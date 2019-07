Llegada del hombre a la Luna visto desde las redes sociales Apollo50th

| Por

¿Y si hubiesen existido las redes sociales cuando llegó el hombre a la Luna como YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn u otras? El otro día viendo un documental sobre la llegada del hombre a la Luna en el año 1969 pensé lo diferente que habría sido su difusión si hubiesen existido las redes sociales e Internet (no voy a entrar en la discusión de si tuvo lugar realmente o no, supongamos que sí).

La gente, en su momento, contempló casi petrificada, inmóvil, el televisor (los afortunados que lo tenían) para luego comentarlo con amigos, familiares o compañeros de trabajo.

Hoy sin duda todo eso, gracias a las redes sociales y las nuevas tecnologías, cambiaría un poco. Aquí planteo algunos posibles escenarios que se podrían dar en este universo paralelo imaginario.

Este artículo ¿y si el hombre hubiese llegado a la Luna hoy en día con las redes sociales en pleno auge? es original del 25 de abril de 2013, pero lo he actualizado en julio del año 2019 con motivo del 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna.

YouTube de la llegada del hombre a la Luna

En primer lugar, lo más probable es que muchas personas, más que por la televisión, decidiesen seguir la retransmisión en directo del alunizaje a través del canal de YouTube de la NASA, superando el récord de visitas del popular portal de vídeos.

Evidentemente, la audiencia actual no permanecería pasiva ante semejante evento sino que estaría compartiendo y opinando activamente en las diferentes redes y plataformas.

Facebook de la llegada del hombre a la Luna

Una de las publicaciones más populares sería la de la imagen de la huella de Buzz Aldrin sobre la superficie de la luna en su perfil de Facebook, con millones de “Me gusta”.

Twitter de la llegada del hombre a la Luna

Por supuesto, la plataforma de comunicación más popular no se habría quedado al margen. La mítica frase de Neil Armstrong de “Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad” (en inglés original “That’s one small step for man, one giant leap for mankind”) habría sido la más retuiteada de la historia (aquí se ve en versión traducida), superando incluso cualquier récord actual.

Y, por supuesto, los trending topics mundiales serían hashtags y temáticas relacionadas con el acontecimiento.

Instagram de la llegada del hombre a la Luna

Los astronautas tampoco perderían la oportunidad de dejar en Instagram una foto del grupo con un “futurista” efecto 1977.

LinkedIn de la llegada del hombre a la Luna

En LinkedIn, lógicamente, los miembros del Apolo 11 no perderían la ocasión de compartir una foto para informar de su logro profesional, con millones de «recomendaciones», compartidos y comentarios.

Foursquare de la llegada del hombre a la Luna

Poco después de llegar, es muy probable que Neil Armstrong entre paseo y paseo hiciese un checkin en Foursquare (sin conseguir llegar a ser “Mayor” o alcalde en este primer intento), aunque hoy en día este social media ya no tiene demasiada actividad.

Sí, lo sé, se repetiría un poco teniendo en cuenta lo que dice en Twitter, pero es que la frase es buena y tendría que aprovecharla…

Por ser su primera visita con éxito a la Luna, conseguiría la insignia (badge) del “Apolo 11”.

Versión inicial de este artículo de la llegada del hombre a la Luna si hubiese habido redes sociales (versión abril 2013)

En la red social de Google también se difundirían los contenidos relacionados con el alunizaje, obteniendo muchos “+1” y comentarios. En 2019 este social media ya ha cerrado.

Actualización (17 de mayo de 2013) con la el significado del último trending topic: #TonyWasHere

Al diseñar las imágenes de las distintas redes sociales y webs incluí algunos «guiños». Uno de ellos es el último trending topic #TonyWasHere.

La explicación es sencilla: los tuiteros en general son un colectivo bastante ingenioso.Es más que probable que junto con los TT «oficiales» apareciesen otros más oficiosos y ocurrentes. #TonyWasHere podría haber sido uno de ellos, reivindicando la llegada del hombre a la Luna por parte de Tony Leblanc en la comedia española «El Astronauta» (enlace a un vídeo con el resumen de la película). Ese es el origen de #Tony (Leblanc) Was Here (estuvo aquí).

Tras más de tres semanas con la incógnita, @TrinidadTP en Twitter dio con la solución.

Sin duda habría sido mucho más social ¿verdad que habría sido mucho más entretenido y potencialmente interactivo?

P.D. Estas imágenes son, por supuesto, de ficción y para ello se han empleado fotos de la NASA, reconociéndose sus derechos originales (de dominio público) con el fin de ilustrar cómo serían las publicaciones en los diferentes social media (YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y Foursquare) si el hombre hubiese llegado a la Luna.