Cuidado con la información oculta sobre nosotros en las fotos que publicamos

Hoy en día prácticamente todo el mundo está concienciado de la importancia y conveniencia de no divulgar públicamente datos privados tanto en la vida real como por Internet (redes sociales, páginas webs, correo electrónico u otros medios) ya que no sabemos dónde acabará la información.

Lo que debemos tener presente es que algunos datos no siempre están a la vista: a veces están ocultos en una foto o vídeo.

Las cámaras modernas (incluidas las de los smartphones) almacenan, al hacer una fotografía, metadatos o datos EXIF (Exchangeable Image File Format) que contienen, entre otras informaciones, con qué dispositivo se tomó, configuración del objetivo y lentes, dónde se hizo (coordenadas de longitud y latitud, si el sistema tiene GPS) y cuándo (fecha y hora). A veces olvidamos que con cualquier teléfono avanzado o tableta actual (iPhone/iPad, los equipados con Android o Windows Phone, etc.) con las fotografías registramos también todo esto aunque no tengamos conexión a Internet.

Por tanto, si hacemos una fotografía en casa, por ejemplo, y la compartimos estaremos divulgando públicamente nuestra dirección aproximada. Es cierto que algunas redes sociales y plataformas web eliminan estos datos como se puede comprobar en el artículo ¿Qué redes sociales borran los datos personales de nuestras fotos cuando las subimos? pero no se sabe si conservan en algún sitio esta información, por lo que lo mejor es siempre intentar compartirlas “limpias”.

Por ejemplo esta foto tomada en un semáforo un día de tempestad en la Plaza de España de Vigo, aunque no lo parece, contiene mucha información como se puede observar (extraída utilizando EXIFTool, aplicación gratuita para Windows y Mac):

Vemos que detalla el dispositivo usado -mi iPhone 3GS-, fecha, hora, características del terminal, coordenadas (longitud y latitud e ¡incluso la altura -433 metros sobre el nivel del mar-!), configuración detallada de la cámara, etc.

También es posible obtener parte de esta información en Windows sin instalar nada, aunque depende de la versión del sistema operativo que se tenga. Si sobre el fichero de una imagen se le da al botón derecho-> propiedades-> detalles aparece cierta información que también se puede quitar mediante la opción “Quitar propiedades e información personal”.

En Mac (OS X) es posible verlo abriendo la imagen con vista previa y en herramientas-> mostrar información-> pestaña GPS.

¿Para qué es útil esta información?

Los datos adicionales guardados con cada foto resultan sin duda de interés para los casos en los que deseamos saber algo más de cómo (flash, obturador, tiempo de exposición, modelo de cámara, lentes, etc.), cuándo o dónde se hizo. Por ejemplo, la aplicación de fotos del iPhone o iPad, en el apartado “Lugares”, representa en un mapamundi dónde fueron tomadas las imágenes en función de estos datos almacenados por lo que ir a buscar todas las capturas realizadas en el viaje a Zaragoza es tan sencillo como hacer clic en la señal roja ubicada en esta zona de España. De esta manera aparecerán filtradas todas las hechas ahí.

Cómo eliminar la información oculta (metadatos)

En mi caso particular a la hora de fotografiar algo pensando en compartirlo en redes sociales, mandarlo por mail, etc. pienso si quiero que quede o no registrada la ubicación física. Si no me importa que se almacene, comparto tal cual. En caso de que no, lo que hago , antes de hacer la foto, es no permitir que la cámara del móvil acceda al GPS, deshabilitando los servicios de localización temporalmente.

En el caso del iPhone/iPad/iPod (iOS 6) está en ajustes-> Privacidad-> Servicios de localización

(iOS 6) está en ajustes-> Privacidad-> Servicios de localización En el caso del iPhone/iPad/iPod con iOS anterior a la versión 6 está en Ajustes-> General-> Localización

anterior a la versión 6 está en Ajustes-> General-> Localización En el caso de Windows Phone 8 está en la aplicación de fotos-> Configuración-> Incluir información de ubicación en las fotos que saco

está en la aplicación de fotos-> Configuración-> Incluir información de ubicación en las fotos que saco En Android 4 se puede desactivar el GPS y en Ajustes-> Servicios de ubicación-> Desactivarlo todo (puede que varíe según la versión)

se puede desactivar el GPS y en Ajustes-> Servicios de ubicación-> Desactivarlo todo (puede que varíe según la versión) En BlackBerry en la aplicación de la cámara de fotos-> botón izquierdo con logo de BB y en el menú que se abre, seleccionar opciones y desactivar “Geotag” (gracias @emggaliana)

Si procedo de esta manera los únicos metadatos que no incluye son los referentes a la ubicación física pero todos los demás sí que figuran. Si quiero eliminarlo todo puedo recurrir a la opción de “Quitar propiedades e información personal” como describía antes dentro de Windows o bien emplear otras aplicaciones como Exiferaser (gratuita para Windows) que “limpia” de información personal todas las fotos de la carpeta que se le indique. Está en inglés pero no tiene la más mínima complicación.

Sirva como ejemplo que tras pasar por este programa la foto de arriba contenía solo estos datos:

Para el caso del Mac también hay aplicaciones pero lo más sencillo es, desde Vista previa-> exportar-> exportar en formato PNG por ejemplo. De esta manera el nuevo archivo carece ya de todos los metadatos.

El inconveniente de estos programas es que es necesario utilizar un ordenador. Es probable (y lógico) que exista alguna aplicación para móvil que realice este proceso pero no la conozco. Si alguien utiliza alguna y lo deja en los comentarios sería estupendo.

Conclusión

Compartir con alguien de alguna manera una fotografía, aunque contenga todos los metadatos, no debería suponer ningún riesgo pero conviene ser consciente de lo que se está haciendo y saber toda la información que se está enviando y más todavía cuando puede haber menores. Igual que intentamos ser cautos no dando el número de teléfono, la dirección o nuestro nombre, también deberíamos intentar controlar hasta dónde llegan nuestras fotografías o, al menos, la información que contienen sobre nosotros. ¿No es un tema importante?

