WhatsApp: ¿Cuánto baja la calidad de las fotos? Truco para no perder resolución

WhatsApp reduce la calidad de las fotografías e imágenes antes de enviarlas, mandando una versión de las fotos de menor resolución por lo general para ahorrar datos, tanto en iPhone y dispositivos con Android y Windows Phone.

Es verdad que WhatsApp es muy cómodo para enviar fotos a amigos, familiares y contactos, tanto de manera directa, a través de los grupos de WhatsApp o de las listas de difusión, pero también que debemos ser conscientes de que las imágenes que se reciben tienen menos calidad que las que se mandaron.

No obstante, he descubierto un truco para que no se reduzca la resolución de las imágenes al mandarlas por WhatsApp.

¿Cuánto reduce WhatsApp la calidad de las fotografías y cuál es la resolución máxima de una imagen? ¿Cómo enviar una foto por WhatsApp sin que pierda calidad?

Reducción de calidad, resolución y tamaño en las fotos enviadas por WhatsApp

Para saber cuánto baja la calidad de las fotografías e imágenes enviadas por WhatsApp la aplicación, he realizado distintas (bastantes) pruebas usando varios modelos de iPhone, Android y Windows Phone con interesantes y curiosos resultados.

En todos los casos, envié varias fotos de alta calidad por WhatsApp y las recibí en los diferentes terminales con Android (Huawei P8 lite, Samsung Galaxy S7), Windows Phone (Lumia 640 X) y iPhone (5s, 6s y 6s plus) para ver si afecta el modelo de dispositivo o sus capacidades.

También hice pruebas enviando y recibiendo desde WhatsApp web las imágenes y fotografías.

En todos los casos, si se envía por WhatsApp del carrete o galería de fotos una imagen que tenga una resolución en ancho o en alto de más de 1.600 píxeles, ésta se procesa antes de mandarla y se reduce su resolución a 1.600 píxeles como mucho en su dimensión más grande, manteniéndose siempre la relación de aspecto.

Esto es así independientemente del dispositivo y sistema operativo utilizado (iPhone con iOS o terminales con Android o Windows Phone): como mucho, 1.600 píxeles de ancho/alto.

Ejemplos de reducción de resolución al enviar por WhatsApp

Si la imagen tiene unas dimensiones de 3.264 por 2.448 píxeles, la relación de aspecto es de 1,3333… por lo que como ambos lados son mayores de 1.600 píxeles, la mayor restricción viene del ancho, que queda en 1.600 píxeles y el alto, para mantener la relación, pasa a ser 1.200 píxeles.

Es decir, mandamos una foto de 3.264 por 2.448 píxeles y se recibe una de 1.600 por 1.200 píxeles, un 49 % del tamaño de la original.

Este porcentaje de pérdida de resolución aumenta tanto más cuanto mayor resolución tenga la foto inicial.

Gráficamente se pueden ver las proporciones entre la original y la recibida:

Algo similar ocurre si la imagen es vertical y tiene un tamaño de 2.448 por 3.264 píxeles; según la regla expuesta, la imagen recibida por WhatsApp será de 1.200 por 1.600 px.

El tamaño máximo de una imagen recibida por WhatsApp es de 1.600 por 1.600 píxeles en el mejor de los casos. Da igual que se tenga una cámara de diez mil megapíxeles utramegafullHD.

Para imágenes de menos de 1.600 píxeles tanto en ancho como en alto, no se modifica la resolución pero sí que puede ser que se reprocese la imagen, cambiando su tamaño.

Si la app de WhatsApp cambia la resolución, el peso de la imagen también lo hace, reduciéndose considerablemente en la mayoría de los casos.

En las pruebas, las imágenes de entrada, de resoluciones 3.264 x 2.448 píxeles pesaban sobre 1,5 MB en formato JPG, pasando a solo 130 KB al recibirse por WhatsApp (resolución de salida 1.600 por 1.200).

En caso de que la imagen de entrada tenga una relación de aspecto un poco extraña, el sistema ideado por WhatsApp lo redimensiona siempre manteniéndolo pero puede que haga algún redondeo para terminar con valores de ancho o alto “redondos” (por ejemplo, nada de 1.599,17 píxeles, ya que lo pasa a 1.600).

Una curiosidad o anomalía: si accedes al carrete de fotos del iPhone, seleccionas varias y escoges “Enviar por WhatsApp”, las imágenes recibidas tienen una resolución máxima de 1.024 x 768 (o proporcional) (en lugar de hasta 1.600 px).

Por tanto, atención si quieres que tu destinatario las tenga en la máxima calidad que permite WhatsApp, ya que hay que enviarlas desde dentro de la propia app.

Por lo general, una imagen de hasta 1.600 píxeles de resolución es más que suficiente para ver en el móvil, pero si se quiere imprimir, o simplemente mantener las fotos con la máxima calidad, WhatsApp no es el mejor modo de mandarlas. Por correo electrónico, Dropbox o similares se pueden transferir tal cual se generaron.

Si en lugar de enviar imágenes en formato JPG como fotografías, envías ficheros en formato PNG, éste se mantiene, pero también se redimensionan y se modifica (o no) la resolución según lo que he explicado.

Todas las imágenes enviadas por WhatsApp web se convierten a formato JPG (a diferencia de lo que hace la app de WhatsApp, que mantiene el formato JPG o PNG que tenían originalmente).

Truco para que la imagen o fotografía enviada por WhatsApp no pierda resolución (desde iPhone)

Haciendo las pruebas, descubrí una manera de poder enviar imágenes y fotos por WhatsApp sin que se reduzca su resolución en iPhone (no funciona en Android o Windows Phone).

Las fotografías recibidas sí que puede ser que tengan un tamaño diferente en KB o MB, ya que se recodifican por lo que parece, pero al menos no baja la resolución (que ya es algo).

Las imágenes enviadas con este truco desde un iPhone no ven reducida su resolución al ser recibidas en otro iPhone, en un dispositivo con Android o con Windows Phone.

Por ejemplo, habiendo enviado la misma foto 3264 x 2.448 en formato JPG (1.916.502 bytes) usando el truco que explico y OneDrive desde un iPhone:

En iPhone se recibió por WhatsApp esta foto de resolución 3264 x 2.448, formato JPG y tamaño 546.220 bytes

esta foto de resolución 3264 x 2.448, formato JPG y tamaño 546.220 bytes En Android la foto recibida por WhatsApp tenía resolución 3264 x 2.448, formato JPG y tamaño 538.066 bytes

tenía resolución 3264 x 2.448, formato JPG y tamaño 538.066 bytes En Windows Phone se recibió por WhatsApp esta foto de resolución 3264 x 2.448, formato JPG y tamaño 538.066 bytes

Para enviar una imagen por WhatsApp sin que baje su resolución en iPhone hay que:

Abrir la aplicación de WhatsApp en iPhone y acceder al chat, grupo o lista de difusión al que se le quiera adjuntar la imagen en altísima calidad

al que se le quiera adjuntar la imagen en altísima calidad Abrir el carrete/galería de fotos y en lugar de elegir una de ahí, escoger “ Seleccionar desde otra ubicación ”. Aparecen varias opciones (Dropbox, OneDrive, iCloud, etc. dependiendo de los servicios y aplicaciones activas). Seleccionar la imagen deseada

y en lugar de elegir una de ahí, escoger “ ”. Aparecen varias opciones (Dropbox, OneDrive, iCloud, etc. dependiendo de los servicios y aplicaciones activas). Seleccionar la imagen deseada Enviar la imagen . Llegará al destinatario de WhatsApp (o destinatarios) con la resolución y dimensiones que tenía originalmente sin cambiar más que el tamaño .

. Llegará al destinatario de WhatsApp (o destinatarios) con la resolución y dimensiones que tenía originalmente . Repetir para cada una (solo he podido hacerlo de una en una)

Conclusiones sobre la pérdida de calidad en las fotos e imágenes por WhatsApp

A la vista de estos datos, para usos normales de las fotografías, como mandarlas en grupos de WhatsApp a familiares, amigos, etc. la pérdida de calidad que añade WhatsApp no suele ser muy relevante (casi nadie se da cuenta), ya que se suelen normalmente en la pantalla de los diferentes smartphones o tabletas. No obstante, si se quieren imprimir o mantener en un formato de alta calidad y resolución, aunque parezca obvio, mandarlas por WhatsApp no es la mejor solución.

Personalmente, y aún antes de tener estos datos (de hecho, he investigado este tema y escrito este artículo para saberlo yo) siempre prefiero que me manden las fotos (para conservar) por correo electrónico, Dropbox, etc. antes que por WhatsApp.

Me ha parecido especialmente interesante saber que se puede perder más calidad si se envían las fotos en iPhone a través de “Enviar por WhatsApp” (en lugar de hacerlo desde dentro de la propia app) y me ha encantado ese truco que he descubierto para mandar las fotos sin que pierdan resolución. Es muy práctico (a pesar de tener que mandar solo de una en una).

¿Conocías este truco y la pérdida de calidad que realiza WhatsApp?

Fotos Shutterstock: 1 y 4.

Gracias por devolverme las fotos para que les mandaba experimentos: Alfredo Vela, Antonio, David Peralta, Fátima Martínez, Julio Aliaga, Marta Rodrigo.

