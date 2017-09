Instagram: Truco para descargar fotos a alta calidad y vídeos gratis

| Por

¿Quieres descargar gratis alguna foto o vídeo de Instagram con alta calidad de tu cuenta o de la de otros? Instagram no permite guardar una foto o vídeo que te gusta, ni en la app de iPhone o Android ni en Instagram web pero hay un truco muy fácil para descargar (download) cualquier foto a alta resolución o vídeo de Instagram .

Es verdad que existen complicados mecanismos viendo el código fuente, programas, apps y extensiones para el navegador para poder descargar una foto de Instagram, pero son complejos de llevar a cabo o conllevan instalar algo que quizá no necesitemos más que una vez.

Con los siguientes trucos para Instagram, explicados paso a paso, se puede descargar cualquier foto a alta calidad o vídeo sin complicaciones, sin instalar nada y en pocos segundos.

A continuación explico varias maneras y trucos de descargar fotos y vídeos de Instagram.

Aviso importante : Hay que tener en cuenta que se deben respetar los derechos de autor y la titularidad de las fotos, citando siempre las fuentes.

Aunque es posible descargar las fotos y vídeos de Instagram con alguna de estas técnicas, no se pueden subir un contenido de otras personas a Instagram (o a otros sitios web) como si fuese propio o utilizarlo sin autorización bajo ninguna circunstancia.

Explico estos métodos porque en alguna ocasión he querido descargar alguna de mis propias fotos o vídeos y me han parecido útiles, pero no porque quiera animar a nadie a utilizar contenidos que están en Instagram como si fuesen suyos.

No por estar en Internet expuesto quiere decir que se pueda utilizar libremente.

Truco: cómo descargar una foto de Instagram con alta calidad sin instalar nada y gratis

Supongamos que hay una fotografía de alguien en Instagram que te gusta y la quieres bajar para guardarla en el ordenador.

Accede a tu página de Instagram a través de la web o la de la persona o marca cuya foto de Instagram desees bajar, por ejemplo en mi caso es https://www.instagram.com/christiandve/. No es necesario iniciar sesión.

Localiza la fotografía que te gusta de entre todas las existentes y haz clic sobre ella. Se abre más grande y en la barra de direcciones del navegador aparece una dirección de la forma: https://www.instagram.com/p/BME9pnihQW4/?taken-by=christiandve

Como puedes comprobar, aunque le des al botón derecho sobre la imagen, no se puede guardar (no aparece el guardar imagen como…).

Atardeceres de película… Una foto publicada por Christian Delgado von Eitzen (@christiandve) el 27 de Oct de 2016 a la(s) 12:08 PDT

Partiendo de esa dirección web (https://www.instagram.com/p/BMeHW5Ngcx4/?taken-by=christiandve) elimina la parte final que empieza por ? (en este caso ?taken-by=christiandve , pero puede ser diferente)

y quédate solo con una dirección que va a ser de la forma:https://www.instagram.com/p/<un código de letras y números>/ Si la dirección web de la foto que tienes termina en /, puedes omitir el paso 3.

Añade a la dirección web del punto 3 (que termina en /) la secuencia media/?size=l (la letra final es una ele minúscula –large es de alta resolución, se puede poner –m para calidad media, pero mejor es la –l). En el ejemplo que explico, quedaría:https://www.instagram.com/p/BMeHW5Ngcx4/ media/?size=l

Introducir esa dirección en la barra del navegador o, si ya está ahí, pulsa intro. Se debería abrir la imagen con alta calidad y ya es posible darle al botón derecho > Guardar esta imagen como… para almacenarla donde se desee.

Estos pasos se pueden hacer tanto desde el ordenador como en la tableta o smartphone siempre desde el navegador web (Safari, Firefox, Google Chrome, Chromium, Microsoft Edge o Internet Explorer).

Parece un poco lioso pero es sencillo y verás cómo cuando lo pruebes, queda más que claro. Resumiendo: solo hay que añadir a la dirección web de la foto media/?size=l tras la / final.

El proceso completo del truco de descargar una foto de Instagram explicado en vídeo:

Truco para descargar vídeos de Instagram

En este caso hay otro truco para descargar de manera directa los vídeos de tu cuenta de Instagram o los de otros usuarios de la red social.

Una manera sencilla de bajar vídeos de Instagram es (muy parecido al truco de añadir dos letras s a YouTube para descargar el vídeo):

Accede a tu página de Instagram a través de la web o la de la persona o marca cuyo vídeo de Instagram desees bajar, por ejemplo en mi caso es https://www.instagram.com/christiandve/. No es necesario iniciar sesión.

Localiza el vídeo deseado y mira cuál es la dirección web que tiene. Por ejemplo: https://www.instagram.com/p/BKOF0iWAGf0/?taken-by=christiandve. Añade dos letras q ( qq ) entre el y la palabra instagram. Quedará https://www. qq instagram.com/p/BKOF0iWAGf0/?taken-by=christiandve

Pulsa intro en la barra de direcciones y se abrirá una página en la que se ve el vídeo (y da la opción de descargarlo “Download”). También se abre una ventana con publicidad, por cierto. Tras darle a “Download” el vídeo se descarga.

El truco de descargar un vídeo de Instagram en explicado vídeo:

Cómo descargar un vídeo de Instagram con savefrom.net

En caso de que el truco anterior para descargar vídeos de Instagram no funcione, hay otra web bastante interesante para hacerlo (aunque es mucho más fácil recordar añadir dos letras q a la dirección que este recurso).

Accede a tu página de Instagram a través de la web o la de la persona o marca cuyo vídeo de Instagram desees bajar, por ejemplo en mi caso es https://www.instagram.com/christiandve/. No es necesario iniciar sesión.

Localiza el vídeo deseado y copia la dirección web que tiene (se puede copiar de la barra de direcciones del navegador una vez se abre el vídeo). Por ejemplo: https://www.instagram.com/p/BKOF0iWAGf0/?taken-by=christiandve

Abre la página http://www.savefrom.net/ y pega en el recuadro “Para descargar un vídeo, solo ingrese un enlace” la dirección del vídeo de Instagram. A continuación, aparece pasados unos segundos en la parte inferior una zona con unos números y letras y debajo el botón “Descargar MP4). Listo.

Cómo descargar todas las fotos y vídeos de Instagram de una cuenta (todas juntas o varias la vez) gratis

Las dos opciones anteriores son muy cómodas para descargar una o varias fotos o vídeos concretas de una cuenta de Instagram. Es posible, no obstante, bajar todo lo publicado en una cuenta (sea nuestra o no) de una manera muy sencilla y rápida.

Entra en la web de Instaport. Introduce el nombre de usuario de la cuenta de Instagram (idealmente el tuyo) cuyos contenidos deseas descargar (siempre atención a la propiedad intelectual y los derechos de autor). En mi caso es christiandve. No hay que iniciar sesión.

Selecciona la o las fotos y el vídeo o vídeos que quieres descargar de Instagram de entre todos los existentes en la cuenta que aparecen y dale a “Download selected” (descargar los seleccionados) o “Download all posts” (descargar todas las publicaciones). Dependiendo de la opción elegida tarda más o menos (puntualmente me ha dado error 500). Incluso hasta más de 2 minutos en mi caso en alguna prueba. Es mejor escoger algunos sueltos.

Se descarga un fichero comprimido en formato zip con todas las fotos y vídeos de Instagram seleccionadas.

Existen aplicaciones para Android y iOS pero la mayor parte de ellas piden usuario y contraseña de Instagram. Dado que no son aplicaciones oficiales de Instagram, prefiero no facilitar las claves o acceso a terceras partes no vaya a ser que suspendan la cuenta de Instagram o, peor aún, te quiten el acceso, publiquen en tu nombre, etc.

