Instagram: Cuenta inhabilitada o suspendida: causas y solución

¿Sabes qué hacer ante una cuenta inhabilitada o suspendida de Instagram? ¿Qué se puede hacer? Como usuarios, a menudo olvidamos que todos los servicios, redes sociales y plataformas tienen unas normas comunitarias y unas condiciones de uso muy concretas (y poco conocidas) que, en caso de no respetarse, conducirán a una cuenta inhabilitada o suspendida (por ejemplo WhatsApp, Twitter, etc.). Instagram, propiedad de Facebook, no es una excepción y tiene unas cuantas que se suelen infringir, así que atención.

Se ha inhabilitado tu cuenta por infringir nuestras condiciones. Obtén información sobre cómo puedes volver a activar tu cuenta.

Durante estos últimos días en Instagram han estado además borrando cuentas falsas, desactivadas o que enviaban spam, lo que ha causado un descenso, más o menos notable, en el número de seguidores y seguidos. Varias personas me han contactado a través del blog pidiendo ayuda sobre este tema, de ahí la razón de este artículo.

¿Cuáles son las razones por las que Instagram suspende cuentas? ¿Qué hacer y qué solución hay?

Se deben, por una parte, respetar las normas de la comunidad y los términos de servicio:

Las Normas comunitarias de Instagram

Atención a alguna, ya que a veces veo que se infringe. Las normas comunitarias de Instagram están disponibles aquí e indican que:

Solo se pueden publicar fotos y vídeos propios . Las personas que suben contenidos a Instagram mantienen sobre ellos sus derechos de autor y no está permitido subir cosas copiadas o recopiladas de Internet. Las cuentas que incluyan este tipo de contenidos pueden inhabilitarse en cualquier momento (así que ojo). Tampoco se pueden publicar contenidos ilegales (de violencia extrema). Denunciar un contenido que infringe derechos de autor.

. Las personas que suben contenidos a Instagram mantienen sobre ellos sus derechos de autor y no está permitido subir cosas copiadas o recopiladas de Internet. Las cuentas que incluyan este tipo de contenidos pueden inhabilitarse en cualquier momento (así que ojo). Tampoco se pueden publicar contenidos ilegales (de violencia extrema). Denunciar un contenido que infringe derechos de autor. Las fotos y vídeos deben ser aptas para todos los públicos : hay que recordar que puede haber usuarios de 13 años, por lo que está prohibido publicar desnudos (aunque sean de niños o bebés Consejos para los padres) o contenidos para adultos de ningún tipo.

: hay que recordar que puede haber usuarios de 13 años, por lo que está prohibido publicar desnudos (aunque sean de niños o bebés Consejos para los padres) o contenidos para adultos de ningún tipo. Hay que ser respetuoso con las ideas y creencias de otras personas en sus interacciones con ellas. No está permitido abusar, atacar, acosar ni suplantar a otras personas, pudiendo llegarse a inhabilitar la cuenta.

en sus interacciones con ellas. No está permitido abusar, atacar, acosar ni suplantar a otras personas, pudiendo llegarse a inhabilitar la cuenta. Mantener interacciones genuinas y significativas : Los usuarios suelen darse cuenta cuando se publica el mismo contenido en otros sitios o se sigue un gran número de cuentas para aumentar los seguidores, por lo que se recomienda ser sincero en los intercambios en Instagram y, por supuesto, no se puede hacer spam.

: Los usuarios suelen darse cuenta cuando se publica el mismo contenido en otros sitios o se sigue un gran número de cuentas para aumentar los seguidores, por lo que se recomienda ser sincero en los intercambios en Instagram y, por supuesto, no se puede hacer spam. No está permitido promocionar ni fomentar las autolesiones: si se detecta que una cuenta anima o incita a otros a adoptar comportamientos de anorexia, bulimia, y otros desordenes alimenticios así como a realizarse coretes o heridas o a comerte suicido, se inhabilitará sin previo aviso.

Mi cuenta en Instagram es esta www.instagram.com/christiandve:

Existe otro punto, recogido por Instagram, que es el de denunciar a una cuenta de una persona condenada por delitos sexuales (que no pueden usar este servicio):

Términos de servicio de Instagram

Se deben respetar:

Se deben tener más de 13 años para poder usar el servicio (aunque en España creo que la edad mínima para usar redes sociales es de 14).

para poder usar el servicio (aunque en España creo que la edad mínima para usar redes sociales es de 14). No se pueden publicar fotos u otro tipo de contenido que muestre imágenes violentas , de desnudos íntegros o parciales, discriminatorias , ilegales , transgresoras , ofensivas , pornográficas o con contenido sexual .

u otro tipo de contenido que muestre imágenes , de íntegros o parciales, , , , , o con . No se puede vender , transferir , autorizar o asignar la cuenta de Instagram a otra persona (salvo en el caso de empresas o con autorización expresan ya que Instagram prohíbe la creación de una cuenta para nadie que no seas tú mismo ).

, , o asignar la cuenta de Instagram a (salvo en el caso de empresas o con autorización expresan ya que ). No se debe solicitar, recopilar o intentar usar las credenciales de otros usuarios de Instagram.

de Instagram. Se tiene la responsabilidad de proteger y conservar los datos de acceso a la cuenta de manera segura.

a la cuenta de manera segura. No se puede difamar , acosar , intimidar , abusar , hostigar , amenazar , intimidar o hacerte pasar por personas o entidades , y tampoco debes publicar información privada o confidencial a través del Servicio, incluida sin limitación la información de la tarjeta de crédito, los números de seguridad social o del documento nacional de identidad, los números de teléfono o direcciones de correo electrónico privados que te pertenezcan a ti o sean propiedad de cualquier otra persona.

, , , , , , intimidar o , y tampoco debes a través del Servicio, incluida sin limitación la información de la tarjeta de crédito, los números de seguridad social o del documento nacional de identidad, los números de teléfono o direcciones de correo electrónico privados que te pertenezcan a ti o sean propiedad de cualquier otra persona. No se puede usar el servicio para actividades no autorizadas o ilegales , incluyendo la vulneración de los derechos de autor.

, incluyendo la vulneración de los derechos de autor. El usuario es el único responsabl e de la conducta y de los datos, texto, archivos, información, nombres de usuario, imágenes, gráficos, fotos, perfiles, clips de audio y video, sonidos, obras musicales, trabajos de autoría, aplicaciones, enlaces y otro contenido o materiales (denominados en su conjunto “Contenido”) que envíe, publique o muestre en el Servicio o a través de este.

e de la conducta y de los datos, texto, archivos, información, nombres de usuario, imágenes, gráficos, fotos, perfiles, clips de audio y video, sonidos, obras musicales, trabajos de autoría, aplicaciones, enlaces y otro contenido o materiales (denominados en su conjunto “Contenido”) que envíe, publique o muestre en el Servicio o a través de este. No se debe cambiar, modificar o adaptar o alterar el servicio en otras webs para que se deduzca erróneamente que están asociados a Instagram.

o o el servicio en otras webs para que se deduzca erróneamente que están asociados a Instagram. No se debe acceder a la API privada de Instagram mediante métodos distintos de los permitido s por Instagram. El uso de la API de Instagram está sujeto a un conjunto de condiciones independientes que están disponibles aquí: Condiciones de uso de las API.

s por Instagram. El uso de la API de Instagram está sujeto a un conjunto de condiciones independientes que están disponibles aquí: Condiciones de uso de las API. No se deben enviar correos electrónicos, comentarios, indicaciones de que algo te gusta u otros métodos de comunicación o intimidatorios no deseados (es decir, hacer spam) a otros usuarios de Instagram.

No se deben utilizar nombres de dominio o direcciones URL de la web en tu nombre de usuario sin el consentimiento previo por escrito de Instagram.

de la web en tu nombre de usuario sin el consentimiento previo por escrito de Instagram. No se debe perjudicar ni interferir en el Servicio o los servidores o las redes conectados al Servicio, lo que incluye la transmisión de gusanos, virus, spyware, malware o cualquier otro código de naturaleza destructiva o perjudicial. No se puede insertar contenido o código, ni alterar o interferir en el modo en que se presenta o muestra cualquier página de Instagram en un navegador o dispositivo del usuario.

o los servidores o las redes conectados al Servicio, lo que incluye la transmisión de gusanos, virus, spyware, malware o cualquier otro código de naturaleza destructiva o perjudicial. No se puede insertar contenido o código, ni alterar o interferir en el modo en que se presenta o muestra cualquier página de Instagram en un navegador o dispositivo del usuario. No se pueden crear cuentas en el Servicio mediante medios no autorizados , incluidos sin limitación el uso de secuencias de comandos, robots, rastreadores, spiders, scrapers o dispositivos automatizados.

, incluidos sin limitación el uso de secuencias de comandos, robots, rastreadores, spiders, scrapers o dispositivos automatizados. No se debe intentar restringir a otro usuario el uso o disfrute del Servicio y no tampoco fomentar o facilitar las infracciones de estas Condiciones de uso o de cualquier otra condición de Instagram.

y no tampoco fomentar o facilitar las infracciones de estas Condiciones de uso o de cualquier otra condición de Instagram. La infracción de estas normas puede derivar en la suspensión e inhabilitación de la cuenta y de sus servicios asociados total o parcialmente.

¿Qué hacer si suspenden la cuenta de Instagram? ¿Qué solución hay?

Si se incumplen alguna de las condiciones arriba indicadas, es posible que los sistemas automáticos de detección de infracciones inhabiliten la cuenta (como le ocurrió a la cantante Rihanna –con más de 12 millones de seguidores- a principios de año por una foto con poca ropa).

Y al iniciar sesión aparece un mensaje:

Su cuenta ha sido inhabilitada debido a una violación de los términos de servicio

Your account has been disabled due to terms of service violations

¿Qué hacer? Ante todo aclarar que hay pocas posibilidades de recuperarla e Instagram no tiene un apartado concreto para solicitarlo. Algunas opciones son:

Contactar con ellos a través del formulario de contacto para informar de errores o problemas en Instagram (atención que es una página de Facebook que parece -diciembre 2016 que ya no funciona-).

Según Instagram y sus instrucciones para qué hacer si me han suspendido la cuenta, la recomendación es:

Si no ves un mensaje indicando que tu cuenta se ha desactivado, es posible que tengas un problema de inicio de sesión. Si tú u otra persona habéis eliminado tu cuenta utilizando tu contraseña, no es posible restablecerla. Puedes crear otra cuenta con la misma dirección de correo electrónico que usabas antes, pero no podrás utilizar el mismo nombre de usuario.

Instagram recomienda seguir estas indicaciones ante una cuenta en la que no se puede iniciar sesión.

Otra opción está en la pantalla de la app en la que se puede mandar información cuando no deja iniciar sesión e incluso adjuntar un documento o similares.

Facilítanos una copia de tu documento de identidad oficial con fotografía. Este documento debe:

Ser un documento oficial (por ejemplo pasaporte o permiso de conducir)

Mostrar con claridad tu nombre, foto y fecha de nacimiento

Ser en color

Oculta cualquier información personal que no necesitemos para comprobar tu identidad (por ejemplo, dirección o número de permiso de conducir). Obtén más información sobre los motivos por los que pedimos una copia de tu documento de identidad y de los tipos de documentos que aceptamos.

Hasta que Instagram devuelva la opción de contactar, no queda más remedio que seguir estos pasos o incluso a través de Instagram por Twitter o a Instagram por mensaje privado de Instagram (para lo cual debe funcionar la cuenta, obviamente).

Pedir ayuda a Instagram a través del apartado de problemas de inicio de sesión. Es recomendable enviar toda la información en inglés. Ayuda de Instagram.

A través de Twitter, en la cuenta @instagram (aunque viendo su timeline, la verdad es que no parece que atiendan demasiado).

Fuentes: Mi cuenta está inhabilitada en Instagram.

Qué colores la puesta de sol sobre las Islas Cíes #sunset #sun #sea #cloud #cloudy #cloudporn #pink #igersvigo #awesome #picoftheday #photooftheday #instaphoto Una foto publicada por Christian Delgado von Eitzen (@christiandve) el Dic 12, 2014 at 11:00 PST

