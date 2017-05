¿Qué es un plagio en Internet y qué opinas? 29 blogueros responden

Una costumbre lamentablemente muy extendida por Internet hoy en día es copiar directamente artículos de otras publicaciones con mejor o peor idea citando (o no) al autor. No por estar publicado en Internet y que se pueda leer libremente quiere decir que se puede reproducir sin autorización del autor o autores. Cada blog tiene, normalmente, una sección o apartado en la que indica el tipo de licencia con la que se comparten los contenidos y que se debería respetar. Lo mismo ocurre, por supuesto, con las fotografías, vídeos e imágenes.

Las licencias Creative commons en sus distintas modalidades son unas de las más utilizadas. En este artículo recojo la opinión, al igual que en los anteriores, de 29 reconocidos blogueros.

¿Qué es un plagio en Internet y cómo detectarlo?

Según el diccionario de la RAE, un plagio es la acción de “Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias“. Muchas webs se nutren de contenidos a base de copiar íntegramente los de otros sin demasiados escrúpulos. A los que lo hacen se les denomina scrapers.

Existen muchas maneras de detectarlos. La herramienta más conocida para hacerlo es Google (no hay más que buscar el título de una entrada, por ejemplo, para ver si hay más versiones en Internet) pero hay otras, por citar algunas:

Estas herramientas, aunque en inglés, funcionan bastante bien y son sencillas. No hay más que introducir la dirección de un artículo e inmediatamente buscan en Internet otros parecidos.

No existe una manera definitiva de evitar a estos scrapers. Solo hay remedios para ponérselo (un poco) más difícil, como por ejemplo que en el RSS no venga la noticia completa sino solo una parte. En cualquier caso siempre pueden copiar y pegar.

Hay otras herramientas para que salga la fuente original pero siempre las medidas tienen sus contramedidas. El objetivo de esta entrada no es encontrar una solución definitiva a este problema sino solo informar de su existencia. Un post sobre cómo combatir estas acciones bastante interesante es este ¿Cómo podemos luchar contra los scrapers de contenidos?

¿Qué opino yo de los plagios?

Al igual que a muchos otros blogueros, en bastantes ocasiones han copiado algunas de mis entradas íntegramente (tanto los textos como las imágenes) sin tan siquiera citar la fuente ni su procedencia. Si lo detecto, intento ponerme en contacto con el titular del blog para intentar explicar cuál es la licencia con la que comparto los artículos. En muchos casos respetan mi solicitud. En los demás, solo se puede esperar que Google haga bien su trabajo y sepa cuál es el original y cuál es la copia. Sin duda, copiar y pegar es más rápido que elaborar un contenido original.

Es cierto que la última versión del algoritmo de Google (Google Penguin) penaliza (teóricamente) los contenidos duplicados y en ello se debe confiar aunque en varias pruebas realizadas, no siempre funciona bien. Existe, por citar un ejemplo, en Internet un post claramente copiado del mío que aparece mucho mejor posicionado que el que escribí yo (y lo fusilaron sin permiso semanas después de publicar yo el mío).

Personalmente creo que lo mejor sería que esas páginas que necesitan contenidos creasen un artículo con un título similar al “copiado”, un texto breve de presentación y un enlace al original. De esta manera ambas partes, siempre y cuando la licencia del autor lo permita, saldrían beneficiadas: el primero tiene nuevas entradas que publicar y el segundo recibe visitas debido a sus publicaciones interesantes.

Otra opción es hacer un contenido propio similar basado en el artículo, si bien por pura deferencia lo más correcto sería decir que fue inspirado o está basado en cierto artículo de un blog. Es algo que no cuesta nada hacer y así se reconoce la originalidad del que lo publicó por primera vez (e, incluso, en mi opinión el texto gana seriedad si se cita a alguien respetado).

Al igual que en los dos artículos anteriores, ¿Cuánto se tarda en hacer un post y cómo se hace? 29 blogueros opinan y Qué es un post exitoso y opinión de 29 blogueros no solo incluyo mi opinión sino también las de los mismos referentes. A todos ellos muchísimas gracias por opinar y participar respondiendo a las diferentes cuestiones.

Testimonios

En los puntos siguientes, al igual que en los anteriores artículos, recojo las respuestas de 29 blogueros sobre el polémico y actual tema de los plagios (de las que no me hago responsable, simplemente transmito lo que me han contestado), sabiendo que hay muchos más blogueros que podrían aportar sus visiones y experiencias.

Alfredo Arias (@Minipunk)

Albañil en reformasarias, blogger aficionado y muy activo en redes sociales. Tiene varios blogs, entre ellos el-internauta-de-leon.blogspot.com.es.

¿Qué opinas de los plagios?

Minipunk: En mi caso personal mis publicaciones tienen el objetivo de difundir información, por lo que no me molesta demasiado, no son obras literarias y es fácil demostrar quién lo publicó primero.

Hubo un tiempo que ponía marca de agua a las imágenes, sobre todo las del trabajo, a día de hoy me da lo mismo, pero insisto, en mi caso personal.

En casos ajenos pues es algo feo, plagiar un post no es copiar, es apropiarse del valor de ese contenido y desprestigiar a su autor, está feo.

Claro que existe otra vertiente, que es plagiar un contenido de pago y hacerlo llegar al público de forma gratuita, pero eso ya es otra guerra :)

Ana Schwarz (@AnaSchwarz)

Activista por los derechos de la mujer, los niños y los descapacitados. Su blog es violetasdeahauac.blogspot.com.es.



¿Qué opinas de los plagios?

Ana Schwarz: Se vale tocar un tema que ya leíste en algún Post escrito por alguien más…. pero siempre se debe hacer referencia al original. No se vale usar las palabras de otros como si fueran propias.

Antonio Cambronero (@Blogpocket)

Informático y blogger. En la Blogosfera desde el 25-1-2001. Autor del libro Manual imprescindible de Twitter. Su blog es www.blogpocket.com.

¿Qué opinas de los plagios?

Antonio Cambronero: Los contenidos de mi blog son Creative Commons, y se permite la copia, distribución y comunicación pública de ellos. Se puede remezclar, transforma los contenidos, bajo las siguientes condiciones: hay que reconocer al autor, no se puede comerciar con mis contenidos y si se comparten hay que hacerlo con la misma licencia.

Sin embargo, el plagio es otra cuestión. El plagio significa aprovecharse de tus contenidos para beneficio lucrativo, generalmente. El scraping (copia de contenidos sin autorización) en blogs, es muy común y se debe combatir. Ese tipo de plagio se puede llegar a encontrar casi justo en la frontera entre el cumplimiento de tu licencia cc (en todos los casos se cita a la fuente) pero suelen ser granjas de información de carácter lucrativo.

El plagio tiene un problema añadido y es que Google penaliza el contenido duplicado, por lo que tu blog puede ser penalizado si el sitio plagiador posee mejor posicionamiento que el plagiado.

Antonio Ortiz (@Antonello)

Informático de letras. Director de estrategia online y cofundador de WeblogsSL. Escribe en su blog www.error500.net y en www.xataka.com.



¿Qué opinas de los plagios?

Antonio Ortiz: Dicen que es una forma de homenaje.

Antonio Rentero (@AntonioRentero)

Antonio Rentero es jurista y lleva casi 20 años colaborando con diversos medios de comunicación (radio, televisión, prensa escrita y online). Actualmente dirige el programa de tecnología “el hombre dos punto cero” en romMurcia, es redactor en la versión española de la página web británica The Inquirer y colabora semanalmente con Onda Regional de Murcia y con Onda Cero como crítico de cine. Entre otras cosas es motero y runner, y su próximo reto es correr de nuevo el maratón de Nueva York el año próximo. Escribe en The Inquirer y su blog es hombre2cero.wordpress.com.

¿Qué opinas de los plagios?

Antonio Rentero: Respecto a los plagios, me gustaría primero aclarar lo que en mi caso me parece deleznable en esta cuestión. En literatura puedes plagiar una novela porque el argumento o los personajes son más o menos los que ya han aparecido en una obra previa. En información ese mismo concepto serviría para invalidar toda noticia que no sea la primera que se publica sobre algo, porque al final todo se reduce a volver a contar lo mismo que surgió de una nota de prensa, de un teletipo de agenda, etc. La reelaboración sobre un material previo, citando la fuente (o mejor aún, citando varias fuentes y siendo capaz de ofrecer una síntesis o un análisis o un punto de vista propio) personalmente no me molesta y creo que es la base para una eficaz difusión de la información. Lo que ya no me parece tan bien es, por un lado el corta pega, por otro la falsa atribución de contenidos y por otro los “préstamos”.

Empezaré por lo último. Como no vas a aburrir al lector en una noticia sobre un iPhone remitiéndote a Apple en 9 párrafos citando una y otra vez la marca, comienzas a escribir “en Cupertino”, “la empresa fundada por Steve Jobs”, “la manzana mordida”… y en mi caso como murciano orgulloso de serlo hubo un momento en que acuñé “la manzanica mordía”, lo que además resulta un follón porque hay veces en que el corrector ortográfico se empeña en corregírtelo. Imagino que alguien más habrá que lo diga, pero yo al menos no lo he leído escrito así, con lo que en el ámbito de la información tecnológica puedo llegar a considerarme creador de la expresión. Si comienza a usarlo la gente estaré orgulloso como lo estaría Chiquito de la Calzada cuando todo el mundo empezó a decir “fistro” o “pecador de la pradera”. Pero si el “préstamo” es un párrafo entero, un concepto, un ejemplo… y se hace sin algo tan sencillo como incluir sobre esas mismas palabras el enlace al artículo en el que yo lo he escrito… pues mal vamos.

Lo siguiente peor es el corta pega, coger párrafos enteros, añadirle cuatro cosas de cosecha propia y hacerlo pasar por contenido original. En este caso he sufrido (que yo sepa, imagino que habrá muchos más) dos ejemplos, uno por parte de un canal de YouTube que se limita a coger la imagen de una noticia publicada por mí, y sobre la foto fija leer el texto de mi noticia sin cambiar una coma, y por supuesto sin citar que esa noticia apareció en The Inquirer, y otra que tuvo lugar hace unos años cuando El Mundo en su edición online publicó palabra por palabra (incluyendo un error tipográfico, estilo “Nuevva York”) un artículo mío. Lo comuniqué a mi editor y según me contó posteriormente el culpable fue Europa Press que es quien suministra esos contenidos a El Mundo, donde se limitaron a colgar el texto que les enviaron desde la agencia de noticias sin saber que me lo habían “fusilado”. Sinceramente no puedo entender un caso así: paga a mi publicación por el texto o redacta la misma noticia a tu estilo teniendo la mía delante, si quieres, pero un corta pega en el que ni corriges un error tipográfico de la fuente…

Si una de las agencias de noticias más importantes de este país hace eso, no puede extrañarnos que en Internet pululen incontables páginas dedicadas a incluir como contenido propio textos originales aparecidos en otras páginas, de las que por supuesto carecen de los derechos de reproducción e incluso en la mayoría de las ocasiones ni citan la procedencia ni el nombre del autor, con lo que la apariencia es que son contenidos propios. Esto, que es un proceder habitual, y además cuando esas webs obtienen un ingreso por publicidad a costa de contenidos ajenos, lo veo tan ilegal como la conducta que viene persiguiéndose de colocar películas online y obtener ingresos a costa de contenidos por los que no se ha pagado un duro a nadie. Evidentemente las cantidades de dinero que se mueven son incomparables a la piratería de películas online con lo que no creo que jamás llegue a estar medianamente perseguido, es complicado perseguirlo porque hay que buscar cadenas de texto para comprobar que se ha publicado lo mismo que has escrito, cada día son infinidad de textos los que se publican y no se consiguen ingresos tan abultados como colgando el enlace a un screener del último éxito de Hollywood, con lo que creo que es una batalla perdida antes de comenzar, e incluso que en ocasiones puede llegar a perjudicar al creador del contenido original porque Google puede considerar que en realidad eres tú el que ha copiado y concede prioridad para aparecer en el buscador el resultado de quien copió. Al margen de que no creo que sea tan complicado comprobar la hora de publicación del original y la copia, si el original aparece en una web perteneciente a un medio reconocido y la copia en una web que no lo es lo lógico, salvo prueba en contrario, es pensar que más bien será el medio quien ha sufrido el pirateo y no al revés.

Emiliano Pérez Ansaldi (@epadesign)

Director Creativo. Early Adopter compulsivo. Docente de Marketing Online. Hago lo que más me gusta. Ayudar a las empresas a transformar ideas en realidades. Su blog es emilianoperezansaldi.com.

¿Qué opinas de los plagios?

Emiliano Pérez: Primero y principal, me parecen una falta de respeto. Pero más aún, me parece que tienen un recorrido tan corto ahora en Internet, que el que se enfrenta a ese riesgo no le importa nada su reputación. Obviamente, hay diferentes tipos de plagios y cada uno tiene sus consecuencias. Existiendo las licencias Creative Commons, me parece una dejadez no utilizarlas para otorgar el crédito correspondiente a cada autor.

Eva Collado Durán (@EvaColladoDuran)

Pasión por las personas y la gestión de personas. Recursos Humanos 2.0 e Innovación. Directora Asociada en Humannova. Su blog es evacolladoduran.blogspot.com.es.

¿Qué opinas de los plagios?

Eva Collado Durán: Pues que es una plaga horrible de la que nadie está exento. Existe un vacío legal que tendrá que ser cubierto, creo que queda mucho por hacer. Para mí robar el contenido intelectual de una persona me parece un pecado mortal.

Fátima Martínez López (@FMlopez48)

Tras estudiar Publicidad y RRPP y completar su formación en Esic y Cesma, los medios de comunicación han sido su gran escuela durante más de 28 años de profesión. El País, Epoca, América Ibérica, Axel Springer, Grupo Sfera, Directora Comercial de Madrid de ABC, Radio, TV, Gerente de la Multimedia en Vocento y Directora Comercial de ZoomNews. En la actualidad Directora Ejecutiva en Social Media Fidelity Management, Formadora y Ponente Social Media. Directora del Master Ejecutivo en Social Media y Marketing Digital de la Universidad de Alicante en Madrid #cmuamad.

Blogger en “Con Tu Negocio” de Movistar y “Luces y Sombras de las Marcas”. Premio Valle de Suchil 2012 a la trayectoria profesional. Sus blogs son www.fatimamartinez.com y fmlopez48.wordpress.com.

¿Qué opinas de los plagios?

Fátima Martínez: Sinceramente me enfado muchísimo cuando me copian un post y no citan la fuente. Entiendo que se hagan reblogs, que sirvan de inspiración para crear nuevos contenidos, pero no entiendo cómo hay personas que viven de copiar el trabajo de otros adjudicándose la autoría, es algo que me enciende cada vez que sale un nuevo caso de denuncia.

Fernando Álvarez (@LaTrinchera)

Uno de los más reconocidos coaches, dentro del ámbito de la motivación ha inspirado a más de 50.000 personas a nivel nacional e internacional. Autor del blog www.desdelatrinchera.com, desde el cual habla de coaching, motivación y mejora continua, es habitual ponente y profesor en escuelas de negocio como ICADE, EOI, INESDI, CMUA, Universidad Juan Carlos I, etc.. También puedes escucharle todos los meses en la Cadena SER, RNE y leerle todos los lunes en Loffit.ABC.es.

¿Qué opinas de los plagios?

Fernando Álvarez: Presupongo que entendemos por plagios, que copian tu contenido sin citarte. En este caso yo no he detectado que se haya producido conmigo, supongo porque tampoco lo he mirado, si no seguro que encuentro algo por ahí… sí he visto copias citando, a veces con enlace y otras solo texto. La verdad que creo que plagiar es pan para hoy (si es que acaso eso alimenta aunque sea por un día) y hambre para mañana, parafraseando a Steve Jobs diría que no me preocupa que me copien, me preocupa seguir superándome e innovando, de ese modo siempre podré aportar algo más a quién realmente quiere llevar su vida al siguiente nivel de excelencia. Para mí la verdadera competencia, la más mordaz es la que tienes con quién eres… supérate cada día, y jamás nadie podrá superarte.

Por otro lado, soy autor de contenidos en distintos formatos: papel, audio, vídeo, etc. y por supuesto creo que hay que respetar el trabajo de los demás, y reconocérselo, porque es una forma de enriquecer este mundo, y que entre todos lo hagamos mejor y más bello.

Eso sí, como decía, desde aquí hago una petición al mundo entero: copiadme citando, me hacéis difusión a mí, y quién sabe, tal vez alguien se beneficie de leer ese contenido allá donde fue copiado…

Fidel Martín (@FidelMarin)

Consultor. Estratega reconocido. Socialmedia adicto. Gastroadicto. Viajero y trotamundos en prácticas. CEO @FMRconsulting. Sus blogs son www.fidelmartin.com y www.elturistacultural.com.

¿Qué opinas de los plagios?

Fidel Martín: Uno de los sectores en los que me muevo es el del turismo y gastronomía y es sin duda uno de los sectores donde se da más el plagio. Una receta o una foto de un plato montado la podemos encontrar en diferentes blogs sin el menos pudor de fusilarlo directamente incluso intentando eliminar la marca de la foto. Los que escribimos posts sabemos el tiempo y la dedicación que supone esta ocupación. Todos conocemos blogs que se nutren de plagios. Triste!!

Francesc Grau (@FGrau)

Obrero de la comunicación y la relación entre personas. Su blog es www.francescgrau.com/es/blog.

¿Qué opinas de los plagios?

Francesc Grau: Como nunca he hecho ninguno ni pienso hacerlo jamás, los veo despreciables.

Francisco Alcaide (@FAlcaide)

Francisco Alcaide es experto en Desarrollo Personal. Premio al Mejor Blog de RRHH 2012. Colaborador habitual en medios de comunicación y autor del libro Aprendiendo de los mejores (Alienta, 2013, 2ª edición), 500 reflexiones de 50 personalidades de referencia analizadas en profundidad, para el crecimiento personal y profesional. Su blog es www.franciscoalcaide.com.

¿Qué opinas de los plagios?

Francisco Alcaide: Es un tema complejo y depende de cada caso particular, ya que no es lo mismo ciertos temas que otros. Dicho esto, como decía hace poco nuestro amigo Andrés Ortega (@ander73) en Twitter: “La originalidad marca la diferencia. El problema no es que te copien, sino que no lo hagan”. Creo que el mercado no es tonto, y existe una sabiduría colectiva que identifica a los ‘mejores’ de cada industria y sector. Copiar te coloca siempre en medio del pelotón pero nunca en una posición de liderazgo.

Gaby Castellanos (@GabyCastellanos)

CEO de Socialphilia CEO, Early Adopter, Social Business Evangelist and Creative/Social Shaker. Su blog es www.gabycastellanos.com.

¿Qué opinas de los plagios?

Gaby Castellanos: La gente cree que uno no se da cuenta, y no tiene ninguna clase de vergüenza. Es como si pensaran que Internet no existe y nunca nadie se va a enterar. Algún jefe me enseñó, si vas a copiar algo que el resultado sea más grandioso que la pieza original, ojalá esta gente que se aprovecha del trabajo de los demás (podría citar la fuente en vez de copiar) al menos utilizara esto como premisa.

Helí Sulbaran (@HeliSulbaran)

Ingeniero de Sistemas, Magister en Gerencia de la Calidad y Productividad, Profesor Universitario, ex-director del Instituto Universitario de Caripito de Venezuela, Dedicado al tema de las Efemérides Tecnológicas, Seguridad Informática y redes sociales. Su blog es helisulbaran.blogspot.com.es.

¿Qué opinas de los plagios?

Helí Sulbaran: Por supuesto, que no me gustan y no estoy de acuerdo. Sobre todo cuando el post es el producto del ingenio o creatividad del autor.

En mi caso, como es documental, y son efemérides, se habla de lo mismo, por lo que gracias a Dios no he tenido ese problema o ¡no me he dado cuenta!

Jordi López (@Madisite)

Mi vida siempre ha girado en torno al mundo 2.0 y gran parte de mi experiencia profesional ha estado dedicada a las ventas y las comunicaciones. Soy apasionado y autodidacta, he cursado un programa avanzado de marketing digital y móvil, tengo formación de marketing en redes sociales y community management, conocimientos de SEO, diseño web y usabilidad. Su blog es www.madisite.es.

¿Qué opinas de los plagios?

Jordi López: Como ya hemos hablado en ocasiones anteriores debido precisamente a varios casos de este tipo ya sabes mi opinión y no me gusta nada que alguien plagie el trabajo de otra persona, como tú sabes cuesta mucho elaborar un post y que en cuestión de 5 minutos otra persona publique tu trabajo y se lleve parte o todo el mérito no me resulta muy agradable, aún más si ni siquiera pide permiso o menciona la fuente original.

Jorge Ávila (@JorgeAvilaM)

Fundador y Director General de @tresensocial. Instructor y Conferencista en Redes Sociales. TecnoEvangelista. An Activist soul, with a Businessman mind and a good Samaritan heart. Su blog es www.tresensocial.com.

¿Qué opinas de los plagios?

Los plagios y los sitios de reblog indiscriminado es fatal. Sitios como esos, incluso estoy pensando en uno en concreto, son la escoria de Internet. De hecho, muchos sitios en español de noticias no son más que viles traducciones o copias de otros artículos, hay cero valor. Por eso es tan fácil destacar en esta industria, hay muy poca oferta original.

Sugiero leer este artículo sobre el tema: 7 consejos para que el reblogging no acabe con tu blog.

José Facchin (@FacchinJose)

Inmerso en el mundo del Marketing Online y el Social Media implementados principalmente en la Hostelería y el Turismo (Consultor Freelance); objetivo principal al que ha dedicado su blog: www.josefacchin.com.

¿Qué opinas de los plagios?

José Facchin: No estoy de acuerdo en que alguien se apropie de lo que no es suyo y mucho menos sin ni siquiera mencionar al autor. Pero no suelo hacerme mucho problema cuando encuentro alguno de mis post en otros blogs, solo envío un mensaje pidiendo que citen mi autoría y si no lo consigo tampoco pasa nada. Este tema es muy complicado de controlar.

Tengo un post reflexivo en el que hablo de ese tema, el cual estoy pensando en publicar en breve. Actualizado: es este.

En fin, opino más o menos como Enrique Dans: que si me copian es porque algo estoy haciendo bien…

Juan Merodio (@JuanMerodio)

Juan Merodio, nacido en 1980, es un apasionado del Marketing Digital y Redes Sociales. Ponente habitual en Congresos de reconocido prestigio internacional así como profesor de las mejores Escuelas de Negocio y Universidades.

Actualmente asesora a empresas, emprendedores y personajes públicos a utilizar Internet y las Redes Sociales para desarrollar un negocio, ya sea una marca personal o empresarial. Su blog es www.juanmerodio.com.

¿Qué opinas de los plagios?

Juan Merodio: Malas prácticas las hay en todos lados, pero creo que el plagio el mayor problema es que no aporta valor ya que repite algo ya escrito, por lo que en el largo plazo para quien lo hace no le aportará nada bueno, creo que es mejor invertir en que cada uno aportemos nuestro granito de arena al ecosistema del 2.0.

Hace unos 4-5 años, quise crear un blog personal para intentar dar soluciones a los problemas que los usuarios no encontraban en los foros, pero explicados de una forma más clara y particular. Así nació esta web, primero dirigida solo a ayudar a programadores, pero hoy día abierta a cualquier usuario… Su blog es www.karmany.net.

¿Qué opinas de los plagios?

Karmany.net: Depende de la licencia de quien hayas copiado. Si en su licencia lo permite y cumples con ella, no me parece mal del todo. Lo que pasa que muchas veces no se respeta, ese es el problema.

No obstante, fíjate que muchas webs de noticias escriben artículos de forma totalmente literal.

Un plagio para una web significa un artículo más, muchas visitas más, el tiempo que pierdes en escribirlo es casi nulo.. son todo ventajas para el que copia. Existe y hay mucho.

María Rubio (@MariarubioM)

Licenciada en Periodismo, soy máster en medios y postgrado en Community Management, y en Protocolo y ceremonial. Durante los últimos quince años, he trabajado en Comunicación interna y externa, para cliente y para agencia. Desde hace casi tres, soy profesional autónoma en Comunicación 2.0 y Social Media. Su blog es mariarubiom.wordpress.com.

¿Qué opinas de los plagios?

María Rubio: Voy a ser muy contundente: los odio. Son un auténtico atentado no ya contra la moral, que también, sino contra el trabajo bien hecho, contra la propiedad intelectual y, por ende, contra la propia sociedad. Por supuesto que hay cosas mucho más graves, pero se empieza por ahí. Solo hay que ver lo que ocurrió en Alemania, cuando la ministra de Educación dimitió porque había plagiado la tesis doctoral (aquí no pasa eso ni en sueños). Se trata de un engaño y, en este caso, no puede ser admitido bajo ninguna circunstancia porque afecta a terceros de forma muy negativa y porque daña la credibilidad de quien lo ejecuta, si se le coge en la mentira, y de su víctima en la mayoría de los casos, pues es difícil demostrar la propiedad de lo escrito.

Mario Schumacher (@MarioSchumacher)

Organización de Eventos Turísticos #calpemocion #blogtripcostablanca, i-weekend. Consultor Social Media y Vídeo Marketing. SMM en Xàbia Turisme (Jávea). Su blog es marioschumacher.com.

¿Qué opinas de los plagios?

Mario Schumacher: Si dices de copiar…, bien,… cada uno tiene que saber qué quiere hacer. Todo sale con el tiempo antes o después en el mundo online. Mencionar nombres, frases, fotos y links es una cosa que me gusta pero copiar texto me parece aburrido. Copy – paste no es creativo y me aburre. Me gusta ser parte del mundo de bloggers y esto solo puedes ser sin copiar.

Si me copian y no me mencionan (que ha pasado ya varias veces) bien. ¿Qué voy a hacer? Mis amigos y mi público saben cómo soy y de todos modos no puedo hacer nada. Pero si es grave y pasa más veces se debería denunciar como plagiador.

Paco Viudes (@PacoViudes)

Socialmente-hiperactivo. Generador de cambios y conector de emociones. Social Media y Digital Manager. Consultor-Ponente. CEO @GentyoE. Su blog es www.pacoviudes.com.

¿Qué opinas de los plagios?

Paco Viudes: No me gustan, a veces me copian en otros blogs mencionándome incluso enlazándome, no me gusta por el tema del contenido duplicado, le aviso que Google le puede penalizar pero ya está.

Rafa Osuna (@RafaOsuna)

Marketing online, Social Media, Comunicación y Contenidos… Su blog es www.elultimoblog.com.

¿Qué opinas de los plagios?

Rafa Osuna: Por un lado, me da cierta satisfacción cuando alguien me plagia porque, al fin y al cabo, si te copian es porque lo que has hecho interesa. Pero, evidentemente, también me fastidia un poco que esa copia se haga sin seguir los mínimos requisitos de la licencia de mi blog (Creative Commons). Es decir, que no cuesta nada citar la autoría. En esos casos, salvo alguna excepción, me limito a poner un comentario en el blog plagiador pidiendo que se respete los términos de la licencia.

Ricardo Villanueva Ríos (@Rvillanuevarios)

Ingeniero en Sistemas Computacionales, de profesión. Aprendiz en este mundo de las Redes Sociales. Master en Community Manager and Online Reputation. Su blog es www.rvillanuevarios.com.

¿Qué opinas de los plagios?

Ricardo Villanueva: Ante todo honestidad, si vas a usar algo de alguien al menos dale su crédito como fuente, ¿pero copiarlo y decir que es tuyo? Este mundo dejo hace mucho tiempo de ser redondo, vivimos en un mundo plano y al alcance de un click, por lo que una mala jugada, se sabrá!

Nuestra reputación vale, es más es lo más importante, el dinero va y viene, pero el buen nombre siempre va contigo.

Tristán Elósegui (@TristanElosegui)

VP of Strategy en @icrossingespana e @icrossinglatam, Socio en @kschoolcom Co-autor @elartedemedir Le interesan el marketing online, social media y la analítica web. Su blog es www.tristanelosegui.com.

¿Qué opinas de los plagios?

Tristán Elósegui: Es un tema complicado. La barrera entre la inspiración y el plagio a veces es muy fina. Pero en general no me suele importar.

Otro tema son los que publican un post tuyo en su blog. En estos casos, siempre que citen y linken al autor, me parece bien (aunque la mayoría no lo hace de la forma correcta).

Víctor Martín (@Vmdeluxe)

Emprendedor. Consultor de Social Media. Escribo sobre Social Media y Marketing. CEO de YoungMedia.es, Co-Organizador de Social Media Party. Su blog es victormartinp.com.

¿Qué opinas de los plagios?

Víctor Martín: Dicen que el plagio es la mejor forma de halago que puede tener un blogger. Cuando me plagiaban los artículos al principio reconozco que me enfadaba bastante, con el tiempo te das cuenta de que te plagian por algún motivo, y al final dejas de darle importancia. No merece la pena malgastar tu tiempo intentando combatirlo porque no sirve de nada. Quien plagia bastante pena y trabajo tiene, y el tiempo pone a todo el mundo en su lugar.

Vilma Núñez (@VilmaNunez)

Blogger, Marketing, Publicidad, Social Media, Turismo, Formación, Music Branding en @MUWOM, Concursos @BloonderCom, Talleres y Congresos SM @tycSocial. Su blog es www.vilmanunez.com.

¿Qué opinas de los plagios?

Vilma Núñez: Como siempre digo, para qué copiar y pegar cuando puedas inspirarte y crear. Me gusta inspirarme a través de otros medios o profesionales relacionados a mi temática, pero luego siempre tengo pensar cuál será la propuesta de valor que aportaré a mi público. En realidad soy de las que critico bastante los blogs que traducen literalmente noticias, a mí me gusta enterarme a través de grandes medios de las noticias para luego probar y experimentar y eso es lo que al final compartiré.

Otra cosa que también suelo hacer es llegar hasta la fuente oficial, no me fío mucho de los intermediarios, si hablan de Facebook, acudiré siempre al blog oficial y es el enlace que siempre destacaré en mi blog, aunque por supuesto mencione al intermediario en alguna parte. Antes creo que el plagio era más común, pero ahora veo una tendencia a citar y sobre todo a realizar mucho intercambio de links.

Xavi Gassó (@XaviGasso)

Comunicador en Banco Sabadell y escritor al otro lado de las paredes. Comunico, emprendo, descubro, disfruto y, en Phusions, me defino. Escribe en www.elenigmadeadriana.com y www.phusions.com.

¿Qué opinas de los plagios?

Xavi Gasso: Soy escritor (aunque poco practicante, podríamos decir) y creo más que nada en este mundo en el talento, en la creatividad, en el esfuerzo y en lo auténtico. No se puede robar el talento de una persona, no podemos comerciar con su creatividad, pero nunca jamás se debe despreciar su esfuerzo en crear algo que sea único, en crear algo que le define palabra a palabra. Los plagios son todo eso, los plagios son un menosprecio al talento, un insulto al esfuerzo, y una patada a la creatividad, quién plagia está apoderándose de algo que no le pertenece, esta asumiendo una autenticidad que no le pertoca, está destruyendo lo real para construir un mito. Para mí, no hay nada más triste que plagiar, nada más despreciable que hacerlo de forma consciente y, siquiera, dar la cara o el que, cometiendo un error (que puede suceder), no es capaz de asumirlo y pedir disculpas.

Xavier Navarro (@XaviNavarro_es)

Estudiante de comunicación en la UOC, músico e inquieto de nacimiento. Su blog es xaviernavarroestrada.wordpress.com.

¿Qué opinas de los plagios?

Xavi Navarro: En lo que se refiere al plagio o al robo de contenidos, creo que es una práctica bastante extendida. Claro está que Internet no iba a ser una excepción en esto y que los fans de lo ajeno han encontrado un campo virgen donde apropiarse de contenido de terceros a sus anchas. De ahí la importancia de los usuarios para denunciar estas prácticas y ayudar a proteger a aquellos que se preocupan e invierten su tiempo en crear contenidos originales.

Compartir es una de las bases de la red pero casi más importante que esto es respetar al autor y a su contenido.

Conclusiones

Tal y como ocurría en los artículos anteriores ¿Cuánto se tarda en hacer un post y cómo se hace? 29 blogueros opinan y Qué es un post exitoso y opinión de 29 blogueros hay disparidad de opiniones. En general se condena esta práctica (nadie, obviamente, la defiende) pero se puede observar que algunos autores son más permisivos (o les molesta menos) que otros.

¿Te parecen correctos los plagios? ¿Haces algo cuando los detectas? ¿Te parecen que son una medida de éxito?

