WhatsApp: cómo buscar un texto en los chats o un contacto en iPhone y Android

Con el paso del tiempo, y salvo que borremos las conversaciones de vez en cuando, la cantidad de chats que se pueden llegar a acumular en WhatsApp es muy grande, lo que dificulta cada vez más encontrar un cierto texto. Lo mismo pasa con los contactos: conforme pasa el tiempo, tenemos más y más.

¿Sabías que se puede buscar un texto concreto dentro de las conversaciones de WhatsApp? Lo descubrí por casualidad hace unos días. También es posible, aunque mucho más conocida, la opción de buscar un contacto. En este artículo se explican cómo hacer ambas cosas en iPhone y Android.

Cómo buscar un contacto de WhatsApp en iPhone

Hay dos maneras y es muy sencillo y conocido:

Tras abrir la aplicación de WhatsApp no hay más que acceder a:

Apartado de favoritos y deslizar hacia abajo el listado de contactos. Ahí aparece un buscador desde el que se pueden teclear algunos caracteres del nombre, lo que hace que la lista aparezca filtrada según el criterio elegido o bien… Apartado de contactos dentro de la aplicación de WhatsApp: aparece el listado de nombres y un buscador. Se deben introducir algunas letras que permitan localizar el nombre de persona buscada.

A continuación, hay que tocar la ficha del contacto y ya se abre la pantalla de mensajes de WhatsApp para poder enviarle un mensaje.

Cómo buscar un texto en los chats antiguos de WhatsApp en iPhone

Esta opción es algo menos conocida (por lo que he podido confirmar, aunque hace tiempo que está disponible) pero muy útil. En más de una ocasión he buscado algún dato concreto (número de teléfono, una dirección, etc.) entre todos los mensajes de un chat de WhatsApp.

Para encontrar los mensajes que contienen una cierta palabra hay que ir, dentro de la aplicación de WhatsApp:

Acceder al apartado de chats Deslizar hacia abajo el listado de conversaciones. Aparece un buscador. Si se introduce una palabra, busca todos los chats mantenidos con una persona (o grupos) que se llamen así o contengan esas letras, si es que hay, bajo el epígrafe “Chats” y todos los wasaps en los que aparece la palabra buscada (en un apartado titulado “Mensajes”). Si se abre alguno, aparece incluso destacada de otro color (blanco) mientras que todo el wasap adquiere un fondo de un color gris oscuro (para diferenciarlo de los demás).

Tras leer un mensaje destacado de WhatsApp y, si no es el que se estaba buscando, se puede volver al listado de chats (esquina superior izquierda) donde seguirán saliendo los resultados de la búsqueda.

El único inconveniente de este sistema es que hay que recordar la palabra o texto buscado, ya que no permite (o al menos yo no he encontrado) utilizar comodines.

Explicado en un vídeo:



Buscar en conversaciones antiguas de WhatsApp – iPhone

Cómo buscar un contacto de WhatsApp en Android

En el caso de Android, además de poder buscar a una persona con WhatsApp en la aplicación de contactos nativa del sistema Android, también se puede hacer muy fácilmente desde el buscador que aparece en la parte superior del programa WhatsApp. Ahí se teclea el nombre de la persona y aparece.

Cómo buscar una palabra en un chat de WhatsApp en Android

Para localizar los mensajes de una conversación en concreto con una persona en los que aparece una determinada palabra, una parte de ella o números, etc. lo que hay que hacer es:

En la aplicación de WhatsApp, abrir la conversación (chat) donde está el texto a buscar entre todos los mensajes.

Tocar en el botón “menú de Android” (normalmente en la esquina inferior izquierda). En el desplegable que se abre, seleccionar “buscar” e introducir el texto o números a buscar.

Los resultados aparecerán marcados en amarillo, tal y como se puede ver en este vídeo en el que ve cómo buscar un contacto y un texto entre todas las conversaciones en WhatsApp para Android. En vídeo:



Buscar contacto y un texto entre los chats de WhatsApp para Android

