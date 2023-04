¿Qué aporta un blog? 120 blogueros opinan (y dan buenos consejos)

| Por

¿Qué aporta tener un blog personal o profesional? ¿Vale la pena? ¿Implica mucho esfuerzo? ¿Compensa? Son dudas recurrentes de muchas personas cuando se plantean abrir uno. Por eso recopilo en esta entrada los testimonios reales de 120 conocidos blogueros.

Todos sabemos, eso sí, que a pesar de las buenas intenciones, no todos los blogs llegan al año de vida ni a tener publicaciones regulares. También, según la experiencia de varios blogueros y la mía, se tarda bastante en hacer un artículo (¿Cuánto se tarda en hacer un post y cómo se hace? 29 blogueros opinan) y no hay uniformidad de criterios sobre qué es un post de éxito ¿Qué es un post de éxito y opinión de 29 blogueros?. A casi nadie con un blog le gustan los plagios en Internet (Qué es un plagio en Internet y opinión de 29 blogueros).

A la hora de recopilar esta colección de testimonios en primera persona de los autores sobre qué aporta tener un blog (que aprovecho para decir que son los que suelo leer yo con regularidad) he escogido intencionadamente diferentes sectores y temáticas como el marketing digital, las redes sociales, la tecnología, la innovación, la moda, los viajes y el turismo, la literatura, la gastronomía, vídeoblogueros, la economía, los recursos humanos o incluso la salud. Un poco de todo, con interesantes opiniones y buenos consejos.

La verdad es que las conclusiones que se pueden extraer tras leer todos y cada uno de los testimonios de blogueros y personalidades muy conocidas (vale, son bastantes y me ha quedado un poquito largo, pero hay visiones muy interesantes) se podrían resumir en términos generales en que tener un blog no solo contribuye a mejorar la reputación y marca personal del autor, dándole más visibilidad, sino que además en muchos casos le ayuda internamente a ser más organizado, seguir aprendiendo o a expresarse con más claridad.

La gran mayoría de los autores coinciden en que están muy contentos con el blog y que, sin duda, merece la pena el esfuerzo.

Aitor Moreno (@karmanynet)

Blog: Karmany.net

Nada más hablar con Christian, eché un vistazo a las estadísticas de visitas en Google Analytics, filtré por usuarios y vi que entre semana se aproxima a 2.000 visitas/diarias. ¿Qué empresa física que puedas tener en la calle tiene 2.000 potenciales clientes diarios? Y estoy hablando de un blog mantenido por una sola persona con una mínima inversión.

Alberto Alcocer (@albertoalcocer)

Blog: Societic

Para nosotros, tener un blog y trabajar una estrategia de marketing de contenidos nos ha supuesto un aumento significativo del tráfico, de las visitas a la web y de la relevancia en las redes sociales, así como la consecución de nuevos proyectos de marketing online. La relación esfuerzo – resultado es sumamente competitiva y el retorno final es realmente bueno.

Como Agencia de marketing digital implantamos esta estrategia de marketing de contenidos en empresas de distintos tamaños y sectores, lo cual nos permite acelerar la consecución de los objetivos de las marca en Internet.

Alberto Ribas (@alvientooo)

Blog: Mister Food Styler

Tener un blog me ha permitido poder ordenar y contar mis experiencias turísticas y gastronómicas. Además poder conocer gente muy interesante y lugares fantásticos. Cuento mis aventuras y experiencias desde un punto de vista distendido y lo más real posible.

Álex López (@retailmeeting)

Blog: Álex López

Tener el blog me ha permitido llegar a muchos mas profesionales interesados en el mundo 2.0 y sobre todo poder dar a conocer todas aquellas dudas que aparecen en las sesiones que imparto .

En mi caso el blog no es un lugar donde espere obtener ingresos o muchos seguidores sino el apoyo perfecto para dar a conocer a los profesionales interesados en mi perfil mis conocimientos sobre temas concretos.

Alexis González (@alexqtp)

Blog: Alexis González

Para mí, crear el proyecto ¡Qué te Parece! Fue mucho más que abrir un simple blog, ha revolucionado todo mi forma de vida, personal y profesional. QTP se abrió en bloguer, para luego migrar con el tiempo a wordpress, un cambio necesario sin duda. Casi 4 años de trabajo el cual comenzó como un arranque de rebeldía por mi parte al no encontrar nada que me motivase, queriendo compartir todo aquello bueno que vivía o sentía a través de mis propias reflexiones personales, libros… Luego fue derivando a entrevistas a personas motivantes, un programa de radio, un canal de entrevistas en vídeo, colaboraciones, etc.

Y finalmente, nace Alexisgonzalez.es, una web/blog donde condensa todo mi trabajo profesional y personal, donde cuento mi historia.

Finalmente, creo que escribir un blog me ha abierto las puertas para conocer a personas maravillosas, también ha sido arriesgado por la sobreexposición, pero sin duda, darte a conocer y hacerlo con pasión, solo puede traer cosas buenas.

Convencido, hazte un blog.

Alfonso Sánchez (@crazyalf)

Blog: Crazyalf in the world

No sé si es un superpoder, pero me aporta el poder de la investigación. Cada vez que publico en mi blog, los artículos siempre se basan en un proceso de varios días en los que me ayuda a investigar y analizar sobre un tema para contrastar datos. Investigar ayuda a evolucionar.

Alfredo Vela (@alfredovela)

Blog: TICs y formación

Aunque en un principio los objetivos que tenía cuando creé el Blog eran tres muy básicos: aprender a gestionar blogs, difundir documentación para la formación que impartía y el último aprender sobre las materias de mi interés para poder escribir sobre ellas, al cabo más o menos de un año el Blog pareció cobrar vida propia y marcar sus propios objetivos, lo que hizo que yo adecuara los míos.

En ese año me había dado cuenta de tres aspectos muy importantes que poco a poco iban cambiado mi vida profesional, el primero es que el Blog me estaba permitiendo lograr una notoriedad en Redes Sociales que ni había podido imaginar, el segundo aspecto fue la llegada de las infografías a mi vida, recopilaba infografías de otros que me resultaban interesantes, al poco tiempo comencé a crear las mías propias y el tercero fue el descubrimiento de la importancia que el Blog tenía en el desarrollo y alcance de mi Marca Personal online, estos hechos han cambiado sustancialmente mi trayectoria profesional.

Ahora que el Blog está a pocos meses de llegar a su quinto cumpleaños podría resumir en estos pocos puntos lo que el Blog me aporta:

En las fases de creación y curación de contenidos, sin duda el Blog me ha ayudado a disfrutar la época de mayor aprendizaje profesional de mi vida , podría decir sin ningún género de duda mucho del contenido profesional que aprendo a diario es por causa directa o indirecta del mismo.

, podría decir sin ningún género de duda mucho del contenido profesional que aprendo a diario es por causa directa o indirecta del mismo. He aprendido el valor de la constancia en el trabajo , se podría decir que el Blog es el hilo conductor de mi constancia profesional.

, se podría decir que el Blog es el hilo conductor de mi constancia profesional. He conseguido que el Blog, con ayuda de las Redes Sociales, me proporcionen clientes y trabajo a los que no podría haber llegado de ninguna otra manera.

a los que no podría haber llegado de ninguna otra manera. Sin duda, el Blog, ha sido el causante directo de haber escrito mi primer libro , ‘Cómo buscar trabajo con Redes Sociales (y sin ellas)’ y del segundo que estoy escribiendo.

, ‘Cómo buscar trabajo con Redes Sociales (y sin ellas)’ y del segundo que estoy escribiendo. También me ha permitido ‘crear una nueva línea de negocio’ , la de las infografías, para muchas personas mi nombre está ligado a la de las infografías. Además de las infografías que creo para mi trabajo, cada vez más blogs y empresas me piden que cree infografías para ellos.

, la de las infografías, para muchas personas mi nombre está ligado a la de las infografías. Además de las infografías que creo para mi trabajo, cada vez más blogs y empresas me piden que cree infografías para ellos. Por último y más importante, el Blog me ha permitido conocer a personas que de otra manera me hubiera sido imposible, algunos de ellos hoy les considero amigos y a otros excelentes contactos profesionales, y luego dicen que los Medios Sociales aíslan a la gente…

Podría resumirlo sencillamente con que el Blog ha cambiado mi vida profesional (y personal).

Para terminar un consejo, mi Blog es atípico, diferente, hay muchos blogueros de los que se consideran a sí mismos ‘pata negra’ que dicen que mi Blog no es un Blog, simplemente porque hago ‘algo diferente’, o porque lo hago de una manera que no les gusta, hoy algunos de ellos van incorporando algunos de mis métodos a sus Blogs, por lo que debéis ser perseverantes en vuestra idea y trabajar a fondo para conseguirla, vuestro Blog se convertirá en el centro neurálgico de vuestra presencia digital.

Alicia Ruiz (@aliciaruizcm)

Blog: Blog de Alicia Ruiz

Cuando creé mi blog hace poco más de 2 años, mi único objetivo era el de comunicar mis experiencias en el área del Socia Media Marketing y especialmente en las Redes Sociales. Además quise hacerlo con un estilo muy peculiar. Y es que, la verdad, sólo me importaba pasármelo bien escribiendo, leyendo y contestando comentarios.

Gracias a los artículos que especialmente durante el primer año escribía por lo menos una vez al mes pude darme cuenta de que me leía mucha más gente de lo que yo que esperaba, y ese fue el mayor de los aportes de mi bitácora: comprobar que escribiendo era tan buena comunicando como hablando.

Me ha aportado y me aporta bastantes más satisfacciones y momentos de stress también. Pero prefiero quedarme con lo más positivo e importante para mí: que además de divertirme escribiendo un post, también arranco alguna sonrisa a las personas que luego me leen. Las otras cosas como rankings, analíticas, reportes, y demás gaitas es algo que no me interesa; principalmente porque no pretendo ganar dinero mi blog. Si lo pretendiera, otro gallo cantaría.

Amel Fernández (@socialmedier)

Blog: Amel Fernández – Socialmedier

Lo más valioso que me ha aportado el blog es la posibilidad de obtener el feedback de los lectores. Mejorar y crecer gracias a sus comentarios y sugerencias. Poder leer opiniones y puntos de vista de personitas que están a miles de kilómetros de distancia o a dos calles no deja de emocionarme. Evolucionar gracias a ellos es lo mejor que me ha podido pasar desde que cree el blog. Eso, por encima de todo.

De alguna forma, mi blog es mi pequeña ventana al mundo, ese lugar donde poder compartir los pequeños descubrimientos que estamos observando desde la agencia para aportar nuestra contribución al avance de esta ciencia emergente social media. Creo que, por ese motivo, el blog me ha servido para ser más exigente con los datos, con las fuentes de información y con el propio uso del lenguaje para no caer en superficialidades, contenidos manidos o post fácilmente retuiteables. Crear contenido lo más atemporal posible es uno de mis objetivos principales, huyo del buzz fácil y efímero y considero que el contenido que aporta valor como soporte para que otro blogger pueda subir un peldaño más en la investigación de resultados es lo único que cuenta.

Como dice Carlos Bravo: Cuando abres un blog no pasa nada pero, con el tiempo, algo pasa. No puedo estar más de acuerdo. Mi pequeña bitácora, bastante poco actualizada por cierto (soy consciente de ello y mejoraré), me ha servido para conectar con clientes, con compañeros, crear sinergias y generar proyectos. Actualmente, el 20 % de los proyectos que desarrollamos desde la agencia provienen de un comentario o de un contacto realizado a través del blog. Otro 35 % viene de Twitter, un 5 % de Facebook y el 40 % de Linkedin. Creo que ha llegado un momento en el que sin blog, lo que te suceda en redes sociales no dejará de tener el mismo valor que un barco de papel mojado.

Ana Schwarz (@anaschwarz)

Blog: Violetas del Anahuac

Una cultura de equidad entre géneros se logra haciendo visible la inequidad. La oportunidad de mostrar esa desigualdad se ha multiplicado gracias a la penetración de las redes sociales, y que en mi caso, las redes han servido como una herramienta para difundir lo que escribo y expreso en mi Blog feminista VIOLETAS DEL ANAHUAC; este Blog me ha permitido organizar mis acciones como activista a favor de la IGUALDAD.

Andy García (@andy21)

Blog: Andy García

Mi blog me aporta una cosa muy buena, cada vez que resuelvo un hito importante como parte de un proyecto o tengo que preparar un curso o una conferencia o similar, genero documentación para reutilizarla en el futuro, si lo hiciera sólo para mi sería menos disciplinado pero como lo hago para publicarlo, luego me resulta más útil.

La parte negativa es que hacer este tipo de trabajos de documentación bien hecho lleva mucho tiempo y el tiempo es un bien escaso, así que el blog es un ladrón de tiempo consentido.

Ángeles Gutiérrez (@AngelesGtrrez)

Blog: Apasionada de las redes sociales

Los que tenemos un blog al que le dedicamos seriamente una parte de nuestra vida tenemos una labor dura. No es fácil mantenerlo y cumplir los objetivos que nos proponemos sin esfuerzo. Pero es que a mí ese esfuerzo me merece realmente la pena. Por varias razones:

Disfruto escribiendo sobre temas que me gustan

escribiendo sobre temas que me gustan Igualmente disfruto cuando me doy cuenta a través de los comentarios que estoy aportando valor a otros

Me mantengo al día sobre las últimas noticias, novedades

sobre las últimas noticias, novedades Aprendo cada vez que me documento para escribir mi próximo post

cada vez que me documento para escribir mi próximo post Así mismo aprendes a reinventarte

A través de mi blog he conocido a personas majísimas interesadas por los mismos temas que yo

interesadas por los mismos temas que yo Igualmente he conocido a otros bloggers a través de mi blog que me han aportado valor a mí

He fortalecido enormemente mi marca personal

¿Te parecen pocos motivos? ¡Estoy encantada!

Antía López (@101vestidos)

Blog: Rebuscando en el armario

Comencé 101vestidos cuando estaba en la universidad, pasaba horas en casa estudiando y se convirtió en una pequeña vía de escape. Acabé Ingeniería de Caminos y estuve un tiempo trabajando en ese sector, hasta que me di cuenta de que el blog me había dado más que unos ratos de entretenimiento.

Salté al mundo del diseño relacionado más con decoración y arte, y a partir de ahí fui creciendo en el blog, aunque quizá no tanto por delante, sino por detrás. Viajes, reuniones con diseñadores, contactar empresas de moda con inversores, marketing en vídeos de moda, diseño, arte…(esto esta todavía en proceso, pero quizá hasta visite Japón).

El blog me ha abierto muchas puertas y quizá me ha dado ese empujón que necesitaba para echarle un poco de valentía a momentos de la vida.

Antonio Cambronero (@blogpocket)

Blog: Blog de Antonio Cambronero

Para mí, mi blog (o mis blogs, mejor dicho) me aportan un sinfín de posibilidades. No solamente es un medio personal de comunicación para expresarme libremente. Con mi blog he conseguido cosas que, de otra forma, hubiese sido muy difícil, por no decir imposible; como, por ejemplo, escribir un libro o colaborar en una revista en papel o un conocido medio de comunicación online. Un blog te puede abrir muchas puertas.

Tener un blog aporta muchas cosas: te obliga a mantenerte al día en muchas materias y te hace más comunicativo con las personas, por poner algunos ejemplos.

Para mí, han sido 15 años de intenso aprendizaje diario, en diversas materias alejadas de mi carrera profesional; tales como escritura, marketing, diseño y muchas otras.

Como dijo alguien: la vida es lo que sucede mientras mantienes un blog ;)

Antonio Domingo (@antoniodomingo)

Blog: Antonio Domingo

Tener un blog es para mi algo muy importante, valioso y enriquecedor, de hecho el mio lo tengo desde hace ya casi 10 años, en octubre los cumple, y antes tuve otros dos dedicados a temas profesionales, uno sobre Internet y temas digitales y el otro a telecomunicaciones. Y aparte tuve una red de 23 blogs y escribí en al menos 5 de ellos.

Actualmente mi blog es un blog profesional, y me permite expresar opiniones y puntos de vista, me da la opción de recibir comentarios sobre lo que publico y muchas veces generar una conversación, me abre la posibilidad de contar proyectos, enseñar mis conocimientos profesionales, documentar novedades, lanzar ideas, analizar productos o servicios, en resumen, expresarme con total libertad, así como compartir y conversar con personas a las que en muchos casos he convertido en amigos.

Paralelamente tengo otro blog en Tumblr http://antoniodomingo.tumblr.com/ donde publico fotografías que he hecho y me gustan, y http://www.ciudadpoesia.com es donde publico de vez en cuando algunos poemas que escribo, y en breve tendré uno nuevo para publicar los cuadros y dibujos que hago. Somos seres poliédricos, todos tenemos diferentes aristas y yo las he separado.

Tener blogs son una riqueza personal difícil de expresar, te da la oportunidad de expresar lo que tienes dentro, compartirlo con el mundo y conseguir feedback con relaciones que van mucho mas allá de ser solo comentarios, y en mi caso son parte de una estrategia mucho mas amplia, ya que lo combino con acciones en twitter y redes sociales para mejorar esa conversación y esa posibilidad de compartir y hacer networking.

Antonio Rentero (@antoniorentero)

Blog: El hombre dos punto cero

MI BLOG SE LLAMA FACEBOOK

Este verano hace justo diez años que empecé a escribir un blog. Alojado en Blogger aún sigue online. Queda como reflejo de mis múltiples aficiones, intereses y actividades, porque en aquella época algunos aún lo usábamos como batiburrillo/cajón de sastre y mezclábamos un viaje con una noticia con una reflexión con una creación literaria con…

Hubo un momento en que decidí segmentar en distintos blogs las diversas áreas temáticas (cine, literatura, tecnología…) y llegué a perder la cuentas de los blogs que llegué a abrir, quizá una veintena, aunque por supuesto no todos de actualización periódica, algunos simplemente llegaron a tener un par de entradas, pero todos estaban conectados desde mi blog personal, a modo de red de blogs.

En aquella época proliferaban los blogs y a través de ellos (y especialmente de sus comentarios, el alma de los blogs) conocí otros que hoy día siguen siendo punto de referencia aunque prácticamente todos, por desgracia, llevan tiempo en estado de abandono.

También llegué a conocer a unos cuantos de sus autores (y comentaristas) e incluso me cabe el honor de haber organizado la primera cena de blogueros murcianos.

Con el tiempo una de mis múltiples áreas de interés, la tecnología, fue cobrando fuerza y un buen día comencé a colaborar con uno de forma profesional, es decir, cobrando.

Fue el inicio de una carrera profesional que a pesar de contar con ‘sólo’ 6 años de trayectoria, en términos de ‘tiempo Internet’ resulta ser casi una eternidad. Calculo que habré redactado más de 10.000 noticias en distintos medios así que además de la nunca suficientemente bien ponderada cuestión crematística he adquirido un conocimiento y una experiencia que, pensando en los años que pueden quedar por delante, me han otorgado la capacidad de dominio sobre un sector de la información que me ha permitido colaborar en otros medios (radio, televisión…) como experto en la materia, ayudando a la difusión y a la divulgación.

Sin embargo, dejando a un lado la por otra parte absorbente obligación profesional de mantener puntualmente informados a los lectores de los medios en los que trabajo, bien pronto en esta trayectoria profesional quedó claro que era incompatible esa dedicación con el mantenimiento de un blog personal. Teniendo además otras ocupaciones laborales, algo había que abandonar y el perdedor fue el blog personal.

Por un lado no me parecía apropiado publicar en un blog propio contenidos que tratasen el mismo tema por el que me pagaban para escribir, por otro la difusión evidentemente iba a ser mucho menor.

Fue ese el momento en el que comenzó a popularizarse la red social por excelencia y con el tiempo fue ahí donde fui compartiendo, de forma espontánea y con una naturalidad orgánica que supongo que ni el propio Zuckerberg tenía planeado, todos los contenidos que antaño hubiera publicado en mi propio blog.

Mi muro de Facebook se ha ido convirtiendo paulatinamente en el espacio que acoge los contenidos que antaño habría publicado en mi propio blog.

Resulta innegable la facilidad para la difusión que otorga Facebook, no ya solo entre nuestros contactos más o menos cercanos sino a través de la facilidad para dar a ‘compartir’, entre los amigos de nuestros amigos. A veces te sorprende a quién puedes llegar y el éxito que puede tener alguna publicación.

Hace un par de años decidí abrir otro blog en el que, bajo mi propia marca personal ‘#elhombredospuntocero’ reunir alguna publicación ocasional junto con los enlaces al resumen de los contenidos que publico en diversos medios así como mis intervenciones en las emisoras de radio o televisión con las que colaboro o para las que realizo trabajos esporádicos. De nuevo la imposibilidad material de dedicar tiempo siquiera a esas publicaciones tan sencillas dejó el blog inactivo, pero es que también me di cuenta de que estaba duplicando esfuerzos.

Ya publicaba en Facebook y Twitter los enlaces a esos contenidos y actividades… el valor añadido del blog (creo) era mínimo así que de nuevo lo abandoné.

Hay que difundir lo que haces y en mi caso si bien en su momento el blog fue la herramienta, hoy me resulta más cómodo reunirlo en Facebook. Como siempre en la Historia de la Humanidad, las herramientas deben estar puestas al servicio de la necesidad de quien la maneja y en mi caso, aunque trabajo escribiendo en un blog desde el que se divulga y difunde información, he optado por ceñirme en lo personal a Facebook.

Me puedo presentar como ‘bloguero profesional’ y ‘feisbuquero’ vocacional. Y sigo envidiando a quien tiene tiempo suficiente para seguir manteniendo su propio blog personal y aportando valor desde el mismo.

Antonio V. Chanal (@antoniovchanal)

Blog: AntonioVChanal, Marketing y Estrategia Digital

Empecé con él hace seis años, cuando un revés profesional me abocó a las listas del paro.

Cinco años atrás, lo tamicé y preparé para que la gente lo usara como lugar desde el que informarse de lo que debería hacer para encontrar un trabajo, ofreciendo indicaciones de cómo usar las redes sociales para ello.El fruto de esto, fue que Infoempleo, de boca de su director general, me llamara en persona para proponerme escribir sobre eso mismo en el blog oficial de dicho portal de empleo. La experiencia fue maravillosa y colaboramos un año juntos.

Además, me ha servido como trampolín profesional, ya que, también el director general de C.E.F., se interesaría por mi actividad en las redes sociales y por lo que publicaba en mi blog, para ofrecerme ser el primer profesor y director de los cursos de Social Media del Centro CEF de Valencia durante los tres años siguientes.

Gracias a mi blog, he conocido a la comunidad de los #MarketerosNocturnos. Me han invitado a dictar conferencias en Londres, México, Francia, Argelia, y gran parte de la geografía española.

antoniovchanal.com me sirve como punto de referencia y como plataforma de pruebas para mis clientes. Todo lo que implemento con ellos, previamente lo testo y lo exprimo en mi blog. Plugins, configuraciones, estrategias… Todo tiene su inicio en mi blog, y su fin en los resultados que obtengo.

Gracias a mi blog he conseguido casi todos los clientes que tengo. Porque es una plataforma que te permite darte a conocer y proyectar la imagen que quieres transmitir. Y demostrarla.

Gracias a mi blog, he cimentado y afianzado mi marca personal, y me ha permitido cerrar colaboraciones con escuelas de negocio, instituciones públicas, universidades y algunas de las más importantes cámaras de comercio del país, con quienes participo ahora como asesor en temas de internacionalización en social media.

Usaba mi blog para contar cosas con un lenguaje llano. Para explicarlas, y que la gente de a pie supiera cómo funcionan las cosas.

Ahora lo uso para analizar en profundidad determinados temas, y canalizar temas de interés para mi comunidad de usuarios.

Publico menos, porque tengo menos tiempo. Pero trato de que lo que se publique sea más interesante y de provecho.

En definitiva, aposté hace seis años por usar una plataforma que me permitiera tener una presencia y un contacto con gente a la que no conocía, pero con quienes me unían unos intereses comunes; y gracias a él he conseguido posicionarme (creo) como profesional dentro del sector o del área del social media y de las redes sociales.

Y hoy en día, sigo usándolo sin prestar demasiada atención al número de visitas.

Lo que me interesa es que quien me lea, le guste lo que escribo.

Ariel Brailovsky (@aribrailovsky)

Blog: Blog de Ariel Brailovsky

Si tuviera que resumirlo en una palabra sería “Visibilidad”. Empecé mi blog hace unos 10 años y aunque mi trabajo me impidió seguirlo con mas regularidad, ha sido una ventana extraordinaria para dar a conocer mis actividades.

Como digo siempre, mi blog es “personal” y de alguna manera podría definirse como un cambalache donde trato muchos y muy variados temas, aquellos que me interesan y que creo que pueden ser de interés para quienes me siguen.

Siempre ha servido como centro para mi estrategia de comunicación y aunque como dije, no lo actualizo con la regularidad que me gustaría, sirve para tener al tanto a mis seguidores de mis actividades.

Junto a mis perfiles sociales, ha marcado una diferencia en mi estrategia de comunicación por mucho tiempo.

Hace unos años, comunicar una idea era sumamente difícil. Tener un blog nos da la posibilidad de dar a conocer nuestro trabajo y experiencias acercándonos a clientes potenciales.

Billie Lou Sastre (@billiesastre)

Blog: Blog de Billie Sastre

Mi blog ha significado mucho en mi carrera profesional. Lo abrí hace 4 años cuando trabajaba en MRW como Social Media Manager y quería probar todas las opciones para poder mejorar en mi trabajo, era mi cajón de experimentos en dónde probaba plugins y fórmulas que aprendía en mi día a día.

Pero no fue hasta hace un año que empecé a dedicarle el tiempo necesario y a escribir con frecuencia. Para mí el punto clave ha sido la especialización, al principio empezó como un blog más de social media marketing, pero conforme fui descubriendo mi verdadera vocación se convirtió en el sitio de referencia en atención al cliente en social media.

El blog me ha abierto las puertas a varias entrevistas en la radio y televisión, a ponencias a nivel nacional e internacional y a puestos de trabajo como ser profesora en ESIC.

Pero lo que más me llena es recibir comentarios de mis lectores, que me sorprenden cada día. El último que recibí es de un ingeniero agrónomo que me descubrió navegando por la web y dice que ahora es adicto a leer mis posts, ¡eso es un chute de adrenalina que no se puede comparar con nada más!

Un blog requiere de constancia, dedicación, esfuerzo y planificación. Pero cuando lo haces desde la pasión por tu trabajo, las recompensas valen la pena.

Carlos Bravo (@carlosbravo)

Blog: Marketing de Guerrilla en la Web 2.0

Mi blog me ha aportado la libertad de poder elegir mi trabajo. Es mi pilar central para lanzar cualquier proyecto nuevo.

Sin él no hubiera sido posible tener desde el primer día más de 200 suscriptores nada más publicar el primer post en Zenguerrilla.es. Cada semana me entran ofertas y oportunidades de trabajo. Por suerte tengo tantos propios proyectos propios que suelo rechazar casi todo lo que me entra (o pasárselo a una persona adecuada). Aparte de oportunidades profesionales me aporta mucha satisfacción personal. Recibes mucho feedback de personas que les está ayudando lo que compartes y eso no tiene precio.

Carlos García Conde (@carlosgconde)

Blog: Carlosgconde mi blog

Mi blog está dirigido fundamentalmente a mi actividad profesional dentro del turismo. En ese aspecto lo que me ha proporcionado son dos cuestiones:

Necesidad de reflexión sobre aspectos que creo interesantes dentro del turismo y por lo tanto obligación de mejorar mis canales de información.

sobre aspectos que creo interesantes dentro del turismo y por lo tanto obligación de mejorar mis canales de información. Comunicación. Entrar en contacto con personas que juzgan lo que haces.

Carmen Bueloha (@cbueloha)

Blog: Inquieta mental

En mi blog recojo mis experiencias culturales asistiendo a eventos de danza, teatro, música y arte en Mallorca.

El blog me ha aportado libertad de creación; ha sido una vía de escape a la monotonía. Ha provocado que me plantee tantas cosas en mi vida hasta el punto de que actualmente me encuentro en un proceso de cambio profesional. Espero que mi hobby se convierta en mi profesión y mi blog me sirve como carta de presentación de mi trabajo.

Me permite estar en contacto con personas proactivas maravillosas, muchas del mundo cultural mallorquín con las mismas inquietudes que yo. Gracias a él, mi trabajo en difusión y comunicación cultural tiene una mayor visibilidad, tanto online como offline.

Carmen Ordiz (@gdegastronomia)

Blog: G de Gastronomía

El blog me ha dado satisfacciones inmensas a nivel laboral pero a nivel personal es quizás donde más me ha aportado.

El reconocimiento de tu esfuerzo, compartir con personas que inicialmente no conoces y luego se vuelven lectores fieles e incluso algunos en amigos. Eso es lo que no tiene precio de un blog, la ‘cercanía’ que te lleva, en mi caso, a la mesa de mucha gente.

El poder llevar tu pasión y plasmarla en un proyecto que a la gente le interesa. Ver que esperan tus post no tiene precio.

Carmen Soler Pagán (@carsolpag)

Blog: Blog de Carmen Soler Pagán

Hace unos días Christian Delgado von Eitzen me hizo reflexionar con una pregunta ¿qué te aporta tu blog personal? Quizás esta cuestión llego en el momento preciso, porque mi blog acababa de cumplir un año.

Cuando nació pretendía disponer de un espacio propio donde poder compartir esas cosas que me pasan y que me marcan.

Hoy me he dado cuenta que la narración de esas historias juegan un papel importante en mi vida, y que la manera en que narramos nuestras experiencias tienen un gran impacto en cómo nos sentimos y pensamos, en cómo nos vemos a nosotros mismos y a nuestras relaciones, y en cómo interactuamos con otras personas.

Es maravilloso ver cómo a través de las diferentes entradas se generan conversaciones y diálogos que me dejan huella a mi y a otras personas, dándome y dándoles significado.

Así que podría decir, que ‘el arte de educar el alma’ me aporta la satisfacción de conectar conmigo misma y también con otras personas, sin más pretensiones que ser, porque la solución siempre está dentro de nosotros mismos.

Celestino Martínez (@celestinomz)

Blog: Blog de Celestino Martínez

Cuando comencé a escribir mi blog, esperaba que me ayudase a mostrar lo que sabía de marketing, ventas y retail. Sin embargo, cinco años después, puedo decir que el blog me dado muchas más cosas.

Escribir un post tras otro me ha animado a seguir aprendiendo más y, gracias a ello, he tenido oportunidad de impartir talleres y conferencias y de dirigir proyectos de consultoría lo que, a su vez, me ha permitido adquirir nuevos conocimientos y experiencia. La parte más gratificante del blog es comprobar cómo los lectores te confirman, desde cualquier lugar del mundo, lo útiles que les resultan tus contenidos para mejorar sus negocios.

Por otro lado, escribir el blog me ha llevado a leer muchos otros blogs. Con el tiempo, he llegado a conocer a muchos de sus autores personalmente y he compartido con ellos escenario, amistad y algún que otro proyecto.

Habría muchas más cosas que contar y no quiero extenderme demasiado pero con el blog he ganado premios, he hablado en radio, he participado en un programa de televisión, he podido aportar mis puntos de vista en periódicos y revistas y, lo más importante, he participado en la publicación de un libro que ya es libro de texto en varias universidades.

Cuando empecé a escribir el primer post, nunca pude imaginar que ese esfuerzo constante me fuese a reportar tantas satisfacciones. Por eso, ahora no me preocupo en pensar qué me aportará el blog en los próximos años, seguro que será tan sorprendente como lo que me ha deparado en estos cinco años, así que me centraré en disfrutar del viaje.

Christian Delgado von Eitzen (@christiandve)

Blog: Blog de ChristianDvE

Tengo el blog y lo alimento con contenidos regularmente desde 2002, aunque solo en los últimos años lo he reorganizado y potenciado todo y es cuando más difusión y éxito está teniendo.

Siempre me ha gustado escribir y tener el blog me aporta un lugar propio y mío donde hacerlo, a la vez que comparto información que considero interesante y que puede ayudar a aprovechar mejor la tecnología y la vida de las personas y las empresas.

Escribir sobre un cierto tema en mi opinión requiere dominarlo y no dejar ningún cabo suelto, por lo que muchas veces hay que investigar y eso me enriquece profesionalmente. También de alguna manera ‘obliga’ a estar al día. Como especialista en SEO, me permite hacer experimentos (no es lo mismo hacerlos en una web sin actividad que en otra con millones de visitas al año), lo que me permite confirmar teorías y extraer valiosas conclusiones.

El blog y su difusión actual ha permitido que muchas personas sepan de mi actividad, competencias y conocimientos, reforzando mi “marca personal” en Internet y en el mundo físico. A través de él he conocido a muchas personas interesantes que de otra manera seguro que no hubiese podido. Me ha permitido probar nuevos dispositivos electrónicos, viajar y conocer nuevos lugares y abrir nuevas oportunidades profesionales, dar muchas conferencias, charlas y cursos (incluso salí en la TV gracias a él) .

No voy a negar que cuesta bastante esfuerzo mantenerlo y mantener un calendario de publicaciones “originales”, pero estoy convencido de que es una herramienta de enorme valor para no solamente demostrar mis conocimientos, aptitudes y potencial, sino también para aportar en Internet. En mi caso lo que me da supera con creces lo que “invierto” en él.

Claudia Marcano (@cmarkno)

Blog: Blog de Claudia Marcano

Tener un espacio propio para hablar (escribir) sobre lo que me gusta: las personas, las redes sociales y de cómo éstas nos han dado la oportunidad de descubrir nuevos entornos y formas de comunicarnos. Aunque no le dedico todo el tiempo que quisiera, cuando escribo quiero que tenga un sentido y sirva para ofrecer algo interesante a quien dedica unos minutos a leerme, considero que compartir experiencias relacionadas con las redes sociales es una gran aportación.

Cristian Eslava (@ceslava)

Blog: Blog de Cristian Eslava

Empecé con el blog de ceslava.com en 2006, en todos estos años han matado y resucitado a la blogosfera varias veces. Si sobrevive es desde luego porque me ha aportado y aporta muchísimo.

Nunca supe cómo categorizarlo, no me muevo por estrategias marketinianas, publico lo que me apetece y por eso lo defino, con trabajo, como blog personal. Desde ese punto de vista me permite aprender, actualizarme y disfrutar con lo que publico. Claro que también me aporta todo desde el punto de vista laboral, como diseñador me dedico a crear sitios webs y blogs para otros, tener este blog me proporciona no sólo trabajar con la herramienta con la que me gano la vida sino la mayoría de los trabajos que me encargan, interesantes conexiones en las redes y contratos publicitarios y comerciales que me permiten pagar la hipoteca y algún capricho.

En estos 9 años el tinte, el contenido, el diseño, las redes sociales, la carga de trabajo y la carga familiar han ido cambiando el enfoque y la vida del blog. Cada vez me resulta más complicado mantener una producción de calidad y constante.

Dicho esto no me siento especialmente satisfecho de todo lo publicado, cada día cuando te sientas en el equipo surge la necesidad de escribir pero no siempre va acompañada de inspiración, muchos artículos pueden considerarse microblogging, a veces los redacto rápido a causa del trabajo sólo para hacerme eco de algún trabajo que admiro o considero útil de otro diseñador o fotógrafo o comento alguna noticia. Otros días cuando tengo hueco escribo y comparto tutoriales, historias, pensamientos o curiosidades de cosas que me interesan como por ejemplo la historia del biberón y ese interés puesto en el contenido como es lógico se nota.

Luego están mis otros blogs algo especiales porque realmente no escribo en ellos, se nutren sólo de los comentarios de los usuarios, ya sean opiniones en pqpq.es o finales de frases en finaldechiste.com Para colmo en breve (eso dije hace un año) lanzaré un sitio algo particular de cine y series en elfinalde.com El gran Carlos Bravo me aconsejó separar los blogs por proyecto en vez de hablar de cine y series dentro de ceslava. Es decir, probablemente nazca otro blog más y con él más trabajo que repartir.

Aunque al que siempre tendré más cariño es el sitio que permite sacar el lado más humano o personal como blogger, un sitio que nació casi sin querer hace poco más de 4 años: La Leyenda de Caillou, un blog dedicado a los enfermos de cáncer. Este blog lleva mucho sentimiento e intención en cada golpe de tecla. Se me abrió otro mundo virtual, otro concepto del uso de las redes e Internet y el gran lujo de conocer a las personas que formamos Pelones Peleones.

Dani Domínquez (@PausaEstudio)

Blog: Blog de Pausa Creativa

Más allá de las ventajas en conseguir un mejor posicionamiento SEO en una determinada temática, de la estrategia de contenidos, y de ganar relevancia o autoridad en un área de conocimiento, la mayor ventaja de tener un blog, está en el hecho de hacerte un mejor profesional, porque aunque domines una materia, el hecho de publicar una nueva entrada, siempre te fuerza al abismo de ampliar conocimiento e indagar más sobre ella, documentarte en una forma de reciclaje y formación progresiva.

Daniel Iglesias (@daniel_iglesias)

Blog: Blog de Social Media Branding

Comencé mi blog mientras trabajaba de becario en una consultoría de marketing para escribir sobre lo que iba aprendiendo, lo mantuve como actividad paralela a diferentes empleos en marketing online hasta que al final se convirtió en la base de mi primera empresa.

Mi blog me permitió forjarme una reputación en el sector y explicar mejor nuestro valor añadido como profesionales, pasar de blog a negocio se hizo de forma muy natural y conseguí clientes casi de inmediato gracias a los años que llevaba escribiendo sobre marketing. Actualmente dedicamos los contenidos a perfeccionar nuestro método de Branding Líquido y marketing online, lo que nos ayuda además de a inspirarnos (buscar recursos y casos de éxito) para prestar un mejor servicio a nuestros clientes, a atraer a nuevos potenciales clientes que buscan este tipo de contenido.

Escribir un blog engancha y por este motivo he tenido que lanzar un nuevo blog personal (danieliglesias.me) para hablar sobre productividad, life hacking y nuevos modelos de negocio. Al final tienes que sacar tiempo, pero disfruto mucho aislándome y aprovechando los tiempos muertos para escribir.

David Muñoz (@davidtuba10)

Blog: David Tuba

En mi opinión, desarrollar mi blog me esta aportado muchas cosas positivas, quizás, la más destacable es que es una excelente herramienta de formación continua a través de la creatividad, por lo que siempre estás aprendiendo cosas nuevas. Mi cerebro está siempre buscando un nuevo post o tema, cúal es la mejor forma de exponerlo y como has de diseñarlo para que resulte atractivo y útil para tú público. También me ha ayudado a ser más constante y disciplinado, lo cual luego se aplica a todas las facetas de la vida.

Indudablemente, me ha ayudado a dar a conocer quién soy y las cosas que hago, tanto a nivel nacional, como a nivel internacional. Por lo tanto ha potenciado mi imagen de marca. Gracias al blog he conseguido trabajo haciendo lo que más me gusta.

Espero que esta pequeña reflexión te sea de utilidad.

David Peralta (@peraltadavid)

Blog: Blog de David Peralta

Para mí tener un blog, supone una forma inmejorable de seguir aprendiendo y desarrollándome como profesional de la música y las redes sociales así como persona.

Mi blog es un lugar de encuentro donde he tenido la oportunidad de contactar con mi público y otros profesionales del social media y la música. A pesar del trabajo que supone mantenerlo y dotarlo de contenidos, tener un blog es posiblemente la mejor acción estratégica que he realizado en Internet hasta la fecha. No sólo para mi marca personal sino también para el sector de la cultura.

Desde mi blog he conseguido en poco menos de dos años plantear una nueva dirección en el mundo de la música clásica, llamando al atención sobre la importancia de las redes sociales como herramienta de comunicación, pero sobre todo como motor de cambio desde dentro del propio sector.

Por eso, a todo aquel que quiera cambiar el mundo, o cambiarse y conocerse a sí mismo (por no hablar de promocionarse o promocionar a terceros), que abra y mantenga un blog. Merece la pena.

Diana Campos Canedo (@dianacampos)

Blog: Blog de Diana Campos

Hace ya tiempo que me di cuenta de que para un profesional, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, tener un blog ya no es un “plus”, sino algo indispensable para construir y mantener una marca personal. Y si ese profesional se dedica al mundo de Internet, con más razón debe tener un producto digital en el que pueda demostrar lo que sabe hacer y lo que ya ha hecho. Además de servir como una carta de presentación profesional, mi blog también me ha ayudado a conocer e interactuar con profesionales del sector, de los cuales he aprendido y sigo aprendiendo. El blog es el cuartel central de mi estrategia de networking, en la que teniendo la dedicación y constancia, he logrado obtener también oportunidades laborales o de intercambio profesional.

Mi blog ha ido evolucionando según mis objetivos profesionales en diferentes momentos. Sin embargo, mi blog no está planteado para para ser monetizado directamente (vender a través de éste), sino que está enfocado en ofrecer información útil para clientes potenciales. Siempre tuve claro mi público objetivo y en función de esto, los contenidos que he ido publicando. El segundo año continué mejorando, probando nuevas funcionalidades y aprendiendo de las dudas y comentarios de mis lectores y el tercer año lo convertí en una web-blog con una imagen más cuidada y con más elementos de conversión, para lo cual conté con la ayuda de un profesional de diseño web.

Por lo tanto, si tuviera que resumir, mi blog me ha servido para:

Aprender de ensayo y error sobre la creación y gestión de un producto digital desde cero Consolidar mi marca personal a través de una carta de presentación en digital Crear relaciones duraderas y productivas con profesionales del sector Atraer nuevos clientes y proyectos en colaboración con terceros Trabajar una estrategia de contenidos y un calendario editorial en función de públicos objetivos y metas profesionales concretas

Diego Coquillat (@diegocoquillat)

Blog: Diego Coquillat

El blog me ha permitido compartir mi pasión sobre los restaurantes y las nuevas tecnologías con todos aquellos que también le interesa estos temas, cuando comencé a escribir sinceramente nunca pensé que pudiera llegar a tener la repercusión que ha tenido y hay dos elementos que me gustaría destacar por encima de cualquier otro, el primero es la motivación a la investigación y a querer conocer siempre más cosas que motiva la constancia de tener que escribir cada semana en el blog, inicialmente es complicado de gestionar pero con el tiempo te das cuenta que es un valor muy difícil de conseguir de otra forma. La segunda, es la posibilidad de tener estructurado y organizado todos aquellos conocimientos e investigaciones que has compartido a través de tu blog.

Sin duda, para mí el Blog ha sido una de las experiencias personales y profesionales más gratificantes de mi vida.

Diego Pons (@viajarcondiego)

Blog: Viajando con Diego

El vídeoblog me ha cambiado la vida, personal y profesional, para mí ha sido un punto de inflexión y desde que decidí dedicarme a esto creo que solo puedo decir gracias y menos mal que se me ocurrió arrancar con esto, porque si mi trabajo de luthier y músico era divertdo y original este lo es mas aún… Me ha pemitido viajar, conocer gente, y tener que desenvolverme profesionalmente en distintas culturas y eso me ha reforzado mucho en distintas parcelas de mi vida…

Dolores Vela (@doloresvela)

Blog: Social Media Strategies

Mi blog es como una ventana abierta al mundo, es ‘mi casa es tu casa’ en el mundo digital. Me ha permitido compartir y aprender, expresarme, conectar, pero sin duda, lo que más impacto ha tenido en mi vida, es la visibilidad que me ha proporcionado: éste no es el primer blog que he hecho, antes había trabajado en otros para terceros y tenía uno personal, totalmente personal, con cosas que me interesaban y como pasatiempo.

Mi blog profesional es otro mundo, me ha permitido, por ejemplo, estar aquí hoy contándote esto. Gracias a él he ampliado mi mundo, ¡se ha hecho más grande y hay mucha más gente en él! He vivido experiencias emocionales y profesionales que nunca podré olvidar.

Si nos vamos al terreno de lo estrictamente profesional, el blog es posiblemente la herramienta más eficaz para que otros te conozcan por tu trabajo o talento, o lo que sea que quieras contar/mostrar, para crear eso de lo que tanto se habla, la marca personal.

Pero me voy a quedar con una sola cosa que me ha aportado mi blog: todos vosotros, porque sin vosotros, mi blog y yo, no estaríamos aquí.

Elena Arnaiz (@elenaarnaiz)

Blog: El blog de Elena Arnaiz

He descubierto que mi capacidad para transmitir y “llegar a las personas” por escrito es más alta de lo que pensaba. Creativa nunca sería un adjetivo que me hubiese puesto a mí misma antes del blog. He comprobado que mi capacidad de trabajo y mi nivel de esfuerzo son mucho más altos de lo que creía. Desconocía que mi capacidad para ponerme en el lugar de las personas fuera tan alta. “Es como si lo hubieras escrito pensando en mí” es lo mejor que alguien me puede decir. He derribado miedos imaginarios y he ido sustituyendo, al escribir, mis filtros de la autoexigencia y el perfeccionismo por los de la generosidad y la honestidad. Y mi nivel de satisfacción es muy alto.

Y lo mejor, me ha permitido acercarme a muchas personas. Escucho, comparto información, algunas penas, pero, sobre todo, muchas alegrías cuando intuyo que la luz vuelve a brillar en sus ojos.

Cuando la pasión por hacer algo se apodera de ti, ya no hay vuelta atrás. No quiero ni puedo dejar de escribir. Si algún día se te ha pasado por la cabeza, no dudes más: piensa, madura bien la idea, planifica y lánzate.

Elena Julià (@elenaJuliaF)

Blog: Comer fuera

Antes de crearlo se me había pasado varias veces por la cabeza, pero pensaba que no sabría hacerlo, o que a nadie le iba a interesar leerlo. Sin embargo, gracias a unas compañeras de trabajo asistí a un curso de social media, en el que se vio un poco el tema de blogs, y me lancé, hace más de dos años! Desde entonces, y poco a poco, mi blog recibe cada vez más visitas.

Desde que empecé he aprendido muchísimo, aunque por ahora no soy experta en nada: WordPress, html, retoque de imágenes, redacción, SEO, organización y planificación, redes sociales…

Gracias al blog he conocido mucha gente majísima, con la que tengo muchas cosas en común, también he asistido a charlas e incluso a grandes eventos que de otra manera habría sido impensable.

Y no paro de aprender! Me ha hecho replantearme bastantes cosas, y querer formarme en nuevos campos.

Èlia Guardiola (@EliaGuardiola )

Blog: Mi reflexión personal

Entre otras cosas me ha aportado poder transmitir con total libertad mi forma de pensar para poder llegar a otras personas. Dado que en las RRSS mis reflexiones tenían mucha repercusión, desde hacía ya algunos años, en diciembre del 2014 decidí compartir todo ese contenido en un mismo espacio. Ese contenido, mis reflexiones personales, se han convertido en uno de los factores por los que se me conoce en las RRSS. Mucha gente espera ese palabras que, por una razón u otra, se sienten identificados. Exteriorizo de forma escrita lo que mucha gente no se atreve o no puede decir y escribir. En realidad es un lenguaje tan llano, que es para todos los públicos. Lo importante para mi es que, con mis palabras, consigo hacer pensar a las personas que me leen y llegar, en muchos casos, al corazón.

Escribir en mi blog no es una obligación, sino una de las pocas cosas que me hacen desconectar completamente durante un breve tiempo, y que mi cabeza y mi cuerpo agradecen.

Aunque debo ser de las pocas personas que a fecha de hoy no tienen un blog profesional dentro del Marketing Digital, lo cierto es que en breve voy a dar el paso. Sin embargo, he participado como blogger colaboradora en blogs importantes como el de SEMrush, donde empezaré a escribir asiduamente sobre Marketing Emocional y Storytelling, Branded Content, Marketing de Contennidos, y Marketing Turístico. También en el Webpositer, y están a punto de nacer algunos artículos en otros blogs donde he empezado a colaborar.

Érika Sofía (@erisofi)

Blog: Marketing gastronómico

Pasé años queriendo tener un blog y aunque tenía la motivación, no tenia claro qué escribir, no sabía qué tema podría interesar a los posibles lectores. Un día sentí que el tema estaba claro, marketing gastronómico. Mientras escribía mis primeros post, sentía una energía y alegría especial que me hacían querer escribir más y más y compartir todo los post con primero 5 lectores, luego 50 y así hasta llegar a miles hoy en día. El blog de marketing gastronómico cambió mi vida, porque mis lectores querían aprender más sobre los temas que yo trataba, marketing para restaurantes, gestión e innovación, etc. Buscando cursos para ellos, me di cuenta que no había nada nuevo, sólo cursos antiguos de cómo ser un buen camarero o maitre y poco más. Gracias a mi blog y a la inquietud de mis lectores, cree la primera escuela online de hostelería 100 % enfocada al marketing gastronómico. Hoy en día, vivo de mi blog, de mi escuela y de las charlas de marketing gastronómico que doy por toda España y hasta en el extranjero. Y todo comenzó con un post para 5 lectores…

Esteban Rodríguez (@estebanview)

Blog: Blog sobre Marketing digital, social media y big data

¿Qué me aporta el blog? Como emprendedor, me supone un medio único para escribir sobre temas que me interesan: Social Media, startups, economía colaborativa, comercio electrónico. Creo que es el vehículo perfecto para expresar mi opinión sobre distintos temas relacionados con mi actividad profesional y con los temas que particularmente me apasionan. También creo que el esfuerzo que requiere escribir cada post merece la pena por lo que te aporta en cuanto a mejorar tu capacidad de concentración y de comunicación escrita.

Desde pequeño me ha encantado la lectura, y siempre tuve como sueño lejano escribir libros o novelas. El mundo del blog me abrió la puerta a escribir pequeños ‘capítulos’ de un amplio abanico de temas y en cierta manera me permitió realizar ese sueño.

Además el mundo del blogging me ha permitido conocer personas realmente interesantes, como Christian, el autor de este post y creo que es un poderoso medio para hacer networking tanto profesional como personal.

Esther de Paz (@efpaz)

Blog: Esther de Paz

Tener un blog es una aventura apasionante que sólo me ha reportado cosas buenas. Esfuerzo, superación, crecimiento personal, desarrollo de capacidades, nuevos retos, sueños….

Pero lo mejor del blog es saber que cada lunes mi post sirve para algo, ayuda a pensar, a reflexionar, a superar una desdicha, a seguir luchando, a mejorar como profesional y como persona, a hacer sentir bien, incluso a emocionar a alguien….

Leer los comentarios de mis lectores es sin duda para mí el mayor regalo.

Gracias Christian por invitarme a participar en este post, es un gran placer y un honor.

Y también muchas, muchísimas gracias desde aquí a todas las personas que me leen y me hacen feliz cada semana.

Eva Collado Durán (@evacolladoduran)

Blog: Blog de Eva Collado Durán

¿Qué te aporta un blog personal?

Mucho, muchísimo… La idea de tener un espacio virtual propio, tu casa digital dónde puedes compartir conocimiento, expresarte y generar relaciones con tu comunidad es algo que no tiene precio para mí.

Todo el tiempo que he invertido en él me ha revertido en satisfacciones ya que es la plataforma ideal para presentarme a los demás y la posibilidad única de mostrar lo que eres capaz de generar en un área de conocimiento e incluso, (si lo haces bien), sobre lo que eres capaz de hacer.

Tuve claro desde un principio que si quería posicionarme en mi sector, el paso por las redes no podía quedarse en compartir los contenidos de terceros, si no en generar contenido propio que aportara valor y mostrara mi diferencia, es una apuesta clara por la potenciación de la marca personal.

El blog me ha abierto muchas puertas al aprendizaje, a compartir, conocer a personas y a un sin fin de colaboraciones con terceros y posibilidades (conferencias y proyectos laborales).

En definitiva… es una de las mejores tarjetas de presentación que se pueden tener.

Me aporta metodología, disciplina, colaboración, conocimiento, posicionamiento, proyectos y emociones… Sin duda me hace mejor profesional y mejor persona.

Eva Snijders (@evasnijders )

Blog: Eva Snijders | Storyteller

Me ha aportado el espacio que me faltaba en Twitter.

Fátima Martínez López (@fatimamartinez)

Blog: Luces y sombras de las marcas

Para mí mis blogs han sido mi reducto donde poder volcar todo lo que llevaba dentro, hacer una catarsis y comenzar de nuevo.

Desde ese momento, comencé a disfrutar de verdad y me han aportado sobre todo conocimiento, porque para poder escribir es fundamental saber de lo que hablas y, por tanto, investigar sobre temas concretos. También me han servido sin duda como herramienta para mi marca personal, dándome acceso a personas con las que difícilmente hubiese podido contactar. Me ha permitido viajar, conocer y compartir nuevos lugares y, sobre todo, me han proporcionado trabajo. Muchos cursos, conferencias y colaboraciones con agencias de publicidad y marcas han sido posibles gracias a mi blog profesional.

Los blogs me permiten alimentar de contenidos propios mis redes sociales y creo que los usuarios agradecen que no sólo que compartamos información de terceros, sino que seamos creadores de contenido propio.

Fernando Álvarez (@latrinchera)

Blog: Desde la trinchera

En mi vida profesional y personal ha habido un antes y un después de tener un blog. Y en ello han influido entre otros, los siguientes motivos:

Tener que explicar algo por escrito a otras personas te lleva a una reflexión más profunda del tema, lo que te ayuda a mejorar como profesional y persona. El nivel de exposición que logras gracias a poder divulgar contenido a través del blog es enorme, y llegas a las personas de forma mucho más sencilla. Se han abierto nuevos modelos de negocio y marketing (dar a conocer lo que hago), que me ofrecen más flexibilidad y adaptabilidad a la vida que deseo vivir. Es una plataforma con herramientas para gestionar un negocio, a la que hasta ahora solo las grandes empresas con grandes sumas de recursos económicos y humanos, podían optar. Ahora yo puedo disponer de ello y gestionarlo desde mi móvil incluso.

Dar vida a un blog y utilizarlo como motor del negocio, es la decisión más acertada que cualquier empresario puede tomar.

Fernando Cebolla (@fcpsocialmedia)

Blog: Fernando Cebolla – Marketing Online Zaragoza

Para mí el blog es una parte más de mi trabajo. Cuando empiezas no sabes cómo va a funcionar, aunque pongas todos los medios a tu alcance. En mi caso, el público ha ido creciendo conforme lo han hecho los contenidos y el paso del tiempo.

El blog lo hago por vocación, porque me gusta. Si no haces lo que te gusta, te acabas cansando pronto. También porque me permite escribir y que otros lo lean y lo compartan si el contenido es de utilidad. Es una mezcla de canal de comunicación más cercano de la propia marca, junto con cierta dosis de ego porque a todos nos gustan que nos lean y compartan. Pero lo más importante es que te guste. Es un trabajo más, que requiere ser constante y organizado.

Fidel Martín (@fidelmartin)

Blog: Blog de Fidel Martín

Aunque ya tenía experiencias pasadas (de blogs ya cerrados), con mi blog actual empecé en septiembre de 2009. La verdad que estos últimos meses lo tengo un poco abandonado por esto que se dice que el ‘día a día nos come’. Durante este tiempo, el blog supuso por una parte un canal donde poder escribir lo que se me pasaba por la cabeza y lo relacionado con mi trabajo.

El blog también ha evolucionado a lo largo de estos años, adaptándose a los momentos personales y profesionales. Me ha aportado sin duda conocimiento y en cierta manera recorrido profesional, como uno de los pilares donde apoyarse en el desarrollo de nuevos proyectos. Por ello y como empeño de la nueva temporada es retomar la periodicidad de las publicaciones.

Florent Santos (@florent_santos)

Blog: EvenMk. Blog de marketing… y mucho más

Empecé a escribir un blog un poco como reto y un poco como necesidad. Al principio lo que me empujaba a escribir era la necesidad de dar recursos extras a mis alumnos, lo hacía por ellos. Pero al tiempo me di cuenta que en realidad lo hacía por mi mismo: era la forma de expresar y compartir, da igual que fuesen alumnos o no.

Una forma de compartir conocimientos, ideas, inquietudes y que poco a poco me ha llevado a formar parte de una comunidad 2.0 que me permite estar actualizado de conocimientos e ideas. Pero sobre todo te permite sentir que todas las ideas tienen cabida y que esas ideas se enriquecen con las ideas de los demás. Empecé escribiéndo el blog para aportar algo a los demás, y al final me he dado cuenta que escribir el blog me ha aportado mucho más a mí mismo: constancia, capacidad de reflexión y de crítica, organización… y sobre todo una mente más abierta.

Francisco Alcaide (@falcaide)

Blog: Aprendiendo de los mejores

Tener un blog me ha aportado, en mi primer lugar, un canal alternativo para exponer y poner en valor los conocimientos y experiencia de mi especialidad; en segundo lugar, visibilidad, ya que tener una casa virtual te permite alcanzar a un público mucho más amplio de lo que te permite a menudo el mundo offline; en tercer lugar, una alternativa y espacio para ir generando una tribu que se va uniendo en torno a la bitácora y que se convierten en prescriptores de tu trabajo; y cuarto, clientes, ya que algunas propuestas (conferencias, talleres, colaboraciones, etc) nacen a raíz del seguimiento que te hace en red de lo que escribes y publicas sin ni siquiera haberte conocido cara a cara.

Francisco Navarro (@gasolinero)

Blog: Yo tuve el ombligo frío

Un soneto me manda hacer Violante… Digo, un encargo me hace Christian al que no me puedo sustraer, explicar lo que a un servidor le aporta o le ha aportado tener un blog.

Sin miedo a parecer exagerado, diría que TODO lo que soy profesionalmente en la actualidad se lo debo al hecho de tener un blog. Mi labor bloguera la inicié en febrero de 2008 y la verdad es que llevo más de un año sin meterle mano, pero, como digo, gracias a “Yo tuve el ombligo frío”, que así le puse a la criatura, conseguí reconducir (o tal fuera la suerte) mi vida profesional.

No queriendo ser petulante, los contenidos son más bien literarios, en la bitácora (vaya un arcaísmo, ¿no?) escribo —escribía— fundamentalmente relatos. Gracias a ellos comencé a colaborar en periódicos digitales hasta que hace tres años (justo el 10 de agosto), junto con otro socio, fundamos nuestro propio diario, enTomelloso.com.

Gracias al blog, además he publicado algunos libros. Hace unos meses la Diputación de Ciudad Real (supongo que en una ida de olla de los responsables) editó un libro, “El atrevimiento de los bombardinos”.

Como digo, a mi blog le debo todo… A ver si las musas vuelven de vacaciones y le pago lo que le debo en entradas (al blog, digo).

Frenchy Ouviña (@frenchygalicia)

Blog: Blog de Galicia Mola

A nivel personal mi experiencia con mi blog personal, no hay mucho que decir, he hecho varios intentos para sacarlo adelante, pero tal vez por falta de tiempo se han quedado en intentos, no obstante me ha servido para conocer a gente muy interesante, para aprender casi todo lo que se y para compartir.

A nivel profesional, llevo más de 10 años gestionando blogs del sector turístico y puedo afirmar que son son una excelente herramienta para darse a conocer y promocionarse, sobre todo si están bien posicionados, que ese es otro tema.

El último blog que he creado es el de GaliciaMola, proyecto que se encarga de promover el ocio, turismo y gastronomía de Galicia, utilizo el blog para informar y generar tráfico hacia los distintos recursos de la web.

Germán Prados (@germamy)

Blog: Web Qué PYMES

En primer lugar, a través del Blog, he hecho de este un blog reivindicativo, en la defensa de autónomos y pequeñas empresas, que a través de los últimos años veía como lamentablemente cerraban y sus sueños de emprender se iban por la borda, y con ello también un estilo de vida que habían forjado durante años. Mi blog es un blog de nicho, centrado en la temática emprendedora.

Segundo, tanto a los que se han podido salvar como a los nuevos emprendedores , he aportado ideas relativas propias de la gestión de negocios, como de marketing digital y socialmedia.

Tercero, como consecuencia de lo anterior he aportado ideas para reinventarse y ayudar a todos los colegas retailers a no rendirse y se adentren en el mundo digital , teniendo su propio blog, participando en redes sociales y en videomarketing .

En resumen: .

Ayudar y formar a emprendedores en su propio negocio, y a nuevos emprendedores, asesorar para mejorar negocios en funcionamiento, asesorar a profesionales, en gestión de empresas y redes sociales. Aparte de esta actividad, asesoro y gestiono, la adaptación de la tienda física a la tienda online (ecommerce), para que a parte de tener tienda física o no, puedan compatibilizar ambas actividades .

Guillem Baches (@guillembaches)

Blog: Guillem Baches

Empecé a escribir en mi blog en el año 2006 sobre temas de interés general populares Internet además de aquellas cosas que me gustaban sobre temas muy variados desde música, redes sociales y ajedrez. Más tarde (2007) lanzamos khaces, una red social de microblogging construida a partir de personas que respondan a la pregunta ¿Qué estás haciendo?

Eso me llevo a crear nuestra empresa WAYDN una red con más de 50 blogs a día de hoy sobre temas de Empleo, Ocio y Tecnología. Mi blog personal ha sido durante estos años el motor tanto de nuestra empresa como personal, pues se me hace raro que pasen demasiados días sin haber publicado una nota o artículo en mi blog. Sigo escribiendo de temas diversos, de lo que me gusta, y ahora mucho más sobre Empleo, Internet, Ocio y todos los deportes que me gustan.

Héctor Russo (@geeksroom)

Blog: Geeks’s Room

En Internet comencé a escribir desde aproximadamente 1996 en una página web estática. Después seguí en un blog personal poco tiempo después de que nacieran los blogs y luego de algunos años se transformó en lo que hoy es Geek’s Room. En lo personal escribir en un blog por sobre todo me permitió conocer muchas personas con varias de las cuales me hice muy amigo. También me permitió conocer otras culturas diferentes y lo más importante aprender mucho, ver las cosas en forma diferente y no solo desde un ángulo.

Profesionalmente escribir en el blog me abrió las puertas a muchos lugares que siempre me fascinaron y me hizo conocer muchas personas también importantes y no menos fascinantes del mundo de la tecnología, de los que también he aprendido mucho. Además me permitió estar al día en lo que más me gusta y en algunos casos ser uno de los primeros en experimentar algunos productos antes de ser lanzados o recién lanzados al mercado, como así también ver nuevas tecnologías en desarrollo o recién desarrolladas. Por último me hizo viajar más de lo que usualmente lo hacía, conocer otros países e interactuar personalmente con personas de distintas culturas y costumbres.

Helí Sulbarán (@helisulbaran)

Blog: Efemérides de tecnología

Con el blog tengo la satisfacción de saber que mi trabajo es utilizado por la gente como referencia para sus consultas o sencillamente como lectura amena y agradable. Descubrir que no estoy solo en mi afición (más de 10.000 visitas al mes) también me sorprende. En fin, mi experiencia en 2 años ha sido positiva y apasionante.

Inma Zambade (@inmazambade)

Blog: El blog de Inma Zambade

Mi blog empezó siendo mi banco de pruebas dentro del mundo de los contenidos. Nació con el objetivo de compartir todo lo que iba descubriendo en el mundo del Marketing Digital. Me ha empujado a formarme en áreas que en principio no tenía pensado profundizar. Con él sigo aprendiendo cada día cosas nuevas. En él intento compartir contenidos de valor de forma muy selectiva. Me ha dado la oportunidad de conocer gente estupenda desde compañer@s del sector que son grandes profesionales a personas anónimas que comentan en el blog.

Me aporta muchas alegrías y me siento feliz con la comunidad que se ha creado entorno a él. Es muy gratificante poder ayudar a otras personas con tus conocimientos y a mí eso me lo permite mi blog.

Es mi sello de identidad en la red, mi carta de presentación, mi mejor curriculum.

El blog me ayuda a comunicar mejor, a cimentar mi marca personal, a ganar relevancia profesional y todo ello se refleja en la mejora de los resultados de negocio.

Actualmente mi estrategia digital gira entorno a él y se ha convertido en el eje principal de mi negocio personal en la nube.

Iñaki Tovar (@seomental)

Blog: Seomental

Para mí el bloggear, ya sea en tu propio blog, en el de la empresa o como invitado, es una forma de expresión que me aporta muchas satisfacciones. Por un lado el desahogo personal puesto que viertes una buena parte de tus emociones en cada post.

Además el sentir que estás aportando valor a los lectores y que vas a poder informarles sobre algo que les interesa e incluso inspirarles para que tomen una acción o decisión concreta, es algo que te motiva a seguir compartiendo conocimientos y, sobre todo experiencias. Por último destacaría el crecimiento personal y profesional cada vez que preparas un nuevo post puesto que requiere un fase de investigación y mientras lo escribes vas fijando nuevos conceptos y aprendiendo cosas nuevas.

Isaac Martín (@viajeschavetas)

Blog: Chavetas, blog de viajes, diarios e itinerarios

Supongo que a estas alturas Chavetas es como un hijo al que he dedicado ya 10 años de mi vida, estos últimos 4 ya con Paula ayudándome. Para mí Chavetas siempre fue un rincón para evadirme, volver a rememorar mis viajes, pero hoy por hoy puedo decir que es mucho más.. es una forma de vivir en el que trabajo y pasión por viajar se unen y donde puedo decir que realmente disfruto. Ahora mi próximo reto, una vez conseguido el equilibrio entre mi pasión y mi trabajo, es conciliar la vida personal y profesional, sabiendo limitar las horas de dedicación, ¿lo conseguiré?

Isabel Iglesias (@isa_iglesias_al)

Blog: Descubriendo talento

Para mí escribir un blog es una manera de estar constantemente actualizada.

Hasta que no empiezas a escribir un blog con una cierta asiduidad, no eres plenamente consciente de la cantidad de conocimientos que tienes y que, además, interesan a otras personas. Eso implica que necesitas estar constantemente leyendo para poder ampliar y actualizar tus conocimientos y completarlos con otros nuevos. Es una manera de estar al día a nivel profesional y de trabajar tu desarrollo profesional.

Un blog es una pequeña extensión de ti mismo. Es un reflejo de quién eres, de tus valores y de tus opiniones. Es una manera de estar conectado con el mundo de forma mucho más intensa ya que estás tomándole el pulso de forma diaria a la actualidad.

Javier Sanz (@jsanz)

Blog: Historias de la historia

Cuando comencé con el blog la única pretensión era compartir una de mis aficiones, la historia. Más tarde, decidí ir un poco más allá: tratar de reconciliar la historia con los que la dejaron de lado por farragosa y aburrida. Gracias a los seguidores, a los que comentan y a los que comparten los artículos, el blog comenzó a ganar protagonismo y las editoriales me dieron la oportunidad de cumplir un sueño: publicar un libro (y ya van 4 en tres años).

Luego vendrían las colaboraciones en otros medios: periódicos, revistas, radio (incluido el programa del maestro Juan Antonio Cebrián, mi referente y el de muchos), para terminar dirigiendo una revista digital e interactiva de historia (iHstoria).

Mientras tenga proyectos por desarrollar, siga disfrutando buscando historias que contar y la gente las siga queriendo leer o escuchar, aquí seguiré. Cuando alguno de estos condicionantes no se cumpla, echaré la persiana y me retiré a disfrutar con mi sombrero de paja, mi botijo y un huerto. Eso sí, eternamente agradecido a todos y por todo.

Jordi López (@madisite)

Blog: Blog de Jordi López

Tener un blog me ha aportado y aporta visibilidad, darme a conocer y potenciar mi marca personal. Gracias a él he conocido a mucha gente y me ha surgido alguna oportunidad de trabajo, así como algunas opciones para participar y colaborar en diferentes proyectos. Tener el blog también me ha ayudado a desarrollarme tanto personal como profesionalmente, ganar confianza y aprender muchísimo.

José Facchin (@facchinjose)

Blog: Blog de José Facchin

Comencé con mi blog personal hace poco más de dos años y medio, principalmente como una manera más para reforzar el nuevo giro profesional que estaba pensando en darle a mi perfil laboral.

Pero, al ir pasando el tiempo descubrí que ese blog se estaba convirtiendo en una pieza fundamental, por no decir indispensable, en toda la estructura de dicha evolución profesional. A tal punto que a día de hoy yo me defino no como un marketero que tiene un blog sino como un bloguero que gracias a lo aprendido en su bitácora se hizo marketero.

Veo el tema de los blogs a nivel personal como una excelente herramienta de branding que puede servirte tanto para darte a conocer como para fortalecer tu imagen y reputación como profesional sin importar el rubro o sector en el que estés inmerso.

Además, todo el trabajo de investigación y generación de contenidos que desarrollas en el blog, ya sea a nivel personal o corporativo, te ayuda a mantenerte siempre al día de lo que se cuece en tu sector y, sobre todo, es una excelente manera teórica y práctica de continuar aprendiendo y evolucionando.

Si tengo que serles honesto, estoy total y absolutamente enganchado a esto del blogging (blog adicto) y no sólo por lo anterior, sino también, por la cantidad de amigos que he conseguido gracias a él. Como por ejemplo, en este momento estoy organizando un curso sobre blogging junto con Miguel Florido y Rubén Alonso, dos blogueros que conocí gracias a nuestras colaboraciones mutuas (guest blogging).

Y para finalizar esta reflexión y demostrarte que el duro trabajo siempre da recompensas, hoy quiero compartirte que desde el pasado mes de julio, gracias a la gran evolución de mi blog personal, una marca tan conocida como SEMrush ha pensado en mí para ser su director de contenidos en español.

José María Jiménez Shaw (@jjimenez)

Blog: 3cero

El blog para mí es una ventana que abro al mundo para que lo que publico se lea. Considero por tanto muy importante tener cada vez más audiencia porque a diferencia de otros, no escribo para mi, sino para mis lectores.

El llegar cada vez a más gente es lo que estimula para continuar dedicándole tiempo a 3cero.com.

Profesionalmente mi blog me ha permitido aprender sobre marketing digital y de apoyo para el lanzamiento de proyectos como el último que he emprendido, de servicios de diseño web y marketing online para emprendedores: nanoproyectos.com.

Josep M. Martínez (@josepsnp)

Blog: Jardín de ideas

Para mí el Blog representa la oportunidad de compartir conocimientos, a veces propios y a veces ajenos.

Una de las cosas que más me gusta es la interacción con mis lectores habituales, lo cual enriquece, complementa y aporta ideas para nuevos post.

Y si debiera resumir en una frase lo que me ha aportado el hecho de tener un blog (además de una dosis extra de trabajo), la oportunidad de conocer a gente que comparte interés por los temas sobre los que escribo y que de no ser así seguramente jamás habría conocido.

Juan Carlos Vivó (@juancvivo)

Blog: Blog de Juan Carlos Vivó

En vaya líos me mete este Christian, pero vamos a ello. ¿Qué me aporta mi blog?

Primeramente, aclaro que mi blog no es de esos superprofesionales destinado a vender y venderse, aunque le voy a dar un giro hacia ese fin.

Bien, entremos en harina. Mi blog es un blog muy personal con tres aspectos muy claros y señalados en su encabezado: coaching, socialmedia y otros escritos (literatura). Está claro que señala cuáles son mis tres grandes pasiones. Lo cierto es que prácticamente se encontrarán en él contenidos destinados al mundo del coaching más que nada.

Lo que me ha aportado es: una satisfacción personal enorme; una visibilidad; la tranquilidad de aportar contenidos trabajados y originales y un canal de expresión.

Espero que me aporte una visibilidad profesional que creo que no he trabajado aún.

Juan Domingo Farnós Miró (@juandoming)

Blog: Juandom. Innovación y conocimiento

Tener un blog personalmente me ha dado la opción no solo de expresar mis ideas, sino de poderlas compartir con los demás a través del feedback que se establece con esta potente herramienta de la web 2.0, lo cual me anima a seguir, especialmente con las relaciones que llevo a cabo.

Profesionalmente me permite construir lo que tenía pensado des de un principio, la formación de una nueva sociedad y otra educación. Un blog que lleva más de 3.000,000 visitas lo que me da más posibilades de darlas a conocer por el mundo.

Juan Martín (@checkapps)

Blog: CheckApps – Blog de análisis de herramientas online

Cuando me inicié en el blogging en 2009 no pensaba en el trabajo que eso supondría y menos aún todas las satisfacciones que esa decisión me aportaría. Meterme en ese sarao sin tener la más mínima idea de cómo manejar un blog era un reto diario de constante aprendizaje. Ver crecer el blog con cada publicación, ilusionarme con cada comentario e interacción en redes sociales por pequeña que fuese, conocer a grandes profesionales de los que aprendo diariamente (a muchos de ellos los considero ya amigos), descubrir una faceta desconocida en mí como redactor y comprobar que a algunos usuarios le interesa lo que publicas son algunas de los muchos valores que me aporta tener un blog personal.

Juan Merodio (@juanmerodio)

Blog: El blog de Juan Merodio

En mi caso mi blog es el centro de mi trabajo, es un canal que me hace aprender día a día al escribir, lo uso como repositorio de ideas, como herramienta de contacto con otros usuarios, en definitiva, siempre digo que el núcleo de un negocio digital y cada vez los no digitales debe ser su web, y en mi caso es mi blog, pero si tuviese que decir la razón principal por lo que lo mantengo es porque me hace feliz, ya que puedo decir lo que considero sin que nadie limite mis ideas.

Juanjo Buendía (@jjbuendia)

Blog: Blog de AcoPuO

Hace más de 10 años que soy blogger. Ya en primero de Periodismo, los profesores de la UPV/EHU nos animaban a tener un blog si queríamos ser unos periodistas modernos. Así que en 2005 mis compañeros de carrera y yo abrimos nuestras primeras bitácoras personales (la mayoría lo hicimos en blogia). Publicábamos todo lo que se nos pasaba por la cabeza… ¡eran las redes sociales de nuestro tiempo!

Poco después, empezamos a crear blogs colectivos (uno entre los compañeros de clase, otro entre los compañeros de trabajo, etcétera) que hacían la función de los grupos de Facebook o WhatsApp, un punto de encuentro digital donde podíamos comunicarnos. Me gustaba tanto el mundo del blogging que llegué a ser administrador de 16 blogs. ¡Sin hablar de los fotologs!

Desde hace más de 3 años gestiono el blog de ACoPuO, un espacio en la web de mi empresa donde tratamos temas referentes al Marketing digital. Creo que tener un blog corporativo es fundamental para trabajar el posicionamiento en los buscadores (SEO) y crear engagement con tus clientes, entre otros aspectos.

Además, recientemente hemos retomado el proyecto de MisterIdea.es, un blog sobre Creatividad que abrimos en 2010 y que por distintos motivos tuvimos que dejar en standby hace unos años. Os animo a seguirnos en redes sociales para estar al día de nuestros últimos posts.

Blog: Sin dinero

La verdad es que llevar un blog puede llegar a dar bastante trabajo y quebraderos de cabeza de diversa índole, pero en mi caso puedo decir que me ha aportado varias cosas que compensan los sinsabores:

Satisfacción personal por contribuir a la difusión de información práctica que permite mejorar un poquito la vida de las personas.

por contribuir a la difusión de información práctica que permite mejorar un poquito la vida de las personas. Aprendizaje : Efectivamente, escribir sobre ciertos temas exige tener un conocimiento mínimo de ellos. Y en el blog de sindinero son muchos los temas tratados. Por otra parte, con los años he mejorado mi ortografía y redacción, como efecto colateral de escribir entradas casi a diario. Una experiencia formativa, esto de los blogs…

: Efectivamente, escribir sobre ciertos temas exige tener un conocimiento mínimo de ellos. Y en el blog de sindinero son muchos los temas tratados. Por otra parte, con los años he mejorado mi ortografía y redacción, como efecto colateral de escribir entradas casi a diario. Una experiencia formativa, esto de los blogs… Contactos : El blog me ha permitido conocer a gente bastante interesante… alguna tan interesante que hasta comparto mi vida con ella (mi mujer).

: El blog me ha permitido conocer a gente bastante interesante… alguna tan interesante que hasta comparto mi vida con ella (mi mujer). Un modo de ganarme la vida: Esto era especialmente cierto cuando el tráfico del blog era fuerte. Ahora el asunto está mucho más flojo, pero así funciona esto…

Creo que el balance es claramente positivo, al menos en mi caso…

Julio Aliaga (@verescreer)

Blog: Ver es creer

En los comienzos aportó imagen profesional. Una vez potenciada con las redes me aportó credibilidad por mi forma de redactar en un sector en el que todo es postureo hasta que se demuestra la contrario.

Keka Sánchez (@kekasanchez)

Blog: Keka Sánchez

El blog es una plataforma que ofrece cierta seguridad a aquellos que, como yo, somos administradores de alguno de ellos debido a que se trata de un espacio abierto a expresar opiniones sin restricciones, censuras, ni las malas interpretaciones como a las que se está sometido en el caso de las redes sociales, bien por sus limitaciones o sus descontextualizaciones. Para mí permite un ejercicio de reflexión y análisis antes de realizar una publicación, apartándome de la instantaneidad y de la visceralidad de las redes sociales, las cuales visitamos con más frecuencia y más impulso pudiendo caer en tropiezos.

El hecho de publicar a través del blog me predispone a tomar consciencia de que aquello que publique tiene un alcance, repercusión y responsabilidad implícita.

Tener un blog es en definitiva, el mejor modo crearte una identidad digital, una marca personal y obtener autoría, no estamos sometidos a cambios de políticas de privacidad y a una modificación de las condiciones de uso como sucede en redes sociales.

Laura Ferrera (@lauraferrera)

Blog: Blog de Laura Ferrera

Mi blog me ha servido en lo personal, para expresarme. Es una forma de compartir mis pensamientos y conocimientos con personas que en el offline es impensable llegar a ellas, y poder conectar.

En lo profesional, ha sido y es un gran potenciador de mi Marca Personal. Me ha permitido generar oportunidades de negocios, porque gracias a esta herramienta de marketing online, más personas saben qué hago, y cómo lo hago. De esta manera, me han contactado para impartir formación, ponencias y conseguir clientes orientados con mis valores, con lo que es más fácil y feliz trabajar.

Es mágico recibir agradecimientos por email por mis artículos. Es allí cuando realmente me hago consciente que con mi blog, ayudo a las personas a progresar, a compartir experiencias y a crecer profesionalmente en sus negocios.

Loreto Gómez (@loretogf)

Blog: Lady tools

Mi blog me sirve para recopilar las novedades que aparecen en las diferentes redes sociales a lo largo de los meses y así no solo mantenerme al día sino también compartirlo con la comunidad, incluso en talleres, cursos y conferencias.

También comento herramientas interesantes que descubro.

Luis Fernández (@luisfernandez)

Blog: Viajero digital

Mis blogs me aportan un lugar donde exponer y compartir mis articulos con mis lectores. Indirectamente, me ayudan a posicionarme como un referente en los temas que trato, y más indirectamente aún, me aportan clientes que me encuentran gracias a los contenidos que publico.

Luis Hernández (@luis_sce)

Blog: Blog de Luis Hernández Piqueras

Para mí un blog es

Un sitio público donde demostrar tu conocimiento y tu opinión acerca de las cosas relevantes de tu entorno. En ese aspecto, es como un CV online, que, además,si no tienes tiempo para hacer labores comerciales, te puede ayudar a la captación de clientes.

acerca de las cosas relevantes de tu entorno. En ese aspecto, es como un CV online, que, además,si no tienes tiempo para hacer labores comerciales, te puede ayudar a la captación de clientes. Una bitácora, donde siempre puedes ir consultando lo que has aprendido , y puedes consultarlo de forma sencilla.

, y puedes consultarlo de forma sencilla. Un espacio tuyo abierto al mundo, donde tú dices lo que quieres, cuándo quieres y cómo quieres.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, ni nada es sencillo. Para que un blog sea efectivo, debes mantener un ritmo de publicación más o menos constante, lo cual, lleva un trabajo extra, no remunerado directamente, que no siempre es posible para todo el mundo en todas las circunstancias.

Luis M. Villanueva (@lu1sma)

Blog: El Blog de Luis M. Villanueva

Tener un blog me aporta tener un site donde plasmar mis experimentos, prácticas e ideas. Además es el mejor sitio para mostrar tus éxitos, trabajos y además, al estar abierto a todo el mundo puedes obtener el feedback de la gente.

Mabel Cajal (@mabelcajal)

Blog: Blog de Mabel Cajal

Para mí , comenzar a utilizar un blog como herramienta de comunicación personal, ha supuesto una auténtica revolución personal y profesional ya que con él, no solo consigo aprender día a día por el esfuerzo que supone dotarlo de contenido interesante para mis lectores, sino que además ha supuesto un cambio en las formas de pensar y de actuar, proporcionándome de una visión mucho más amplia y enriquecedora que la que tenía anteriormente.

Maïder Tomasena (@maidertomasena)

Blog: Blog de Maïder Tomasena

En su día mi blog personal fue el encargado de abrirme las puertas a la reinvención profesional y la creación de mi propio negocio. Nunca hubiera imaginado que la creación de contenidos en un blog me abriría tantas puertas (aunque en el fondo soñaba con ello cada día desde el momento que dejé mi trabajo por cuenta ajena).

Mi blog profesional de copywriting me aporta todo lo que necesito para seguir conectando con personas que tienen unas necesidades que yo puedo solucionar a través de contenidos gratuitos, servicios o programas de formación. Para mí el blog lo es todo. Sin este centro de operaciones no sería capaz de atraer un flujo constante de clientes cada mes. Tampoco habría sido capaz de posicionarme como un referente en el nicho en el que trabajo y de forma tan rápida como lo he hecho.

Un blog te permite mostrar lo que haces, lo que sabes y lo que quieres alcanzar invirtiendo muy poco dinero. Es la mejor forma de conectar e influir de forma positiva en un grupo de personas muy concreto. Los lazos que se crean y las situaciones que se propician gracias a todo el contenido que generas son increíbles.

Maine Beristain (@maineber)

Blog: Esencia de Irudhitz

“Esencia de Irudhitz” nació con la idea de publicar una colección de artículos llamada “Branding Drops”. Se trata de 42 “gotas de branding formativas y estimulantes dirigidas a aquellas personas interesadas en aprender paso a paso y de forma rigurosa los principios de esta disciplina. Nuestro blog nos ayuda enorme- mente a explicar la esencia de Irudhitz, nuestra esencia: lo que somos, aquello que define nuestra naturaleza y forma de trabajar, aquello en lo que nos basamos para crear valor para nuestros clientes y nuestro entor- no. Creemos que Esencia de Irudhitz nos aporta conocimiento, credibilidad, nos acerca a nuestro lector, nos da la opción de presentar nuestra empresa de una forma más cercana y nos posibilita establecer una relación con potenciales clientes. En definitiva, como cualquier buen perfume, trata de envolver de una fragancia genuina a todos aquellos y aquellas que deciden disfrutar de él.

Manel F. Martínez (@manuelfma)

Blog: Europäische Gerichtshof… call me CJUE

Mantengo varios blogs y cada uno de ellos con una finalidad diferente. Uno, digamos el principal, trata de difundir determinados aspectos de mi faceta profesional. Los otros difunden aspectos más personales, ya sea de manera real o más bien literaria.

Me gusta escribir. Esencialmente me gusta escribir de los temas que me interesan. De ahí que me produce una gran satisfacción mantener los blogs. No suelo pensar en la difusión o en el número de lectores que puedan tener. No escribo para tener un público lector fidelizado.

Es una placer personal, y lo disfruto.

Manolo Rodríguez (@manolorodriguez)

Blog: Desenredando la red

Si tuviese que elegir entre todo lo que me aporta escribir un blog escogería media docena de ideas: disciplina, libertad, conocerse mejor, no parar de aprender, vivir en beta y disfrutar de la escritura.

Tener un blog te obliga a ser muy disciplinado. A ser muy constante y muy metódico. Y esto también te sirve para otros aspectos de tu vida. Tener un blog te da mucha libertad. Yo soy periodista y estoy acostumbrado a escribir en el periódico en un espacio encorsetado donde coloco el título, el subtitulo y el texto. En el blog puedo escribir cuánto quiera, lo que quiera y cómo quiera. Y eso es impagable.

Un blog te ayuda a conocerte mejor. A saber cuáles son tus virtudes y tus defectos. Siempre digo que no necesito un psicólogo. Ya tengo un blog. Con un blog nunca paras de aprender. Siempre tienes que estar leyendo lo que escriben otros. Y eso te ayuda a crecer.

Tener un blog es como vivir en beta. Nunca está listo al cien por cien. Siempre hay que ensayar nuevas historias para ver si funciona mejor. Probar, fallar, volver a probar, volver a fallar, volver a probar, acertar… Y lo mejor es que todo ese viaje es muy divertido.

Pero, sobre todo, tener un blog me aporta poder disfrutar de la ESCRITURA. Sí, con mayúsculas. Es algo muy difícil de explicar con palabras. Solo si tienes un blog sabes a qué me refiero.

Marco Amesty (@elcoxx)

Blog: Móvilis

¡Bloguear! No todo el mundo se la lleva bien con aquello de escribir día a día en un blog, ¡yo por el contrario fui y soy todo lo contrario! Desde que empecé hace ya unos cuantos años con mi primer blog, tengo que decir que la dinámica de mi vida cambió positivamente. Realmente me la llevo bien con el blogging, me gusta escribir en mis sitios.

Empezar diciendo que desde que me comprometí con la creación de blogs y por supuesto, con la redacción de sus contenidos, obtuve varios beneficios de un sólo golpe como si de un paquete de “cosas buenas” se tratase: mi ortografía mejoró notablemente, mi forma de redacción mejoró también exponencialmente e incluso aprendí a organizar mejor mi tiempo por el simple hecho de que si vas a escribir unos cuantos artículos al día, deberías por lo menos tener un horario general que cumplir, tienes que ser organizado sí o sí . El compromiso se incrementa si logras captar una audiencia en tus blogs.

Escribir en uno o más blogs te convierte en una persona mucho más creativa, el blogging viene siendo en pocas palabras, una herramienta de aprendizaje contínuo, y así lo ha sido en mi caso. Y claro, si te gusta aquello de generar dividendos por Internet, con uno o más blogs bien podrías obtener ese plus si investigas cómo. Además, al fin y al cabo hoy en día un blog es como un currículum vitae que habla por sí solo. ¡Yo por mi parte seguiré escribiendo mientras la vida me lo siga permitiendo!

María José Mas Salguero (@mastwitts)

Blog: Neuronas en crecimiento

Con el blog “neuronas en crecimiento”, pretendo divulgar los problemas neurológicos de la infancia y dar a conocer mi especialidad: la neuropediatría.

Pero escribir, un blog o lo que sea, es una forma de ordenar las ideas, y hacerlo regularmente obliga a poner al día los conocimientos que una tiene. Así que no sé si es más importante lo que “enseño” o lo que aprendo.

Puesto que se trata de un blog de salud, hay consideraciones éticas que debo tener en cuenta y eso también me obliga a la reflexión y a hacer un ejercicio de responsabilidad.

No concibo escribir un blog sin estar en redes sociales, no solo para facilitar su divulgación –que también–, sino sobre todo para escuchar la conversación de salud que está en la “calle” y poder así participar en ella.

A nivel profesional escribir un blog permite a mis pacientes conocerme mejor. El blog no solo les ofrece información sanitaria disponible siempre que la necesiten, también es una muestra de mi forma de trabajar, de ser y de entender la Medicina. Esto facilita también el contacto con otros profesionales, sanitarios o no, para realizar colaboraciones y proyectos, digitales pero también en persona.

Por último confesaré que me divierto muchísimo, y quizá esta la razón principal para escribir un blog.

María Redondo (@mariaredondo)

Blog: El blog de María Redondo

Empecé con un blog hace muchos años. En ese momento Blogger era perfecto para expresar cosas que se me pasaban por la cabeza. Era, sobre todo, de carácter personal.

Más tarde, al pasar a WordPress, le dí al blog un fondo y aspecto más en consonancia con mi faceta profesional. Sin dejar de escribir sobre cosas que son absolutamente personales. En este tiempo, y a pesar de que escribo en otros blogs (The Plan Company, por ejemplo), mi blog es como el refugio donde quieres siempre volver. Me ha aportado varias cosas importantes:

Me obliga a pensar. El hecho de verter pensamientos por escrito te hace reordenar ideas que tenías ahí, pero ocultas. Te ayuda a marcar los momentos importantes en tu vida profesional y personal. Atrae opotunidades profesionales. Te ayuda a inspirar a otras personas.

Todos estos beneficios justifican tener un blog. Pero para mí, el más importante es que un blog es la mejor versión de ti mismo que puedes ofrecer a los demás. Eres tú en una casa virtual. Por lo tanto, te obliga a repensarte cada cierto tiempo. Y eso te ayuda a tomar decisiones por el camino que, quizás de otra forma, envuelta en la vorágine del día a día, no tomaría.

María Rubio (@mariarubiom)

Blog: Bloggy Mary

Bloggy Mary, mi blog, me aporta muchas cosas pero las resumo en tres principales.

Por un lado, en el terreno profesional, me ha dado imagen y visibilidad; si eres una profesional de la Comunicación, tienes que saber comunicar, mostrar tu trabajo, tus conocimientos y nada mejor que un blog para conseguirlo. Esto último es importante porque también me permite compartir mi experiencia para ayudar a los demás, lo que siempre me llena de energía, sobre todo cuando las personas que lo leen me cuentan que era justo lo que andaban buscando y que les ha ayudado.

Y, por añadidura, me da la posibilidad de aprender; al escribir los artículos, en numerosas ocasiones, necesito completarlos o bien confirmar determinados puntos con expertos en la materia de la que se trata o bien alguien me ha hecho una pregunta que ha dado pie a que indague más sobre el tema, de todo hay.

Sin duda, da mucho trabajo pero lo recomiendo encarecidamente porque la recompensa es mayor que el esfuerzo.

Mario Schumacher (@marioschumacher)

Blog: Blog de Mario Schumacher

Mi blog ya tiene 5 años y escribir posts me encanta.

Cómo sabes son mi posts sobre mis experiencias y suelo hablar con emociones y muy cerca de las personas. Mi blog me ha traído trabajo, posicionamiento y reputación.

Ya con más de medio millón de visitas me ha confirmado que es una de las mejores plataformas de informarse. Al principio me criticaban por escribir/hablar de más temas como turismo, viajes, social media, marketing, Calpe, Colonia, Blogtrips, Costa Blanca, Jávea/Xàbia, start ups, gastronomía y buenas comidas… Pero he ido mi camino cambiando los temas como al principio… Pero desde hace años suelo publicar variando un post en español y otro en alemán, variando para todo mi público.

Me gustaría publicar más veces, pero me falta el tiempo, así solo puedo con un post a la semana. Hablo desde mi corazón y escribo con pasión, que es el motivo que en estos 5 años no he querido cobrar para un post o poner anuncios de pago. Si he puesto a veces un post sobre una empresa/restaurante ha sido de una experiencia para recomendarles a mis seguidores y nunca porque una empresa me había contratado.

Muchos piensan, que mantener un blog no es trabajo, pero confirmo que es mucho trabajo, que saben todos los bloggers. Buscar y hablar de temas interesantes, crear videos llamativos, etiquetar, posicionamiento, normas de google, hacer fotos interesantes, la ley de privacidad, plan de publicaciones…

Vivo mi blog y realmente ya es parte de mi vida…., pero siempre gracias a todos mis seguidores que lean y comentan mis posts, que sin ellos no hubiera sido posible. Sois la gasolina del ánimo para seguir escribiendo.

Además gracias siempre a mis amigos Nacho y antes Salvi que me ayudaron siempre con la programación, novedades de incluir o informática. 1.000 GRACIAS !!!

Marta Valcarce (@travienlacocina)

Blog: Propuesta gastronómica de Vigo y alrededores

Principalmente Travi me ha aportado el poder desarrollar esa parte de escritora y periodista que profesionalmente tuve que aparcar en su momento.

Además, resulta de lo más satisfactorio ver que, algo por lo que aposté hace unos 4 años, por demostrar que Vigo no era esa ciudad fea que se decía, ha ido creciendo y desarrollándose al mismo ritmo que lo hacía la ciudad.

Hoy es un placer y un orgullo ver que mucha gente me sigue buscando planes para hacer en Vigo, y recibir mensajes de otros dándote gracias por tus ideas y consejos.

Mayte Vañó (@maytevs)

Blog: Blog de Mayte Vañó

Cuando creé mi blog, definí tres objetivos principales, que no han variado en estos más de cuatro años que han pasado desde mi primer post: branding profesional, compartir conocimiento, y disponer de un espacio-repositorio para mis alumnos. Puedo afirmar que los objetivos se han cumplido, y se siguen cumpliendo día a día.

Mi blog se ha convertido en un espejo de mi trabajo, y de mi forma de ser como profesional: siempre meticulosa, perfeccionista, proclive a trabajar en grupo, colaborar y mejorar cada día; Es una buena ‘carta de presentación’, que en varias ocasiones ha dado sus frutos.

En el apartado de compartir conocimiento, me ha valido un reconocimiento entre los profesionales del sector, y una ‘simpatía’ que abre muchas puertas en aquellos casos en los que he acudido a algún compañero a consultar opiniones acerca de alguna cuestión concreta. Es la esencia del 2.0, en la que creo firmemente.

Como repositorio para mis alumnos me viene estupendamente cuando en alguna clase se plantea una duda que requeriría de demasiado tiempo para explicarla durante el curso (mira en mi blog, en el apartado… lo tienes todo explicado, cualquier duda me preguntas), como contenido complementario o para indicarles algún punto o herramienta que deben preparar antes de la clase (así avanzamos contenidos).

En definitiva, mi blog me supone esfuerzo, tiempo y dinero, claro, pero el ROI es muy superior a lo que invierto en él :)

Mercè Roura (@merceroura)

Blog: Blog de Mercè Roura

Podría decirte que para mí tener un blog supone una forma de darme a conocer y posicionar mejor mi marca personal y sería cierto. Aunque no creo en las estrategias que sólo tienen en cuenta los fríos resultados, para mí el camino hasta esos resultados tiene que ser apasionante y la verdad es que un blog lo es.

No solamente me ha permitido llegar a personas de muchos lugares y con el feedback aprender de ellas, me ha permitido también conocerme mejor a mí misma.

Cada uno de los post que compartes te supone una capa menos de miedo, de tabús, de rutina, de pereza, de prejuicios que llevas puestos desde siempre… Un blog te ayuda a conectar con las personas y para ello tienes que hacer el esfuerzo de encontrar tu autenticidad, tu sencillez, romper con tu absurdo sentido del ridículo y ser más tú mismo. Te obliga a a buscar lo que te hace distinto y original para ofrecerlo a otras personas. Al menos a mí, mi blog, me hace crecer… Como yo defiendo siempre, las palabras curan, acercan, te dan impulso para ser mejor persona.

Blog: iFilosofía

Es la única manera de ofrecer contenidos a tus seguidores. Cientocuarenta caracteres de twitter se quedan cortos En mi página de acertijos se consigue bastante interacción al tener un botón de tuitear para que escriban las respuestas Esta gran interacción con twitter se traduce en la llegada de nuevos seguidores afines al contenido de la web

Miguel Ángel Florido (@miguelfloro)

Blog: Blog de Marketing Digital y Social Media de Miguel Florido

Cuando comienzas tu andadura con un Blog Personal no eres consciente de los beneficios que este tiene o todo lo que te puede llegar a aportar.

Mi Blog es una parte importante de mí, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y me ha permitido pasar de ser un profesional totalmente anónimo a un profesional que da conferencias en los principales congresos de Marketing, ¿pero todo esto lo ha hecho un Blog?, claro que no, un Blog en sí es solo una herramienta, un vehículo, que debemos saber gestionar y trabajar de manera eficiencia para que consigamos la consecución de nuestros objetivos.

Si sumamos el Blog+Redes Sociales tendremos delante de nosotros el mejor curriculum de un profesional 2.0..

Hay quién aún no ve la trascendencia que esto tiene, y la que va a tener en un futuro, pero yo siempre les digo a mis alumnos, comienza hoy a trabajar tu Blog porque es una de las mejores herramientas para impulsar tu marca personal.

Un Blog Personal te puede aportar grandes cosas:

Te puede ayudar a mejorar el trabajo que tienes actualmente. En mi caso así ha sido y puedo dar fe de ello. Te puede ayudar a conseguir un trabajo. El gran trabajo que está haciendo mi amigo José Facchin no pasado desapercibido para SEMrush que le ha ofrecido ser el Director de Contenidos en Español de su empresa. Un Blog personal te puede ayudar a conseguir ingresos Pasivos, mis 2 amigos Omar de la Fuente y Rubén Alonso son un claro ejemplo de que es posible Te permite aprender todos y cada uno de los días. Te ayuda a conocer y conectar con otros profesionales de tu sector. Un Blog personal es la mejor forma de plasmar tu curriculum en Internet.

Muchas gracias Christian por invitarme a tu Blog!!! ;)

Mirka Plasencia (@mirkaplagon)

Blog: Donde los detalles importan y trabajando por la excelencia

Desde los 14 años he comenzado a escribir, a poner mis reflexiones en hojas de papel, en servilletas de bar (sí, sí parace un tópico pero es verdad) y qué pena que no guarde ninguna, desde que tengo mi propio blog, mi espacio profesional abierto al mundo, lo que escribiría en esas hojas lo he trasladado al formato digital. Antes de hacer un post siempre voy poniendo en una libreta las reflexiones, frases, notas de lo que va a versar el artículo. Abrir un blog comenzó en diciembre 2012, un domingo, que me pregunté, ¿y por qué no?

“hacer de mis reflexiones poder compartirlas, e inspirar a los demás a ser mejores a la vez que yo sigo aprendiendo de todos” y es eso precisamente lo que en esencia me aporta:

“poder plasmar mis experiencias en retail, ventas, atención al cliente y marketing para los demás, a la vez que aprendo a ser mejor cada día”

Por que INTERNET CAMBIA TODO y hay que saber aprovecharlo bien, porque la forma de comunicarnos está cambiando, porque la forma de hacer la marca personal ya no es como antes, porque ahora tenemos que hacer para hacernos visibles a los demás, cuantas más cosas hagamos mejor, sin perder el foco, por supuesto!!

Un blog es para mí «aportar y que aporten, compartir y ser compartido, una forma de colaborar con los demás, hacer que mi experiencia y aprendizaje se vea a los ojos de los demás».

Mónica Castelao (@castelao19)

Blog: Galicious, deliciosamente galego

Galicious nació para plasmar en palabras mi pasión por Galicia. Soy catalana, de sangre gallega, y escribo desde la morriña que me inspira la tierra de mis padres. El blog me ha aportado conocer a mucha gente relevante en el sector de la gastronomía, el turismo y la cultura, no solo a nivel Galicia, sino de otras latitudes. Relacionarme , aprender y tener acceso a lugares y personas que de otra forma no hubiera conocido. Muchas de estas personas son hoy grandísimos amigos.

Profesionalmente ha sido importante hasta el punto de que gracias a él he conocido al que hoy es mi socio en Instinto Humano Comunicación, Fidel Martín, proyecto que de no haber existido mi blog personal nunca hubiera visto la luz.

Puedo afirmar que mi blog me ha cambiado la vida.

Nuria Parrondo (@nuriaparrondoj)

Blog: Marketingeando

Marketingneando para mí es mi gran compañero de viaje en este extenso mundo 2.0 con el que si bien la gente aprende con él, más aprendo yo interactuando con ellos tanto a nivel personal como profesional. Es muy difícil explicar a quien no tiene un blog los sentimientos que éste te puede trasmitir y las satisfacciones que te puede llegar a dar por eso se lo recomiendo a todo el mundo. Eso si, ¡¡Cuidado que el mundo blogger engancha!!

Oliver Serrano León (@oliverserrano)

Blog: Conducta 2.0 – Comportamientos en la web 2.0 y social media

Tener un blog propio ha significado en mi caso el punto de partida hacia un cambio profesional, además de permitirme dar a conocer mis opiniones, ideas o conocimientos sobre un tema en concreto.

El primer blog que lancé junto con un compañero a finales de 2008 me permitió conocer a muchas personas interesantes en el ámbito de los RRHH, y fue la puerta de entrada a Twitter, red que me ha proporcionado muchas satisfacciones personales y laborales.

Con el segundo blog, conducta20.com, entré de lleno en los medios sociales, ámbito al cual me dedico como profesional. Lo curioso es que ahora apenas escribo en ese blog porque estoy colaborando con regularidad en otros, pero no me cabe duda de que me ayudó a reforzar ese concepto tan de moda, la marca personal.

Paco Viudes (@pacoviudes)

Blog: Blog sobre Social Media – Paco Viudes

Desde que abrí mi blog he tenido muchísimas fases distintas, por el año 2007 fue un espacio para investigar y para escribir mis opiniones sobre todos los temas que me interesaban, demasiados, fui focalizando mis tematicas sobre el año 2011. Para mí el blog es un espacio donde vacío mi RAM, todas las ideas que se me ocurren y que necesito sacar fuera, porque en mi cabeza no hay suficiente espacio para seguir pensando y creando. Soy un firme defensor de que el conocimiento debe ser compartido para que la sociedad mejore a todos los niveles, y mi blog es fundamental para mí conseguir ese pequeño objetivo desde mi humilde aportación.

Pato Giacomino (@patogiacomino)

Blog: El blog de Pato Giacomino

En mi caso empecé a escribir en El Blog de Pato Comunicación VIsual 2.0 de manera profesional, antes tenía un par pero de hoobies… música, moda, #infoarqueologias etc…

En el momento de empezar a escribir, con mucha ilusión pero mucho respeto, fui poco a poco empezando a crecer en confianza y autoestima. Cuando llegaban los primeros feedbacks en forma de comentarios, tuits, menciones, etc… era tal el subidón que me ha dado la vida!… me ha ayudado a recuperar la pasión en mi profesión: el diseño y la comunicación… pero como digo en mis posts.. no hay comunicación si no hay feedback… en ese momento se produce la comunicación y yo lo he sentido en el momento de empezar a recibir comentarios alucinantes de gente que leía mis posts… increíble!!!!

El blog sin dudas me ha aportado 100 % cosas positivas, energía, emoción, conocimientos, revisiones, conocer a gente alucinante, aprender de los demás, crear comunidad e incluso desvirtualizar a gente que ahora somos amigos gracias a eso… a algo tan simple como compartir lo que sabes…. es lo mejor.. compartir es dar vida al conocimiento.. de qué sirve saber algo si te lo guardas… lo escondido se muere, lo compartido se potencia….

Pedro Lalanda (@plalanda_ii)

Blog: PYME internacional – Un punto de encuentro para la internacionalización de PYMES

Cabría un extenso trabajo que explicara la razón de un blog como el mío – Pyme Internacional eminentemente técnico. Pero resumiré indicando que nació con la idea de transmitir el producto de mi actividad, estudio e investigación de la misma a cuantos, en la gestión de sus proyectos, quieren iniciar o continuar la aventura internacional con sus productos y servicios….

Y la experiencia, iniciada hace algo más de tres años, ha resultado realmente satisfactoria: la respuesta directa o indirecta de mis lectores ha sido harto remuneradora. No cabe pago mejor que el reconocimiento por en forma de comentario agradecido por la divulgación, o el del encuentro con otros expertos innovadores con inquietudes similares.

Es de rigor admitir que el número de seguidores obtenido no haya sido muy grande. Pero tampoco es ese el objetivo de un blog tan especializado, donde, sin duda, prima la calidad sobre la cantidad…

Y no quiero terminar sin hablar de Innovación. Porque en otros terrenos, cuyo leitmotiv es la relación social personal, he tratado de desarrollar lo que uno ha dado en llamar el Faceblog: la estructura de contenidos en el muro de Facebook en forma de blog…un experimento innovador que, en mi caso y criterio, ha funcionado excelentemente. Realmente, lo que escribo en mi rincón – no me gusta llamarlo ‘muro’ – me permite expresar con palabras los sentimientos ….¿qué otra cosa es un blog al uso?.

Pero no soy quién para valorar sus resultados, excepto en términos de consecución de amistad que, sin duda, son extraordinarios.

Pedro Rojas (@seniormanager)

Blog: El blog de Pedro Rojas

Mi primer blog cambió el rumbo de mi vida y me orientó hacia la profesión 2.0 que ahora desarrollo, todo comenzó en 2007 cuando alguien en EE.UU. encontró en Google un artículo mío que le fue de utilidad y me lo comentó, lo que me puso a pensar sobre las posibilidades de negocio y el poder que conlleva el hecho de llegar a muchas personas desde un mismo canal.

¿Qué me ha aportado mi blog?

Me ha abierto la puerta al conocimiento, lo que me ha enriquecido como profesional y como persona. Además me mantiene al día y actualizado en mi profesión. Me ha puesto en contacto con muchísimas personas, gente maravillosa con la que hubiera sido improbable que conectara de otro modo, con lo que se ha convertido para mí en un canal único de comunicación. Me ha llevado a múltiples oportunidades profesionales que ahora sustentan mi estabilidad laboral y mi carrera profesional. Me introdujo desde muy temprano a las redes sociales y ese hecho fue determinante para poder alcanzar la visibilidad y reputación que ahora poseo. Me ha ayudado a construir mi propia inteligencia colectiva y a entender quién es mi audiencia, así como lo que quiere y cómo actúa y eso es la clave de la comunicación. Me ha enseñado el poder de compartir, de colaborar y de la sinergia colectiva, lo que me ha convertido en mejor persona y mejor profesional.

En definitiva, ha sido como pasar de un mundo a otro para mejor ¿Qué más se puede pedir?

Raúl Díaz (@raeudiaz)

Blog: Perfil personal

Desde la creación de Perfilpersonal.es, blog de entrevistas a referentes del social media, han sido muchos las satisfacciones, entre ellas, me ha permitido abrir un canal de comunicación propio y sectorial además de, seguir creciendo profesionalmente y aprendiendo de las experiencias y consejos de los expertos del sector. Un lujo!

Rafa Osuna (@rafaosuna)

Blog: El último blog

Mi blog es un blog personal, sin temática fija. Y es este motivo, el no tener temática fija, lo que más me ha ayudado en los 10 años que llevamos juntos. Mi blog me ha permitido escribir en todo momento de lo que me ha apetecido, sin presiones.

Mi blog es ese lugar en el que me asiento cómodo en todo momento.

Rafael Pérez (@Rperezre)

Blog: Somos iPhone

Bloguear me ha supuesto poner pasión y esfuerzo en algo, una manera de trasmitir una cualidad o unos conocimientos y sobre todo tesón, esfuerzo y marcarme unas rutinas.

Me ha generado cientos de relaciones personales e indirectamente me ha llevado a conocer gente muy interesante, generándome una red de contactos y fortaleciendo mi imagen de marca.

También gracias a los Blogs he viajado a lugares que de otra manera no hubiese ido y actualmente mis blogs en cierta medida son el germen de mi empresa.

Raúl Dávila Aparicio (@rauldaparicio)

Blog: Ictus Raúl

La razón inicial, del por qué he hecho mi blog, era el poder transmitir una ‘experiencia’ a las personas que quisieran leerlo y aprender de ella.

Por ‘suerte’ he tenido que vivir una experiencia a todas luces diferente. No puedo valorarla como positiva o negativa, esa valoración la dejo para las personas que lean mi blog.

Mi intención era conseguir que la gente se diera cuenta de la alternativa de seguir adelante o quedarse parado. Pero la valoración que hago de su eficacia, tras finalizar el contenido del mismo, no ha sido la que buscaba.

En unos casos por que la gente que lo leía no tenía capacidad de Decidir, eran simple observadores de la Vida y otros, que si tienen (inicialmente) capacidad de decisión, no conseguí que actuasen en consecuencia y valorasen mi esfuerzo, poniéndolo en positivo.

Pero en definitiva, sí ha sido una ‘experiencia’ que me ha ayudado a distinguir entre las personas que se preocupan por sus semejantes y aquellos otros que dicen que se preocupan, pero no se implican.

Regina Castejón (@rcdeinteres)

Blog: Lecciones web

Cuando Christian, me invitó a participar con la pregunta ¿qué te aporta un blog personal?

Me llenó de alegría, poder incluir mi granito de arena, mi Blog es casi mi hijo, desde el 2009, empecé sin saber ni cómo subir una imagen, y poco a poco hemos creciendo juntos, luego ha dado paso a sus otros hermanos (mis otros sitios de diferentes temáticas) pero en “Solo de Interés”, guardo mis fotografías, anécdotas, historias, mucho de mí pluma como mis poesías y sentimientos, y sobre todo ha sido mi puerta hacia amistades que han crecido en todos estos años y me han acompañado como bloguera, en sus anotaciones. Ha sido un camino de alegrías y de no tan alegrías, incluso algunos recordarán que “tumbé” mi propio sitio, y necesité ayuda para levantarlo, lo que me llevo aprender mucho de lo que ahora sé.

Y esto dio paso a sacar “de un limón una limonada” – como suelo decir, aprendí y me involucre mucho más, llevando a mi profesión, publicidad y ventas; y al mundo de la mercadotecnia, el Inbound Marketing, lo que también dio lugar a mi Sitio “De Interés”, en el que comparto el ámbito profesional aunque no con la frecuencia que me gustaría, ya que regularmente estoy en mis hijos que son los diferentes blogs de mis clientes que armamos con mi equipo trabjo. Profesionalmente también comparto en ‘Social Media Branding Seo’, y el más reciente pero que tiene todo un nuevo giro ‘Lecciones Web’, en el que buscamos dar soluciones a los que inician en el mundo de las redes.

Ser bloguera es algo que me apasiona, y agradezco a todas las personas que en estos años, me han brindado su amistad y a los muchos me han tendido su mano profesional.

Tener un blog personal, es como rinconcito especial en el comparto lo que soy, mi esencia, yo misma, a los que inician en este mundo les invito a que lo hagan con pasión, y a los que se lo están pensando no lo duden, vale la pena, es una experiencia que siempre será enriquecedora, y hay muchas personas, dispuestas a compartir y ayudar, como nuestro anfitrión de hoy, Christian Delgado von Eitzen, de los grandes blogueros, de los que siempre podrás aprender.

Ricard Lloria (@rlloria)

Blog: Liquadora de ideas y pensamientos Blender’s ideas and thoughts by @Rlloria

Es una cosa que lo he pensado y lo sigo pensando cada vez que miro hacía ese 8 de abril del 2013, cuando publiqué el primer post, agradeciendo a muchas personas que me impulsaron a crearlo, a que adquiera cuerpo y alma, a que día de hoy haya superado todas mis expectativas, dónde cada artículo, post, relato ha sido un sumar o un aportar, dónde siendo un blog ‘joven’ en la blogosfera, haya abierto muchas puertas que de otra forma no hubiera nunca accedido, sé que la persona que no me conozca o que sí me conozca, lo que vaya a contar es real, porque lo he vivido en primera persona, donde para escribir los primeros post, había llegado a pasarme dos o tres días enteros (fin de semana entero), dónde aprendía cada vez a más, mi falta de experiencia, cada artículo era una eternidad, dónde por A o por B se borraba lo escrito, dónde aprendí a llevar una dinámica, un rigor y sobre todo un auto aprendizaje para la hora de publicar, dónde el orden y el desorden han ido viviendo en su misma coexistencia, viviendo en armonía, dónde no me obligaba nunca a escribir, ni me regía en que día iba a publicar, todo sobre la marcha, dónde cambie hasta la estructura y formato del mismo, todo gracias a otras personas de la blogosfera que a través de sus artículos yo me iba creciendo para poder crear el formato del mismo, dónde cada vez que algo de mis pensamientos, ideas, experiencias, vivencias iba desmembrando, todo ello ha formado un camino en estos dos años y algo, dónde gracias al mismo, participé con dos capítulos en un libro, no voy a dar el nombre, porqué no es relevante, al igual que gracias al blog he participado con dos artículos en una revista enfocada a gente que puede leer el mismo blog que voy creando y haciendo crecer, dónde en un futuro no muy lejano me ha abierto a salir en otros sitios o he sido publicado en otros medios on line.

Algo que he aprendido o me ha aportado el blog, es la constancia, el esgrimir cada palabra, cada pensamiento en forma de palabra, el crear, el hacer que la mente trabaje y muchas veces por sí sola, dando así, una aventura que no sé cuándo va a parar, o si lo hace será porqué posiblemente este poniendo el esfuerzo en otra cosa, que también requiera de las palabras, por eso digo que el blog suma, aporta, te hace crecer, y sobre todo ayuda a crecer a todas las personas conocidas y desconocidas, te permiten conocer a gente que de otro modo no conocerías.

Por ello finalizo, como finalizo siempre con mis post, con el primer post del blog, y es dando las gracias por dejarme participar en este artículo tuyo, gracias infinitas y hasta el más allá.

Ricardo Villanueva Ríos (@rvillanuevarios)

Blog: El Social Media a tu alcance

Gracias por la oportunidad Christian y es una excelente pregunta. Al principio uno cree que es fácil o sencillo poder tener tu propio blog, ¿temas?, hay muchos y muy variados.

Entrar al mundo de los blogs, no es cosa fácil, toma tiempo, uno debe de aprender a escribir (y aún sigo aprendiendo), uno debe de cuidar la ortografía, realizar una buena investigación de temas de importancia y que sobre todo sean de interés de los demás.

Más de uno hemos tenido que aprender hasta configurar el propio WordPress y los plugins que nos ayudan a desarrollar el mismo blog. En mi caso al principio a prueba y error, pero al verlo ya publicado, da una gran satisfacción.

El blog es una excelente herramienta para poder compartir con los demás, que motivante es poder recibir los comentarios o las sugerencias que amablemente dejan.

Todos tenemos algo que compartir, el reto es el poderlo plasmar de la mejor manera, creo con el tiempo vas aprendiendo y mejorando la forma de escribir.

Es muy gratificante poder ver el número de visitas que nos visitan, poder ver cómo se comparte el contenido en las diversas redes sociales, pero también es una gran responsabilidad.

El premio, es saber que lo que escribimos con tato cariño y dando todo lo mejor, pueda ser de ayuda a los demás.

Rubén Alonso (@rubenalonsoes)

Blog: Mi posicionamiento web

Hace poco se cumplía el segundo aniversario de mi blog, algo de lo que estoy muy orgulloso cuando además la mayoría de los blogs no llegan ni si quiera al año de vida. Y a lo largo de estos 24 meses el blog ha ido aportándome muchas oportunidades para hacer lo que me gusta.

Primero se convirtió en un lugar donde dar rienda suelta a mis ganas de escribir sobre temas que me interesaban, y a la vez aprender mucho de SEO y Marketing Digital. Después creció y se convirtió también en una forma de generar ingresos y un plan B para mi vida laboral.

Pero el verdadero punto de inflexión fue cuando pasé a engordar las listas del paro. Aquí el blog me aportó un verdadero colchón del que partir para tomármelo en serio y hacer de él mi nuevo plan A. Y a base de tiempo y esfuerzo que ahora sí le podía dedicar, empecé a obtener ingresos a nivel profesional.

Hoy en día, todo ese trabajo en el blog se ha ido transformando en un proyecto a medio y largo del que incluso puedo vivir (me lo dices hace 2 años y no me lo creo :-).

Por ejemplo, ahora mismo junto con mis amigos blogueros José Facchin y Miguel Florido tenemos entre manos un curso para enseñar precisamente cómo crear un blog profesional basándonos en nuestra propia experiencia.

En definitiva, mi blog me ha aportado una nueva forma de vivir haciendo lo que me gusta, que hoy por hoy ya es mucho decir. Y lo mejor de todo es que cada día me gusta más lo que hago. :-)

Salvador Puig (@salvadorpuig)

Blog: Blog de Salvador Puig

En mi caso, como en el de tanta gente que en su día apostó por crear una imagen personal, aprovechando las herramientas que Internet y las Redes Sociales ponen a nuestra disposición, mi blog personal me ha aportado mucho y, desde luego, me ha aportado más de lo que “he invertido” en él.

Me ha aportado visibilidad , con varias entradas muy bien posicionadas en la lista orgánica de Google, sobre todo en temas relacionados con formación de Redes Sociales y creación de tiendas online. Estas entradas generan una media de 4.000 visitas mensuales a mi web y una buena colección de formularios de contacto de clientes potenciales.

, con varias entradas muy bien posicionadas en la lista orgánica de Google, sobre todo en temas relacionados con formación de Redes Sociales y creación de tiendas online. Estas entradas generan una media de 4.000 visitas mensuales a mi web y una buena colección de formularios de contacto de clientes potenciales. Me ha obligado a estar en permanente formación y reciclaje . Para poder publicar contenido interesante para quien visita un blog, es imprescindible que el contenido se actual, veraz y aporte valor. Para lograrlo, es imprescindible estar a la última.

. Para poder publicar contenido interesante para quien visita un blog, es imprescindible que el contenido se actual, veraz y aporte valor. Para lograrlo, es imprescindible estar a la última. Me ha descubierto a grandes profesionales que me han dado la oportunidad de aprender de ellos y de colaborar en sus blogs, algo que me hace especial ilusión y que, no nos engañemos, redunda en una mayor visibilidad y, por tanto, una posibilidad extra de llegar a nuevos clientes potenciales.

que me han dado la oportunidad de aprender de ellos y de colaborar en sus blogs, algo que me hace especial ilusión y que, no nos engañemos, redunda en una mayor visibilidad y, por tanto, una posibilidad extra de llegar a nuevos clientes potenciales. Me ha permitido crear una comunidad en torno a mi marca , gente que comparte mis contenidos, que los enriquece con sus comentarios y que recurren a mi si tienen alguna duda. Algo muy gratificante.

, gente que comparte mis contenidos, que los enriquece con sus comentarios y que recurren a mi si tienen alguna duda. Algo muy gratificante. Me ha permitido llegar a personas en zonas geográficas que de otra manera hubiese sido completamente imposible. Sin ir más lejos, ahora estoy escribiendo esto para el blog de Christian, que está en la otra punta de la Península.. yo en Girona y él en Vigo!!

que de otra manera hubiese sido completamente imposible. Sin ir más lejos, ahora estoy escribiendo esto para el blog de Christian, que está en la otra punta de la Península.. yo en Girona y él en Vigo!! En definitiva, un blog me ha permitido vivir y disfrutar de lo que me gusta, a un coste económico relativamente bajo, aunque, eso sí, la inversión en horas y esfuerzo ha sido enorme…. Pero compensa!!!

Sebastián Puig Soler (@lentejitas)

Blog: Esto va de lentejas 2.0

Mantengo un blog desde el año 2007, aunque tuve que crear una nueva versión cuando El País decidió liquidar su plataforma La Comunidad. Desde entonces poseo mi propio dominio en un alojamiento profesional, lo que me ha proporcionado independencia y tranquilidad. En mi caso, mantener el blog cumple una triple función:

Me ayuda a articular razonamientos , estructurar datos y compartir hallazgos y conocimientos, más allá de la inmediatez de la redes sociales.. Para mí, éste es su valor esencial. Esforzarse en comunicar y divulgar con rigor implica un ejercicio intelectual constante pero a la vez supone un valioso aprendizaje.

, estructurar datos y compartir hallazgos y conocimientos, más allá de la inmediatez de la redes sociales.. Para mí, éste es su valor esencial. Esforzarse en comunicar y divulgar con rigor implica un ejercicio intelectual constante pero a la vez supone un valioso aprendizaje. El blog, a su vez, constituye un punto único de acceso donde compartir mis otros artículos y colaboraciones en diversos medios . En este sentido, resulta una inmejorable tarjeta de presentación.

. En este sentido, resulta una inmejorable tarjeta de presentación. Finalmente, es un espacio abierto que propicia la interacción con una gran variedad de lectores y profesionales, que superan el mero ámbito económico de mis aportaciones.

Susana González (@susanacyz)

Blog: Susana González

Mi web es demasiado joven como para valorar qué me ha aportado hasta ahora, que ha sido mucho y muy positivo, por el contrario y aunque pudiera parecer pedantería, valoro más qué podría aportar yo. Me explico.

Como firme defensora de la generación de conocimiento colectivo y su gestión inteligente colaboro con publicaciones en muchísimos otros blogs y webs partiendo de esa intención única. Inicié el blog en mi web por ser el lugar donde podía expresarme sobre temáticas que quizás no forman parte del target de otras publicaciones con las que asiduamente colaboro, y por aportar un aire fresco, ágil directo y cercano en el uso del lenguaje en comunicación jurídica sobre innovación tecnológica que es precisamente mi empeño. Pertenezco a un sector que tiene mucho camino por andar todavía para acercar el conocimiento jurídico al sector no jurídico, y creo que para ello es vital la comunicación reflexiva y técnica sin necesidad de hablar “abogadés”.

Sin embargo, reconozco que en el escaso tiempo de vida de mi blog los visitantes y lectores me han aportado fidelidad, un feedback muy valorado en cuanto a comentarios y contactos de calidad que a su vez me han generado asuntos; acuerdos de colaboración en la prestación de servicios integrales a clientes de clientes; visualización y coherencia de marca entre mi reputación off line y on line, y un cierre de círculo desde mi identidad digital hasta la del despacho colectivo al que pertenezco. Todo ello fruto de poder invitarles a casa, a la espera de que en ella se encuentren cómodos, regresen y sean ellos quienes se lleven contenido de valor reflexivo, removedor de conciencias muchas veces, más que técnico jurídico.

Teresa Sáez (@teresasaezc)

Blog: Tesacu

A nivel profesional, podría decir que el blog me ha aportado visibilidad principalmente y algún que otro cliente, pero lo que sin duda me ha hecho seguir con él a lo largo del tiempo es la gran cantidad de gente maravillosa que he conseguido conocer gracias a él (tanto a nivel profesional como a nivel personal), gente incluso de otras poblaciones o países a quien seguramente nunca hubiera conocido de otra manera.

Además, también me ha permitido aprender y progresar y, a la vez, ayudar a otra gente a hacerlo, cosa extremadamente satisfactoria y de gran importancia para mi.

El blog me ha dado la oportunidad de alcanzar mi libertad profesional y espero no dejarla pasar ;)

Tristán Elósegui (@tristanelosegui)

Blog: Blog de Marketing Online de Tristán Elósegui

Mi blog ha supuesto un antes y un después, para mi carrera profesional.

Desde que lo lancé me ha pasado de todo: he aprendido un montón, conocido a muchas personas interesantes, me ha ayudado enormemente a posicionarme profesionalmente, y por supuesto, he tenido acceso a multitud oportunidades que de otra manera me hubiese perdido.

Es la herramienta perfecta con la que todo profesional debería contar.

Vanessa Martín (@elchupetedemark)

Blog: El chupete de Mark

Decidí empezar con El chupete de Mark como un proyecto personal para contar mis nuevas experiencias, sensaciones, dudas, hablar de moda y productos infantiles. Y ha resultado ser mucho mas que todo eso.

A través del blog he conocido mucha gente y gente maravillosa. Es increíble la amistad que puede crearse a través de un blog.

He aprendido mucho, tanto del mundo 2.0 como de las diferentes personas que he conocido y que comentan mis posts.

Vicente Nadal (@vicentenadal)

Blog: Marketing para fotógrafos

Primer hay que partir de qué cosas me hacen disfrutar en mi vida para entender lo que me puede aportar mi blog.

Hace ya mucho que se que hay tres cosas que me apasionan sobre el resto de las demás y son (y por ese orden seguramente):

Escribir Hacer fotos Enseñar, ser profesor o algo que me permita transmitir conocimiento a los demás

Mi blog me permite dos de esas cosas, escribir y enseñar. Las fotos ya las hago yo también para mí o para mis clientes.

De modo que mi blog es una parte muy importante de mi vida desde el momento que cubre dos facetas vitales para mí.

Esa es la parte lúdica, pero un blog no sólo es eso. Un blog, al final…o al prinicpio, acaba convirtiéndose en un modo de vida, una fuente de ingresos.

Al final sucede que haces lo que te gusta y lo que más te hace disfrutar y, de paso, como si fuera un premio a tu osadía, tienes la oportunidad de vivir de ello.

Esto lo estoy viviendo sobre todo de un modo especial desde que he comenzado mi nuevo blog de Marketing para Fotógrafos. Quizás porque los lectores no tienen muchas más fuentes donde leer ese contenido, o quizás porque realmente es tan bueno como ellos me quieren hacer creer.

El caso es que desde el primer mes he estado recibiendo el premio de mis lectores en forma de comentarios positivos en el blog y en forma de euros que entran en mi cuenta.

De modo que mi blog me aporta todo, felicidad de hacer algo con lo que disfruto, la satisfacción de ver cómo los lectores disfrutan con el contenido y mi propia satisfacción al comprobar que siempre hay lectores dispuestos a dar un paso más y comprar algún tipo de producto o servicio que me compensa con creces esa dedicación.

En este momento no se me ocurre otra ocupación para mis próximos años.

Victor Candel (@jecanpa)

Blog: El blog de Víctor Candel

Después de casi tres años podría enumerarte decenas de aspectos, desde el desarrollo de nuevas competencias y habilidades (como la capacidad de síntesis), a la mejora de otras (capacidad para aceptar críticas, autocontrol ante ciertos comentarios, e incluso nunca creí que lograría ser tan perseverante y constante con algo).

A nivel profesional ha supuesto un cambio de 180 grados, ya que me ha permitido mantenerme actualizado (en muchas ocasiones para poder escribir sobre un determinado tema, hay que documentarse previamente), además de darme la posibilidad de interactuar y conocer a referentes en mi área profesional. El blog para mí ha sido una fuente de oportunidades laborales, aunque muchos no lo crean, gracias a él he recibido propuestas muy interesantes que se han transformado en proyectos y colaboraciones con entidades formativas. Además fue el detontate que me ayudó a tomar la decisión de dejar un empleo para lanzarme a crear mi propio proyecto profesional.

Pero sobre todo me aporta una vía de evasión, disfruto gracias al blog y se ha convertido en mucho más que un hobby, forma parte ya de mi forma de ver y entender la vida.

Vilma Núñez (@vilmanunez)

Blog: Blog de Vilma Núñez

Mi blog ha sido y sigue siendo el mejor canal para cumplir mis sueños y conseguir llegar a los rincones más mágicos. Cuando inicié mi blog lo hice para compartir mi trabajo diario, lo que nunca imaginé es que mi línea editorial (contenidos descargable) iba a funcionar tan bien. Después de muchos meses creando y compartiendo con pasión conseguí posicionarme en marketing online gracias a mis contenidos. Hoy, esos mismos contenidos me abren las puertas más interesantes para seguir creciendo a nivel profesional y me llevan a países increíbles.

En pocas palabras, mi blog es y siempre será el epicentro de mi marca personal y mis proyectos profesionales. Es mi pequeño bebé al que siempre mimaré y cuidaré y gracias al que me supero cada día como profesional aprendiendo cosas nuevas para poder compartirlas con profesionales de todo el mundo.

Virginia Jiménez (@conectasm)

Blog: Blog Virginia Jiménez

Sin duda tener un blog es lo que más impacto positivo a causado en mi negocio online. Me ha permitido crear una audiencia, el desarrollo de un público fiel, ganar credibilidad en mi sector, ampliar mi alcance, atraer a más clientes potenciales a mis servicios y establecer relaciones personales y profesionales. Todo gracias a mi blog.

Cuando comencé no me gustaba escribir y era más de un medio que un fin en sí mismo. Sin embargo, cuanto más he ido escribiendo, más cómoda y satisfecha me siento haciéndolo. Y aunque te empuja fuera de tu zona de confort, también te hace ser más creativo y sobre todo, es un impulso necesario para el crecimiento personal y profesional. Te hace estar en continúo cambio y evolución.

Xavi Gassó (@xavigasso)

Blog: El enigma de Ariadna

En respuesta a tu pregunta; supongo que cada cual busca en un blog una experiencia o una finalidad diferente, desde construir una reputación hasta encontrar un espacio de ocio o de conversación. En mi caso, la experiencia o el aspecto profesional prefiero forjarlos en el día a día, no tanto en artículos, por lo que siempre he enfocado los blogs hacia otras metas u objetivos. Para mí un blog es un espacio de reflexión, un rincón para compartir ideas, experiencias, para conectar con personas con las que comparto inquietudes y que me permite construirme a mí mismo.

Escribir en mis blogs me permite detenerme a reflexionar, me aporta autoconocimiento y reflexión crítica, además de la utilidad innegable de contrastar con la comunidad mis ideas y opiniones y crecer con ellos…

