Sincronizando el Nokia Lumia con Zune PC, vídeos y música #pruebaWP

| Por

La aplicación propia para cargar música, vídeo y fotos se llama Zune PC (el iTunes de Windows Phone). Es un programa para Windows con apariencia minimalista. Es muy fácil añadir música o vídeos: no hay más que arrastrarlos al programa para importarlos y de ahí al teléfono.

La aplicación se encarga de realizar las conversiones de formato necesarias para poder reproducir el contenido en el Lumia.

En mi caso copié la banda sonora de Origen y un vídeo amateur hecho por mí de Star Wars (150 MB, formato avi de 8 minutos de duración).

En un netbook (Atom 1,6 GHz) con Windows 7 el proceso total de carga de datos duró unos 20 minutos durante los cuales, por cierto, el Lumia aparecía como “Sincronizando” pero se podía utilizar igualmente (excepto la música y vídeos, claro). Tardó este tiempo sin duda por el reprocesado del vídeo.

La sincronización, además de por cable, se puede hacer también de forma inalámbrica siempre que el ordenador y el Smartphone estén en la misma red wifi. En este post detallo paso a paso el proceso de instalación de Zune y la copia de contenidos al terminal.

Mediante esta aplicación es posible también incluir tonos propios, los únicos requisitos para ello son que el fichero de sonido:

Que estén en formato WMA o MP3

Duración inferior a 40 segundos

Tamaño inferior a 1 MB

No esté protegido con DRM

Para crear el tono hay que asignarle el género ringtone con el Zune PC y sincronizar. Para el caso de un Mac habría que usar iTunes para ponerle el ringtone y enviarlo mediante Windows Phone Connector para Mac. Más información aquí.

Desde Zune PC es posible también acceder al Marketplace (donde recordemos que también venden música). Tiene un componente social (que no probé porque por el momento no conozco a nadie que lo tenga) pero parece ser algo similar al Ping de Apple: una red social para descubrir y compartir música entre amigos.

Además de cargar música y vídeos, Zune PC permite también gestionar imágenes y podcasts. El proceso de carga es bastante rápido. Las fotos realizadas se transfieren a la carpeta predefinida del ordenador.

Una vez tenemos los elementos multimedia en el móvil, el reproductor de música y vídeo es correcto, aunque se me hace un poco difícil avanzar una canción con precisión. En el caso del vídeo es como en el iPhone: en la parte inferior se puede deslizar el dedo por la barra de tiempo. La calidad del audio es buena con los cascos y a través del altavoz externo… normal, como en el dispositivo de Apple.

Además de Zune Vídeo y música, el Lumia tiene Nokia Music, una aplicación propia mediante la cual es posible acceder a los contenidos multimedia a la vez que incluye Radio Mix un streaming de música gratuito por temas. También permite comprar música (a Nokia) y tiene un apartado en el que si autorizamos a mostrar nuestra ubicación nos dice las actuaciones que hay cerca. Curioso.

Es relevante que el Nokia Lumia 800 tiene (dentro de la aplicación de Zune) una radio. Para escucharla no hay más que conectar los cascos incluidos. En este sentido va más allá que muchos smartphones y eso lo sé porque tengo bastantes conocidos a los que les gustaría mucho poder oír la música en el móvil.

La apariencia de las aplicaciones es moderna, con imágenes de fondo atractivas que le dan un toque informal.

No soy muy aficionado a la música (de hecho en el iPhone casi no tengo) pero el reproductor de música del Lumia me ha parecido bastante bueno y para mi gusto no tiene casi nada que envidiar al iPod (quizá los ecualizadores, aquí inexistentes o la siempre llamativa vista flow). Incluso tiene alguna característica como la reproducción mezcla de Smart DJ en la que construye listas de música dinámicamente con tan solo seleccionar un artista, canción o álbum o la gestión de listas de reproducción en el propio terminal.

En mi caso y con la música cargada me decía que no podía activar Smart DJ porque no estaba seguro de quién era el autor pero según pruebas que he visto por Internet incluso, si así se configura, puede variar la imagen de fondo según el tipo de música.

El Zune PC, de manera similar a iTunes cumple su cometido si bien echo de menos más herramientas como la posiblidad de cargar contactos, gestionar las aplicaciones, etc.

Este post forma parte de una serie de más de 20 artículos sobre el Nokia Lumia 800.

Aquí un ejemplo de Smart DJ