pinch” o reducirla para ajustar su tamaño.

Para cerrarla, se toca sobre ella.

Al ver vídeos en el iPad, aparece un nuevo icono en la esquina inferior derecha de la pantalla que se puede tocar para reducirlo a un reproductor más pequeño.

40. Desactivar el asistente proactivo

A partir de iOS 9, Siri recomienda aplicaciones, personas, ubicaciones y mucho más al utilizar la búsqueda con Spotlight.

Si no se desea, se puede desactivar en Ajustes > General > Búsqueda Spotlight > Sugerencias de Siri > Desactivar.

41. Pedirle a Siri que te recuerda lo que tiene en pantalla para más adelante

Siri puede crear recordatorios desde (casi) siempre, pero ahora puede hacerlo también de lo que está en pantalla del dispositivo.

Con decirle “Siri, recuérdame de este tema” y creará un recordatorio cuando se le indique con la información relevante necesaria.

Por ejemplo, al escribir un correo, se le puede pedir a Siri que nos recuerde por la noche o incluso al llegar a un determinado lugar.

42. Buscar una fotografía usando a Siri que cumpla ciertos criterios

Ya se le puede pedir a Siri que encuentre fotografías según ciertos criterios.

Por ejemplo, “busca fotografías hechas el 1 de enero de 2015” o “Busca fotografías hechas en Madrid” e inmediatamente devuelve los resultados. Impresionante.

43. Entrenar a Siri para que reconozca tu voz

Una opción bastante escondida de Siri es el apartado de configuración para entrenarla y que reconozca tu voz.

Esto tiene todo el sentido del mundo para cuando decimos en voz alta «Oye Siri» y el dispositivo está conectado a la red eléctrica (o incluso si es un iPhone 6s o superior), ya que Siri se «despierta» y nos atiende. Para evitar que cualquiera pueda invocar el servicio, Siri debe reconocernos específicamente.

Para hacerlo, hay que ir a Ajustes > General > Siri y activar Permitir «Oye Siri» (una función muy práctica) y habilitar la opción. Se abre un asistente que nos va guiando sobre las frases que debemos decir.

44. Silenciar a Siri

Por una parte, si se deja pulsado el botón de inicio para activar Siri, ya no hace el característico sonido síntoma de que está escuchando, sino que espera silenciosamente instrucciones, con un nuevo diseño, además.

Existe una nueva opción en los ajustes de Siri (Ajustes > General > Siri > Respuestas de voz) que permite configurar cuándo utiliza la voz en las respuestas.

Se puede escoger:

Siempre activada : Siri da siempre respuestas en voz, aunque el botón de tono se haya puesto en silencio.

: Siri da siempre respuestas en voz, aunque el botón de tono se haya puesto en silencio. Controlar con el botón de tono : Todas las respuestas de audio de Siri se silenciarán al poner el botón de tono en silencio. Se siguen oyendo los pitidos y las respuestas de voz de Siri cuando se use “Oye Siri” o cuando el dispositivo esté conectado a un dispositivo Bluetooth, a unos auriculares o a CarPlay.

: Todas las respuestas de audio de Siri se silenciarán al poner el botón de tono en silencio. Se siguen oyendo los pitidos y las respuestas de voz de Siri cuando se use “Oye Siri” o cuando el dispositivo esté conectado a un dispositivo Bluetooth, a unos auriculares o a CarPlay. Manos libres: Siri solo pitará y hablará cuando se esté utilizando “Oye Siri” o cuando el dispositivo esté conectado a otro por Bluetooth, a unos auriculares o a CarPlay.

45. Añadir comentarios a los adjuntos del correo a mano

A partir de iOS 9, existe una opción muy poco conocida en la aplicación de Mail de Apple en el iPhone, iPad y iPod touch que permite retocar imágenes y documentos en PDF antes de mandarlas por correo electrónico.

Supongamos que añadimos una imagen o un documento en PDF a un correo electrónico según se explica en este artículo 11 trucos y opciones para el correo electrónico (en el punto 6) o en el punto 10 de esta entrada.

Si dejamos el dedo sobre el documento, se abre un menú flotante con las opciones: Seleccionar, seleccionar todo, pegar, marcación, nivel de cita, etc.

Si se escoge Marcación, se abre una pantalla de edición desde la que se pueden hacer garabatos a mano, usar una lupa para agrandar una zona (configurable en aumentos sin más que girar el punto verde o en diámetro moviendo el punto azul), resaltar elementos, añadir texto o incluso una firma a un documento sin necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros como Skitch (muy útil para pixelar fotos)

Muy práctico si tenemos que firmar regularmente archivos en PDF o imágenes.

46. Guardar adjuntos en notas

El botón de “Enviar a” incorpora ahora la opción de guardarlo en Notas, de tal manera que si por ejemplo estamos viendo una web y la queremos almacenar en una nota, no hay más que seleccionar “Enviar a Notas”, pudiendo incluso elegir entre una nueva o una existente.

También se pueden añadir adjuntos, fotos, etc. Una manera muy buena de verlos en formato mosaico es tocando en el icono de la app de notas en la esquina inferior izquierda.

47. Álbum de “selfies”

Además del álbum dedicado a las capturas de pantalla, en iOS 9 y posteriores hay uno nuevo dedicado a las fotos que el propio iPhone, iPad o iPod detecta como “Selfies” en el carrete. Todas aparecerán automáticamente ahí.

48. Cambiar la resolución/calidad de grabación del vídeo

Aunque hay aplicaciones que permiten bajar la calidad de los vídeos en el iPhone, iPad o iPod touch, Apple lo ha incluido (por fin) como una opción, aunque sin dar demasiadas alternativas y un poco escondido. Asi se puede hacer que los vídeos no ocupen tanto, sobre todo cuando son muy largos

En Ajustes > Fotos y cámara > (Casi en la parte inferior) Grabar vídeo y da varias opciones dependiendo del modelo de equipo:

1080 a 60 fps

1080p a 30 fps

720p a 30 fps

49. Desactivar la visualización de las teclas al pulsarlas

Desde siempre, el teclado de los iPhone, iPad o iPod touch mostraba una tecla ampliada al pulsar sobre ella. Esto podría tener ciertas implicaciones desde el punto de vista de la seguridad, ya que todos pueden ver, si se fijan, lo que tecleamos.

Por fin se puede desactivar en Ajustes > General > Teclado > Previsualización de caracteres > Desactivar

Aviso: se hace un poco raro teclear así, pero uno se acostumbra…

50. Marcar correos electrónicos en bloque (leídos, no leídos, borrarlos, moverlos, etc.)



Ya es posible por fin con la aplicación de Mail en iOS 9 y posteriores (tanto en el iPhone, iPad como iPod Touch) seleccionar todos los correos electrónicos y con ellos hacer diferentes operaciones como borrarlos, marcarlos como leídos, no leídos, moverlos, etc.

En iOS 8 anteriores había también una opción «secreta» para marcarlos todos como leídos, así como otras 10 funcionalidades del correo elecrónico que en algunos casos siguen siendo válidos.

51. Cambiar la voz del sistema



Es posible ya cambiarle la voz al sistema. Dentro de Ajustes > General > Accesibilidad > Voces se puede escoger de entre las disponibles.

En español de España solo hay dos (Mónica y Mónica mejorado) pero es de esperar que haya más en el futuro. En inglés hay muchas más opciones.

52. Calculadora en Spotlight



A veces puede ser útil tener una calculadora a mano sin necesidad de abrirla.

Si se activa «Spotlight» (deslizando el dedo a la izquierda desde la primera pantalla) o moviendo el dedo de arriba a abajo en cualquier pantalla donde están las aplicaciones, se abre un recuadro donde se puede introducir la operación y devuelve el resultado.

En inglés es incluso capaz de realizar conversiones de divisas y otras operaciones más complejas (igual que Siri).

53. Guardar cualquier web en PDF desde Safari



Desde Safari es posible guardar cualquier página web en formato PDF sin necesidad de instalar nada. Solo hay que abrir la web en cuestión en Safari y darle a la flecha de «Enviar» y hacerlo a iBooks como PDF.

Inmediatamente la página se descarga y convierte a PDF, almacenándose ahí, en iBooks, desde donde se puede enviar por email, etc.

54. Enviar ficheros grandes por correo electrónico usando Mail Drop



Ya es posible enviar, al igual que en OS X, ficheros grandes por Mail Drop, de tal manera que no se envía el archivo en sí, sino un enlace que puede ser de varios GB y está disponible 30 días.

Por ejemplo, si desde la galería de fotos se selecciona un vídeo y se le da a enviar por correo electrónico, ofrece esta opción.

55. Enviar por correo electrónico más de 5 fotos



¡¡¡¡¡Por fin!!!!! Ya se pueden seleccionar más de 5 fotos del carrete y enviar por correo electrónico sin problemas. Hasta iOS 9, el máximo era de 5. Ahora ya se pueden adjuntar todas las que se quieran.

Como siempre, Apple Mail para iOS pregunta la calidad con la que se quieren enviar las fotos, y si se verifica que es un archivo de un tamaño muy grande, permite dar la opción de enviarlo usando Mail Drop, tal y como se describe en el punto anterior.



Los trucos y opciones explicados en vídeo:

¿Conoces alguno para incorporarlo a la lista?