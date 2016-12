Pokémon GO: cuenta baneada/suspendida. Soluciones, normas y cómo denunciar una cuenta

Pokémon GO tiene normas y una serie de reglas. Si no se cumplen, puede ser que la cuenta de Pokémon GO sea baneada (banned o soft banned) o supendida de forma provisional o permanente. Me constan varios casos reales. ¿Por qué banean una cuenta de Pokémon GO? ¿Qué solución que funcione hay?

¿Te imaginas intentar entrar en tu cuenta, después de haber recorrido tantos kilómetros cazando Pokémones y que no puedas entrar nunca más o esté suspendida? Una catástrofe…

Por tanto, es importante conocer lo que está permitido y no se puede hacer. Si alguien no lo cumple, se puede denunciar su cuenta de Pokémon GO.

Explico también las normas oficiales de Pokémon GO, lo que está prohibido y varias soluciones a la cuenta suspendida o baneada (banned) que aparentemente funcionan.

¿Cómo saber si la cuenta de Pokémon GO está baneada (banned) o suspendida?

Al parecer, si se incumple alguna de las reglas de Pokémon GO, la cuenta queda temporalmente suspendida. El plazo temporal es de entre unas horas hasta 12 (por lo general, unas 6 horas).

Salvo las cuentas suspendidas de forma permanente, que ya no pueden usar el juego de Pokémon GO (aunque en muchos casos no se puede entrar en el juego porque los servidores están saturados, que ese es otro problema).

Los síntomas de las cuentas baneadas temporalmente de Pokémon GO son:

Se puede iniciar sesión normalmente en el juego, pero:

Si vas a una Poképarada o Pokéstop, por mucho que hagas girar la foto, no da ningún objeto como Pokébolas (Poké balls), pociones, superpociones, hiperpociones, revivir, baya frambu, etc.

como Pokébolas (Poké balls), pociones, superpociones, hiperpociones, revivir, baya frambu, etc. Si encuentras un Pokémon, no lo puedes atrapar : siempre se escapa y termina huyendo con la característica nube de polvo que queda atrás

: siempre se escapa y termina huyendo con la característica nube de polvo que queda atrás No se puede entrar en los gimnasios y desafiar a los que están ahí

Al final del artículo comento posibles soluciones a la cuenta suspendida o baneada de Pokémon GO que funcionan.

¿Cómo denunciar una cuenta de Pokémon GO?

En caso de que algún otro entrenador (jugador) de Pokémon GO no se comporte conforme a las reglas o buenas costumbres (sobre todo en los gimnasios) se puede denunciar su cuenta de Pokémon GO para que la suspendan o baneen.

Para denunciar una cuenta de Pokémon GO, hay que ir a esta página de Pokémon GO y en el botón de “Enviar solicitud” elegir la opción “Informar del comportamiento inapropiado del entrenador”:

Los datos que piden son:

Correo electrónico de contacto

de contacto Información /razón para tu solicitud (es decir, qué es lo que te ha hecho el otro entrenador para que lo denuncies)

/razón para tu solicitud (es decir, qué es lo que te ha hecho el otro entrenador para que lo denuncies) Tu mote (el Nick de tu cuenta)

(el Nick de tu cuenta) Mote del Entrenador sospechoso (un mote por informe) -es imprescindible tener este dato, por cuestiones obvias- (en los gimnasios, está en la esquina superior derecha)

(un mote por informe) -es imprescindible tener este dato, por cuestiones obvias- (en los gimnasios, está en la esquina superior derecha) Adjuntos (en caso de que puedas añadir algún fichero como una captura de pantalla o similar donde aparezca información relevante

Tras rellenar el formulario, solo hay que darle a enviar, y confirma en la parte superior:

Su solicitud se envió correctamente.

Normas de la comunidad de Entrenador de Pokémon GO

Hay que ser respetuoso al jugar a Pokémon GO

Por la propia concepción del juego Pokémon GO, que anima a salir a la calle e ir a ciertos sitios concretos (Poképaradas, Gimnasios, etc.) a diferencia de otros juegos electrónicos, puede ser que conozcas a personas reales contra las que compites (y seguro que personalmente creo que en el futuro añadirán la opción de interactuar más e incluso intercambiar Pokémones u objetos).

Es imprescindible respetar al resto de entrenadores. No se permite (extendiendo las normas de cualquier comunidad o sociedad), difamar, abusar, hostigar, hacer daño, acusar, amenazar o violar de cualquier manera los derechos legales (incluidos los derechos de privacidad y publicidad) de los demás.

Infringir estar normas, puede dar como resultado perder tu cuenta de Pokémon GO

Si otros jugadores se ponen agresivos, ofenden o defienden de forma excesivamente protectora un Pokéstop (Poképarada) o un gimnasio, o presentan una actitud agresiva o provocadora, no conviene enfrentarse a ellos sino denunciar su cuenta de Pokémon GO como explico en el punto anterior.

Respetar la privacidad de los jugadores de Pokémon GO

Los jugadores de Pokémon GO tienen un cierto mote, nick o apodo.

Si no quieres revelar tu identidad y preservar tu privacidad, no crees una cuenta con tu nombre real. No se debe divulgar, publicar o revelar otra información sobre la identidad de otro usuario, su nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección física, incluso si un jugador desvela esta información primero.

No se puede publicar información sobre espectadores u otras personas.

Tampoco se deben hacer fotos o vídeos de otros jugadores sin permiso, ya que se deben respetar las leyes y normas de privacidad.

Incumplir alguna de estas normas, además de poder acarrear problemas legales, sanciones y multas según la legalidad vigente en cada país, pueden tener como resultado que pierdas tu cuenta.

Adhiérete a las normas del mundo humano

Hay que respetar las normas y leyes del “mundo real”.

Se debe estar siempre atento a lo que pueda pasar en tu entorno, atención a las calles, pasos de cebra, no usar Pokémon GO mientras conduces, ni entres en propiedades privadas o arriesgues tu vida por intentar cazar un Pokémon por raro que sea.

Evita el contenido inapropiado

Niantic Inc. puede revisar el contenido que crees con Pokémon GO, sobre todo si otro usuario lo ha marcado como ofensivo, y pueden eliminarlo si la empresa autora de Pokémon GO cree es inapropiado para el juego. Esto puede incluir contenido sexual o pornográfico, obscenidades y expresiones groseras.

No hagas trampas

Hay que jugar limpio.

Pokémon GO se ha diseñado para jugar en un dispositivo móvil (iPhone y Android) y el objetivo es que salgas (con cuidado) a explorar el mundo.

Desgraciadamente, siempre hay y habrá tramposos. Está prohibido:

Usar software modificado o no oficial (en el caso de Android, usar solo los APK oficiales de Google Play). En iPhone, evitar versiones modificadas si tienes Jailbreak

(en el caso de Android, usar solo los APK oficiales de Google Play). En iPhone, evitar versiones modificadas si tienes Jailbreak Jugar con múltiples cuentas (una cuenta por jugador)

(una cuenta por jugador) No está permitido compartir cuentas (pasársela a un amigo que vive en otro lugar)

(pasársela a un amigo que vive en otro lugar) Utilizar herramientas, apps o técnicas para modificar, trampear o falsificar tu ubicación

Vender y comerciar con las cuentas de Pokémon GO

Tanto los Términos de uso como la normativa son de obligado cumplimiento y hay que conocerlos, ya que luego llegan los lamentos.



Niantic Inc. revisará las cuentas de los jugadores denunciados o sobre los que se haya informado para ver si existe o no una violación de los términos de uso y/o la normativa de entrenador de Pokémon GO.

Si se verifica que violan los términos de uso y/o la normativa de los Entrenadores, las consecuencias pueden ser:

Recibir una advertencia

una advertencia Suspender la cuenta del juego

la cuenta del juego En el caso de saltarte las normas graves o repetidamente, eliminar de manera definitiva tu cuenta

Normas de entrenador de Pokémon GO

¿Cuáles son las causas por las que se puede suspender o banear una cuenta de Pokémon GO? ¿Por qué se puede banear o suspender una cuenta de Pokémon GO?

Según las normas expuestas en el punto anterior, estas son (de manera oficial):

Utilizar software modificado o no oficial para conectarse a Pokémon GO

Tener múltiples cuentas (solo se puede tener una cuenta por jugador)

(solo se puede tener una cuenta por jugador) No se permite compartir cuentas (pasársela a un amigo que vive en otro lugar para así lograr cazar Pokémones diferentes)

(pasársela a un amigo que vive en otro lugar para así lograr cazar Pokémones diferentes) Utilizar herramientas para hacer GPS Spoofing, apps (como GPS Location Spoofer y Lucky Patcher para Android) o técnicas para modificar, trampear o falsificar tu ubicación: el teletransporte o aparecer en ubicaciones remotas en muy poco tiempo (inferior al tiempo normal de viaje) se considera sospechoso y puede provocar una suspensión (banned o soft banned) de la cuenta de Pokémon GO

(como GPS Location Spoofer y Lucky Patcher para Android) el teletransporte o (inferior al tiempo normal de viaje) se considera sospechoso y puede provocar una suspensión (banned o soft banned) de la cuenta de Pokémon GO Vender y comerciar con las cuentas de Pokémon GO

y con las cuentas de Pokémon GO En algunos foros se afirma que por usar Pokémon GO en un coche a mucha velocidad, pueden banear la cuenta unas horas, pero no he conseguido reproducirlo

Soluciones a la cuenta suspendida o baneada de Pokémon GO

A día de hoy no existe una solución 100 % efectiva ni oficial para solucionar la cuenta suspendida o baneada de Pokémon GO, pero sí algunas soluciones que parece que funcionan:

Según la experiencia de algunas personas que han contactado conmigo y con investigaciones que hacen ciertas comunidades en Reddit, las soluciones a la cuenta suspendida de Pokémon GO son:

Lo principal es revisar las normas ya descritas y ver si se ha violado alguna. Si así es, corregirlo: por ejemplo, si usas apps no oficiales o modificadas, bórralas, si usas aplicaciones para engañar al GPS, desinstálalas, etc.

y ver si se ha violado alguna. Si así es, corregirlo: por ejemplo, si usas apps no oficiales o modificadas, bórralas, si usas aplicaciones para engañar al GPS, desinstálalas, etc. El primer recurso es por supuesto esperar unas horas e intentarlo pasado ese tiempo . Lo más habitual es que un baneo dure como mucho 12 horas si es temporal. Por lo general, en unas horas, se puede volver a usar normalmente Pokémon GO

. Lo más habitual es que un baneo dure como mucho 12 horas si es temporal. Por lo general, en unas horas, se puede volver a usar normalmente Pokémon GO Hay casos en los que tras comprar algo en la tienda de Pokémon GO (gastando algo de dinero) se levantan las suspensiones

(gastando algo de dinero) se levantan las suspensiones Otro recurso efectivo en algunos casos es entrar con otra cuenta, capturar normalmente algún Pokémon e iniciar de nuevo sesión con la antigua , aunque ojo, que eso puede contravenir las normas de Pokémon GO ya que solo se puede tener una cuenta por jugador

, aunque ojo, que eso puede contravenir las normas de Pokémon GO ya que solo se puede tener una cuenta por jugador En algunos círculos confirman que existe un truco para hacer que la cuenta de Pokémon GO deje estar suspendida y consiste en ir a una Poképarada y hacer girarla 40 veces (ni más ni menos) como se puede ver en el siguiente vídeo

y consiste en ir a una Poképarada y hacer girarla 40 veces (ni más ni menos) como se puede ver en el siguiente vídeo Si todo esto falla, puedes intentar ponerte en contacto con el soporte de Pokémon GO.

En este vídeo se puede ver cómo aparentemente funciona. Una persona que conozco (y que hacía trampa falseando la posición de su móvil con GPS para jugar a Pokémon GO me ha confirmado que le ha funcionado haciéndolo así):

¿Te han suspendido la cuenta de Pokémon GO? ¿Cómo lo has solucionado?

Soporte de Pokémon GO en español

