En ocasiones es necesario capturar lo que se ve en pantalla y reconozco que lo utilizo con bastante frecuencia con distintos propósitos, entre ellos, cuando escribo algún post.

En Windows esto se hace pulsando la tecla Impr. Pant. y luego pegándolo en un programa de imágenes (Alt+Impr. Pant. captura solo la ventana activa).

En Mac (OS X) se hace con Mayúsculas + cmd+ 3 (captura todo), Mayúsculas + cmd + 4 (permite seleccionar una zona) o Mayúsculas + cmd + 4 + espacio (permite elegir la ventana a capturar).

En iOS (es decir, iPhone, iPad y iPod touch) se pulsa el botón home (el redondo de la parte inferior del terminal) y a la vez el de encendido (sin soltarlos).

En Android se hace presionado la tecla de bajar volumen y menú (Gracias Pepita y Julio) aunque no va en todos los modelos ni fabricantes. En otros es tecla de encendido y menú. Creo que no hay nada estándar como en otros sistemas. En tabletas BQ se consigue pulsando la tecla de encendido y el volumen – durante un rato (hasta que hace la captura de pantalla).

En Windows Phone 8 ya se puede hacer y es muy sencillo y en Windows Phone 7.5 y 7.8 no está, inexplicablemente, al alcance de cualquiera.

Para capturar la pantalla activa en Windows Phone 8 (independientemente de que esté bloqueado o no el terminal) se deben pulsar simultáneamente el botón de encendido y el botón “Windows” (el que está en el medio de la fila inferior). La imagen pasará automáticamente a la aplicación de fotos en el álbum “Imágenes” y se conserva el tamaño original (en mi caso la captura es de un Nokia Lumia 920 y la captura tiene el tamaño de la resolución de pantalla: 720 x 1280 píxeles).

Por tanto en el Lumia 920, 820, 520 y sucesivos (con Windows Phone 8) es muy fácil de hacer.

No así en el Nokia Lumia 900, 800, 710, 610, etc. porque hacer una captura de pantalla en Windows Phone 7.5 y 7.8 está, lamentablemente, al alcance de solo unos pocos y no es una solución oficial sino un desarrollo “casero” llamada Screen Capturer. Para poder usarla es necesario:

Tener una cuenta de desarrollador de Windows Phone y registrar el terminal como un móvil de desarrollador (más información aquí)

El smartphone debe poder ejecutar aplicaciones no oficiales (es decir, debe tener un equivalente al Jailbreak del iOS)

Si se cumplen las condiciones se puede descargar la aplicación desde este enlace de Xda-developers. Es una pena que no sea más sencillo, ya que con estos requisitos es complicado de lograr.

Más información en el foro de Xda.

