Estafa por WhatstApp de 33/1.848 €: “mandala o flor de la abundancia”. Soluciones

| Por

¿Tienes un whatsApp en el que te prometen 1.848 euros a cambio de solo 33 euros si invitas a dos contactos a hacer lo mismo. Es un sistema solidario llamado “Mandala de la abundancia o flor de la abundancia”? Es una estafa piramidal y es mejor que no lo hagas.

¿Quieres saber en que consiste esta estafa llamada «mandala de la abundancia» o «flor de la abundancia» y qué soluciones hay si has caído en ella?

Estafa por WhatstApp de 33 €/1.848 €

Está circulando mucho estos mensajes últimamente e incluso el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) “Atentos al supuesto sistema solidario que pide 33 euros a través de WhatsApp” y la Guardia Civil han emitido una alerta de alta importancia sobre esta estafa ya que se está viralizando mucho.

Si recibes un mensaje de #WhatsApp con un enlace a un vídeo en el que a través de un sistema solidario te dicen que si entregas 33€ e invitas a 2 personas recibirás 1.848€ #NoPiques ni reenvíes el mensaje a tus contactos. Es #Hoax viral➕👇@osiseguridadhttps://t.co/s5ZzBk4yFU pic.twitter.com/HE1vQxF5KN — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 25 de octubre de 2019

¿En qué consiste la estafa de los 1.848 euros por WhatsApp también denominada “Mandala de la abundancia” o “Flor de la abundancia”?

Antes de nada, aclarar que es algo que no es para nada nuevo. Ya en el año 2015 aparecieron iniciativas similares como el “Telar de la abundancia” y otros parecidos que funcionaban de la misma manera, pero parece que en los últimos tiempos se han vuelto más populares.

El mensaje que ahora está circulando como mensaje por WhatsApp y proviene de fuentes de confianza (familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc.) que inocentemente lo reenvían tras hacerlo (o no). La cuestión es que aparentemente se trata de un negocio redondo y bien explicado, pero es un timo y no se debe caer en la trampa.

En el mensaje de WhatsApp aparee un enlace en el que animan al destinatario a lo que parece un negocio muy lucrativo mediante un intercambio de dinero colectivo a cambio de que la persona haga un depósito de 33 euros e invite a dos personas a hacer lo mismo, garantizando que en ocho días obtendrán 1.848 euros.

Este es el vídeo de la estafa por WhatsApp del «mandala de la abundancia» (gracias a Marcos por el contenido).

Como comentaba, en el mensaje denominado “Mandala de la abundancia” o “Flor de la abundancia” hay un enlace a una página web en la que explican mediante un vídeo que no es una estafa ni un timo piramidal, sino que es una manera de obtener beneficios para todos. Realmente lo es, pero sí que es un sistema piramidal.

La estafa de los 1.848 euros paso a paso

En primer lugar, hay que hacer un pago de 33 euros mediante transferencia bancaria, PayPal y Bizum a una cierta persona e invitar a dos amigos a hacer lo mismo en el plazo de dos días. Aseguran que en cuatro días se recupera el dinero “regalado”.

en el plazo de dos días. Aseguran que en cuatro días se recupera el dinero “regalado”. Tras ocho días, y según el método que detallan, el sistema promete que la persona recibirá 1.848 €.

Este timo es, lo mires como lo mires, una estafa piramidal, ya que solo se puede mantener si se incorporan más y más personas al sistema (aunque las personas sí es posible que reciban dinero de otros), y si no lo hacen, los nuevos integrantes de la pirámide solo perderán su dinero a manos de otros por mucho que envíen más y más mensajes a sus contactos.

¿Cómo funciona este esquema Ponzi o estafa piramidal?

La estructura piramidal se refleja en forma de un tablero que tiene forma de flor y con capas como una cebolla, y dispone de cuatro niveles, de tal manera que cuantos más jugadores se unan, más cerca se estará de ser el primero que haya reenviado el mensaje y forme parte del grupo. El primer nivel del mandala es el fuego y para poder entrar, es necesario pagar 33 euros en la cuenta de uno de los jugadores.

El siguiente nivel es el aire, y para alcanzarlo se supone que ya se dispone de cuatro personas que han depositado ese saldo inicial y deben atraer a otros participantes y así sucesivamente.

El tercer nivel es tierra, en el que dos personas están a punto de logar el punto más alto de todos, que es el nivel agua en el que supuestamente se reciben las «donaciones» de todos los que están debajo.

Cuando la persona «gana» llegando al nivel más alto, se divide en dos y las dos personas del nivel tierra pasan al agua en dos círculos diferentes.

De esta manera en este esquema piramidal, siempre que entren nuevas personas, el sistema se mantiene. En teoría sí que es posible recibir dinero de otros “incautos”, pero también es muy probable que nadie se quiera unir y con eso hayamos perdido los 33 euros aportados.

Es extremadamente difícil llegar a conseguir todos los contactos (56) que se apunten para lograr los ansiados 1.848 euros.

Es muy importante ser crítico con lo que se reciba por WhatsApp, correo electrónico, redes sociales, etc. y ante la menor duda buscar en Internet el texto del mensaje para ver si es real o no. En mi caso, hasta ahora y en 10 años que llevo usando WhatsApp siempre han sido timos o hoaxes (los que prometían donar dinero a una buena causa a cambio de visitar un vídeo, los que dicen que hay que reenviar un mensaje a XX contactos para que no cierren WhatsApp o sea de pago y un larguísimo etcétera.

Solución a la estafa de los 33 euros o 1.848 euros o el “mandala de la abundancia”

La solución a esta estafa, si lo has recibido, es simplemente no reenviárselo a nadie e incluso avisar al remitente de lo que realmente está enviando para que no lo mande más e incluso que avise a otros destinatarios a los que se lo haya reenviado.

Si lo has recibido y has realizado el pago, es muy posible que hayas sido víctima de los estafadores, y lo recomendable es que guardes todos los mensajes y posibles pruebas y lo denuncies a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Si el pago lo has hecho por PayPay o Bizum, estos enlaces quizá puedan ayudarte:

Recomendaciones para no ser víctima de esta estafa de los 1.848 € o “Mandala de la abundancia” o “Flor de la abundancia”.

Conviene siempre dudar de la veracidad de los mensajes recibidos a través de medios electrónicos (Twitter, Facebook, Instagram, WhatsAp, correo electrónico, etc) ya que las “fake news” o noticias falsas y estafas de muy diversos tipos como esas cartas en las que prometen grandes fortunas a cambio de un pequeño pago, como puede ser en este caso, son más frecuentes de lo que parece.

Es posible que dado el importe del pago realizado (33 euros que, aunque es elevado no supone una fortuna) muchas personas no lo denuncien a las autoridades o incluso en muchos casos este tipo de ciberestafas por vergüenza no se comunican a nadie, para beneficio de los estafadores.

La mejor recomendación es siempre cuestionar la veracidad del mensaje y buscar en Internet el mensaje exacto, ya que si no es un bulo (también llamado hoaxes) o un timo, como en este caso, para saber si es o no algo en lo que confiar, independientemente de que nos lo envíe un buen amigo, familiares cercanos o compañeros de trabajo que supuestamente “controlan mucho de tecnología”. Es técnicamente posible, como comentaba en recomendaciones para blindar tu cuenta de WhatsApp de espías, suplantar la identidad y remitente de un mensaje de WhatsApp, por lo que cuanto más lo tengamos presente, menos posibilidades tendremos de ser víctimas de esta estafa de los 1.848 € o de otras.