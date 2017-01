Aviso de Google: Se ha evitado un inicio de sesión sospechoso. ¿Qué hacer?

El pasado jueves día 29 de agosto por la noche estaba con el ordenador (cosa rara en mí) cuando me llegó un SMS al móvil informando que se había evitado un inicio de sesión sospechoso en mi cuenta de Google y que podía consultarlo en www.google.com/signins (el remitente del mensaje de texto era Google, tal y como se puede ver en las fotos que incluyo).

Bastante perplejo y un poco alarmado, ya que a mi cuenta principal de Google están asociados muchos servicios (Google+, Analytics, YouTube, etc.), fui a visitar esa página indicada (e iniciar sesión) y me encontré el siguiente aviso en la página:

El texto, por si no se lee bien, dice:

Alertas de actividad de inicio de sesión sospechosa

Para poder minimizar los daños de un acceso no autorizado a tu cuenta, Google te envía un correo electrónico o un mensaje de texto cuando se detecta un inicio de sesión sospechoso. Un inicio de sesión se considera sospechoso si implica una ubicación o un dispositivo (por ejemplo, otro tipo de teléfono móvil) con el que no hayas iniciado sesión anteriormente.

Cómo proteger tu cuenta

Revisa la actividad reciente de la cuenta sospechosa para asegurarte de que nadie, a parte de ti, intenta acceder a tu cuenta. Utiliza la información de la página, incluidas las ubicaciones en las que se ha iniciado sesión y las direcciones IP, para saber si una persona no autorizada ha accedido o ha intentado acceder a tu cuenta. Si algún inicio de sesión te parece sospechoso, sigue las instrucciones que se indican en la página para restaurar la protección de tu cuenta.

Si no quieres recibir estas notificaciones en tu teléfono, cambia la configuración de seguridad para las notificaciones.

Por supuesto, revisé inmediatamente la actividad reciente mi cuenta sospechosa y este es el resultado:

Alguien había intentado iniciar sesión desde Estados Unidos en mi cuenta usando un navegador y Google, al detectar que era una actividad inusual, supuestamente lo había bloqueado. ¡Bien hecho Google!, aunque debo decir que me parece muy raro, ya que mi contraseña (que cambio con cierta frecuencia) era una secuencia de mayúsculas, minúsculas, letras y números bastante larga.

Dándole a ver más detalles (en la esquina inferior derecha de la imagen) me informó de la dirección IP desde la que se originó el intento de acceso ilegítimo (confirmado que no soy yo, pues ya no tengo ningún equipo con Internet Explorer 9, por cierto, un navegador bastante poco cool para un hacker).

Por supuesto, le confirmé que no era yo (¿Reconoces esta actividad? y procedí, raudo y veloz, a cambiar la clave por otra, aún más complicada, mediante la opción “No, cambiar contraseña”).

La página que me apareció me informó del cambio correcto de clave (y me lo confirmaron por SMS al momento).

Por la información de Google no me quedaba totalmente claro si habían intentado entrar (probando una contraseña) o si sabían la mía. El correo que recibí de Google me sacó de dudas: sí que la debían haber averiguado de alguna forma.

Hola, Christian:

Alguien ha utilizado tu contraseña recientemente para intentar iniciar sesión en tu cuenta de Google.

Hemos impedido este inicio de sesión en tu cuenta por si se trataba de un caso de piratería informática. Revisa los detalles del intento de inicio de sesión: jueves 29 de agosto de 2013 23H20′ UTC Dirección IP: 198.61.().() Ubicación: United States

Si no reconoces este intento de inicio de sesión, es posible que alguien esté intentando acceder a tu cuenta. Te recomendamos que inicies sesión en tu cuenta y restablezcas la contraseña de inmediato.

Aunque parece que no llegaron a acceder a mi cuenta gracias al bloqueo de Google y que parece que todos las demás conexiones son desde mi ubicación, procedí a revisar las publicaciones de Google+, los correos enviados desde la cuenta de Gmail (que no uso) y en general si había algo “raro” en alguno de los servicios que tengo activados (también hice una revisión rápida a la información que me da el panel de Google www.google.com/dashboard que comentaba en el post “¿Qué sabe Google de mí? 2 maneras de consultarlo“.

Recomendaciones

Me alegro de haber revisado las opciones de Google en su momento y de haber activado las notificaciones en el apartado de seguridad tanto por SMS como por correo electrónico. También de no usar la misma clave en otros servicios de Internet.

No me hace demasiada gracia que Google tenga mi número de móvil pero lo cierto es que ya se lo facilité para quitarle la limitación de 15 minutos a los vídeos de YouTube y, en este caso, fue muy útil que me avisase (casi) al momento de este ataque a mi cuenta.

Recomiendo activar estas notificaciones si, como suele ser habitual, la cuenta de Google tiene importancia por los datos que contiene y los servicios asociados.

También es más que interesante reforzar la seguridad de la cuenta de Google con los pasos que describo en este post. Es tedioso, pero se reduce mucho la probabilidad de una intrusión.

Estoy pensando si denunciar o no el intento de intrusión a las autoridades. En caso de ser una IP española es casi seguro que lo haría, pero al ser de otro país, no sé hasta qué punto se podrá hacer algo.

¿Te ha pasado algo parecido?

