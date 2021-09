Pinterest: cuenta suspendida. Causas, solución y cómo evitarlo

| Por

Pinterest suspende cuentas como los demás medios sociales. En muchas ocasiones, por lo que he podido comprobar no dicen la causa exacta, pero sí que hay soluciones y, si no te ha pasado, es muy recomendable saber cómo hacer para evitar que te suspendan la cuenta de Pinterest (o reactivarla y dejarlo resuelto).

¿Por qué suspenden una cuenta de Pinterest? ¿Qué soluciones hay para resolver el problema que funcionen?

Es muy importante antes de nada conocer las reglas de Pinterest y saber qué está prohibido hacer (y qué no).

Según las reglas y política aceptable de Pinterest no está permitido (incluso contenidos de estos tipos podrían ser eliminados u ocultarse de las búsquedas y de los feeds de categorías):

Publicar contenidos de desnudos que sean sea sexualmente explícitos o pornográficos , en los que se vea abuso a menores, los muestre en actitud sexual, o bien ofrezca servicios sexuales para adultos. Los contenidos de desnudos artísticos (como estatuas, etc.), educativos, etc. sí se pueden poner.

, en los que se vea abuso a menores, los muestre en actitud sexual, o bien ofrezca servicios sexuales para adultos. Las publicaciones que creen un riesgo real de lesiones físicas o daños a la propiedad, supongan una amenaza real a personas o para la seguridad pública o fomenten actividades dañinas. No se permite que nadie lance amenazas creíbles, organice actividades violentas o anime a otros a actuar de forma violenta. Sí se permiten contenidos por ejemplo de entretenimiento, ficción, etc. que parezcan violentos pero que en realidad no lo sean como estos:

Todas aquellas publicaciones que inciten a realizarse autolesiones, trastornos alimenticios o abusar de las drogas. Sí se permiten por ejemplo chistes o consejos de personas que comparten sus experiencias con estos temas. La idea principal es que nadie fomente el comportamiento dañino.

autolesiones, trastornos alimenticios o abusar de las drogas. Sí se permiten por ejemplo chistes o consejos de personas que comparten sus experiencias con estos temas. La idea principal es que nadie fomente el comportamiento dañino. Las publicaciones que ataquen, intimiden o acosen a personas que no sean públicas. Para permitir la conversación, Pinterest no eliminará necesariamente contenidos de este tipo que hagan referencia a personalidades públicas.

ataquen, intimiden o acosen a personas que no sean públicas. Para permitir la conversación, Pinterest no eliminará necesariamente contenidos de este tipo que hagan referencia a personalidades públicas. Todos aquellos Pines o comentarios que hagan una incitación al odio. Pinterest eliminará todo contenido que ataque a las personas basándose en su raza, etnia, nacionalidad, religión, sexo, género, orientación sexual, edad, discapacidad o estado de salud. Por ejemplo, se podría aceptar una crítica a un país, pero no a las personas que forman parte de él por el hecho de ser de esa nacionalidad. Pinterest considera que no todo lo que sea cruel o insultante se considera como mensaje que incita al odio. Hay múltiples maneras. Por ejemplo están permitidos:

Aquellos contenidos que muestren violencia gratuita o gore no están permitidos siempre y cuando resulten desagradables y puedan incomodar a los usuarios.

no están permitidos siempre y cuando resulten desagradables y puedan incomodar a los usuarios. Los contenidos que no respeten la propiedad intelectual, derechos de autor, privacidad u otros derechos de las personas . Cada contenido publicado en Pinterest debe respetar estos principios y la persona que los sube debe poder subirlos.

. Cada contenido publicado en Pinterest debe respetar estos principios y la persona que los sube debe poder subirlos. Las publicaciones fraudulentas, engañosas, etc . Ya sean “timos” de temas financieros, personales, etc. están prohibidos para que nadie salga perjudicado.

. Ya sean “timos” de temas financieros, personales, etc. están prohibidos para que nadie salga perjudicado. Los Pines que contengan i nformación personal de otra persona o solicite datos personales de un menor .

i . Poner en Pines contenidos o informaciones ilegales (por ejemplo vender productos farmacéuticos que necesitan receta, cómo fabricar una bomba, etc. Pinterest no eliminará aquellos temas en los que se hable de actividades ilegales desde un punto de vista teórico, político o personal. Por ejemplo, se permiten los Pines que enlazan a un artículo sobre la caza furtiva o un blog sobre la lucha de alguien contra las drogas.

(por ejemplo vender productos farmacéuticos que necesitan receta, cómo fabricar una bomba, etc. Pinterest no eliminará aquellos temas en los que se hable de actividades ilegales desde un punto de vista teórico, político o personal. Por ejemplo, se permiten los Pines que enlazan a un artículo sobre la caza furtiva o un blog sobre la lucha de alguien contra las drogas. Los contenidos que representen a una persona privada que se ofrezca a comerciar con drogas, alcohol, tabaco, armas de fuego u otro material peligroso.

En Pinterest tampoco está permitido:

Utilizar el nombre, logotipo, marca comercial o marca de Pinterest de forma que confunda a los usuarios sobre la relación de la persona con Pinterest. Es fundamental respetar las directrices de la marca.

sobre la relación de la persona con Pinterest. Es fundamental respetar las directrices de la marca. Acceder, interferir o utilizar las zonas vetadas al público general de Pinterest , sus sistemas o los sistemas de sus proveedores técnicos;

, sus sistemas o los sistemas de sus proveedores técnicos; Romper o burlar las medidas de seguridad de Pinterest , o bien poner en prueba la vulnerabilidad de sus sistemas o redes.

, o bien poner en prueba la vulnerabilidad de sus sistemas o redes. Emplear cualquier método no registrado o no admitido para acceder, buscar, extraer información , descargar o modificar Pinterest o su contenido;

, descargar o modificar Pinterest o su contenido; Añadir Pines de muchos temas no permitidos o repetitivos, publicar mensajes comerciales no solicitados (spam) en comentarios , descripciones, etc., o intentar fomentar de forma artificial las vistas, Pines, comentarios u otras métricas;

, descripciones, etc., o intentar fomentar de forma artificial las vistas, Pines, comentarios u otras métricas; Utilizar metatags, texto oculto o metadatos con la marca Pinterest, logotipo, URL o nombre de producto sin el consentimiento por escrito de Pinterest.

por escrito de Pinterest. Usar la información de usuarios de Pinterest para falsear el encabezado en los paquetes de TCP/IP o cualquier segmento de la información del encabezado en cualquier email o publicación en un grupo de noticias , o bien usar Pinterest de cualquier forma para enviar información de identificación de una fuente alterada.

, o bien usar Pinterest de cualquier forma para enviar información de identificación de una fuente alterada. Intentar hacer ingeniería inversa a cualquier software de Pinterest.

ingeniería a cualquier software de Pinterest. Intentar interferir con cualquier usuario, host o red de Pinterest , por ejemplo, enviando un virus, saturando un buzón, mandando spam o un número elevado de mensajes.

, por ejemplo, enviando un virus, saturando un buzón, mandando spam o un número elevado de mensajes. Recopilar o almacenar información que identifique al personal de Pinterest o a sus usuarios sin su autorización.

sin su autorización. Apropiarse o suplantar la cuenta de cualquier persona u organización , incluido Pinterest.

, incluido Pinterest. Cometer algún acto que viole la legislación vigente o las normas .

. Compartir tu contraseña, permitir a alguien entrar en tu cuenta o realizar, en definitiva, cualquier acción que pueda poner en peligro tu cuenta .

. Vender tu cuenta de Pinterest (o tu nombre de usuario) o transferirlo a cambio de algún tipo de compensación .

. Crear o mostrar anuncios que puedan parecer que puedan parecerse o confundirse con contenido de Pinterest (por ejemplo, incrustar acciones en Pinterest como Pines, seguimientos o anulación de seguimientos en tus anuncios).

(por ejemplo, incrustar acciones en Pinterest como Pines, seguimientos o anulación de seguimientos en tus anuncios). Compensar o incentivar a los usuarios de Pinterest para que pineen o sigan a determinadas cuentas. No está permitido motivar o compensar a usuarios de la plataforma para que: Saturen Pinterest con Pines específicos que sean enviados para compartir en masa en paneles o grupos de estos usuarios. Saturen Pinterest con cierto contenido con el propósito de dirigir a los usuarios a páginas de concretas que resulten de interés para ti .

No está permitido motivar o compensar a usuarios de la plataforma para que:

Por ejemplo: una empresa puede pagar a alguien para que le ayude a crear un panel para una cierta marca, pero ésta no puede pagar a usuarios de Pinterest para que éstos compartan ciertas imágenes para aumentar la popularidad del contenido del panel.

Animar o ayudar a alguien a materializar alguno o varios puntos de este listado.

Reglas sobre los concursos en Pinterest

Cualquier concurso o promoción en Pinterest debe cumplir:

Fomentar el comportamiento auténtico de los usuarios .

. Mantener Pinterest libre de spam .

. Cumplir la legislación o la normativa aplicable.

o la normativa aplicable. No pedir a los usuarios que añadan Pines de una imagen concreta (se les debe dar la opción de que la creen ellos o bien que elijan de entre varias).

(se les debe dar la opción de que la creen ellos o bien que elijan de entre varias). No permitir más de una propuesta por participante para no afectar a otros usuarios y saturar la plataforma.

para no afectar a otros usuarios y saturar la plataforma. No indicar ni sugerir que esta promoción o concurso está patrocinada o apoyada por Pinterest.

¿Cómo denunciar un contenido a Pinterest?

Si encuentras algún contenido en Pinterest que creas que infringe las normas de Pinterest, puedes denunciarlo como puedes ver en Informa de algo a Pinterest.

Cómo denunciar un comentario en Pinterest

Para denunciar un comentario:

Haz clic en el Pin. Colócate sobre la bandera en la zona derecha del comentario. Haz clic en Denunciar comentario. Escoge la razón y haz clic en Denunciar comentario.

Cómo denunciar un Pin en Pinterest

Para denunciar un Pin:

Haz clic en el Pin. Haz clic en los tres puntos en la parte superior del Pin. Haz clic en Denunciar un Pin. Selecciona el tipo adecuado de denuncia y, luego, haz clic en Siguiente. Escoge la razón y haz clic en Denunciar Pin. Haz clic en Listo.

También puedes dejar de seguir ese tablero de Pinterest, a la persona e incluso bloquearlo.

¿Qué solución hay a una cuenta suspendida de Pinterest?

Si te suspenden la cuenta de Pinterest puede ser debido a que has incumplido alguna de las reglas anteriores.

Lo mejor es leer todas y cada una de las reglas de Pinterest, pensar qué puedes haber hecho mal y eliminar la potencial fuente de problemas tan pronto como puedas (o, intentarlo, ya que no podrás entrar en tu cuenta). Sobre todo el spam. Si vas a poner contenidos comerciales, plantéate pasarte a una cuenta Business (que es gratis también). Una vez hecho esto, visita el apartado de “Problemas para iniciar sesión del centro de asistencia de Pinterest”. Selecciona la opción “Hemos suspendido tu cuenta”. Sigue el enlace que aparece ahí o mejor este de contacto de Pinterest (está en español y lo describo también, pero es mejor hacerlo en inglés):

Elige en el desplegable lo que aparece en la imagen:

Getting into my account (tengo problemas para accede a mi cuenta).

Appeal account suspension (apelar la suspensión de la cuenta).

Deslízate a la parte inferior de la página. Ahí te indica que debes estar seguro de que respetas las normas de Pinterest (explicadas en este artículo). Haz clic en “I still need help” (todavía necesito ayuda).

Si lo haces a través de la versión en español del contacto de Pinterest, elige de los desplegables “Acceder a mi cuenta” y “Petición de suspensión de cuenta” (que creo que es una mala traducción de apelación de suspensión de cuenta). De ahí que ante la duda, mejor enviarlo en inglés, además siempre contestan antes si el texto está en inglés.

Rellena el formulario que aparece con

Título del mensaje (por ejemplo cuenta suspendida o “Suspended account”).

del mensaje (por ejemplo cuenta suspendida o “Suspended account”). Descripción : lo que ha ocurrido. Explica, si te ha llegado un correo de Pinterest con información sobre tu suspensión lo que sabes o lo que crees que ha pasado. Si lo haces en inglés, puedes usar el traductor de Google. Aclara que quieres que te devuelvan tu cuenta y que te gustaría tener más detalles de por qué la han suspendido.

: lo que ha ocurrido. Explica, si te ha llegado un correo de Pinterest con información sobre tu suspensión lo que sabes o lo que crees que ha pasado. Si lo haces en inglés, puedes usar el traductor de Google. Aclara que quieres que te devuelvan tu cuenta y que te gustaría tener más detalles de por qué la han suspendido. Archivo adjunto (si consideras que puede aportar algo), por ejemplo una captura de pantalla del mensaje de inicio de sesión o error de cuenta suspendida.

(si consideras que puede aportar algo), por ejemplo una captura de pantalla del mensaje de inicio de sesión o error de cuenta suspendida. Elige un dispositivo con el que te conectas (eso es más para cuando se tienen problemas reales de inicio de sesión, no tanto una cuenta suspendida).

(eso es más para cuando se tienen problemas reales de inicio de sesión, no tanto una cuenta suspendida). Elige un navegador (mismo comentario que en el punto anterior; aquí para nuestro caso da un poco lo mismo).

(mismo comentario que en el punto anterior; aquí para nuestro caso da un poco lo mismo). Nombre y apellido.

Correo electrónico asociado a Pinterest.

Nombre de usuario de Pinterest (si no lo conoces, puedes ver cómo averiguarlo Modifica tu perfil), pero es el “Nick”.

(si no lo conoces, puedes ver cómo averiguarlo Modifica tu perfil), pero es el “Nick”. Marca si eres una empresa o no.

Dale al botón de “Enviar”. Aparece un mensaje “Thanks! We’ll be in touch soon” (Gracias, contactaremos pronto).

Ahora solo queda esperar la respuesta, que suele llegar en unos pocos días normalmente, y salvo violaciones graves de las reglas de Pinterest, es siempre positiva.

Conozco un caso por ejemplo de una persona en la que varias personas la habían denunciado y por eso Pinterest le suspendió la cuenta, pero una vez analizaron su caso, vieron que no había razón para ello.

En otra situación, sí que se había hecho spam y en la solicitud de restitución de la cuenta de Pinterest alegó que no sabía esa regla, borró los contenidos no deseados e indicó que no volvería a pasar. Ya tiene cuenta de Pinterest de nuevo, tras la suspensión.

Como ves, Pinterest tiene reglas muy claras y no cumplirlas puede llegar a tener una cuenta suspendida de Pinterest, pero también tiene solución y funciona. Comprobado.