Gmail: Cuenta inhabilitada o suspendida. Causas y solución

| Por

¿Te imaginas entrar en tu Gmail y que te aparezca el mensaje “Tu cuenta está inhabilitada”? Sí, Gmail inhabilita cuentas si no respetas las reglas de Google ¿las conoces? Si no lo haces, puedes perder la cuenta de Gmail para siempre.

La buena noticia es que puede tener solución y está comprobado que funciona.

Es muy importante, tanto si tu cuenta de Gmail ha sido inhabilitada como si no, que conozcas las reglas que impone Google a su popular servicio de correo electrónico, por qué inhabilita y cómo hacer para recuperar una cuenta inhabilitada de Gmail.

Cuenta inhabilitada de Gmail

Si te encuentras algo como esto al iniciar sesión en Gmail, sigue leyendo…

¿Por qué inhabilita Gmail una cuenta?

Hay que tener muy presentes las políticas de Gmail para evitar problemas; y no me refiero solamente a la cuenta de Gmail suspendida sino a otros efectos, incluso peores, de una utilización inadecuada de una herramienta como es el correo electrónico.

En el caso concreto de Gmail, Google deja muy claro que hay que tener mucho cuidado con:

Spam y correo masivo

No se puede utilizar Gmail para hacer envíos de correos electrónicos masivos o comerciales no deseados.

No está permitido por Google usar Gmail para realizar envíos de correos electrónicos que infrinjan la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI), la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones (LGT) u otras leyes antispam (en el caso de España y sus equivalentes en otros países).

Tampoco se pueden mandar correos no autorizados a través de servidores SMTP abiertos de terceros y la distribución de direcciones de correo electrónico de personas sin su autorización.

Google prohíbe expresamente la automatización de la interfaz de Gmail para enviar, eliminar o filtrar emails de una forma que pueda engañar o confundir a los usuarios.

Hay que tener presente que los destinatarios (que incluso han aceptado recibir correos tuyos) pueden ver como correos “no solicitados” (por ejemplo enviar a muchas personas ese gran viaje solidario que quieres divulgar) algo que para ti no lo sea, así que hay que extremar las precauciones.

Es muy importante segmentar a tu público según sus intereses y estudiar con detenimiento lo que les puede aportar y lo que no si usas email marketing como comentaba en 12 consejos para que un newsletter no acabe en la basura.

Cuantos más usuarios de Gmail marquen tus correos como spam, más probabilidades tienes de que los sistemas de Gmail que vigilan contra el uso inadecuado de las cuentas identifiquen la tuya como remitente de spam y la acaben inhabilitando.

Creación y uso de varias cuentas de Gmail

Hay que respetar las políticas de Google en Gmail en todo momento y no se pueden crear más cuentas con el objeto de hacer un uso inadecuado de ellas, evitar las limitaciones, evitar los filtros o para incumplir de ninguna manera las restricciones que tienen.

En caso de que te algunos destinatarios te bloqueen o incluso si te han suspendido la cuenta de Gmail porque has infringido las normas, no debes crear otra para volver a hacer lo mismo.

No está permitido crear cuentas de Gmail a través de medios automáticos ni tampoco comprar, vender, comercializar o incluso revender cuentas de Gmail a otras personas.

Software malicioso

No debes usar Gmail para difundir ningún tipo de virus, software malicioso, gusanos, defectos, troyanos, archivos dañados ni ningún otro elemento de naturaleza destructiva o fraudulenta.

No está permitido tampoco distribuir contenidos que perjudiquen o afecten al rendimiento de redes, servidores u otras infraestructuras, tanto que sean propiedad de Google como de otras entidades.

Fraude, suplantación de identidad y otras prácticas engañosas

Está prohibido entrar en la cuenta de Gmail de otro usuario sin su autorización explícita y tampoco debes usar Gmail para engañar a otros usuarios y recopilar sus datos con falsos pretextos.

No debes suplantar la identidad de otras personas para usar sus datos de inicio de sesión (usuario y contraseña), datos financieros, números de identificación oficiales, etc.

No está permitido usar Gmail como parte de un plan para estafar a nadie.

Protección de menores

Está terminantemente prohibido y Google tiene una tolerancia cero con los contenidos de pornografía infantil y de abusos sexuales a menores.

Si se detectan contenidos de este tipo en alguna cuenta, Google lo denunciará al Centro Nacional para menores desparecidos y explotados de Estados Unidos según la legalidad vigente, además de se cerrarán todas las cuentas de Gmail implicadas.

Derechos de autor

Debes respetar los derechos de autor y no debes infringir la propiedad intelectual de otros, lo que incluye patentes, marcas registradas, secretos comerciales y otros derechos de propiedad.

Tampoco está permitido animar a otras personas a que violen los derechos de propiedad intelectual.

Si detectas algún tipo de violación de la propiedad intelectual y quieres denunciar una infracción de derechos de autor a Google, utiliza este formulario.

Acoso

Está prohibido usar Gmail para acosar, intimidar, amenazar y prácticas similares a nadie. Si Google detecta que alguien su cuenta de Gmail para esos fines, es posible que su cuenta sea inhabilitada.

Actividades ilegales

Es imprescindible respetar en todo momento la legislación vigente cuando uses tu cuenta de Gmail.

No debes utilizar Gmail para promover u organizar actividades delictivas, ni para involucrarte en ellas.

Cumplimiento de la política

Puedes denunciar infracciones de las políticas de Google a través de este formulario. Google puede inhabilitar las cuentas que infrinjan estas políticas.

Condiciones de servicio de Google

Tan importantes como las políticas de uso de Gmail son las Condiciones de Servicio de Google, que también deben ser respetadas.

No está permitido usar los servicios que ofrece Google de forma inadecuada (por ejemplo, intentar entrar en ello de forma diferente a las indicaciones que da Google).

(por ejemplo, intentar entrar en ello de forma diferente a las indicaciones que da Google). Solo puedes usar los Servicios en la medida en que la ley lo permita (incluyendo las leyes y normativas de control de las exportaciones y reexportaciones). Si no las cumples, puede inhabilitar tu cuenta si Google considera que tu conducta puede ser malintencionada.

(incluyendo las leyes y normativas de control de las exportaciones y reexportaciones). Si no las cumples, puede inhabilitar tu cuenta si Google considera que tu conducta puede ser malintencionada. El uso de los servicios de Google no te convierte en titular de ninguno de los derechos de propiedad intelectual de los mismos ni del contenido al que accedas.

de los mismos ni del contenido al que accedas. Solo puedes usar el contenido de los servicios de Google si te autoriza su titular o si está permitido por la ley . Estas condiciones no te otorgan el derecho a usar las marcas ni los logotipos utilizados los servicios de Google. No elimines, ocultes ni alteres los avisos legales que se muestren los servicios de Google.

. Estas condiciones no te otorgan el derecho a usar las marcas ni los logotipos utilizados los servicios de Google. No elimines, ocultes ni alteres los avisos legales que se muestren los servicios de Google. Los servicios de Google muestran contenido que no pertenece a esta organización . Este contenido es responsabilidad exclusiva de la entidad que lo haya puesto a disposición. Los sistemas de Google pueden revisar si el contenido para determinar si es ilegal o infringe las políticas establecidas e incluso no publicarlo o eliminarlo. De todas maneras, esta posibilidad no implica necesariamente que Google revise el contenido, por lo que no debes dar por sentado que vayan a hacerlo.

. Este contenido es responsabilidad exclusiva de la entidad que lo haya puesto a disposición. Los sistemas de Google pueden revisar si el contenido para determinar si es ilegal o infringe las políticas establecidas e incluso no publicarlo o eliminarlo. De todas maneras, esta posibilidad no implica necesariamente que Google revise el contenido, por lo que no debes dar por sentado que vayan a hacerlo. En relación con el uso de los servicios de Google, éstos pueden mandarte avisos de servicio , mensajes administrativos y otro tipo de informaciones. Si no deseas recibirlos puedes desactivar algunas de estas comunicaciones.

, mensajes administrativos y otro tipo de informaciones. Si no deseas recibirlos puedes desactivar algunas de estas comunicaciones. Algunos de los servicios de Google están disponibles en dispositivos móviles. No debes utilizarlos de un modo que puedan distraerte y que te impidan cumplir las leyes de tráfico o de seguridad .

. Con el fin de proteger tu cuenta de Google, no reveles tu contraseña. Eres responsable de la actividad que se desarrolle en tu cuenta de Google o a través de ella. Intenta no reutilizar la contraseña de tu cuenta de Google en aplicaciones de terceros.

Varios servicios de Google permiten subir, enviar, almacenar o recibir contenidos . Si lo haces, seguirás siendo el titular de los derechos de propiedad intelectual que tengas sobre ese contenido. Como dice Google en pocas palabras: “lo que te pertenece, tuyo es”.

. Si lo haces, que tengas sobre ese contenido. Como dice Google en pocas palabras: “lo que te pertenece, tuyo es”. Al subir, almacenar o recibir contenido o al enviarlo a los servicios de Google o a través de ellos, concedes a Google (y a sus colaboradores) una licencia mundial para usar, alojar, almacenar, reproducir, modificar, crear obras derivadas (por ejemplo, las que resulten de la traducción, la adaptación u otros cambios que realice Google para que tu contenido se adapte mejor a sus servicios), comunicar, publicar, ejecutar o mostrar públicamente y distribuir dicho contenido . Google usará los derechos que le confiere esta licencia únicamente con el fin de proporcionar, promocionar y mejorar los servicios y de desarrollar servicios nuevos. Esta licencia seguirá vigente incluso cuando dejes de usar los servicios de Google (por ejemplo, en el caso de una ficha de empresa que hayas añadido a Google Maps). Determinados servicios te permiten acceder al contenido que hayas proporcionado y eliminarlo. Además, en algunos de los servicios de Google se incluyen condiciones o ajustes que limitan el uso por parte de Google del contenido que se haya enviado a los mismos. Asegúrate de tener los derechos necesarios para concedernos esta licencia sobre cualquier contenido que mandes a los servicios de Google.

(y a sus colaboradores) (por ejemplo, las que resulten de la traducción, la adaptación u otros cambios que realice Google para que tu contenido se adapte mejor a sus servicios), . Google usará los derechos que le confiere esta licencia únicamente con el fin de proporcionar, promocionar y mejorar los servicios y de desarrollar servicios nuevos. Esta licencia seguirá vigente incluso cuando dejes de usar los servicios de Google (por ejemplo, en el caso de una ficha de empresa que hayas añadido a Google Maps). Determinados servicios te permiten acceder al contenido que hayas proporcionado y eliminarlo. Además, en algunos de los servicios de Google se incluyen condiciones o ajustes que limitan el uso por parte de Google del contenido que se haya enviado a los mismos. Asegúrate de tener los derechos necesarios para concedernos esta licencia sobre cualquier contenido que mandes a los servicios de Google. Los servidores de Google automatizados analizan tu contenido (incluidos los correos electrónicos) para ofrecerte funciones de productos que sean relevantes para ti , como resultados de búsqueda y anuncios personalizados, y detección de software malicioso y spam. Este análisis se realiza cuando el contenido se envía, se recibe y cuando se almacena.

, como resultados de búsqueda y anuncios personalizados, y detección de software malicioso y spam. Este análisis se realiza cuando el contenido se envía, se recibe y cuando se almacena. Si tienes una cuenta de Google, Google puede mostrar tu nombre de perfil, la foto del perfil y las acciones que realices en Google o en aplicaciones de terceros conectadas a tu cuenta de Google (como hacer +1, escribir reseñas y publicar comentarios), incluida la aparición en anuncios y en otros contextos comerciales. De ahí la importancia de cómo hacer que Google no use mi cara en sus anuncios.

(como hacer +1, escribir reseñas y publicar comentarios), incluida la aparición en anuncios y en otros contextos comerciales. De ahí la importancia de cómo hacer que Google no use mi cara en sus anuncios. Si un servicio de Google requiere software o se puede descargar, éste se puede llegar a actualizar automáticamente siempre que haya funciones nuevas o actualizaciones. Google te concede una licencia personal mundial, libre de royalties, intransmisible y no exclusiva para usar el software que se te proporcione como parte de los servicios. El único propósito de esta licencia es permitirte usar los Servicios que ofrece Google y beneficiarte de ellos, según lo estipulado en estas condiciones. No podrás copiar, modificar, distribuir, vender ni prestar ninguna parte de los servicios de Google ni del software incluido ni podrás aplicar técnicas de ingeniería inversa ni intentar extraer el código fuente de dicho software , salvo si la legislación prohíbe dichas restricciones o si tienes consentimiento de Google por escrito.

Google te concede una licencia personal mundial, libre de royalties, intransmisible y no exclusiva para usar el software que se te proporcione como parte de los servicios. El único propósito de esta licencia es permitirte usar los Servicios que ofrece Google y beneficiarte de ellos, según lo estipulado en estas condiciones. , salvo si la legislación prohíbe dichas restricciones o si tienes consentimiento de Google por escrito. Puedes dejar de utilizar los servicios de Google en cualquier momento y de igual forma, Google puede dejar de proporcionarte los servicios o añadir o crear nuevas limitaciones en cualquier momento.

en cualquier momento. Según Google, eres el propietario de tus datos, por lo que si interrumpen un servicio y te quitan el acceso , te informarán, siempre que sea posible, con la debida antelación y te permitirán exportar la información de sus servidores .

, te informarán, siempre que sea posible, con la debida antelación y . Google ofrece sus servicios con un nivel de competencia y diligencia razonable desde el punto de vista comercial. No obstante no pueden ofrecer garantías en relación con algunos aspectos de sus servicios.

Si usas los Servicios en nombre de una empresa, la empresa acepta estas condiciones , eximiendo responsabilidad a Google y a sus filiales.

, eximiendo responsabilidad a Google y a sus filiales. Conviene revisar periódicamente las Condiciones de Servicio de Google, ya que pueden cambiar.

Solución a “Tu cuenta de Gmail está inhabilitada”

Si al iniciar sesión de Gmail aparece el mensaje de que tu cuenta está inhabilitada, lo primero que hay que hacer es pensar si has podido incumplir alguna de Condiciones de Servicio de Google las políticas de uso de Gmail explicadas en los puntos anteriores.

Es posible que incluso no puedas acceder a otros servicios de Google como Google Drive, Blogger, etc.

Según qué políticas hayas violado y la gravedad de estas infracciones, es posible o no llegar a recuperar la cuenta de Gmail y, en cualquier caso, debes intentar deshacer o dejar de hacer aquello que crees que puede haber llevado a la suspensión de tu cuenta de Gmail.

Por todos los casos a los que he tenido acceso, la mayoría de los problemas vienen derivados de hacer spam o, más bien, por enviar correos electrónicos masivos usando Gmail que el remitente no ve como “no deseados” pero los receptores sí.

Para recuperar la cuenta inhabilitada de Gmail hay que visitar esta página y rellenar este formulario de cuenta inhabilitada:

Debes rellenar el formulario indicando si usas una cuenta de correo electrónico con el dominio Gmail.com o Googlemail.com (que es lo habitual si no usas G Suite).

Indica la dirección de la cuenta de Gmail inhabilitada.

Debes indicar además otra dirección de correo electrónico para que Google se ponga en contacto contigo (obviamente, diferente de la que está inhabilitada). Si está suspendida pero sigues pudiendo acceder a la cuenta de Gmail, puedes indicarla en este campo también.

Finalmente, debes indicar cualquier dato que creas que pueda ser de utilidad para que el personal de Google determine qué puede haber pasado y cuál es tu punto de vista sobre la suspensión de la cuenta de Gmail.

Si tras leer las condiciones de uso detectas haber incumplido alguna de las políticas, puedes indicarlo ahí, alegando que no sabías que eso era así (por ejemplo, el envío de mensajes no deseados) e indicando que no volverá a pasar (y, por supuesto, cumplirlo).

También puede ser, por ejemplo, que alguien entre en tu cuenta sin permiso. Para evitarlo, es recomendable que actives la verificación en dos pasos de Google.

En caso de violaciones graves (e imperdonables, bajo mi punto de vista personal) como la aberración de la pornografía infantil, acosos, etc. puede ser que no recuperes jamás la cuenta de Gmail, ya que las actividades son ilegales.

Pulsa el botón enviar y se confirma:

Gracias por ponerte en contacto con nuestro equipo de Cuentas de Google. Estudiaremos el informe y nos pondremos en contacto contigo en caso de disponer de información adicional que pudiera ser de tu interés.

Si tu cuenta se ha inhabilitado por una infracción de la política, puede que te interese consultar las políticas sobre la limitación del acceso a las cuentas o la inhabilitación de cuentas. Puedes consultar lo siguiente: Política de contenido y conducta del usuario

Políticas de programa de Gmail

Directrices para los remitentes de distribución masiva

Agradecemos el tiempo que has dedicado a ponerte en contacto con nosotros.

Por lo general, en los casos de los que tengo constancia, en 24-72 horas se obtiene una respuesta (normalmente satisfactoria en la que indican que se recupera la cuenta inhabilitada de Gmail).