Plickers: qué es y cómo usar esta genial herramienta gratis en clase

Plickers es una herramienta gratuita para Android y iPhone/iPad que permite realizar tests y preguntas a los estudiantes por parte de un profesor de una manera muy sencilla, dinámica y atractiva y obtener en tiempo real las respuestas, viendo quién ha contestado bien y quién no, lo que incentiva la sana “competencia” y convierte el aprendizaje en un juego.

La ventaja adicional es que no necesita que cada estudiante tenga un ordenador, sino que solamente el profesor deberá tener un smartphone (iPhone o terminal con Android) o una tableta (iPad o una tableta con Android).

¿En qué consiste Plickers y cómo se configura y usa paso a paso?

¿Qué es Plickers?

Plickers es una herramienta de realidad aumentada gratis que se puede gestionar a través de la página web o desde la aplicación para móviles o tabletas con Android o un iPhone o iPad. En ella se dan de alta las preguntas de opción múltiple o de verdadero o falso que se plantean a los estudiantes.

Para responder a estas preguntas planteadas, normalmente de temas relacionados con los vistos en clase, los estudiantes tienen que usar una tarjeta (que no es más que un papel) asociada a cada uno que contiene un código especial generado por el propio programa. Según la contestación que quieran dar (A, B, C o D) deben girarlo de una manera u otra y cada uno de forma diferente a los demás.

A continuación, tienen que levantar su tarjeta con el código con la respuesta que creen la correcta.

Todo lo que tiene que hacer el profesor es enfocar su móvil con la aplicación Plickers instalada hacia los alumnos unos pocos segundos y el sistema de realidad aumentada reconoce automáticamente lo que cada uno ha decidido, transfiriéndose la información en tiempo real a una gráfica que se puede ver en el ordenador del aula conectado a un proyector, por ejemplo, en la que se informa quién lo ha dicho bien y quién no. Esto motiva a los asistentes, ya que es como “un juego”.

Los estudiantes no pueden saber qué están contestado los demás mirándolos ya que por el código a priori no saben qué respuesta están dando, ya que no aparece en la tarjeta en grande una A, B, C o D.

Un breve vídeo de cómo funciona en la práctica Plickers:

Eso sí, sí sabrán quiénes han contestado bien o han fallado en sus respuestas en la pantalla proyectada con los resultados. La velocidad de respuesta es un elemento importante, si bien no se tiene en cuenta a la hora de valorar las contestaciones.

De esta manera tan divertida se puede saber si los estudiantes están comprendiendo las clases.

Algunas consideraciones sobre Plickers

Es necesario que el profesor tenga un smartphone o tableta con Android o bien un iPhone o iPad con conexión a Internet . Es muy recomendado además que exista un ordenador en el aula con proyector para que los estudiantes vean los resultados en tiempo real.

. Es muy recomendado además que exista un ordenador en el aula con proyector para que los estudiantes vean los resultados en tiempo real. Solo se pueden hacer encuestas tipo test con hasta 4 opciones . No hay manera de realizar otro tipo de preguntas con más alternativas o de respuestas abiertas, lógicamente.

. No hay manera de realizar otro tipo de preguntas con más alternativas o de respuestas abiertas, lógicamente. Las tarjetas con los códigos están asociados a cada uno de los estudiantes y es importante que estén identificados y no las intercambien , ya que si no, los datos aparecerán incorrectamente asociados. De todas maneras, esto no suele ser un problema, ya que si el profesor ha creado bien los tests y añadido sus nombres, la aplicación asocia cada código a una persona y se ve en la pantalla durante la fase de recolección de los resultados.

, ya que si no, los datos aparecerán incorrectamente asociados. De todas maneras, esto no suele ser un problema, ya que si el profesor ha creado bien los tests y añadido sus nombres, la aplicación asocia cada código a una persona y se ve en la pantalla durante la fase de recolección de los resultados. Es lógico y obvio, pero los que no tengan su tarjeta con los códigos , no pueden participar, bien porque los han perdido, no los han traído a clase, o no la devolvieron, etc.

, no pueden participar, bien porque los han perdido, no los han traído a clase, o no la devolvieron, etc. Hay que asegurarse de que el resultado de cada estudiante queda registrado y no lo tapa otra persona, etc.

¿Cómo se configura Plickers paso a paso?

La gestión de Plickers se puede hacer desde la página web o desde la propia aplicación para el iPhone/iPad o smartphone o tableta con Android, que es necesario para la captación de los datos.

El único inconveniente que se le puede encontrar es que está solo en inglés, pero eso no es un problema para su uso y la configuración es tremendamente sencilla y las palabras, como se puede ver a continuación, no entrañan ninguna dificultad; es más, es casi un proceso mecánico, pero aquí lo describiré paso a paso para que no queden dudas.

Cómo configurar y usar Plickers paso a paso en vídeo:

Y este es el vídeo de lo que hay que hacer en Plickers el smartphone (iPhone o terminal con Android) o bien tableta con Android o iPad:

1. Lo primero que hay que hacer es ir a la página web de Plickers e iniciar sesión o crear una cuenta

Al visitar la web de Plickers, hay que o bien crear una cuenta nueva la primera vez, para lo cual hay que hacer clic en “Sign up” arriba a la derecha (elipse roja) o bien, si ya tienes cuenta, puedes pasar al punto 2 tras iniciar sesión tras hacer clic en “Sign in” (elipse azul).

Si creas una cuenta, debes introducir los datos:

First name : nombre

: nombre Last name : apellidos

: apellidos Email : el correo electrónico con el que te quieras dar de alta.

: el correo electrónico con el que te quieras dar de alta. Password: la clave que quieras usar en Plickers.

Una vez completada esta información, pulsa el botón “Sign up” y tras unos segundos, se abre el panel de control de la web de Plickers.

En el correo electrónico tendrás un mensaje en el que te piden que confirmes que la dirección de email facilitada es la tuya.

2. Una vez con una cuenta e iniciada la sesión en Plickers

En el panel de control web de Plickers hay diferentes apartados:

Library : biblioteca. Aquí es donde se pueden crear preguntas para utilizar en diferentes clases.

: biblioteca. Aquí es donde se pueden crear preguntas para utilizar en diferentes clases. Reports : informes: En esta sección es donde se pueden consultar los resultados de las preguntas formuladas a los estudiantes.

: informes: En esta sección es donde se pueden consultar los resultados de las preguntas formuladas a los estudiantes. Classes : clases. Aquí es donde se pueden dar de crear y gestionar las diferentes clases que se quieran mantener.

: clases. Aquí es donde se pueden dar de crear y gestionar las diferentes clases que se quieran mantener. Live view : vista en directo se podría decir. En este apartado se muestran las preguntas formuladas a los estudiantes así como las respuestas que en tiempo real están siendo registradas.

: vista en directo se podría decir. En este apartado se muestran las preguntas formuladas a los estudiantes así como las respuestas que en tiempo real están siendo registradas. Cards : tarjetas. Son las tarjetas con los códigos que se tienen que imprimir para que los estudiantes puedan responder a las preguntas formuladas con Plickers.

: tarjetas. Son las tarjetas con los códigos que se tienen que imprimir para que los estudiantes puedan responder a las preguntas formuladas con Plickers. Help : ayuda. Más información sobre Plickers, qué son los apartados, etc.

: ayuda. Más información sobre Plickers, qué son los apartados, etc. En la esquina superior derecha está la opción de configurar la cuenta, así como la de cerrar sesión. Es muy importante que si se proyectan en el ordenador de la clase los resultados a las diferentes preguntas, se cierre sesión (sign out), ya que de lo contrario cuando el profesor se vaya, los estudiantes podrían entrar en la cuenta y hacer (o deshacer) muchas cosas.

Viendo apartado por apartado:

Library: biblioteca de Plickers para la creación de las preguntas

En este apartado es donde se pueden crear preguntas para utilizar en diferentes clases.

Para hacerlo no hay más que pulsar el botón “New question” (nueva pregunta) y completar el formulario que aparece.

En él hay que introducir la pregunta (en el campo de “Add question text here…”) y se puede añadir incluso una imagen tocando sobre la opción “Add image”.

Hay que decidir si es de respuesta múltiple (4 posibles opciones como máximo) marcando la opción “Multiple choice” o bien de verdadero/falso, lo que se activa con la opción “True/false”.

A continuación, hay que introducir las posibles respuestas, indicando con una marca la que sea la correcta (en la columna “Correct”).

Acto seguido, hay que darle a “Save” (guardar) o bien “Save and create new” que lo que hace es grabar la pregunta a la vez que vuelve a abrir el formulario para introducir otra.

Para mantener el sistema ordenado, se pueden crear carpetas para tener organizadas las preguntas, por ejemplo por temas. Para hacer una carpeta, hay que darle al icono “New folder” y asignarle un nombre (de hasta 30 caracteres) y luego “Save”.

Se pueden crear tantas carpetas como se quieran y abrirlas para crear las preguntas de ese tipo.

Puedes mover las preguntas de una carpeta a otra o incluso editarlas o borrarlas haciendo clic en el triángulo de la parte superior derecha de cada pregunta, siendo las opciones:

Edit question para editar la pregunta.

la pregunta. Move question para mover la pregunta de Plickers de una carpeta a la otra.

pregunta de Plickers de una carpeta a la otra. Archive question para archivar las preguntas si no se quieren borrar, pero no usar (pasan al “Archive” que puedes encontrar en la columna derecha).

las preguntas si no se quieren borrar, pero no usar (pasan al “Archive” que puedes encontrar en la columna derecha). Delete question borra la pregunta.

Reports: informes de Plickers

En esta sección es donde se pueden consultar los resultados de las preguntas formuladas a los estudiantes y obtener diferentes informaciones al respecto.

Por una parte, si se deja el cursor sobre la opción “Reports” permite elegir entre “Question history” (historial de preguntas) o “Scoresheet” (hoja de puntuaciones).

En el “Question history” se puede filtrar por clases o incluso buscar para conocer cuáles fueron los resultados.

En el apartado de “Scoresheet” se puede escoger por fechas y clases para obtener los informes más detallados.

Es interesante la posibilidad de imprimir los informes individuales para cada uno de los estudiantes (opción disponible en la esquina inferior derecha “Print reports for the individual students) como este de ejemplo: descargar el informe de ejemplo de Hoja de resultados de Plickers para cada estudiante en PDF.

También se puede descargar en un fichero CSV de Plickers que se puede manejar con Excel para, por ejemplo, generar notas desde ahí.

Classes: clases donde usar Plickers

Aquí es donde se pueden dar de crear y gestionar las diferentes clases que se quieran mantener.

De serie viene la “Demo class”, pero se pueden crear muchas más.

Si le das a “Add class” (añadir clase), se abre un formulario en el que se debe introducir el nombre de la clase, y se puede definir el curso (de entre los tipos disponibles), la temática, siendo las opciones:

General education: Educación general.

Science: Ciencia.

Math: Matemáticas.

Literature/Language arts: literatura o lenguaje.

History/Social studies: Historia o estudios sociales.

World languages: Idiomas del mundo.

Computers: Ordenadores.

Creative Arts: Artes creativas.

Music: Música.

Health and PE: Salud y educación física.

Special education: Educación especial.

Career and technical education: Carreras y educación técnica.

Other: Otros.

También se puede poner un color para identificar a la clase de entre los disponibles.

Solo el campo nombre de la clase es obligatorio, pero es recomendable añadir el resto de información para tener todo más organizado.

Una vez se pulsa en el botón “Save” (guardar), se abre una pantalla en la que se pueden ver los estudiantes definidos o darlos de alta.

Si en el recuadro tecleas el nombre y apellido y pulsas “enter”, se añade a la lista.

Se puede también ordenar la lista “sort by” por nombre (first name) o apellido (last name).

Hay que tener cuidado con los nombres compuestos. Si se quiere poner un nombre compuesto, hay que indicarlo poniendo una coma (,) y con el formato de Apellido, Nombre. Por ejemplo, para introducir a José Manuel García, hay que teclear García, José Manuel

Si quieres introducir varios de una sola vez, puedes darle a la opción “Add roaster” y copiar y pegar los datos de los estudiantes desde ahí y guardar.

Con la opción “Print roster” se puede imprimir la relación de estudiantes de esa clase en concreto.

Es importante saber el número que corresponde a cada estudiante para que tenga la tarjeta correcta y se registren bien sus respuestas.

Una buena idea es crear una pregunta inicial de prueba para asegurarse de que todo está bien.

Si quieres editar, archivar o eliminar un estudiante, puedes hacerlo haciendo clic en la equina superior derecha de su ficha:

Live view: vista en tiempo real

En este apartado se ve en tiempo real las respuestas que los estudiantes están dando ahora mismo.

En el apartado de “Graph” (gráfico) se muestran en tiempo real las frecuencias de cada respuesta y en el “Students” (estudiantes) se ve quién ha contestado y quién no.

En el momento que se quiera, se le da a “Reveal answer” (descubrir respuesta) y todos verán si han acertado o no (rojo: error; verde: acierto). Esto motiva mucho a los estudiantes y despierta la “competencia” entre ellos.

Cards (tarjetas) de Plickers

En este apartado se pueden descargar los ficheros PDF para imprimirlos. Hay que recordar que las tarjetas no son nominales y la asociación con cada estudiante debe hacerse en la plataforma por un lado y en el aula por otro.

Una buena práctica es que el orden sea el de la lista para que así cada uno sepa cuál le corresponde.

Existen diferentes tipos de tarjetas y se pueden imprimir en papel o, quizá mejor, sobre un cartón para que no se doblen:

El modelo estándar de Plickers con 40 tarjetas y que tiene dos códigos por página (hay que recortarlos por la mitad a mano o con una guillotina).

El modelo expandido de Plickers con 63 tarjetas y que tiene dos códigos por página (hay que recortarlos por la mitad a mano o con una guillotina). Para aulas grandes.

El modelo con tipo de letra grande de Plickers con 40 tarjetas y que tiene dos códigos por página (hay que recortarlos por la mitad a mano o con una guillotina). Adecuado para los estudiantes más jóvenes o si tienen problemas de visión.

El modelo de tarjeta grande de Plickers con 40 tarjetas y una por página indicadas para aulas grandes o profundas en las que se quiere facilitar el reconocimiento de los códigos a distancia.

El modelo de tarjeta grande expandido de Plickers con 63 tarjetas y una por página indicadas para aulas grandes o profundas en las que se quiere facilitar el reconocimiento de los códigos a distancia y se tienen bastantes estudiantes.

Help: ayuda de Plickers

Más información sobre Plickers, qué son los apartados, etc. pero solo en inglés.

Cómo se usa Plickers en el iPhone o iPad o smartphone o tableta con Android

Para usar el móvil o tableta con Plickers no hay más que abrir la aplicación gratis descargada de Plickers en la App Store o Plickers en Google Play.

Una vez abierta, hay que iniciar sesión tal (sign in) y como se ha explicado en el artículo o bien crear una cuenta nueva (sign up).

Las opciones son similares a las disponibles en la página web, si bien en un móvil o tableta es bastante más incómodo crear las clases, dar de alta los estudiantes o las preguntas, por lo que por cuestiones de practicidad, lo mejor es hacerlo en la web de Plickers.

Se puede, no obstante, crear preguntas, acceder a las carpetas, etc.

Para lanzar el proceso de registro de respuestas, se debe escoger una pregunta (o varias) desde la biblioteca (se pueden añadir varias en una cola “Add to queue”, para lo que hay que tener la precaución de que las últimas en la cola son las primeras en aparecer).

Una vez se quiere empezar la captación de datos, hay que seleccionar “Scan now” (escanear ahora).

A continuación, hay que hacer una pasada sobre la clase y el sistema va registrando automáticamente las respuestas que aparecen en tiempo real.

Aquí se puede un vídeo sobre Plickers de Antonio Guirao, profesor de FOL recomendando también el programa y utilizándolo en clase, gran sugerencia de Marta Rodrigo, otra profesora de FOL que también lo emplea en sus sesiones:

¿Lo utilizas también? No dudes en dejar tu testimonio.

Como se puede ver, Plickers es una herramienta gratis muy sencilla de usar y que puede incentivar a que los estudiantes atiendan y participen en clase.

