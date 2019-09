2 formas recomendadas al escribir: wasap y wasapear (WhatsApp) y tuit y tuitear (Twitter)

| Por

En muchas ocasiones, por no decir siempre (y más todavía en el mundo de la tecnología), aparecen nuevos conceptos, palabras y verbos que no tienen un equivalente directo en español. La consecuencia inmediata es que durante un tiempo se utiliza la forma idéntica a la del idioma original y, como no hay una norma reconocida, empiezan a aparecer variaciones.

En el momento en el que la Real Academia de la Lengua (RAE) incorpora alguna de las versiones al diccionario, ésta se convierte en la oficial y la que se debe utilizar, pasando a ser las demás alternativas, normalmente, formas incorrectas. En este proceso están palabras como wasapear o tuitear.

La “Fundación del Español Urgente” (http://www.fundeu.es/) tiene como objetivo colaborar con el buen uso del español en los medios de comunicación y en Internet, creando recomendaciones (adaptaciones de términos, casi siempre anglicismos) sobre cómo se tienen que escribir ciertas palabras antes de que la RAE las incorpore de manera definitiva al diccionario. Se podría decir que indican, a día de hoy, cómo se deberían escribir los nuevos conceptos a falta de que la Real Academia los dé por oficiales.

¿Cómo se escriben wasap, wasapear? Adaptaciones adecuadas al español para términos de WhatsApp

Fundéu BBVA recomienda emplear las formas wasap (mensaje enviado a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp) y su verbo asociado wasapear (acción de intercambiar mensajes usando la aplicación WhatsApp) ya que son adaptaciones adecuadas al español, de acuerdo con los criterios de la Ortografía de la lengua española y por tanto no es necesario escribirlas en cursiva o entre comillas.

El plural de wasap es wasaps (sin tilde aunque acaba en “s”) ya que es una palabra aguda terminada en un grupo consonántico. También se aceptan como válidas guasap (plural guasaps), y guasapear pero como empiezan por “g” se pierde la referencia a Whatsapp y, por tanto, se prefieren las formas con w.

WhatsApp, como nombre propio de la empresa, debe escribirse sin cambios e, incluso, se debería respetar la marca registrada, poniendo la W y la A en mayúscula. Por el momento no hay noticias de que se vayan a incorporar al diccionario de la RAE próximamente.

Personalmente creo que seguiré utilizando la expresión “enviar un mensaje [por WhatsApp]” tal y como he hecho hasta ahora pero tomaré buena nota de la sugerencia.

Twitter, tuit, tuitear, tuitero y retuitear: formas recomendadas

Ante la duda (más que frecuente) sobre cómo se deben escribir las palabras de origen inglés «Tweet» y «Retweet» en español y tras bastante tiempo sin una norma (en la página oficial de Twitter, traducida por los propios usuarios de forma voluntaria, emplean las formas «Tweet» para los mensajes y «Retwittear» para la acción de redifundir un tuit), finalmente Fundéu BBVA (con el apoyo de la RAE) recomendó emplear las formas tuit (mensaje enviado en Twitter, su plular es tuits) tuitear (acción de enviar posts en Twitter), tuitero (el que tuitea, plural tuiteros) y retuitear (redifundir un tuit).

No son algo oficial todavía ni la forma estrictamente correcta, se pueden ver como la forma menos incorrecta y la que deberíamos utilizar si queremos escribir bien, pero hasta el año 2014 no aparecerán en el diccionario de la RAE, tal y como comenté en el artículo «La importancia de escribir correctamente, incluso en redes sociales».

Por supuesto Twitter, como nombre propio de la empresa y marca, no sufre alteraciones y se mantiene intacto (las formas Tuiter y similares son y serán incorrectas).

#RAEconsultas La RAE recomienda usar en español las formas adaptadas «(re)tuit», «(re)tuitear» y «tuitero». — RAE (@RAEinforma) July 1, 2013

Recomendación de la RAE.

Desde que conozco esta directriz, la utilizo al escribir y la recomiendo en todos los cursos de Twitter que imparto.

Fuentes: Fundéu BBVA (WhatsApp) y Fundé BBVA (Twitter).