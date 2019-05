¿Qué redes sociales borran los datos personales de nuestras fotos cuando las subimos?

| Por

Al hacer una fotografía hoy en día con una cámara con GPS o con un Smartphone, estamos permitiendo que se almacenen una serie de metadatos no visibles como la fecha, hora y lugar (coordenadas de longitud, latitud y altura sobre el nivel del mar) de la captura, modelo de cámara utilizado (o de smartphone, incluyendo versión del sistema operativo), parámetros fotográficos, etc. tal y como describí en el artículo «Cuidado con la información oculta sobre nosotros en las fotos que publicamos«.

Antes de compartir una fotografía con datos que no se desean divulgar, conviene borrarlos con alguna de las herramientas descritas en el post. No obstante, las principales redes sociales eliminan de manera automática ciertas informaciones al publicar las imágenes. ¿Realmente las borran? ¿Qué redes exactamente? Es lo que describiré a continuación para los siguientes medios sociales: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram, Flickr, Pinterest, Tuenti y Foursquare.

Como punto de partida tenemos esta imagen tomada en el Paseo de Alfonso XII en Vigo (vistas sobre el puerto pesquero con las Islas Cíes de fondo).

Los datos EXIF (o metadatos ocultos de la foto) obtenidos usando EXIFTool son:

Además de los datos básicos de la imagen (tamaño, tipo –jpg, png, etc.-, dimensiones, etc.), que es inevitable que estén presentes y no conllevan un riesgo para nuestra privacidad, los demás los podríamos clasificar en:

Marca y modelo de cámara (o móvil, incluyendo sistema operativo).

Parámetros fotográficos (exposición, apertura, longitud focal, uso de flash, ISO, etc.).

Fecha y hora de la captura.

Dónde fue tomada la fotografía (longitud, latitud y altura sobre el nivel del mar).

Los metadatos de la fotografía del puerto se pueden consultar también online en este enlace a la página Regex.info.

A continuación la envío a distintas redes sociales y compruebo los datos presentes en la imagen directamente desde Internet, incluso sin descargarlas al ordenador (a excepción de Instagram y Tuenti donde no es posible hacerlo de otra manera). En todos los casos la subida la realizo a través de la página web correspondiente y, en algunas redes, también empleo la app móvil pues los resultados son distintos como después veremos.

Facebook

La foto almacenada en los servidores de Facebook, tras subirla usando la web, se puede consultar en este enlace de Facebook y los metadatos contenidos se pueden visualizar en esta dirección.

Por tanto, tenemos que elimina toda la información de marca y modelo de cámara, parámetros, ubicación, etc.

Probé también a enviarla usando la app oficial de Facebook (en mi caso con la del iPhone) y el resultado es el mismo (en otras redes que no siempre es así).

Por tanto, el resultado es que Facebook elimina los metadatos, protegiendo nuestra privacidad (aunque pueda resultar paradójico, dada la trayectoria en este tema de la red social de Mark Zuckerberg). No obstante, se puede comprobar que aunque no los facilita a los que visualizan las fotografías, si conservan los datos en sus servidor, tal y como se puede comprobar en el artículo ¿Qué sabe Facebook de mí y mis contactos? Listado completo.

Twitter

La imagen, tras enviarla vía web, está guardada en sus servidores y se puede consultar en este enlace de Twitter. La información de todos los metadatos se puede consultar en este enlace a Regex.info.

Se observa que:

Comprobado también que si se envía utilizando la aplicación oficial de Twitter (verificado empleando la versión para iPhone), el resultado es el mismo (imagen limpia de datos personales).

Twitter, por tanto, borra todos los datos no básicos almacenados en las fotografías que se publican, mejorando la privacidad de las fotos que publicamos.

Google+

Tras enviar la fotografía a Google Plus vía web, la dirección donde está almacenada en los servidores de Google es esta. Los metadatos de la imagen se pueden consultar online en la página de Regex.info.

De serie, los metadatos de la foto no se borran al enviarla a Google+ pero, como propietarios de la foto, podemos configurar que los usuarios que la vean puedan tener acceso a los datos privados de ella o no sin más que hace clic en el enlace “Actualmente los datos de ubicación de este álbum están ocultos para los lectores. Mostrar datos de ubicación” en el lateral de la foto. Como se puede constatar, los datos están presentes pero invisibles. Si los dejamos así, la información pública es:

Se obtienen los mismos resultados si se emplea la app de Google+ (probado con la versión para iPhone) para publicar la imagen.

La conclusión es que, salvo que compartamos de manera intencionada los metadatos, éstos permanecen ocultos.

LinkedIn

En LinkedIn también es posible adjuntar fotografías e imágenes. En este caso la del puerto de Vigo empleada se subió, vía web, al servidor de LinkedIn y está disponible en este enlace. Los metadatos asociados se pueden visualizar en la página de Regex.info para ese enlace el LinkedIn.

LinkedIn, de serie, borra también los datos privados de las fotos publicadas.

Instagram

La foto, en el caso de Instagram, solo se puede mandar vía la app (se empleó la versión de iPhone sin aplicar ningún filtro) y no se puede acceder directamente a la imagen ni siquiera en la web de Instagram, por lo que lo que hice fue descargarla (desde la página del popular sitio de fotografías) al disco duro local y subirla a mi servidor. Se puede visualizar en este enlace de mi web.

Los metadatos que contiene se pueden consultar aquí y, por tanto:

Por lo que se puede constatar, Instagram también borra toda la información personal de las fotografías.

Flickr

La foto enviada vía web a los servidores de Flickr, de Yahoo! se puede visualizar en este enlace a Flickr. Los metadatos asociados figuran en esta dirección y se observa que siguen presentes.

Esto es un comportamiento intencionado por parte de Flickr. De hecho, dan esta información sobre la foto en su propia página en este enlace de Flickr de la foto en concreto e informan cómo ocultarla: “Ocultando esta información. Para evitar que otras personas vean los datos Exif de tus fotos, debes cambiar la configuración de privacidad de EXIF”. Para ello no hay más que visitar este apartado de la web de Flickr.

En el caso de Flickr, al igual que en Google+, es posible configurar la visibilidad pública de estos metadatos.

Pinterest

En el caso de la red social Pinterest el resultado fue toda una sorpresa como se podrá comprobar: en primer lugar subí vía web la foto en cuestión. Se puede acceder a la imagen, en los servidores de Pinterest aquí y los metadatos se pueden consultar en este enlace de Regex.info. Pinterest, publicando la imagen de esta manera, no borra los metadatos asociados.

Si, en cambio, se envía usando la app oficial (en mi caso para iPhone), los datos adicionales no están (imagen en Pinterest enviada usando la app para iPad y sus metadatos en Regex.info).

En este caso hay que tener cuidado con lo que se “pinea” vía web en Pinterest pues deja la información incluida en las fotos tal cual, si se usa la app, no.

Tuenti

Una vez subida (usando la web y app) a Tuenti una foto no es posible acceder directamente a ella vía botón derecho > Ver dirección de la imagen (como ocurría con Instagram).

Por tanto, para hacer este experimento lo que hice fue descargarla y subirla a mi servidor (la foto incluida es la subida a través de la página web de Tuenti). Los metadatos se pueden listar en esta dirección (vía Regex.info). Resultado: metadatos borrados.

Como cabría esperar en una red social que tiene una parte importante de usuarios menores de edad, los metadatos han sido borrados.

Foursquare

En este caso envié la foto a Foursquare usando su web a la ubicación “Paseo de Alfonso XII” en Vigo (que se puede visualizar aquí en el servidor de Foursquare). La información no visible contenida en la foto se puede consultar en este enlace. Resultado: Los datos privados siguen ahí.

En cambio si se sube usando su app (en mi caso usé la de iPhone haciendo checkin en el Paseo de Alfonso XII) el resultado es esta imagen, que, como se puede comprobar, está “limpia”. Resultado: datos privados de las fotos: borrados.

Me ha sorprendido también que enviando de una manera u otra la imagen, los resultados sean diferentes. Si se utiliza la aplicación de Foursquare, los metadatos no están disponibles, si se usa la app, no.

Conclusiones

Si se publica una fotografía con metadatos en Facebook, Twitter, LinkedIn o Tuenti (tanto a través de su página como usando una aplicación para el Smartphone –probado en mi caso con la de iPhone, con las demás debería ser lo mismo-) o en Instagram (vía app) los servidores de cada red borran todas aquellas informaciones personales como modelo de móvil, fecha y hora de la foto, etc. protegiendo nuestra intimidad.

En el caso de Google+ y Flickr se puede configurar si deseamos que esta información sea o no visible al público. Finalmente, en base a las pruebas realizadas, en Pinterest y Foursquare depende de si se sube la fotografía usando la página web de la red social (en este caso se conserva todo) o bien se eliminan los datos personales si se utiliza la app (probada con la de iPad y iPhone).

En mi opinión, a pesar de que como hemos visto algunas redes sociales borran los datos personales de las fotos publicadas, no implica necesariamente que no hayan quedado guardados en algún servidor (de hecho Facebook sí que lo conserva todo ¿Qué sabe Facebook de mí y mis contactos? Listado completo) y que, por un error u otras causas, salgan en algún momento a la luz. La información que nunca se desvela es la que no se comparte. Si queremos que no se divulguen ciertas informaciones, lo mejor es eliminarlas antes de publicar la foto como se comentaba «Cuidado con la información oculta sobre nosotros en las fotos que publicamos«.