El blog christiandve cumple 18 años

| Por

Este blog christiandve (beta) cumple ya 18 años, la mayoría de edad si fuese una persona. Sin duda, como se suele decir, crecen tan rápido… La vida de esta iniciativa y blog ha pasado (y pasará) por diferentes etapas, pero los objetivos permanecen inalterables desde sus inicios.

La historia, hasta hoy, es la siguiente…

Desde el año 1998 desarrollo profesionalmente diferentes proyectos técnicos y, entre ellos, de páginas web. Es más, la primera página web de una importante constructora radicada en Galicia la programé en 1999. El caso es que en el año 2002 aparece un proyecto nuevo muy interesante para una entidad que no pone límites a las posibilidades que debería tener su nueva página web y me pide que le proponga funcionalidades y servicios poco habituales y, sobre todo, prácticos y que den valor a los usuarios de la página.

Hay que tener en cuenta que hoy en día es muy fácil montar una página web usando plantillas, plugins gratuitos y múltiples funcionalidades sin tener que programar absolutamente nada usando WordPress, Drupal, Joomla!, Prestashop u otras iniciativas (de hecho, en los siguientes años desarrollé cientos de páginas empleando estos CMS) pero en el año 2002 no existían muchas de estas iniciativas (el popular WordPress aparece en marzo de 2003 muy muy limitado comparado con sus capacidades actuales). Por tanto, para este nuevo gran proyecto no había más remedio que programar todo a mano y desde cero abriendo el “bloc de notas”.

El nuevo sistema a desarrollar para la página del proyecto debía tener un sistema de inicio de sesión, gestión de usuarios, introducción de noticias que aparecen en la página de inicio a través de un panel de control fácil de usar que permitiese poner negritas, cursivas, enlaces, etc. sin necesidad de tener que introducir códigos HTML poco intuitivos e, insisto, en 2020 es algo muy habitual, pero en esa época solo las grandes empresas que invertían en webs avanzadas podían permitirse el lujo de que la administración de contenidos de las páginas no fuese algo que solo pudiese hacer un personal técnico.

Las noticias de esa página además debían poder ser localizadas con un buscador e, incluso, se podían marcar para ser enviadas por correo electrónico de manera automática desde la web a los destinatarios (algo parecido a un Mailchimp actual o un servicio de envío de newsletters), apartado de contacto, información de la organización, etc.. Por supuesto, los usuarios registrados en la página podían acceder a páginas de acceso restringido previa introducción de sus datos de acceso, recordar su contraseña, modificar sus datos, e incluso participar en foros desarrollados a medida. Había también una funcionalidad de poder consultar la existencia de ciertos productos que gestionaba, también a través del panel de administración, la propia organización.

¿Dónde encaja el blog aquí si la página no tenía blog? No, no tenía, pero su origen está muy relacionado: tras realizar una propuesta de las funcionalidades que debía tener la página web (que, además, encantaron a la organización) llegaba el momento de valorarlas económicamente y, para ello, lo que hice fue desarrollar un prototipo sencillo de web con sistema de gestión de usuarios, noticias y apartados de información todo actualizable usando paneles de control web.

Un blog, que además sería ser para mí, me pareció una buena iniciativa y así empezó la programación, desde cero, con el bloc de notas en Windows y usando ASP 3.0, bases de datos Access y un IIS (Internet Information Services, el servicio web de Microsoft disponible en Windows 2000). Ahí monté todo y empezó todo.

El desarrollo de la programación de la maqueta fue rápido y gracias a eso pude realizar las estimaciones de dedicación y costes para reflejarlo en el presupuesto. Mientras la organización decidía si hacer o no la web, seguí con el desarrollo y en este blog comenzó a contener, sin grandes expectativas, diferentes artículos que publicaba en otros sitios (revistas, etc.) e incluso alguno creado a propósito para el blog con temas que me interesaban y que quería comentar.

Así fue poco a poco, sin prisa ni pausa, tomando forma el blog (a secas, sin christiandve ni dominio propio, pero sí en un servidor publicado en un sitio remoto de Internet).

El primer artículo, que podríamos marcar como fecha de nacimiento fue el 15-11-2002 Bases de datos: mucho más que listas de información. A partir de ahí, cada cierto tiempo iban apareciendo nuevos contenidos.

¿Tenía muchas visitas? En absoluto. No era un objetivo: nació como prueba de concepto y desarrollo de otra web para esta organización que he explicado antes, que, por cierto, funcionó muy bien, consiguió un gran posicionamiento y miles de visitas todos los meses (registradas con el sistema de control de visitas Urchin- Google Analytics aún no había nacido -aparece a finales 2005 y lo empiezo a usar en 2006).

Los contenidos de mi blog iban siendo añadidos poco a poco simplemente para tenerlos en alguna ubicación recopilados. No era sencillo llegar a ellos.

El sistema web desarrollado para la página web de esta entidad y que usó los desarrollos que hice para crear mi blog fue, en esos años, evolucionando y añadiendo características. En 2004 desarrollé para una empresa de fabricación industrial una avanzada plataforma B2B en la que además de registro de usuarios, noticias, etc. se podían consultar precios de productos fabricados a medida, revisar stocks, etc. y era multiidioma (español, inglés, francés y alemán).

Ese mismo sistema base lo usé en otro portal de comercio electrónico para la venta minorista de artículos de pesca, con integración con una pasarela de pagos y en 2008 desarrollo otra página, también multiidioma, para otra gran empresa que vende en modalidad B2B. En este último caso tiene control de stock, venta online, notificación de pedidos, etc.

En 2010 empiezo el proceso de migrar de mi sistema de blog a WordPress, dado que cada vez tiene más relevancia y funcionalidades y en 2012, en plena era dorada de las redes sociales (Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, etc.) y animado por amigos y compañeros de redes sociales como Héctor Russo (de Geeksroom.com) actualizo el blog con otra apariencia y le asocio el dominio christiandve, que es el “Nick” utilizado en todas mis redes sociales y me animo a que tenga más visibilidad.

Como inicio de una nueva fase, comienzo una serie de publicaciones con una alta frecuencia sobre los móviles Nokia con Windows Phone.

En el 2012 el blog lo alojo en un servidor compartido de bajos recursos que en 2013 se ve ya saturado por el alto volumen de visitas y paso a un plan superior (compartido) hasta que en el año 2016 se aloja ya en un VPS en Raiola, donde las prestaciones del servidor no limitan el rendimiento de la página por el número de visitas, que supera en 2016 los cuatro millones al año.

A lo largo de los años, la frecuencia de publicación ha variado mucho, desde un artículo cada dos meses, a uno por semana, a uno cada dos semanas y es que está relacionada con mi disponibilidad para escribir contenidos, que suelen llevarme mucho tiempo ¿Cuánto se tarda en hacer un post y cómo se hace? 29 blogueros opinan .

En el año 2013, además de Google Analytics (disponible desde 2006), instalo también el sistema de registro de visitas de WordPress a través del JetPack.

Volviendo la vista atrás, me resultan curiosos temas como el MP3, tratado en este artículo de 2003 cuando no era en absoluto algo conocido por el gran público Música y MP3, las siglas que más suenan el de chatear en la empresa de principios de 2003 Sistemas de Mensajería en la empresa: ¿Chatear por orden del jefe? en el que hay que cambiar Messenger por WhatsApp.

También comenté los sistemas distribuidos de colaboración en 2004 que ahora podrían ser la base de blockchain ¿Me ayudas con el trabajo? .

Los tan frecuentes QRs hoy en día los explicaba en el lejano 2009… 11 años ya… Códigos de barras 2.0 – qué es un código QR y para qué sirven.

Estoy especialmente orgulloso de este “Google, mucho más que un buscador” del año 2006 que reflejaba lo que ahora se ve claramente y es que Google es una empresa que busca beneficios, no un alma de la caridad como por esa época parecía Google, mucho más que un buscador . Algo más crítico fui ya en 2009 con Alimentando a la bestia y ¿Es Google el futuro «Big brother» o Gran Hermano? (2012).

En 2008 comentaba la teoría de los 6 grados de separación en el preámbulo de la edad dorada de las redes sociales Relacionarse con todo el mundo (incluso mencionaba a Donald Trump… quién podía imaginarse…).

Fui dos veces portada de Menéame con ¿Qué sabe Google de mí? 2 maneras de consultarlo y con 10 trucos para Dropbox poco conocidos (en el año 2013).

Los contenidos y la estrategia de su generación y longitud siempre han respondido a mis inquietudes, lo que me gustaría aportar a la sociedad para ayudar a resolver ciertos problemas, dudas o necesidades, siendo la temática general la tecnología, intentando ser también equitativo a la hora de hablar de las distintas soluciones, sin centrase solo en Android, iPhone/iPad o, incluso en el pasado, Nokia, Blackberry o Windows Phone.

He escrito artículos en los que invité a colaborar a decenas o cientos de personas Pantalla de inicio de iPhone y apps más utilizadas de 82 usuarios de redes sociales, Capturas de pantallas de iPad y apps más usadas de 108 personas, Android: Pantalla de inicio y apps más empleadas de 63 usuarios de redes sociales o este, uno de mis favoritos: ¿Qué aporta un blog? 120 blogueros opinan (y dan buenos consejos) .

Gracias a este artículo Cuenta suspendida WhatsApp. Solución a «tu número está suspendido en WhatsApp». Causas y solución en 2019, del año 2014, muchísmo antes de que nadie escribiese sobre el tema, me invitaron para salir en la TV Cuentas suspendidas de WhatsApp en LaSexta

En los últimos años en los que mis conocimientos y experiencia profesional se centran más en las tecnolgías exponenciales, la ciberseguridad y blockchain, hay más artículos sobre estos temas, ya que me resultan más cercanos, lo que no quiere decir que abandone las explicaciones de aquellos temas que considere que, sin quizá ser muy conocidos, puedan aportar a las personas.

En definitiva, el objetivo principal del blog siempre ha sido ser un campo de pruebas y pruebas de concepto (por lo que no creo que nunca pierda el “beta”), ya que no es lo mismo hacer un experimento de redes sociales o SEO con un blog de 5 visitas al año que con uno de 7 millones como estimo que tendrá este 2020.

De hecho, como habitualmente afirmo, en el blog hay, a propósito, cosas que están claramente mal desde el punto de vista SEO, por ejemplo, otras bien y otras muy bien simplemente para hacer pruebas con todas y comprobar, en primera persona, los efectos de aplicarlas.

Sigo (de momento) aplicando los botones de redes sociales nativos de las diferentes plataformas porque son los que dan los contadores reales de cada una (aunque solo Facebook de momento los mantiene) y no aplico (fuerzo) las conexiones seguras (aunque sí está todo técnicamente listo) porque por el tipo de contenido que publico no tienen mucho sentido y eso ralentiza todo. No estoy de acuerdo en que Google, a través de su navegador (que no instalo ni instalaré nunca) Chrome y su algoritmo fuerce a todas las páginas a bailar con su música y a su voluntad y no me creo lo que leo en cualquier fuente; prefiero probarlo personalmente y el blog es la plataforma web para hacerlo.

Algunos datos: casi 30 millones de visitas registradas, más de 8000 comentarios y 435 publicaciones.

En definitiva, 18 años son muchos y esperemos que siga creciendo y aportando a todos. ¡Gracias por leerlo!