¿Cuánto se tarda en hacer un post y cómo se hace? 29 blogueros opinan

Hace unos años, con la aparición y posterior popularización de las redes sociales y otras nuevas formas de comunicación por Internet, se llegó a vaticinar que los blogs desaparecerían o quedarían muy pocos activos. Esto, afortunadamente, no ha sido así; es más, de hecho en los últimos años los especialistas en marca personal recomiendan este medio como una forma más de difusión de la propia actividad y conocimientos. Hoy en día hay muchos blogs y muy buenos además.

Muchos de los contenidos que se mueven por las redes sociales son, precisamente, los artículos de los blogs. La tecnología, la web, las diferentes plataformas sociales… todo no para de cambiar y evolucionar y los posts son una ayuda inestimable (yo diría incluso que fundamental) para mantenerse al día. Pero todas estas publicaciones, que devoramos diariamente conllevan un notable esfuerzo que no siempre se tiene presente. En este post pretendo dar una pequeña visión de lo que conlleva elaborar una entrada, con los testimonios de excepción de 29 reconocidos blogueros que son:

A todos ellos muchísimas gracias por responder y participar en esta recopilación de opiniones dedicando parte de su tiempo.

La imagen es una captura de pantalla de mi cuenta en el extinto Google Reader poco antes del cierre indicando la cantidad de artículos leídos por mí en un período de 30 días y el total (casi 190.000 en algo menos de 3 años). Cada uno de ellos fue más o menos cuidadosamente planeado, elaborado y publicado por su autor.

¿Cuánto se tarda en hacer un post (en mi caso)?

El tiempo medio de elaboración de un post en mi caso ronda en mi caso las 5-6 horas en total aproximadamente (considerando todas las etapas que describo en el punto siguiente). El que más tiempo me llevó hacer fue “Y si el hombre hubiese llegado a la Luna con las redes sociales en pleno auge” (más de 12 horas debido a la complejidad de las imágenes que tuve que hacer para él).

El vídeo del artículo Primer contacto con una Nintendo 3DS XL #Unboxing también requirió de más de 6 horas por la falta de práctica a la hora de grabar (se hicieron más de 20 tomas ya que siempre salía algo “mal”).

Para este post (y su continuación) se han necesitado también casi 12 horas si se incluye la recopilación de los testimonios, la maquetación y revisión.

Fases de creación de un artículo en mi caso

La idea: En mi caso, las ideas de los posts salen de la realidad y de lo que suelo utilizar (o que descubro). Intento plasmar en un artículo ideas o consejos para que otras personas las puedan reproducir, esperando que les resulten tan útiles como a mí. Puntos a tratar e investigación: Tras la idea, llega la fase de ordenar los puntos a tratar y, en muchos casos (me atrevería a decir que en todos), hay que investigar y profundizar en el tema para no dejar ningún cabo suelto en el texto y que la información sea lo más completa posible. Elaboración del contenido: A continuación escribo el contenido y selecciono las imágenes y los vídeos que acompañarán y harán el texto menos pesado y más visual y agradable a la vista, intentando destacar las ideas claves (ya que hoy en día se lee en zig-zag). En mi caso particular, esto no suelo hacerlo directamente en el blog sino en un editor de textos (para tener siempre una copia guardada). Publicación: Una vez con el texto más o menos terminado, llega el momento de ponerlo en el blog. Maquetarlo, revisarlo (incluyendo optimización -o experimentación- de cara a los buscadores), verificar los enlaces y volver a leerlo todo. En el 99 % de los casos suelo cambiar algo con respecto al texto original. Cuando está todo listo para publicar, lo vuelvo a leer (y en más de un 80 % de los casos vuelvo a modificar algo). Difusión y atención: Una vez publicado, comparto el nuevo post en las redes sociales propias. Hay que estar muy atento a los valiosos comentarios de los lectores que, en muchas ocasiones, enriquecen el contenido con información adicional.

Testimonios

A continuación incluyo los interesantes testimonios de 29 personas muy conocidas en el mundo de las redes sociales y los blogs y/o que gestionan y escriben en varios. Me parece apasionante cómo, ante las mismas preguntas, se obtienen respuestas en ocasiones tan dispares. Eso es precisamente lo bueno que aporta leer diferentes fuentes con distintas formas de pensar.

Eso sí, como se puede comprobar, el tiempo medio necesario para escribir un post es muy variable pero, en media, ronda las 3-4 horas de dedicación.

La lista de blogueros es limitada. Soy consciente de que faltan muchos otros. Si esta publicación despierta interés, no descarto hacer una segunda parte (o incluso más) con otras opiniones.

Las preguntas formuladas fueron:

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

A estos referentes les planteé dos preguntas más, pero por cuestiones de extensión (no me imaginé que tantos aceptarían participar) dejo las otras respuestas para otros dos artículos más. Merecen ser leídas con atención porque, como en este caso, las variadas respuestas, sorprenden.

Alfredo Arias (@Minipunk)

Albañil en reformasarias, blogger aficionado y muy activo en redes sociales. Tiene varios blogs, entre ellos el-internauta-de-leon.blogspot.com.es.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Minipunk: Escribo en diferentes blogs de temática muy dispar que van desde insertar un tweet en vistoentw.com donde lo que tardo en es buscar ese tweet a publicar, hasta mi blog personal en el que cada entrada le doy vueltas en la cabeza durante días, suelo subir tutoriales, por lo que me gusta acompañarlos de capturas o vídeos, da mucho trabajo hacer que no solo te lean, sino que además te comprendan.

También realizo fotodenuncias de mi ciudad, en esos casos lo que más trabajo me lleva es en buscar el modo de publicarlo sin que un político concreto se sienta identificado o responsable.

En el de la empresa pues tardo en realizar las fotos, ya que al ser de obras pues me gusta poner de lo que vamos haciendo y las fotos se toman en días

diferentes.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Minipunk: La fase de elaboración, aunque se que no es contenido relevante, suele llevarme varios días, la fuente de inspiración según el blog; el de Twitter, búsquedas guardadas. El de reformas, que no haya publicado otra obra similar. El de tutoriales, preguntas que me hacen y no encuentro un link donde lo expliquen, en ese caso me digo a mí mismo, hay que publicar cómo se hace esto y comienzo a rumiar la idea.

Ana Schwarz (@AnaSchwarz)

Activista por los derechos de la mujer, los niños y los descapacitados. Su blog es violetasdeahauac.blogspot.com.es.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Ana Schwarz: Depende del tema y la profundidad que quieras dar a tu escrito. Yo por lo general busco que sea ligero, corto y digerible. Este tipo de Post me lleva una hora o dos. Tardo más en revisar que en escribir la idea. Cuando escribo un Post tipo ensayo que me obliga a investigar, a veces lo hago en dos partes y me lleva

hasta dos días.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Ana Schwarz: Primero definir el tema, segundo establecer el mensaje que deseo expresar .

Crear el argumento o mencionar los antecedentes

Expresar claramente mi opinión personal

Sacar una conclusión y dejar el mensaje planeado desde el principio…

Antonio Cambronero (@Blogpocket)

Informático y blogger. En la Blogosfera desde el 25-1-2001. Autor del libro Manual imprescindible de Twitter. Su blog es www.blogpocket.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Antonio Cambronero: El tiempo de elaboración de un post depende de muchos factores pero, sobre todo y lógicamente, de su extensión. Al principio publicaba posts más cortos y ahora son más largos. Suelo tardar, de media, entre 1 y 2 horas en escribirlo, maquetarlo y publicarlo. Pero hay que tener en cuenta el tiempo de preparación, documentación, búsqueda y/o elaboración de imágenes, etc. En total, un post te puede llevar más de 6 horas de trabajo, aunque un blogger siempre está pensando en “su próximo” post.

De los más recientes, cada post de la serie La Guía del recién llegado a WordPress es lo que más tiempo me está llevando, cada uno me puede llevar fácilmente 8 horas de elaboración.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Antonio Cambronero: Un post puede surgir en cualquier momento y a partir de cualquier cosa (¡hasta durmiendo!) Pero mi método suele llevar tres fases: a) inspiración, casi siempre a partir de la lectura de otros blogs; b) desarrollo de la idea, que lleva consigo la documentación, pruebas, etc; y c) escritura del texto, maquetación html (yo nunca utilizo el editor visual) del post y publicación.

Como he indicado mi inspiración principal son mis fuentes RSS pero trato de complementarlo con contenidos a partir de ideas propias. Mi mente bloguera no descansa nunca ;-)

Antonio Ortiz (@Antonello)

Informático de letras. Director de estrategia online y cofundador de WeblogsSL. Escribe en su blog www.error500.net y en www.xataka.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Antonio Ortiz: Ahora abundo mucho en notas cortas para recomendar lecturas añadiendo un pequeño comentario. A la par tengo artículos mucho más largos con semanas de trabajo y lecturas detrás (ejemplo este que hice para Xataka Repugnancia y fascinación con Google Glass).

En el primer caso el tiempo dedicado al post realmente es de cinco minutos y en el segundo algunas horas de redacción… pero en ambos hay un trabajo y un coste de tiempo ligado a seguir la actualidad, a leer mucho, a conversar con gente en eventos y reuniones, en probar servicios y productos que te ayudan a formarte un criterio. Esa parte me resulta difícil de estimar y ligar a artículos concretos.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Antonio Ortiz: Depende de la tipología del post como contaba antes. Cuando detecto un tema que realmente me interesa, empiezo a estar atento a todo lo que se escribe sobre él, intento también descubrir si hay libros interesantes, vídeos / documentales, seguir a la gente que realmente sabe del tema y voy documentando todo eso en Evernote. Si pasado el tiempo me sigue interesando y tengo algo que aportar tras las lecturas y el análisis que puedo aportar, hago el artículo.

Otras veces es tan simple como leer algo bueno que recomendaría, casi siempre tras pasar por Pocket. Las menos son reactivas, me ofrecen probar un servicio o producto o me llega información de la marca y con esa experiencia puedo hacer el artículo.

Antonio Rentero (@AntonioRentero)

Antonio Rentero es jurista y lleva casi 20 años colaborando con diversos medios de comunicación (radio, televisión, prensa escrita y online). Actualmente dirige el programa de tecnología “el hombre dos punto cero” en romMurcia, es redactor en la versión española de la página web británica The Inquirer y colabora semanalmente con Onda Regional de Murcia y con Onda Cero como crítico de cine. Entre otras cosas es motero y runner, y su próximo reto es correr de nuevo el maratón de Nueva York el año próximo. Escribe en The Inquirer y su blog es hombre2cero.wordpress.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Antonio Rentero: Por la naturaleza de mi trabajo como redactor de The Inquirer lo que se busca es mantener a nuestros lectores constantemente actualizados de las novedades que se producen en todo el mundo relacionadas con la tecnología, y quizá la tarea más ardua sea hacer una criba de la gran cantidad de rumores, noticias, notas de prensa, presentaciones de productos, etc. que se producen no ya a diario, sino cada hora.

Creo que lo que se puede llevar más tiempo es la labor no tanto de redactar un post sino de seleccionar de qué vas a escribir tras haber consultado infinidad de fuentes. Una vez seleccionado el tema suele haber tres categorías: noticia breve, casi a modo de reseña, que puede estar publicada online 15 minutos después de haber sido elegida de una única fuente. Hablamos de un texto en torno a 300 palabras en las que no hay que dejar volar mucho la imaginación a la hora de redactar el texto porque se trata casi de trasladar la información de una aséptica nota de prensa o una noticia escueta aparecida en algún medio especializado. El tiempo mencionado incluiría añadir etiquetado SEO correspondiente, enlaces e incluso una fotografía.

A continuación estaría la noticia elaborada a partir de más de una fuente, más compleja, en la que quizá haya que mencionar antecedentes para contextualizarlo a nuestros lectores que no aparecen en las fuentes halladas en Internet, buscar páginas web a las que citar, añadir varias imágenes y/o vídeos y con una redacción que ya necesitaría de más tiempo y extensión, superando las 500 palabras o incluso acercándose a las 1.000. Un artículo de este tipo ya necesitaría entre 30 ó 90 minutos dependiendo de diversos factores. En ocasiones puede precisar de un trabajo previo de documentación por parte del autor para entender bien todos los extremos de la noticia. El gran aliado en estos casos es Google+Wikipedia, y en ocasiones añado los enlaces a los textos que me han servido a mi para esa comprensión contextualizadora por si el lector también desea ampliar información.

Un último tipo de texto, menos frecuente, es el que parte de una elaboración propia desde cero: prueba de un dispositivo, asistencia a una presentación incluso en The Inquirer tiene en ocasiones cabida el artículo de opinión o análisis a consecuencia de un acontecimiento, como puede haber sido recientemente la adquisición del New York Post por parte de Amazon. Una vez das la noticia puedes elaborar posteriormente un texto en el que explores la naturaleza de dicha compra, las posibles consecuencias tanto en el sector tecnológico como en el de medios de comunicación… aquí ya entramos en la completa imprevisibilidad en cuanto a extensión o tiempo que se lleva la elaboración porque dependerá de múltiples factores.

Por ejemplo, próximamente aparecerá publicado en The Inquirer un extenso análisis que he podido hacer durante una semana de un vehículo 100 % eléctrico de Renault. El reportaje fotográfico es de elaboración propia, la veintena de fotos tomadas llevan una ligera edición (recortar y pequeños ajustes de brillo y color) y el texto (que aún no he concluido) son más de 10.000 palabras… no me he parado a calcularlo pero puede ser el equivalente a estar todo un fin de semana mañana y tarde sin parar de escribir… y probablemente se pueda leer todo en unos 15 minutos.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Antonio Rentero: Para elaborar una noticia lo primero es contar con un buen suministro de fuentes de información: desde RSS de diversas webs a suscripción a servicios de noticias, newsletters de marcas y fabricantes hasta estar muy atento a la prensa generalista (televisión, radio, periódicos en papel y online) porque además de los medios especializados o las propias agencias que pueden suministrar información días o semanas antes de que, tras haber escrito tu artículo, veas que se hacen eco los telediarios de esa misma noticia que para ti ya es vieja, no puedes dejar de lado la importancia de una noticia local de la que, por ejemplo, Wired nunca llegará a saber nada porque no lee el periódico de tu ciudad.

En mi caso hay dos maneras distintas de afrontar la búsqueda de la noticia: estar permanentemente receptivo y permanentemente en contacto con lo que otros medios publican (lo que también sirve tanto para pulsar lo que “interesa” como para descartar algunas noticias porque ya estarían “quemadas”) como saber decir “hasta aquí”. Cada día el flujo de información, la “infoxicación“, es tremendo y en ocasiones si te quedan dos noticias ese turno hay que saber seleccionar un par de temas, echar un último vistazo al lector de RSS porque suena la flauta y cerrarlo, no seguir buscando, porque siempre habrá otro rumor, otra presentación, una primera foto oficial de algo… y en algún sitio hay que poner la barrera y volver al mundo 1.0 aunque también reconozco que como habitualmente me encargo en The Inquirer del “turno de tarde/noche” suelo dejarme un hueco a muy última hora (en Europa, que coincide con la tarde en América) para echar un último vistazo por si se produce alguna noticia de alcance poder ofrecérsela a nuestros lectores y que no tengan que esperar a que los compañeros del turno de mañana se encarguen de ella.

Un ejemplo que siempre pongo es el del fallecimiento de Steve Jobs, una noticia que era más o menos esperada porque se sabía de su delicado estado de salud y que cuando tristemente se produjo me pilló consultando noticias de última hora en un diario online USA y me puse inmediatamente manos a la obra. En este caso, como en otros, la noticia se escribe sola porque al tener que estar permanentemente al tanto de toda la información en este sector es ya mucho el “background” que atesoras, se trata de tratar de ordenar lo mejor posible lo que se pretende comunicar y como mucho realizar algunas búsquedas online para aportar enlaces a páginas que refuercen, contextualicen, completen o complementen el texto.

En mi caso lo que en ocasiones (y en algún otro medio distinto de The Inquirer para quienes también he trabajado) lo que más me ha costado de la preparación de un texto es todo lo relativo al etiquetado y formateo del texto, especialmente en un caso en el que había un “libro de estilo” que realmente era magnífico pero a mi juicio extremadamente puntilloso y casi imposible de memorizar en todos sus aspectos (en plan “se escribe iPhone 4S y nunca iPhone4S” y similares) que otorgaba una homogeneidad muy necesaria en un medio con múltiples colaboradores pero que al ser tan prolijo y obligar a hacer tantas correcciones (sin que hubiera una persona especializada y encargada de ello, que sin duda lo haría mejor y más rápido) entorpecía a mi juicio la inmediatez de la publicación porque el proceso incluía redactar, supervisar por un editor, corregir por el autor, nueva supervisión, que mientras no hubiera surgido alguna diferencia semántica en la que un informático pretenda imponer a un redactor (que se supone que sabe algo en cuanto a formas adecuadas de expresar conceptos con palabras) cómo redactar una determinada frase… el resultado era, sin duda, óptimo, pero a costa quizá de publicar al día siguiente una noticia que debió salir ayer.

Emiliano Pérez Ansaldi (@epadesign)

Director Creativo. Early Adopter compulsivo. Docente de Marketing Online. Hago lo que más me gusta. Ayudar a las empresas a transformar ideas en realidades. Su blog es emilianoperezansaldi.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Emiliano Pérez: Una vez tengo la idea principal del post, lo desarrollo en 3 fases mentales (posibles títulos, introducción y desarrollo). Esto me sirve para hacerme una idea de cuánto puedo escribir sobre el tema (para que no sea poco, pero tampoco mucho).

El tiempo varía bastante de acuerdo al tema. La mayoría de mis colaboraciones en Una Docena de, me llevan más de 4 horas.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Emiliano Pérez: Para no hacer muy larga la respuesta, te dejo un post donde hablo de eso: Herramientas para curación y creación de contenidos.

Eva Collado Durán (@EvaColladoDuran)

Pasión por las personas y la gestión de personas. Recursos Humanos 2.0 e Innovación. Directora Asociada en Humannova. Su blog es evacolladoduran.blogspot.com.es.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Eva Collado Durán: El tiempo de media de realización de un post es de unas cuatro horas (texto y la selección de imagen y vídeo).

Los escribo siempre los domingos por la tarde. El que más me costó es “A vueltas con el talento y la mediocridad” por ser un artículo con un contenido fuerte que podía levantar susceptibilidades pero que necesitaba escribir… fue un éxito y es que al final quien sigue mi blog siempre agradece ese temperamento y claridad en el texto.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Eva Collado Durán: Siempre escribo sobre cosas que pasan a mi alrededor o a mí misma. Durante la semana voy recogiendo notas de voz en el móvil sobre lo que me impacta sobre el tema elegido. Mis fuentes de inspiración son siempre las personas y todo lo relacionado con la gestión del cambio y del talento en las organizaciones. Fuentes muchas, sobre todo los blogs de compañeros a los que admiro y sigo a diario.

Fátima Martínez López (@FMlopez48)

Tras estudiar Publicidad y RRPP y completar su formación en Esic y Cesma, los medios de comunicación han sido su gran escuela durante más de 28 años de profesión. El País, Epoca, América Ibérica, Axel Springer, Grupo Sfera, Directora Comercial de Madrid de ABC, Radio, TV, Gerente de la Multimedia en Vocento y Directora Comercial de ZoomNews. En la actualidad Directora Ejecutiva en Social Media Fidelity Management, Formadora y Ponente Social Media. Directora del Master Ejecutivo en Social Media y Marketing Digital de la Universidad de Alicante en Madrid #cmuamad.

Blogger en “Con Tu Negocio” de Movistar y “Luces y Sombras de las Marcas”. Premio Valle de Suchil 2012 a la trayectoria profesional. Sus blogs son www.fatimamartinez.com y fmlopez48.wordpress.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Fátima Martínez: Depende si es un tutorial o simplemente una reflexión. Normalmente alrededor de 3 horas, aunque en alguno he llegado a invertir más de 5 horas y otros están listos en menos de 1 hora.

¿Cuál fue el que más tiempo te llevó hacer?

Fátima Martínez: Creo que el de 70 Twitteros con marca personal que aportan y responden y los dos que analizaba cómo se comportan los medios de comunicación en redes sociales porque en todos ellos tuve que analizar las cuentas, ver followers, following, recordar a cada uno de ellos para que no dejarme ninguno olvidado y en el caso de los medios, buscar audiencias y difusiones

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Fátima Martínez: El proceso suele ser siempre el mismo. Primero pienso en un tema, segundo titulo y tercero desarrollo y busco información adicional.

Las fuentes de inspiración pueden ser desde una noticia que leo en un periódico, algún acontecimiento que haya ocurrido en la red, nuevas herramientas, novedades en redes sociales…

Fernando Álvarez (@LaTrinchera)

Uno de los más reconocidos coaches, dentro del ámbito de la motivación ha inspirado a más de 50.000 personas a nivel nacional e internacional. Autor del blog www.desdelatrinchera.com, desde el cual habla de coaching, motivación y mejora continua, es habitual ponente y profesor en escuelas de negocio como ICADE, EOI, INESDI, CMUA, Universidad Juan Carlos I, etc.. También puedes escucharle todos los meses en la Cadena SER, RNE y leerle todos los lunes en Loffit.ABC.es.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Fernando Álvarez: No sabría indicar cuál fue el que más tiempo o menos tiempo me llevo, supongo que cada uno absorbe el tiempo de “maduración” que requiere para que crezca sano y feliz. Ha habido ocasiones en que en 15 minutos he escrito post que han tenido muy buen impacto, y en otras, otros más elaborados que han requerido más tiempo y vueltas, han llegado menos al lector. Para mí, por el tipo de contenido que escribo, la clave está en sentirme conectado o inspirado, como queramos entenderlo. Parto la base de que lo que busco es inspirar y ayudar a cambiar hábitos y comportamientos, por lo que no son post de investigación, sino de aplicación práctica de lo que yo ya he de conocer y aplicar habitualmente en mis clientes y en mí mismo, por lo que no me es tan complejo el qué quiero decir, sino el cómo he de contarlo para que llegue al mayor número de personas de la forma más sencilla posible, en eso es a lo que le dedico la mayor parte del tiempo cuando escribo, a encontrar el “cómo” más adecuado

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Fernando Álvarez: Las fases para mi son sencillas y pocas, me inspiro, escribo, lo leo como si fuera el lector potencial, y valido.

Las fuentes de inspiración son múltiples, una sesión de coaching donde veo una dificultad que pueden tener más personas, un libro que estoy leyendo, la observación de una situación cotidiana, un comentario de un cliente o un amigo, una cita celebre, o simplemente dejo que la mente divague preguntándome ¿con qué podría hoy inspirar o ayudar a una persona? ¿qué situación puede estar viviendo en la que podría aportarle algo? Y lo que si que para mí es crucial, en el momento de la inspiración mínimo capturo todo lo que me viene, y si por tiempo y espacio me es posible, en ese mismo instante escribo el post, aunque luego tenga que repasarlo, porque en estos casos muchas veces las formas de expresión son más vomitadas que creadas, y suelen requerir una vuelta para que puedan entenderse bien.

Fidel Martín (@FidelMarin)

Consultor. Estratega reconocido. Socialmedia adicto. Gastroadicto. Viajero y trotamundos en prácticas. CEO @FMRconsulting. Sus blogs son www.fidelmartin.com y www.elturistacultural.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Fidel Martín: Para escribir un post de tamaño medio suelo tardar aproximadamente unas 4 horas, distribuidas en varias jornadas. Desde que comienzo a escribir las primeras ideas, hasta la maquetación final.

De los que más tiempo me llevó últimamente fue este Las relaciones personales en el mundo social media quizás debido a que era el mes de julio y al relax cerebral. Pero plasmar esas cinco ideas clave me costó mucho tiempo.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Fidel Martín: En primer lugar encontrar la inspiración y en algunos casos las fuentes primarias de información. Suelo plasmar por escrito las cuatro o cinco ideas clave para empezar a desarrollar el post. Lo escribo, lo corrijo, introduzco las imágenes, maquetación ….

Por una parte mi fuente de inspiración, si hago un post en mi blog de viajes son experiencias y vivencias propias (no posteo sobre algo que no conozco o encargos de destinos, para eso hay otros blogs). En el blog profesional, me baso también en la experiencia y en menor medida en fuentes sobre todo de webs de EE.UU.

Francesc Grau (@FGrau)

Obrero de la comunicación y la relación entre personas. Su blog es www.francescgrau.com/es/blog.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Francesc Grau: Normalmente, escribir un post es relativamente rápido. Lo que me lleva más tiempo es pensar temas que puedan ser de interés, tanto para los demás como para mi propia reflexión. Una vez elegido, intento averiguar cómo tratan otros usuarios el tema sobre el que quiero escribir. Luego, la escritura de la idea, y el repaso antes de publicar. Todo puede comportar, en función del tema, entre 1 y 3 horas. Es evidente que puede haber algún post que conlleve más de 5 horas o más, debido a la preparación…

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Francesc Grau: Empezando por las fuentes son:

Escucha activa del entorno

Introspección y autorreflexión

Los suelo elaborar así:

Detección del tema (origen interno o externo)

Esbozo preliminar

Documentación sobre el tema

Contraste esbozo con material encontrado (cita de fuentes y referencias, si las hay)

Redacción final

Repaso y publicación

Francisco Alcaide (@FAlcaide)

Francisco Alcaide es experto en Desarrollo Personal. Premio al Mejor Blog de RRHH 2012. Colaborador habitual en medios de comunicación y autor del libro Aprendiendo de los mejores (Alienta, 2013, 2ª edición), 500 reflexiones de 50 personalidades de referencia analizadas en profundidad, para el crecimiento personal y profesional. Su blog es www.franciscoalcaide.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Francisco Alcaide: No recuerdo cuál me llevo más tiempo, pero en general, el tiempo empleado en elaborar cada post suele ser más o menos el mismo, porque no decido previamente lo que voy a escribir y me pongo ello. No hago una labor de investigación y búsqueda como tal. Escribo un post cuando todas las ideas procedentes de múltiples fuentes se ordenan en mi cabeza en torno a un tema. Escribir un post, como tal, no creo que me lleve más de 30-60 minutos; otro cosa es que el acervo que hay detrás condense mucha lectura, experiencias, entrevistas, etc.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Francisco Alcaide: No tengo una metodología. No es algo que planifico ad hoc. No escribo un post hasta que todas las ideas que ve han venido a la cabeza se han ido amueblando ellas solas. Leo, observo y vivo analizando las cosas, y en un momento determinado, de repente, todas esas ideas se ordenan como un puzzle. Entonces, me siento y lo escribo. Antes de que eso ocurra, de todo lo que leo, veo y escucho, tomo notas que me gusta leer y releer para interiorizar.

Las ideas de mis posts salen de fuentes muy diversas: de mis experiencias personales, de los libros que he leído, de las personas a las que he entrevistado, de lo que observo de la realidad cotidiana, de las películas que veo… cualquier vivencia me aporta inputs que almaceno y que en uno u otro momento (o no), utilizo.

Gaby Castellanos (@GabyCastellanos)

CEO de Socialphilia CEO, Early Adopter, Social Business Evangelist and Creative/Social Shaker. Su blog es www.gabycastellanos.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Gaby Castellanos: Normalmente me lleva entre 2-3 hs, entre que investigo y compruebo información. Tengo posts que he tardado más de 18 hs en escribirlo, que he debido parar porque la cabeza me daba tumbos. Por ej: “La web y el Microsite han muerto” o el de “Ser trendic topic no siempre es bueno”.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Gaby Castellanos: Normalmente la idea me viene trabajando, de ahí comienzo a desarrollar la información (basada en investigación, grande o pequeña), luego preparo un boceto, del boceto llegamos a un post, y de ahí la publicación. Este proceso ya es natural y me puede tomar casi nada, o varios días.

Helí Sulbaran (@HeliSulbaran)

Ingeniero de Sistemas, Magister en Gerencia de la Calidad y Productividad, Profesor Universitario, ex-director del Instituto Universitario de Caripito de Venezuela, Dedicado al tema de las Efemérides Tecnológicas, Seguridad Informática y redes sociales. Su blog es helisulbaran.blogspot.com.es.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Helí Sulbaran: Tardo entre 2 a 4 horas. (Esto abarca 2 post en promedio que hago al día).

Los que más tiempo me llevan: Por lo general son los post en los que el producto, o hecho me ha marcado en lo personal, quiero ser mucho más preciso y eso me conlleva a más tiempo.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Helí Sulbaran: Mi blog a diferencia del resto, es mas de tipo documental que de inspiración, por lo que la etapa más difícil es la investigación. Enuncio los pasos:

Investigación: Buscar que hecho de importancia ocurrió ese día. (A veces no encuentro nada!). Validación: No puedo quedarme con la primera noticia, tengo que verificar que es correcto. Recopilar información (Texto e imagen): Resaltar los hechos mas importantes y seleccionar una imagen adecuada. Edición: Escribir el blog, el texto, imagen y en link para que el lector sepa de donde obtuve la información. Publicación e redes sociales: Publico en cuenta madre: Twitter, en G+ y LinkedIn, (No lo hago en Facebook).

Jordi López (@Madisite)

Mi vida siempre ha girado en torno al mundo 2.0 y gran parte de mi experiencia profesional ha estado dedicada a las ventas y las comunicaciones. Soy apasionado y autodidacta, he cursado un programa avanzado de marketing digital y móvil, tengo formación de marketing en redes sociales y community management, conocimientos de SEO, diseño web y usabilidad. Su blog es www.madisite.es.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Jordi López: Más o menos diría que la media estaría entre 4 y 5 horas, el post que mas tiempo me llevó es: “8 Plugins de WordPress para integrar el Social Media en tu blog” este me llevo bastantes horas repartidas en varios días, la verdad es que no las conté pero al tener que probar mas de uno de esos plugins para poder hablar de ellos con criterio se alargó bastante la finalización del mismo.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Jordi López: Primero la idea, una vez decidido de que hablar me informo, si es un servicio o aplicación lo pruebo, redacto el texto y hago la maquetación incluyendo las imágenes que previamente he buscado, para finalizar publicar y compartir. A veces comparto en mis perfiles de redes sociales pero no en grupos o comunidades, que lo hago uno o dos días después, de esta forma intento alargar un poco el primer impacto del post.

Normalmente las ideas las saco de conocimientos propios, formación realizada, de las redes sociales, intento ver qué le interesa o necesita la gente, de la actualidad y la búsqueda de nuevas herramientas y aplicaciones.

Jorge Ávila (@JorgeAvilaM)

Fundador y Director General de @tresensocial. Instructor y Conferencista en Redes Sociales. TecnoEvangelista. An Activist soul, with a Businessman mind and a good Samaritan heart. Su blog es www.tresensocial.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Jorge Ávila: Buena pregunta, creo que en promedio me toma alrededor de 2 horas en hacer un artículo una vez que me siento. Aunque puede parecer poco tiempo, la realidad es que la mayoría de mis artículos son derivados de experiencias lo cual me ayuda mucho, le doy forma al artículo en mi cabeza, así que cuando me siento ya simplemente lo plasmo. Claro, al inicio no era así, antes me tomaba unas 4-5 horas pero he ido creando mis técnicas para ser más efectivo. El tiempo es mi recurso más escaso.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Jorge Ávila: Principalmente trato de compartir experiencias propias, y tengo definida una estructura base para cada tipo de artículo (un caso de estudio, una guía, una App, etc.) y esto me ayuda a simplemente “fill in the blanks“. Adicionalmente tengo un mapa mental (mindjet) en donde llevo un control de los temas que he escrito, esto me ayuda a saber de qué ya hablé y bajo qué perspectiva lo hablé. Usar un mapa es muy recomendable porque incluso te ayuda a quebrar temas en subtemas y hacer mejores artículos.

Realmente no me gustan los artículos que hacen perder el tiempo al lector. Siento que uno como autor debe estar muy consciente del valor del tiempo del lector, y por ende ofrecerle cosas dignas de su tiempo.

José Facchin (@FacchinJose)

Inmerso en el mundo del Marketing Online y el Social Media implementados principalmente en la Hostelería y el Turismo (Consultor Freelance); objetivo principal al que ha dedicado su blog: www.josefacchin.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

José Facchin: Normalmente escribo un boceto con una idea principal que desarrollo y si consigo continuar con el hilo del tema lo finalizo en dos días. Pero, esto pocas veces sucede. En la mayoría de las ocasiones tengo una carpeta en el ordenador en la cual voy archivando, en formato Excel y con el potencial título del Post como nombre del archivo, lo que voy escribiendo y a la que luego retorno cuando vuelven a mí las ideas.

En líneas generales, si lo midiéramos de corrido y sin tomar los intervalos, un Post medio de unas 600 a 700 palabras (que son los menos habituales en mi blog) puede llevarme unas 5 horas, y uno de 800 a 1200 palabras (Que si son los más habituales) me lleva unas 7 horas, de promedio.

El Post que más tiempo me ha llevado escribir fue: Online Customer Service, 10 sugerencias para encantar a tus Clientes. Ese artículo consumió entre 10 y 11 horas de mi tiempo en 4 tandas (Siendo la última de casi 5 horas corridas, todo un logro).

Al que menos tiempo he dedicado fue: La importancia de mi Blog Personal, con solo 2 1/2 horas.

P.D.: Estos tiempos son estimativos e incluyen todo el proceso tanto de recopilación de datos o información relevante como el escribirlo, releerlo y publicarlo.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

José Facchin: Las fases de elaboración de mis posts no suelen ser siempre las mismas, aunque pueden ser similares en líneas generales.

Recopilar información del tema del cual quiero hablar en el artículo. En la mayoría de las ocasiones leo otros post o información que encuentro en la red sobre el tema, o el tema del cual hablará en el artículo surge gracias a esas lecturas. Comienzo a escribir un bosquejo, lo más de corrido que puedo, el que luego voy retocando y/o ampliando. Reviso y vuelvo a revisar si está todo correcto, y que el artículo resultante sea entretenido o interesante de leer. Subo el artículo al blog, preparo la foto (La cual suelo buscar en bancos de fotos gratuitas o prepararla yo mismo), enlazo palabras o frases con algunos otros posts de mi blog que puedan estar relacionados con ellas y/o con algunos otros blogs que puedan complementar la información o que me hayan servido de inspiración. Previsualizo el artículo final y miro detalles tanto de ortografía como de redacción, y sobre todo si visualmente parece estar todo correcto. Lo publico y lo comparto en las redes. Contesto a los comentarios.

P.D.: Luego de publicar un artículo a los días vuelvo a leerlo, si encuentro algún error o algo que no me gusta lo edito y corrijo.

Juan Merodio (@JuanMerodio)

Juan Merodio, nacido en 1980, es un apasionado del Marketing Digital y Redes Sociales. Ponente habitual en Congresos de reconocido prestigio internacional así como profesor de las mejores Escuelas de Negocio y Universidades.

Actualmente asesora a empresas, emprendedores y personajes públicos a utilizar Internet y las Redes Sociales para desarrollar un negocio, ya sea una marca personal o empresarial. Su blog es www.juanmerodio.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post?

Juan Merodio: Una hora y media.

¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Juan Merodio: En algún caso me han llevado más de 3 horas, pero depende del post.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Juan Merodio: Siempre a diario leo las principales noticias del sector, veo información en YouTube y voy recopilando todo, y normalmente escribo por las mañanas y hasta que no me pongo no sé de qué voy a escribir, busco entre lo que tengo marcado en una lista que me hago y decido empezar con ello, escribiendo ideas sueltas, luego a esas ideas las doy forma y coherencia, añado imágenes y video, reviso y cuando veo todo ok lo lanzo.

Hace unos 4-5 años, quise crear un blog personal para intentar dar soluciones a los problemas que los usuarios no encontraban en los foros, pero explicados de una forma más clara y particular. Así nació esta web, primero dirigida solo a ayudar a programadores, pero hoy día abierta a cualquier usuario… Su blog es www.karmany.net.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Karmany.net: Es muy difícil dar una respuesta ya que depende de muchos factores: temática, conocimientos (hay veces que la experiencia, que uno quiere contar, está en el límite de sus conocimientos y es necesario investigar), preparación, lectura, subirlo a las redes sociales y un largo etc. A mí me sorprende que autores destacados comentan en sus blogs que son capaces de escribir un artículo en 1 hora; yo no puedo… Un artículo puede llevar de media de 4 a 6 horas pero, si es complejo, muchísimas más. Mira, hoy mismo, solamente subir a la web un artículo ya terminado, realizar pequeños retoques antes de la primera visualización y compartirlo en redes sociales: 50 minutos.

El artículo que más trabajo me ha llevado fue un estudio de un packer desconocido. Lo analicé durante varias semanas y escribí varios artículos sobre él. Uno de ellos me llevó ¡más de una semana escribirlo! y… ¡es de los menos visitados!

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Karmany.net: La elección: intento escribir sobre problemas particulares y que no sean muy tratados en la Red (algo casi imposible, ¿no?).

No escribo lo primero que se me ocurre; busco primero información oficial, soluciones alternativas y/o en otros idiomas, escribo siempre utilizando un programa de escritorio (nunca directamente online), releo el texto, corrijo imprecisiones, faltas de ortografía, añado y optimizo las imágenes y lo dejo hasta el día siguiente.

Al día siguiente lo vuelvo a leer por última vez y lo subo a la web.

María Rubio (@MariarubioM)

Licenciada en Periodismo, soy máster en medios y postgrado en Community Management, y en Protocolo y ceremonial. Durante los últimos quince años, he trabajado en Comunicación interna y externa, para cliente y para agencia. Desde hace casi tres, soy profesional autónoma en Comunicación 2.0 y Social Media. Su blog es mariarubiom.wordpress.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

María Rubio: Lo más laborioso, normalmente, es investigar sobre el tema que voy a tratar, confirmar datos y el maquetado. Lo normal es tardar alrededor de 5 o 6 horas, depende. Pero hay alguno que se sale de la norma. Me estoy acordando de uno que me costó tanto (varios días de preparación, unas quince horas en total más o menos) que me salieron tres entradas para el blog porque requirió la lectura completa de un informe y el visionado de una presentación que duró alrededor de una hora, además del tratamiento del vídeo. Era un material que requería de mucho comentario. Los títulos de las entradas fueron: “Diagnóstico de la profesión periodística“, “El impacto de Internet en el Periodismo (parte I)” y “El impacto de Internet en el Periodismo (parte 2)“.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

María Rubio: Debería decir que planifico las entradas con tiempo, pero eso ocurre rara vez. La inspiración me llega al leer noticias, encuestas, informes,… También por las preguntas que me hacen, los eventos a los que acudo y las conversaciones que escucho. Aún así, suelo tener un as bajo la manga por si no me llegan ideas.

Sobre cómo los hago, hay veces que parto de una frase, sobre todo si la inspiración proviene de un evento o una conversación. En tales casos, el texto se va desarrollando por sí solo y, en ocasiones, con resultados que me sorprenden incluso a mí. Y otras en que sé exactamente qué partes voy a tocar y el enfoque que quiero darle. Sonará extraño, pero me suele gustar más el primer método que el segundo.

Luego busco las imágenes, los vídeos y las presentaciones o textos que los acompañan.

Eso sí, repaso la entrada como veinte veces antes de dar a publicar o a programar. Hay ocasiones en que tengo que ponerme un tope de hora porque veo errores o quiero hacer cambios cada vez que vuelvo a leerlo. Para mí es muy importante que todo el mundo pueda entender lo que escribo a la primera. La forma de expresar las ideas y la ortografía son mis verdaderas obsesiones.

Mario Schumacher (@MarioSchumacher)

Organización de Eventos Turísticos #calpemocion #blogtripcostablanca, i-weekend. Consultor Social Media y Vídeo Marketing. SMM en Xàbia Turisme (Jávea). Su blog es marioschumacher.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Mario Schumacher: Para un post necesito de 4 a 12 horas, según qué experiencia quiero mencionar o el material que tengo que buscar. Si incluyo fotos mías querría etiquetarlas bien y antes buscarlas en mis archivos. Si quiero incluir un vídeo mío necesito crearlo y montarlo antes (requiere más tiempo) y al final por ser alemán necesito casi siempre que antes de publicar alguien me revise la gramática y las faltas de ortografía.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Mario Schumacher: Fuentes son mis experiencias en turismo, viajes, blogger, marketing, social media, video-marketing, emociones, ponencias, Calpe, Jávea, Costa Blanca y Blogtrips. Lo tengo que sentir, por ello escribo muy personal, por que lo he vivido o sigo viviéndolo con pasión.

Paco Viudes (@PacoViudes)

Socialmente-hiperactivo. Generador de cambios y conector de emociones. Social Media y Digital Manager. Consultor-Ponente. CEO @GentyoE. Su blog es www.pacoviudes.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Paco Viudes: La media de mis post es de una hora y media aproximadamente, aunque algunos me han llevado más. Los que más tiempo me llevan son aquellos en los que utilizo gráficos e infografías que hago yo mismo como la serie del plan social media que estoy escribiendo.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Paco Viudes: Tengo una serie de temáticas ya establecidas, y voy generando ideas, me inspiro en blogs y webs americanas y sobre todo en los proyectos y en las preguntas que me hacen los clientes y en las ponencias porque si tienen dudas lo mejor es responderlas con un post, seguro que alguien más tendrá esas mismas cuestiones que resolver.

Rafa Osuna (@RafaOsuna)

Marketing online, Social Media, Comunicación y Contenidos… Su blog es www.elultimoblog.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Rafa Osuna: Yo no me caracterizo por currarme mucho los posts. Sé que posiblemente sea un error pero es mi forma de escribir. No creo que haya tardado más de 2-3 horas en escribir ninguno de los más de 1700 post que he publicado en mi blog. Posiblemente tarde una media de 45-60 minutos.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Rafa Osuna: La primera fase, evidentemente es la inspiración. Si no hay inspiración, no escribo. Y por eso tengo temporadas en las que el número de posts que escribo es ridículo. Mis fuentes de inspiración son infinitas: desde el texto que leo en la etiqueta de una lata de fabada, hasta un artículo de otro blog.

La siguiente fase es la de la redacción. De un tirón, sin pararme para nada. Dejando que fluya.

Luego, viene una primera lectura para hacer todo tipo de correcciones de estilo, ortografía, añadir cosas, expresar mejor ciertas ideas…

Después busco una imagen que le venga bien al post.

El siguiente paso es añadir enlaces (internos y externos) y destacar en negrita o cursiva aquellas partes del texto que creo que lo necesitan.

Y lo último, antes de publicar, es una lectura final para ver si se me ha escapado algo.

Ricardo Villanueva Ríos (@Rvillanuevarios)

Ingeniero en Sistemas Computacionales, de profesión. Aprendiz en este mundo de las Redes Sociales. Master en Community Manager and Online Reputation. Su blog es www.rvillanuevarios.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Ricardo Villanueva: Al menos unas 4 horas y concuerdo contigo sobre el trabajo para realizarlo. Lo más importante la idea, el tema, para buscar inspiración procuro leer otros artículos, otros blog, revisar las estadísticas de visita a mi blog para determinar qué temas son los que más han gustado (aunque esto no es siempre una regla, porque puedo escoger un tema que ha gustado en alguna semana y ahora no fue tan visitado), recopilar información, ordenarla, escribir.

Procuro escribir un día y revisarlo de nuevo el día siguiente, una vez terminado publicarlo.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Ricardo Villanueva: Lo más importante la idea, el tema, para buscar inspiración:

leer otros artículos.

otros blogs.

revisar las estadísticas de visita a mi blog para determinar qué temas son los que más han gustado (aunque esto no es siempre una regla, porque puedo escoger un tema que ha gustado en alguna semana y ahora no fue tan visitado).

alguna pregunta que me hagan directamente en Twitter o alguna duda de alguien en la comunidad.

Tristán Elósegui (@TristanElosegui)

VP of Strategy en @icrossingespana e @icrossinglatam, Socio en @kschoolcom Co-autor @elartedemedir Le interesan el marketing online, social media y la analítica web. Su blog es www.tristanelosegui.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Tristán Elósegui: La verdad es que varía mucho. Hay muchos factores que pueden alargar o acortar el proceso. Desde la inspiración, hasta el tiempo disponible para escribir. Pero como mínimo tardo 3-4 horas (desde cero a post publicado).

El post que más tiempo me ha llevado ha sido “Cómo vender a través de redes sociales”. El motivo es que es el resumen de muchos temas en un solo post. Sumando el total de horas me llevó 8-10 horas aproximadamente.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Tristán Elósegui: La forma de inspirarme ha cambiado bastante con el tiempo. Antes recopilaba post interesantes. Ahora suelo inspirarme en cosas que pasan en mi día a día o convierto en post cosas en las que he estado trabajando.

Lo que nunca hago es sentarme a escribir, sin tener claro el tema sobre el que quiero hablar. Si no tengo algo que pueda ser interesante en mente, no publico.

Fases de elaboración de un post: lista de ideas en Wunderlist, borrador del post (en Word, links incluidos), edición (formato, titular, comprobación de links, búsqueda de imágenes), revisión, SEO (title, keywords, description, tags, backlinks….), programación (del post y de la publicación en redes sociales vía Buffer).

Víctor Martín (@Vmdeluxe)

Emprendedor. Consultor de Social Media. Escribo sobre Social Media y Marketing. CEO de YoungMedia.es, Co-Organizador de Social Media Party. Su blog es victormartinp.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Víctor Martín: Normalmente los días que publico me marco una hora para terminarlo. Lo que ocurre es que en ocasiones termino un poquito antes, o que los días en que la inspiración tarda un poco más en llegar tardo un poco más. Por suerte la práctica y la rutina que te autoimpones para escribir hace que los posts vayan saliendo con fluidez. Aún así, siempre hay días que no acabas de expresar como a ti te gustaría lo que quieres transmitir y tardas más de lo previsto.

Los posts que más tiempo me llevaron fueron unos artículos colaborativos en los que involucré a varios profesionales. El esperar a que todos respondiesen a mis preguntas, más el hecho de hacer todo el montaje me hizo tener el documento en borrador unos cuantos días,

Uno de ellos es el siguiente: Consejos de 4 Profesionales del Social Media y Marketing [Parte 1].

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Víctor Martín: He de reconocer que me he vuelto muy metódico con el tiempo, porque cuando empecé con el blog no me organizaba demasiado a la hora de escribir.

En primer lugar recurro a una libreta que siempre llevo encima donde anoto todos los temas de los cuales me gustaría hablar un día u otro en el blog. Luego anoto los puntos principales o ideas que ha de contener el post. Paso a buscar algunos artículos para enlazar en el mismo post y por último lo escribo.

Mis fuentes son muy variadas y cada día dedico una hora por la noche a leer las últimas publicaciones de blogs que sigo. Mi cuenta de feedly está repleta de blogs que hablan de social media, marketing, liderazgo, desarrollo personal… en definitiva, todos los temas que me interesan y que trato yo también en mi página personal.

Vilma Núñez (@VilmaNunez)

Blogger, Marketing, Publicidad, Social Media, Turismo, Formación, Music Branding en @MUWOM, Concursos @BloonderCom, Talleres y Congresos SM @tycSocial. Su blog es www.vilmanunez.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Vilma Núñez: Es un poco variado, hay posts que me han tomado solo 30 minutos escribirlo + 10 minutos optimizándolo y configurándolo. El post que más tiempo me llevó hacer fue el cómo crear un plan de marketing y casi todas las plantillas que publico. De la idea a la ejecución pueden pasar días y hasta semanas de dedicarle horas de vez en cuando.

Si las sumo toda puedo decir que he tardado entre 8 y 10 horas en crear este tipo de contenido. De todas formas está claro que mientras más práctica tengo menos tiempo invierto.

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Vilma Núñez: Mi mayor fuente de inspiración es la lectura diaria de distintos blogs que admiro y de mi propio timeline en Twitter. Cualquier idea que me surge a raíz de lo que leo la voy anotando en Evernote y luego un día me pongo a desarrollarla hasta que la tengo lista para publicar. Si tuviera que resumir el proceso sería

Investigación / Curación Organización de ideas en mi cabeza para luego saber cómo plantearlas Desarrollo de las ideas y al final siempre añado un toque basado en mi propia experiencia Optimización del post: imagen de cabecera, imágenes de complemento al post, segmentación por categorías y optimización para SEO Promoción en mis canales online

Xavi Gassó (@XaviGasso)

Comunicador en Banco Sabadell y escritor al otro lado de las paredes. Comunico, emprendo, descubro, disfruto y, en Phusions, me defino. Escribe en www.elenigmadeadriana.com y www.phusions.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Xavi Gasso: Lo cierto es que, en mi caso, supongo que debido a mi profesión o a mi otra cara como escritor, finalizar un post no me lleva mucho tiempo. La redacción se sitúa entorno a los 10-20′ un post normal, aunque -por supuesto- el tiempo de dedicación se multiplica si contamos la búsqueda de información previa: fuentes, opiniones, artículos similares. En tal caso, estaríamos hablando de una media de una hora, aproximadamente. Sin embargo sí que tengo un post (que de hecho convertí) en dos cuyo proceso de redacción fue mucho más largo, calculo que sobre unas 4h, en total, y que titulé “48 miradas al Timeline”, para www.elenigmadeadriana.com, en este caso como consecuencia de identificar y definir 48 aspectos sobre Twitter (redes sociales) que me parecieron especialmente remarcables. 48 miradas al Timeline: las 24 primeras y 24 miradas más…. En el lado opuesto, el post “De emociones, gigantes y vampiros”, para Phusions.com (De emociones, gigantes y vampiros) lo redacté y publiqué en menos de media hora en la cafetería de un hotel, en un día lluvioso… como soy escritor, no lo puedo negar, creo en la inspiración y las musas, así que imagino que dependo mucho de estos dos factores ;)

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Xavi Gasso: Diría que el 90% de los artículos que escribo son reflexiones, muy personales, que van de la política a la filosofía o a la psicología. Así que, generalmente -como decía antes- suelen ser producto de mi inspiración. Esto quiere decir que pocas veces planeo un artículo, generalmente cualquier pequeño detalle, frase que escucho, vivencia, o conversación que despierta mi interés puede desembocar en uno de mis artículos. De todas formas, aquellos que son planeados, normalmente provienen de mis experiencias vitales, y de una ardiente necesidad de explicar algo que considero que merece ser contado. En este sentido, siempre empiezo por el título, siempre, para mí el título contiene el alma de cualquier pieza escrita, y a partir de ahí dejo que sea esa inspiración la que me guíe frase a frase. Generalmente nunca he escrito un post a modo de respuesta o reacción a otro, por lo que no puedo considerar que esta sea una fuente de inspiración, creo que me gusta más llevar el off al on.

Xavier Navarro (@XaviNavarro_es)

Estudiante de comunicación en la UOC, músico e inquieto de nacimiento. Su blog es xaviernavarroestrada.wordpress.com.

¿Cuánto tiempo, en media, tardas en finalizar un post? ¿Cuál es el que más tiempo te llevó hacer?

Xavi Navarro: Por norma general, escribir un post me suele llevar entre 2 y 3 horas. Aunque este tiempo no incluye el trabajo previo de búsqueda de información y de identificación de ideas y conceptos fundamentales. Sin duda, el post que más tarde en elaborar fue “Mis estúpidos 10 mandamientos en Twitter” (5 horas).

¿Cómo son las fase de elaboración del post y cuáles son las fuentes de tus ideas (la inspiración)?

Xavi Navarro: Generalmente, la inspiración llega sola pero debo admitir que, si haces trabajar a tu cabeza, te inspiras con más frecuencia. Algunas veces, he tenido clara la temática del post viendo alguna situación concreta o recordando vivencias propias. Otras, una sola idea inicial a hecho que mis manos corrieran en el teclado para acabar completando un post. Mi modus operandi habitual sería: Una vez tengo la idea del post, voy a Google y empiezo a buscar información al respecto. Después, recopilo ideas y conceptos fundamentales que deberían aparecer en el post. Por último, le doy forma y lo estructuro.

Sí, tengo una máxima, los posts no deben ser demasiado extensos y, siempre que sea posible, intento añadir contenido visual a estos.

¿Qué te parece? ¿Tardas más o menos al hacer un artículo?

