WhatsApp: cómo activar los mensajes temporales que se autodestruyen

¿Es posible en WhatsApp enviar mensajes temporales que se borren automáticamente tras unos días y se autodestruyen? Sí, la moda de los contenidos efímeros ya está en los mensajes de WhatsApp y es muy fácil de usar.

¿Cómo activar los mensajes temporales de WhatsApp que se autodestruyen?

Los mensajes temporales de WhatsApp ya están disponibles para todos, si bien hasta hace no mucho tiempo, esta característica estaba limitada a un grupo reducido de usuarios, como muchas de las características de WhatsApp en su versión beta y, de hecho, la funcionalidad no es exactamente igual, al menos de momento, a cómo se planteaba inicialmente. La idea, sin embargo, es sencilla: poder enviar mensajes de WhatsApp que, pasado un tiempo, desaparezcan automáticamente.

Con una cantidad creciente exponencialmente (al menos, en mi caso) de mensajes recibidos por WhatsApp en los últimos meses, el espacio de almacenamiento dedicado a WhatsApp ha crecido mucho y, quizá, los mensajes temporales podrían ser una opción para no tener que hacer un purgado de contenido de los chats o grupos de WhatsApp.

Digo que podrían ser una opción ya que se realizaría una eliminación automática, pasado cierto tiempo, pero en mi caso personal no me convence demasiado. Prefiero ser yo el que elija cuándo eliminar y qué eliminar; no obstante, para chats de grupos de WhatsApp que crecen indefinidamente, puede ser interesante (sobre todo ahora que incluso se pueden silenciar para siempre y no solo de año en año).

Si en tu caso no te importa no conservar todo “para siempre”, los mensajes temporales de WhatsApp pueden ser una solución interesante aunque, eso sí, no te protegen totalmente de que alguien conserve el texto o mensaje enviado, ya que no se puede evitar que hagan una captura de pantalla o similares.

¿Cómo funcionan los mensajes temporales de WhatsApp?

Esta característica nueva de WhatsApp, ya presente en otras plataformas, no tiene complicación: la filosofía es poder enviar un mensaje que desaparecerá de manera automática tras 7 días (por el momento es un período fijo), sin dejar ni rastro en la conversación (a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, cuando eliminamos un mensaje enviado y lo hacemos “para todos”, cuando queda un “Este mensaje fue eliminado”.

La opción de los mensajes temporales de WhatsApp que se autodestruyen está desactivada por defecto, si bien puede ser activada en cualquier conversación nueva o que ya tengas abierta, incluyendo, por supuesto, los grupos de WhatsApp si eres administrador del mismo.

¿Cómo activar los mensajes temporales de WhatsApp en Android, iOS (iPhone), KaiOS y WhatsApp web y escritorio?

(Si no te aparecen estas opciones, asegúrate de que tienes la última versión de WhatsApp para iPhone o para Android, actualizándolo en la App Store o Google Play.

Para activar los mensajes temporales de WhatsApp, en general, solo hay que abrir el chat en el que los quieras aplicar y pulsar en el nombre de la persona o en el grupo de WhatsApp.

Si usas los mensajes temporales con una cuenta incluida en una lista de difusión, activando la opción de que se borren pasados 7 días, tras este período desaparecerán también del chat.

Si estás pensando que una semana es mucho, o poco tiempo, por el momento no se puede hacer nada; es lo que permite ahora mismo WhatsApp, si bien casi seguro que en el futuro permiten cambiar este plazo.

Si al entrar en una conversación observas que la opción de mensajes temporales de WhatsApp está ya activa (tiene un icono de un temporizados), es que la otra persona (o administrador de un grupo) la ha activado. Eso sí, la autodestrucción de los mensajes solo se realiza a partir de que se activa la característica, quedando todos los demás mensajes del chat sin cambios.

Cómo activar o desactivar los mensajes temporales en Android

Cómo activar o desactivar los mensajes temporales en iPhone

Cómo activar o desactivar los mensajes temporales en KaiOS

Cómo activar o desactivar los mensajes temporales en Web y Escritorio

¿Cómo desactivar los mensajes temporales de WhatsApp?

El proceso es muy similar al descrito, pero a la inversa: hay que acceder al chat individual o de grupo en cuestión y marcar que la opción de mensajes temporales de WhatsApp estén desactivados.

¿Qué ocurre con los contenidos multimedia recibidos al activar los mensajes temporales de WhatsApp?

Todos los mensajes recibidos, vídeos, audios, etc. se borran siempre que los mensajes temporales estén activados pero si está configurado el terminal (WhatsApp: Las 50 mejores opciones y trucos que quizá no conoces) para que las imágenes y vídeos se guarden en la galería del smartphone, ahí quedarán y no se guardarán.

Otras consideraciones sobre los mensajes temporales de WhatsApp:

Como indica en la FAQ de WhatsApp sobre mensajes temporales, hay que tener en cuenta ciertos aspectos:

Si otro usuario no abre la aplicación de WhatsApp durante el período de siete días, el mensaje desaparecerá como debe ocurrir. Sin embargo, es posible que sí se siga mostrando en la vista previa del mensaje en las notificaciones hasta que se abra WhatsApp.

durante el período de siete días, el mensaje desaparecerá como debe ocurrir. Sin embargo, es posible que en las notificaciones hasta que se abra WhatsApp. Cuando se responde a un mensaje de WhatsApp y se cita el inicial, si éste es un mensaje temporal, es posible que el texto citado siga apareciendo en el chat 7 días más tarde.

7 días más tarde. Si se reenvía un mensaje temporal a un chat con los mensajes temporales desactivados, el mensaje no desaparecerá de ese chat, lógicamente .

. Si un usuario crea una copia de seguridad antes de que desaparezca un mensaje, este se incluirá en la copia de seguridad. Los mensajes temporales se eliminarán cuando un usuario haga la restauración desde una copia de seguridad.

Esta opción, no demasiado configurable, de los mensajes temporales que se autodestruyen en WhatsApp puede ayudar a tener los chats un poco más vacíos pero, como comentaba al principio, prefiero ser yo el que realice esa limpieza periódicamente. Veo muy pocos escenarios posibles (por ejemplo, para grupos muy puntuales que sé que dentro de un mes no necesitaré volver a consultar), pero está bien que en WhatsApp innoven, siempre que no acaben creando una app muy pesada, ya que, recordemos, su sentido es enviar y recibir mensajes, sean temporales o no.