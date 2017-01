El primer paso para innovar es cuestionarlo todo

Mucho se habla de innovación en hoy en día, pero hay que distinguir entre la que es verdaderamente disruptiva y las simples mejoras en cuestiones ya existentes.

Se puede innovar en todos los campos, pero para eso hay que pensar de manera diferente, lo que implica que se debe cuestionar absolutamente todo y verlo todo desde otro punto de vista.

¿Se puede seguir viendo la realidad de la misma manera e innovar? Veamos algunos ejemplos reales de errores garrafales en predicciones y falta de visión innovadora… y es que muy pocas personas son capaces de ver el futuro.

Dice la primera Ley de Newton o ley de la inercia que “un objeto permanecerá en reposo o con un movimiento rectilíneo uniforme a menos sobre él actúe una fuerza externa”.

Esto es perfectamente aplicable a la manera de pensar. Por inercia, tendemos de manera natural casi siempre a pensar de manera continuista y según la línea de ideas que ya conocemos y creemos que es la única verdadera y correcta en muchas ocasiones, incluso en temas cotidianos.

¿Por qué debemos comer tres veces al día ?

? ¿ Por qué dormir 8 horas ? Se nos dice siempre eso, pero también que genios como Leonardo da Vinci, Voltaire, Sigmund Freud, Nikola Tesla y otros muchos dormían muy pocas horas, como indican, por ejemplo en hábitos de sueño de 12 grandes mentes.

? Un largo etcétera…

¿Cuántas más cosas hacemos diariamente por inercia, sin llegar a cuestionarlo porque “siempre se ha hecho así”.

Otros ejemplos de lo que ahora nos suenan a errores “épicos”, son las siguientes terribles predicciones reales:

“Los americanos tienen necesidad del teléfono, pero nosotros no, ya que disponemos de muchos mensajeros“. William Preece. Oficina de correos británica (1876).

“Este ‘teléfono’ tiene demasiadas deficiencias como para ser considerado como un medio de comunicación de verdad“. William Orton. Presidente de Western Union (1876).

“La corriente alterna (CA) es una pérdida de tiempo. Nadie la usará nunca“. Thomas Edison (1889).

“El caballo está aquí para quedarse pero el automóvil es sólo una novedad – una moda pasajera”. Presidente de la Caja de Ahorros de Michigan aconsejando al abogado de Henry Ford, Horace Rackham, de no invertir en la Ford Motor Company (1903).

“La caja de música inalámbrica no tiene valor comercial imaginable. ¿Quién pagaría por un mensaje enviado a nadie en particular?” (Los socios de David Sarnoff en respuesta a sus intenciones de invertir en la radio en 1921).

“Creo que en el mundo hay mercado para quizás cinco ordenadores.” – Thomas Watson, presidente de IBM (1943).

“La televisión no podrá retener a ningún mercado tras los primeros seis meses, y la gente pronto se cansará de mirar fijamente una caja de madera contrachapada cada noche“. Darryl Zanuck, 20th Century Fox (1946).

“Si el ordenador ENIAC está equipado con 18.000 tubos de vacío y pesa 30 toneladas, los ordenadores del futuro pueden tener sólo 1.000 tubos de vacío y pesar sólo 1,5 toneladas“. Popular Mechanics (1949).

“Las aspiradoras nucleares probablemente serán una realidad dentro de 10 años” – Alex Lewyt, Presidente de la Compañía de Aspiradores de Lewyt (1955).

“Antes de que el hombre llegue a la Luna, su correo será entregado en horas de Nueva York a Australia con misiles guiados. Estamos en el umbral del cohete“. – Arthur Summerfield, Director General de Correos de los Estados Unidos (1959).

“Prácticamente no hay posibilidad de que los satélites espaciales de comunicaciones se utilicen para proporcionar un mejor servicio telefónico, telegráfico, de televisión o de radio dentro de los Estados Unidos“. – T.A.M. Craven, comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) (1961).

“Las compras remotas, aunque son totalmente viables, fracasarán“. – Time Magazine (1966).

“Los teléfonos móviles no reemplazarán los sistemas fijos de telefonía.” – Marty Cooper, inventor (1981).

“Predigo que Internet explotará como una supernova y en 1996 se hundirá catastróficamente“. – Robert Metcalfe, fundador de 3Com (1995).

“No hay muchos vídeos que yo quiera ver” – Steve Chen, CTO y co-fundador de YouTube expresando preocupaciones sobre la viabilidad a largo plazo de su propia compañía (2005).

“Todo el mundo siempre me pregunta cuándo sacará Apple un teléfono móvil. Mi respuesta es, ‘Probablemente nunca’”- David Pogue, The New York Times (2006).

“No hay ninguna posibilidad de que el iPhone vaya a obtener una cuota de mercado significativa.” – Steve Ballmer, CEO de Microsoft (2007).

¿Por qué se equivocaron tanto estas personas? Porque probablemente se basaban en sus propias experiencias, percepción de la realidad o incluso intereses económicos, sin dejar volar la imaginación y pensar en todos los potenciales que se pueden crear.

Innovar es difícil

Tradicionalmente, pensar “fuera de la caja” e innovar en las empresas y organizaciones exige no solo un ejercicio de reflexión sino también una apuesta, en muchos casos arriesgada.

¿Eres capaz de unir los nueve puntos dibujando no más de cuatro líneas rectas? No se puede levantar el lápiz del papel (o el dedo de la pantalla, según sea el caso) una vez que se empiece a dibujar.

La solución aparecerá después de tres minutos.

Si piensas de manera lineal y convencional, no lo podrás conseguir. Hay que ir “más allá”…

Es más fácil seguir con las líneas de productos o servicios que se tiene “desde siempre”, por eso:

IBM, una gran empresa de ordenadores consolidada, no inventó y desarrolló un sistema operativo para los equipos domésticos , que fue “creado” por una joven Microsoft, ¿por qué?

, que fue “creado” por una joven Microsoft, ¿por qué? ¿Por qué ningún banco inventó un innovador sistema de pagos por Internet como PayPal?

como PayPal? ¿Por qué ninguna empresa proveedora de servicios de Internet como Telefónica, AT&T, Deutsche Telekom,… se le ocurrió crear un buscador como Google o una red social ?

? ¿Por qué a ninguna compañía aérea se le ocurrió un modelo low-cost y tuvo que hacerlo una nueva como RyanAir ?

? ¿ Por qué las empresas de Correos no invirtieron en sistemas de telefonía o Internet cuando ahora vemos que son un poco su continuación?

cuando ahora vemos que son un poco su continuación? ¿Por qué ningún operador de telefonía móvil inventó una herramienta de comunicación como WhatsApp? (sí, es obvio, porque tenían muchos ingresos por los SMSs). Ni siquiera Microsoft supo trasladar su exitoso MSN Messenger a los móviles.

Realmente supone mucho esfuerzo mirar al futuro y ver las nuevas posibilidades, además del hecho de que en muchos casos apostar por nuevos campos puede suponer una reducción de la actividad del negocio principal, con todo lo que ello conlleva.

No obstante, que tú no quieras interferir en tu negocio y revolucionarlo no quiere decir ni mucho menos que otros sí estén dispuestos a hacerlo, y en ocasiones, cuando se da cuenta la organización, ya es muy tarde.

Esto por ejemplo le pasó a Kodak que, irónicamente, tuvo a uno de los que inventaron la cámara digital dentro de la organización, 20 años antes del comienzo de la popularización de estos dispositivos, hoy en día en manos de todos.

En efecto, en 1975 tenían ya la primera cámara digital del mundo, pero la organización no apostó por esta tecnología en detrimento de su actual actividad de fotografía. El resto, por el momento, es historia.

La competencia y los desafíos empujan a innovar

Muchas veces la situación, la competencia y otros factores obligan prácticamente a avanzar e innovar, bajo la pena de desaparecer si no se hace.

Un claro ejemplo puede ser la carta que Steven Elop, CEO de Nokia, supuestamente envió a sus empleados en los que les informaba que Nokia era como una plataforma petrolífera en llamas en medio del mar: estando quietos, morirían quemados. Solo quedaba el recurso de lanzarse por la barandilla al mar con un resultado incierto.

Hoy en día existen muy pocos colectivos que no se encuentren bajo la “amenaza” de la gran competencia, tanto para empresas y organizaciones como para profesionales (a los cuales incluso los robots empezarán a verse como rivales).

Nadie se libra de tener que sobresalir en el mercado para ser una opción a tener en cuenta, y la tendencia es que, en el futuro, la tendencia se marque incluso más.

Es por ello que trabajar la marca personal y tener una cuidada reputación online pasan por ser elementos casi indispensables para poder tener opciones a puestos de responsabilidad e interés en el futuro.

Como explicaba en mi artículo “O eres diferente o eres barato”, no solo hay que adquirir las competencias profesionales necesarias, sino que además hay que saber difundirlas y que lleguen a los oídos u ojos de las personas adecuadas.

A lo largo de los últimos años he visto muchos casos de profesionales y entidades que se han visto abocados, en su pequeña plataforma petrolífera en llamas, a saltar sin red y, por lo general, los resultados han sido más que buenos, tanto más cuanto menos acuciante era su situación.

La buena noticia es que cada vez los profesionales y las empresas son más conscientes de este nuevo paradigma, y personalmente lo he podido comprobar:

Desde hace más de 6 años imparto clase de marca personal y reputación online en diferentes másteres y cursos de distintas especialidades.

de distintas especialidades. Está a punto de arrancar un revolucionario curso online para gestionar la marca musical en redes sociales.

Por tanto, mi consejo es que siempre conviene tener la mente abierta a nuevas ideas y, sobre todo, a cuestionarlo todo y cuando hagamos algo, nos preguntemos no solo “¿por qué hago esto así?” sino “¿Cómo podría hacerlo mejor?”.

Imágenes Shutterstock: 1, 2, 4 y 6.

