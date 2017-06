Zamzar: Imprescindible conversor online de ficheros con más de 1.200 formatos y gratis

| Por

Hoy en día hay miles de formatos de archivos diferentes, tanto de documentos como de audio, vídeo, imágenes, CAD, etc. ¿A quién no le ha pasado que le mandan un fichero y no lo puede abrir?

Zamzar es una web imprescindible donde se pueden convertir online y gratis más de 1.200 formatos diferentes (DOC, DOCX, TGA, etc.) al que necesitemos, con la ventaja de que no hay que instalar nada en el ordenador y es muy fácil de usar (incluso por correo electrónico o vía una extensión).

Es virtualmente imposible tener todos los programas que existen, y, aunque así fuese, no tiene sentido instalarlos si solo se van a usar una vez, pero en muchas ocasiones aparece el mensaje al abrir un archivo:

No se puede reproducir

Prueba a reproducir otro elemento. Es posible que el formato de archivo de este elemento no sea compatible, que la extensión del archivo no sea correcta o que el archivo esté dañado. 0xc00d36c4 (0xc00d36c4)

o al hacer doble clic sobre un fichero, aparece un mensaje así:

En caso de tener algún archivo y no poder abrirlo por no tener el programa adecuado, tanto en Windows como en Mac OS X o Linux, se puede convertir a uno de los formatos que sí nos convengan usando Zamzar.

Cómo convertir en Zamzar el archivo paso a paso a través de la web

Lo primero que hay que hacer es ir a www.zamzar.com y seleccionar el fichero que se desee convertir y subirlo a la web (en el paso 1 “Step 1”). En la versión gratuita, el tamaño máximo es de 100 MB, más que suficiente para documentos o ficheros de sonido, si bien para vídeos, está algo más limitado.

Es posible incluir una dirección de una web (URL), si el archivo está disponible en Internet, con lo que nos ahorramos el proceso de subirlo a la página.

En el paso 2, hay que seleccionar el formato de salida deseado de entre todos los disponibles (más de 1.200 como se puede comprobar en la tabla incluida en este artículo un poco más abajo, de tipo documentos, imágenes, música, vídeo, formato ebook, archivos comprimidos, ficheros de CAD).

A continuación, hay que indicar una dirección de correo electrónico, que es donde enviarán, pasados unos instantes tras subir el archivo, la dirección web desde la que se podrá descargar el fichero convertido.

Además de documentos, vídeos, sonidos, imágenes, ficheros con diferentes formatos de compresión, etc. también tiene opciones para crear vídeos o tonos de llamadas compatibles con el iPhone, etc. Vale la pena ver todo lo que permite ya que puede proporcionar nuevas ideas.

La conversión suele ser bastante buena, si bien depende un poco de la complejidad del archivo y del formato de salida, pero por lo general el resultado es muy bueno. A veces las descargas son un poco lentas en la versión gratis, pero es algo asumible.

Es muy sencillo de usar como se puede ver y muy versátil, toda una navaja suiza de los tipos de archivo.

En un vídeo de cómo convertir ficheros con Zamzar (por ejemplo, para transformar un PDF en un archivo de Microsoft Office Word Doc gratis):

Cómo convertir el archivo paso a paso por correo electrónico

También es posible convertir un fichero enviándolo por mail y lo devuelve también por este medio. Lo único que hay que hacer es escribir un correo a formatodeseado@zamzar.com con el archivo adjunto, siendo formatodeseado el que queramos que tenga. Por ejemplo, si se envía un PDF y se quiere pasar a Microsoft Word (doc), habría que enviar el PDF a doc@zamzar.com.

En este caso, la limitación para cuentas gratuitas es de 1 MB.

Si se quieren ampliar estas restricciones, hay planes de pago en Zamzar que aumentan la capacidad máxima permitida para los ficheros, así como la velocidad de conversión y otros factores. Si se usa de manera intensiva, no son nada descabellados, si bien en mi caso (y hace años que lo conozco y uso), no he necesitado más que o que ofrece la versión gratis.

También hay una extensión para Chromium y Google Chrome.

Tabla de formatos soportados

Como se puede comprobar en estas tablas, la cantidad de formatos que admite Zamzar es enorme:

Formatos de conversión de documentos (Subir) Del formato… A los formatos… csv – Comma Separated Values – Valores separados por comas doc – Documento de Microsoft Word

html – Hypertext Markup Language

mdb – Microsoft Access Database – Base de datos de Microsoft Access

ods – OpenDocument spreadsheet – Hoja de cálculo

pdf – Portable Document Format – PDF

rtf – Rich Text Format – Formato de texto enriquecido

xls – Hoja de cálculo de Microsoft Excel

xml – Extensible Markup Language djvu – Fichero DjVu bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Wireless Bitmap doc – Documento de Microsoft Word azw3 – Fichero de Amazon KF8 eBook

bmp – Windows bitmap

docx – Documento de Word 2007 o posterior

epub – Fichero de Open eBook

fb2 – Fichero de FictionBook 2.0

gif – Compuserve graphics interchange

html – Hypertext Markup Language

html4 – Hypertext Markup Language

html5 – Hypertext Markup Language

jpg – Imagen JPEG

lit – Fichero de Microsoft eBook

lrf – Fichero de Sony Portable Reader

mobi – Mobipocket eBook

mp3 – Fichero de sonido comprimido

odt – Texto OpenDocument

oeb – Fichero de Open eBook

pages – Documento de Apple iWork Pages

pages09 – Documento de Apple iWork ’09 Pages

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

pml – Fichero eBook

png – Portable Network Graphic – PNG

ps – PostScript

rb – RocketEdition Fichero eBook

tcr – Psion Fichero eBook

tiff – Imagen Tagged

thumbnail – Imagen en Thumbnail

txt – Documento de texto docx – Documento de Word 2007 o posterior azw3 – Fichero de Amazon KF8 eBook

bmp – Windows bitmap

doc – Documento de Microsoft Word

epub – Fichero de Open eBook

fb2 – Fichero de FictionBook 2.0

gif – Compuserve graphics interchange

html – Hypertext Markup Language

html4 – Hypertext Markup Language

html5 – Hypertext Markup Language

jpg – Imagen JPEG

lit – Fichero de Microsoft eBook

lrf – Fichero de Sony Portable Reader

mobi – Mobipocket eBook

mp3 – Fichero de sonido comprimido

odt – Texto OpenDocument

oeb – Fichero de Open eBook

pages – Documento de Apple iWork Pages

pages09 – Documento de Apple iWork ’09 Pages

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

pml – Fichero eBook

png – Portable Network Graphic – PNG

ps – PostScript

rb – RocketEdition Fichero eBook

tcr – Psion Fichero eBook

tiff – Imagen Tagged

thumbnail – Imagen en Thumbnail

txt – Documento de texto eml – E-Mail doc – Documento de Microsoft Word

html – Hypertext Markup Language

html4 – Hypertext Markup Language

html5 – Hypertext Markup Language

jpg – Imagen JPEG

pdf – Portable Document Format – PDF

pst – Personal Folder File

rtf – Rich Text Format – Formato de texto enriquecido

tiff – Imagen Tagged

txt – Documento de texto eps – Encapsulated PostScript bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

ico – Icono de Windows

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

ps – PostScript

svg – Scalable Vector Graphics

tga – Truevision Targa Graphic

thumbnail – Imagen en Thumbnail

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Wireless Bitmap key – Presentación de Apple iWork Keynote html – Hypertext Markup Language

jpg – Imagen JPEG

key09 – Documento de Apple iWork ’09 Keynote

mov – Película de Apple QuickTime

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

ppt – Presentación de Microsoft PowerPoint

pptx – Presentación de Microsoft PowerPoint 2007

tiff – Imagen Tagged key.zip – Presentación de Apple iWork ’05-’08 Keynote html – Hypertext Markup Language

jpg – Imagen JPEG

key09 – Documento de Apple iWork ’09 Keynote

mov – Película de Apple QuickTime

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

ppt – Presentación de Microsoft PowerPoint

pptx – Presentación de Microsoft PowerPoint 2007

tiff – Imagen Tagged mpp – Documento de Microsoft Project bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tiff – Imagen Tagged

xls – Hoja de cálculo de Microsoft Excel msg – Encapsulated email message doc – Documento de Microsoft Word

eml – E-Mail

html – Hypertext Markup Language

html4 – Hypertext Markup Language

html5 – Hypertext Markup Language

jpg – Imagen JPEG

pdf – Portable Document Format – PDF

pst – Personal Folder File

rtf – Rich Text Format – Formato de texto enriquecido

tiff – Imagen Tagged

txt – Documento de texto numbers – Hoja de cálculo de Apple iWork Numbers csv – Comma Separated Values – Valores separados por comas

numbers09 – Hoja de cálculo de Apple iWork ’09 Numbers

pdf – Portable Document Format – PDF

xls – Hoja de cálculo de Microsoft Excel

xlsx – Hoja de cálculo de Microsoft Excel 2007 numbers.zip – Hoja de cálculo de Apple iWork ’08 Numbers csv – Comma Separated Values – Valores separados por comas

numbers09 – Hoja de cálculo de Apple iWork ’09 Numbers

pdf – Portable Document Format – PDF

xls – Hoja de cálculo de Microsoft Excel

xlsx – Hoja de cálculo de Microsoft Excel 2007 odp – Presentación de OpenDocument html – Hypertext Markup Language

html4 – Hypertext Markup Language

html5 – Hypertext Markup Language

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

ppt – Presentación de Microsoft PowerPoint

ps – PostScript

swf – Fichero de Macromedia Flash Format ods – OpenDocument spreadsheet – Hoja de cálculo csv – Comma Separated Values – Valores separados por comas

doc – Documento de Microsoft Word

html – Hypertext Markup Language

html4 – Hypertext Markup Language

html5 – Hypertext Markup Language

mdb – Microsoft Access Database – Base de datos de Microsoft Access

pdf – Portable Document Format – PDF

rtf – Rich Text Format – Formato de texto enriquecido

xml – Extensible Markup Language

xls – Hoja de cálculo de Microsoft Excel

xlsx – Hoja de cálculo de Microsoft Excel 2007 odt – Texto OpenDocument doc – Documento de Microsoft Word

html – Hypertext Markup Language

html4 – Hypertext Markup Language

html5 – Hypertext Markup Language

mp3 – Fichero de sonido comprimido

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

ps – PostScript

txt – Documento de texto pages – Documento de Apple iWork Pages doc – Documento de Microsoft Word

docx – Documento de Word 2007 o posterior

epub – Fichero de Open eBook

pages09 – Documento de Apple iWork ’09 Pages

pdf – Portable Document Format – PDF

txt – Documento de texto pages.zip – Documento de Apple iWork ’05-’08 Pages doc – Documento de Microsoft Word

docx – Documento de Word 2007 o posterior

epub – Fichero de Open eBook

pages09 – Documento de Apple iWork ’09 Pages

pdf – Portable Document Format – PDF

txt – Documento de texto pdf – Portable Document Format – PDF bmp – Windows bitmap

doc – Documento de Microsoft Word

docx – Documento de Word 2007 o posterior

dwg – AutoCAD Drawing Database

dxf – AutoCAD Drawing Interchange Format

epub – Fichero de Open eBook

fb2 – Fichero de FictionBook 2.0

gif – Compuserve graphics interchange

html – Hypertext Markup Language

html4 – Hypertext Markup Language

html5 – Hypertext Markup Language

jpg – Imagen JPEG

lit – Fichero de Microsoft eBook

lrf – Fichero de Sony Portable Reader

mobi – Mobipocket eBook

mp3 – Fichero de sonido comprimido

odt – Texto OpenDocument

oeb – Fichero de Open eBook

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdb – Palm Media Fichero eBook

pml – Fichero eBook

png – Portable Network Graphic – PNG

prc – Mobipocket Fichero eBook

ps – PostScript

rb – RocketEdition Fichero eBook

rtf – Rich Text Format – Formato de texto enriquecido

tcr – Psion Fichero eBook

tiff – Imagen Tagged

thumbnail – Imagen en Thumbnail

txt – Documento de texto

xls – Hoja de cálculo de Microsoft Excel

xlsx – Hoja de cálculo de Microsoft Excel 2007 pps – Presentación de Microsoft PowerPoint bmp – Windows bitmap

doc – Documento de Microsoft Word

docx – Documento de Word 2007 o posterior

gif – Compuserve graphics interchange

html – Hypertext Markup Language

html4 – Hypertext Markup Language

html5 – Hypertext Markup Language

jpg – Imagen JPEG

odp – Presentación de OpenDocument

odt – Texto OpenDocument

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

ppt – Presentación de Microsoft PowerPoint

pptx – Presentación de Microsoft PowerPoint 2007

png – Portable Network Graphic – PNG

ps – PostScript

rtf – Rich Text Format – Formato de texto enriquecido

swf – Fichero de Macromedia Flash Format File

tiff – Imagen Tagged

txt – Documento de texto ppsx – Microsoft PowerPoint 2007 Slide Show bmp – Windows bitmap

doc – Documento de Microsoft Word

docx – Documento de Word 2007 o posterior

gif – Compuserve graphics interchange

html – Hypertext Markup Language

html4 – Hypertext Markup Language

html5 – Hypertext Markup Language

jpg – Imagen JPEG

odp – Presentación de OpenDocument

odt – Texto OpenDocument

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

ppt – Presentación de Microsoft PowerPoint

pptx – Presentación de Microsoft PowerPoint 2007

png – Portable Network Graphic – PNG

ps – PostScript

rtf – Rich Text Format – Formato de texto enriquecido

swf – Fichero de Macromedia Flash Format File

tiff – Imagen Tagged

txt – Documento de texto ppt – Presentación de Microsoft PowerPoint bmp – Windows bitmap

doc – Documento de Microsoft Word

docx – Documento de Word 2007 o posterior

gif – Compuserve graphics interchange

html – Hypertext Markup Language

html4 – Hypertext Markup Language

html5 – Hypertext Markup Language

jpg – Imagen JPEG

key – Presentación de Apple iWork Keynote

key09 – Documento de Apple iWork ’09 Keynote

odp – Presentación de OpenDocument

odt – Texto OpenDocument

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

ppt (1997-2003) – Presentación de Microsoft PowerPoint

pptx – Presentación de Microsoft PowerPoint 2007

png – Portable Network Graphic – PNG

ps – PostScript

rtf – Rich Text Format – Formato de texto enriquecido

swf – Fichero de Macromedia Flash Format File

tiff – Imagen Tagged

txt – Documento de texto pptx – Presentación de Microsoft PowerPoint 2007 bmp – Windows bitmap

doc – Documento de Microsoft Word

docx – Documento de Word 2007 o posterior

gif – Compuserve graphics interchange

html – Hypertext Markup Language

html4 – Hypertext Markup Language

html5 – Hypertext Markup Language

jpg – Imagen JPEG

key – Presentación de Apple iWork Keynote

key09 – Documento de Apple iWork ’09 Keynote

odp – Presentación de OpenDocument

odt – Texto OpenDocument

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

ppt – Presentación de Microsoft PowerPoint

pptx – Presentación de Microsoft PowerPoint 2007

png – Portable Network Graphic – PNG

ps – PostScript

rtf – Rich Text Format – Formato de texto enriquecido

swf – Fichero de Macromedia Flash Format File

tiff – Imagen Tagged

txt – Documento de texto ps – PostScript bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pdf – Portable Document Format – PDF

tiff – Imagen Tagged

thumbnail – Imagen en Thumbnail pub – Microsoft Publisher doc – Documento de Microsoft Word

html – Hypertext Markup Language

html4 – Hypertext Markup Language

html5 – Hypertext Markup Language

mp3 – Fichero de sonido comprimido

odt – Texto OpenDocument

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

ps – PostScript

rtf – Rich Text Format – Formato de texto enriquecido

txt – Documento de texto rtf – Rich Text Format – Formato de texto enriquecido doc – Documento de Microsoft Word

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

ps – PostScript txt – Documento de texto epub – Fichero de Open eBook

mp3 – Fichero de sonido comprimido vsd – Visio Drawing bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

html – Hypertext Markup Language

jpg – Imagen JPEG

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tiff – Imagen Tagged wks – Hoja de cálculo de Microsoft Works csv – Comma Separated Values – Valores separados por comas

doc – Documento de Microsoft Word

html – Hypertext Markup Language

mdb – Microsoft Access Database – Base de datos de Microsoft Access

ods – OpenDocument spreadsheet – Hoja de cálculo

pdf – Portable Document Format – PDF

rtf – Rich Text Format – Formato de texto enriquecido

xml – Extensible Markup Language

xls – Hoja de cálculo de Microsoft Excel

xlsx – Hoja de cálculo de Microsoft Excel 2007 wpd – Documento de WordPerfect doc – Documento de Microsoft Word

mp3 – Fichero de sonido comprimido

odt – Texto OpenDocument

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

ps – PostScript

txt – Documento de texto wps – Documento de Microsoft Works doc – Documento de Microsoft Word

docx – Documento de Word 2007 o posterior

mp3 – Fichero de sonido comprimido

odt – Texto OpenDocument

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

ps – PostScript

txt – Documento de texto xlr – Hoja de cálculo de Works o Chart (Microsoft Corporation) csv – Comma Separated Values – Valores separados por comas

html – Hypertext Markup Language

html4 – Hypertext Markup Language

html5 – Hypertext Markup Language

mdb – Microsoft Access Database – Base de datos de Microsoft Access

ods – OpenDocument spreadsheet – Hoja de cálculo

pdf – Portable Document Format – PDF

rtf – Rich Text Format – Formato de texto enriquecido

xls – Hoja de cálculo de Microsoft Excel

xlsx – Hoja de cálculo de Microsoft Excel 2007

xml – Extensible Markup Language xls – Hoja de cálculo de Microsoft Excel bmp – Windows bitmap

csv – Comma Separated Values – Valores separados por comas

gif – Compuserve graphics interchange

html – Hypertext Markup Language

html4 – Hypertext Markup Language

html5 – Hypertext Markup Language

jpg – Imagen JPEG

mdb – Microsoft Access Database – Base de datos de Microsoft Access

numbers – Hoja de cálculo de Apple iWork Numbers

numbers09 – Hoja de cálculo de Apple iWork ’09 Numbers

ods – OpenDocument spreadsheet – Hoja de cálculo

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

rtf – Rich Text Format – Formato de texto enriquecido

tiff – Imagen Tagged

xlsx – Hoja de cálculo de Microsoft Excel 2007

xml – Extensible Markup Language xlsx – Hoja de cálculo de Microsoft Excel 2007 bmp – Windows bitmap

csv – Comma Separated Values – Valores separados por comas

html – Hypertext Markup Language

html4 – Hypertext Markup Language

html5 – Hypertext Markup Language

jpg – Imagen JPEG

jpg – Imagen JPEG

mdb – Microsoft Access Database – Base de datos de Microsoft Access

numbers – Hoja de cálculo de Apple iWork Numbers

numbers09 – Hoja de cálculo de Apple iWork ’09 Numbers

ods – OpenDocument spreadsheet – Hoja de cálculo

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

rtf – Rich Text Format – Formato de texto enriquecido

tiff – Imagen Tagged

xls – Hoja de cálculo de Microsoft Excel

xml – Extensible Markup Language xps – Open XML Paper Specification bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

oeb – Fichero de Open eBook

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tiff – Imagen Tagged

thumbnail – Imagen en Thumbnail

Formatos de conversión de imágenes (Subir) Del formato… A los formatos… 3fr – Hasselblad 3F RAW Image ai – Adobe Illustrator Artwork

bmp – Windows bitmap

eps – Encapsulated PostScript

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida ai – Adobe Illustrator Artwork bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

svg – Scalable Vector Graphics

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida arw – Sony Alpha Raw ai – Adobe Illustrator Artwork

bmp – Windows bitmap

eps – Encapsulated PostScript

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida bmp – Windows bitmap gif – Compuserve graphics interchange

ico – Icono de Windows

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

ps – PostScript

tga – Truevision Targa Graphic

thumbnail – Imagen Thumbnail

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida cr2 – Canon RAW version 2 bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida crw – Canon RAW CIFF Image File ai – Adobe Illustrator Artwork

bmp – Windows bitmap

eps – Encapsulated PostScript

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida cdr – Corel Draw Vector drawing file ai – Adobe Illustrator Artwork

bmp – Windows bitmap

eps – Encapsulated PostScript

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

svg – Scalable Vector Graphics

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida dcr – Fichero de imagen Kodak RAW ai – Adobe Illustrator Artwork

bmp – Windows bitmap

eps – Encapsulated PostScript

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida dng – Digital Negative ai – Adobe Illustrator Artwork

bmp – Windows bitmap

eps – Encapsulated PostScript

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida emf – Windows Enhanced Metafile bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

ico – Icono de Windows

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

ps – PostScript

tga – Truevision Targa Graphic

thumbnail – Imagen Thumbnail

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida erf – Fichero Epson RAW ai – Adobe Illustrator Artwork

bmp – Windows bitmap

eps – Encapsulated PostScript

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida gif – Compuserve graphics interchange bmp – Windows bitmap

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

ps – PostScript

tga – Truevision Targa Graphic

thumbnail – Imagen Thumbnail

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida jpg – Imagen JPEG bmp – Windows bitmap

doc – Microsoft Word Document

gif – Compuserve graphics interchange

ico – Icono de Windows

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

ps – PostScript

tga – Truevision Targa Graphic

thumbnail – Imagen Thumbnail

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida mdi – Microsoft Document Imaging bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida mef – Imagen Mamiya RAW ai – Adobe Illustrator Artwork

bmp – Windows bitmap

eps – Encapsulated PostScript

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida mrw – Minolta RAW ai – Adobe Illustrator Artwork

bmp – Windows bitmap

eps – Encapsulated PostScript

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida nef – Nikon Electronic Format bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida odg – OpenDocument Drawing bmp – Windows bitmap

doc – Microsoft Word Document

gif – Compuserve graphics interchange

html – Hypertext Markup Language

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida orf – Olympus RAW Image file ai – Adobe Illustrator Artwork

bmp – Windows bitmap

eps – Encapsulated PostScript

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

ico – Icono de Windows

jpg – Imagen JPEG

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

ps – PostScript

tga – Truevision Targa Graphic

thumbnail – Imagen Thumbnail

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida pef – Pentax RAW file ai – Adobe Illustrator Artwork

bmp – Windows bitmap

eps – Encapsulated PostScript

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida png – Portable Network Graphic – PNG bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

ico – Icono de Windows

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

ps – PostScript

tga – Truevision Targa Graphic

thumbnail – Imagen Thumbnail

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida ppm – Portable Pixmap file ai – Adobe Illustrator Artwork

bmp – Windows bitmap

eps – Encapsulated PostScript

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida psd – Photoshop Document bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap raf – Fuji RAW Image File ai – Adobe Illustrator Artwork

bmp – Windows bitmap

eps – Encapsulated PostScript

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida raw – RAW Image File ai – Adobe Illustrator Artwork

bmp – Windows bitmap

eps – Encapsulated PostScript

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida sr2 – Sony RAW Image File ai – Adobe Illustrator Artwork

bmp – Windows bitmap

eps – Encapsulated PostScript

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida svg – Scalable Vector Graphics bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tiff – Imagen Tagged tga – Truevision Targa Graphic bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

ico – Icono de Windows

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

ps – PostScript

thumbnail – Imagen Thumbnail

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida tiff – Imagen Tagged bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

ico – Icono de Windows

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

thumbnail – Imagen Thumbnail

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

ico – Icono de Windows

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

ps – PostScript

tga – Truevision Targa Graphic

thumbnail – Imagen Thumbnail

tiff – Imagen Tagged

webp – Fichero de imagen comprimida webp – Fichero de imagen comprimida bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap wmf – Windows Metafile bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

ico – Icono de Windows

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

ps – PostScript

tga – Truevision Targa Graphic

thumbnail – Imagen Thumbnail

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida x3f – Sigma Camera RAW Picture File ai – Adobe Illustrator Artwork

bmp – Windows bitmap

eps – Encapsulated PostScript

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida xcf – eXperimental Computing Facility ai – Adobe Illustrator Artwork

bmp – Windows bitmap

eps – Encapsulated PostScript

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pcx – Imagen de mapa de bits de Paintbrush

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tga – Truevision Targa Graphic

tiff – Imagen Tagged

wbmp – Formato de fichero Wireless Bitmap

webp – Fichero de imagen comprimida

Formatos de conversión de música (Subir) Del formato… A los formatos… 3ga – Fichero 3GA Multimedia aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

flac – Free Lossless Audio Codec

m4a – Fichero de vídeo comprimido

m4r – Fichero de tono de llamada de iPhone

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

wma – Windows Media Audio aac – Fichero Advanced Audio Coding ac3 – Fichero de audio AC3

flac – Free Lossless Audio Codec

m4a – Fichero de vídeo comprimido

m4r – Fichero de tono de llamada de iPhone

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

wma – Windows Media Audio ac3 – Fichero de audio AC3 aac – Fichero Advanced Audio Coding

m4a – Fichero de vídeo comprimido

m4r – Fichero de tono de llamada de iPhone

mp3 – Fichero de audio comprimido

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows aiff – Audio Interchange File Format aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

flac – Free Lossless Audio Codec

m4a – Fichero de vídeo comprimido

m4r – Fichero de tono de llamada de iPhone

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

wma – Windows Media Audio flac – Free Lossless Audio Codec aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

m4a – Fichero de vídeo comprimido

m4r – Fichero de tono de llamada de iPhone

mp3 – Fichero de audio comprimido

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows m4a – Fichero de vídeo comprimido aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

flac – Free Lossless Audio Codec

m4r – Fichero de tono de llamada de iPhone

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

wma – Windows Media Audio m4r – Fichero de tono de llamada de iPhone aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

flac – Free Lossless Audio Codec

m4a – Fichero de vídeo comprimido

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

wma – Windows Media Audio midi – Musical Instrument Digital Interface aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

flac – Free Lossless Audio Codec

m4a – Fichero de vídeo comprimido

m4r – Fichero de tono de llamada de iPhone

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

wma – Windows Media Audio mp3 – Fichero de audio comprimido aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

flac – Free Lossless Audio Codec

m4a – Fichero de vídeo comprimido

m4r – Fichero de tono de llamada de iPhone

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

wma – Windows Media Audio ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

flac – Free Lossless Audio Codec

m4a – Fichero de vídeo comprimido

m4r – Fichero de tono de llamada de iPhone

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

wav – Fichero de audio de Windows

wma – Windows Media Audio ra – RealMedia Streaming Media aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

flac – Free Lossless Audio Codec

m4a – Fichero de vídeo comprimido

m4r – Fichero de tono de llamada de iPhone

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

wma – Windows Media Audio ram – RealMedia Metafile aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

flac – Free Lossless Audio Codec

m4a – Fichero de vídeo comprimido

m4r – Fichero de tono de llamada de iPhone

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

wma – Windows Media Audio wav – Fichero de audio de Windows aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

flac – Free Lossless Audio Codec

m4a – Fichero de vídeo comprimido

m4r – Fichero de tono de llamada de iPhone

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wma – Windows Media Audio wma – Windows Media Audio aac – Fichero Advanced Audio Coding

m4a – Fichero de vídeo comprimido

m4r – Fichero de tono de llamada de iPhone

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

Formatos de conversión de vídeo (Subir) Del formato… A los formatos… 264 – Ficheros H.264 Raw 3gp – Fichero multimedia 3GPP

3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

avi – Fichero de vídeo de Windows

flac – Free Lossless Audio Codec

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

iphone – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mp3 – Fichero de audio comprimido

mov – Película de Apple QuickTime

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

wmv – Windows Media Video 3g2 – Fichero multimedia 3GPP2 3gp – Fichero multimedia 3GPP

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

avi – Fichero de vídeo de Windows

flac – Free Lossless Audio Codec

flv – Vídeo en Flash

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mov – Película de Apple QuickTime

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

wmv – Windows Media Video 3gp – Fichero multimedia 3GPP 3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

avi – Fichero de vídeo de Windows

flac – Free Lossless Audio Codec

flv – Vídeo en Flash

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mov – Película de Apple QuickTime

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

wmv – Windows Media Video 3gpp – Fichero multimedia 3GPP 3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

avi – Fichero de vídeo de Windows

flac – Free Lossless Audio Codec

flv – Vídeo en Flash

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mov – Película de Apple QuickTime

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

wmv – Windows Media Video asf – Advanced Streaming Format 3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

3gp – Fichero multimedia 3GPP

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

avi – Fichero de vídeo de Windows

flac – Free Lossless Audio Codec

flv – Vídeo en Flash

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

mov – Película de Apple QuickTime

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

wmv – Windows Media Video avi – Fichero de vídeo de Windows 3gp – Fichero multimedia 3GPP

3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

flac – Free Lossless Audio Codec

flv – Vídeo en Flash

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

iphone – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mp3 – Fichero de audio comprimido

mov – Película de Apple QuickTime

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

wmv – Windows Media Video f4v – Vídeo Flash MP4 3gp – Fichero multimedia 3GPP

3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

avi – Fichero de vídeo de Windows

flac – Free Lossless Audio Codec

flv – Vídeo en Flash

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

iphone – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mp3 – Fichero de audio comprimido

mov – Película de Apple QuickTime

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

wmv – Windows Media Video flv – Vídeo en Flash 3gp – Fichero multimedia 3GPP

3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

avi – Fichero de vídeo de Windows

flac – Free Lossless Audio Codec

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

iphone – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mp3 – Fichero de audio comprimido

mov – Película de Apple QuickTime

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

wmv – Windows Media Video gvi – Fichero de vídeo de Google 3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

aac – Fichero Advanced Audio Coding

avi – Fichero de vídeo de Windows

flv – Vídeo en Flash

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

iphone – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

mov – Película de Apple QuickTime

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

wmv – Windows Media Video m4v – Fichero de vídeo MPEG-4 3gp – Fichero multimedia 3GPP

3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

avi – Fichero de vídeo de Windows

flac – Free Lossless Audio Codec

flv – Vídeo en Flash

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

iphone – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mov – Película de Apple QuickTime

mp3 – Fichero de audio comprimido

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

wmv – Windows Media Video mkv – Matroska Multimedia Container 3gp – Fichero multimedia 3GPP

3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

avi – Fichero de vídeo de Windows

flac – Free Lossless Audio Codec

flv – Vídeo en Flash

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

iphone – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mov – Película de Apple QuickTime

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

wmv – Windows Media Video mod – Hard disk camera movie 3gp – Fichero multimedia 3GPP

3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

avi – Fichero de vídeo de Windows

flac – Free Lossless Audio Codec

flv – Vídeo en Flash

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

iphone – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mp3 – Fichero de audio comprimido

mov – Película de Apple QuickTime

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

wmv – Windows Media Video mov – Película de Apple QuickTime 3gp – Fichero multimedia 3GPP

3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

avi – Fichero de vídeo de Windows

flac – Free Lossless Audio Codec

flv – Vídeo en Flash

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

iphone – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

wmv – Windows Media Video mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4 3gp – Fichero multimedia 3GPP

3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

avi – Fichero de vídeo de Windows

flac – Free Lossless Audio Codec

flv – Vídeo en Flash

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

iphone – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mov – Película de Apple QuickTime

mp3 – Fichero de audio comprimido

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

wmv – Windows Media Video mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group 3gp – Fichero multimedia 3GPP

3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

avi – Fichero de vídeo de Windows

flac – Free Lossless Audio Codec

flv – Vídeo en Flash

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

iphone – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mov – Película de Apple QuickTime

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

wmv – Windows Media Video mts – Fichero de vídeo AVCHD 3gp – Fichero multimedia 3GPP

3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

avi – Fichero de vídeo de Windows

flac – Free Lossless Audio Codec

flv – Vídeo en Flash

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

iphone – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mp3 – Fichero de audio comprimido

mov – Película de Apple QuickTime

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

wmv – Windows Media Video rm – RealMedia Streaming Media 3gp – Fichero multimedia 3GPP

3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

avi – Fichero de vídeo de Windows

flac – Free Lossless Audio Codec

flv – Vídeo en Flash

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

iphone – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mov – Película de Apple QuickTime

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

wmv – Windows Media Video rmvb – RealVideo Variable Bit Rate File 3gp – Fichero multimedia 3GPP

3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

avi – Fichero de vídeo de Windows

flac – Free Lossless Audio Codec

flv – Vídeo en Flash

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

iphone – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mov – Película de Apple QuickTime

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

wmv – Windows Media Video ts – Video Transport Stream File 3gp – Fichero multimedia 3GPP

3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

avi – Fichero de vídeo de Windows

flac – Free Lossless Audio Codec

flv – Vídeo en Flash

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

iphone – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mp3 – Fichero de audio comprimido

mov – Película de Apple QuickTime

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

wmv – Windows Media Video vob – Video Object File 3gp – Fichero multimedia 3GPP

3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

avi – Fichero de vídeo de Windows

flac – Free Lossless Audio Codec

flv – Vídeo en Flash

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

iphone – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mp3 – Fichero de audio comprimido

mov – Película de Apple QuickTime

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

wmv – Windows Media Video webm – Formato Multimedia Container 3gp – Fichero multimedia 3GPP

3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

avi – Fichero de vídeo de Windows

flac – Free Lossless Audio Codec

flv – Vídeo en Flash

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

iphone – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mp3 – Fichero de audio comprimido

mov – Película de Apple QuickTime

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

wmv – Windows Media Video wmv – Windows Media Video 3gp – Fichero multimedia 3GPP

3g2 – Fichero multimedia 3GPP2

aac – Fichero Advanced Audio Coding

ac3 – Fichero de audio AC3

avi – Fichero de vídeo de Windows

flac – Free Lossless Audio Codec

flv – Vídeo en Flash

gif – Compuserve graphics interchange

ipad – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

iphone – Fichero de vídeo MPEG-4 (H264)

ipod – Fichero de vídeo MPEG-4

mov – Película de Apple QuickTime

mp3 – Fichero de audio comprimido

mp4 – Fichero de vídeo MPEG-4

mpg – Fichero de Moving Picture Experts Group

ogg – Ogg Vorbis Fichero de audio comprimido

wav – Fichero de audio de Windows

webm – Formato Multimedia Container

Formatos de conversión de e-Book (Subir) Del formato… A los formatos… azw – Amazon Kindle Fichero de eBook azw3 – Fichero de Amazon KF8 eBook

epub – Fichero de Open eBook

fb2 – Fichero de FictionBook 2.0

oeb – Fichero de Open eBook

lit – Fichero de Microsoft eBook

lrf – Fichero de Sony Portable Reader

mobi – Mobipocket eBook

mp3 – Fichero de audio comprimido

pdf – Portable Document Format – PDF

pdb – Fichero de Palm Media eBook

pml – Fichero de eBook

prc – Mobipocket Fichero de eBook

rb – RocketEdition Fichero de eBook

tcr – Psion Fichero de eBook

txt – Documento de texto azw3 – Fichero de Amazon KF8 eBook azw3 – Fichero de Amazon KF8 eBook

epub – Fichero de Open eBook

fb2 – Fichero de FictionBook 2.0

oeb – Fichero de Open eBook

lit – Fichero de Microsoft eBook

lrf – Fichero de Sony Portable Reader

mobi – Mobipocket eBook

mp3 – Fichero de audio comprimido

pdf – Portable Document Format – PDF

pdb – Fichero de Palm Media eBook

pml – Fichero de eBook

prc – Mobipocket Fichero de eBook

rb – RocketEdition Fichero de eBook

tcr – Psion Fichero de eBook

txt – Documento de texto cbc – eBook Format azw3 – Fichero de Amazon KF8 eBook

epub – Fichero de Open eBook

fb2 – Fichero de FictionBook 2.0

oeb – Fichero de Open eBook

lit – Fichero de Microsoft eBook

lrf – Fichero de Sony Portable Reader

mobi – Mobipocket eBook

mp3 – Fichero de audio comprimido

pdf – Portable Document Format – PDF

pdb – Fichero de Palm Media eBook

pml – Fichero de eBook

prc – Mobipocket Fichero de eBook

rb – RocketEdition Fichero de eBook

tcr – Psion Fichero de eBook

txt – Documento de texto cbr – Comic Book RAR Archive azw3 – Fichero de Amazon KF8 eBook

epub – Fichero de Open eBook

fb2 – Fichero de FictionBook 2.0

oeb – Fichero de Open eBook

lit – Fichero de Microsoft eBook

lrf – Fichero de Sony Portable Reader

mobi – Mobipocket eBook

mp3 – Fichero de audio comprimido

pdf – Portable Document Format – PDF

pdb – Fichero de Palm Media eBook

pml – Fichero de eBook

prc – Mobipocket Fichero de eBook

rb – RocketEdition Fichero de eBook

tcr – Psion Fichero de eBook

txt – Documento de texto cbz – Fichero de archivo de libro de cómic azw3 – Fichero de Amazon KF8 eBook

epub – Fichero de Open eBook

fb2 – Fichero de FictionBook 2.0

oeb – Fichero de Open eBook

lit – Fichero de Microsoft eBook

lrf – Fichero de Sony Portable Reader

mobi – Mobipocket eBook

mp3 – Fichero de audio comprimido

pdf – Portable Document Format – PDF

pdb – Fichero de Palm Media eBook

pml – Fichero de eBook

prc – Mobipocket Fichero de eBook

rb – RocketEdition Fichero de eBook

tcr – Psion Fichero de eBook

txt – Documento de texto chm – Fichero de Compiled HTML Help azw3 – Fichero de Amazon KF8 eBook

epub – Fichero de Open eBook

fb2 – Fichero de FictionBook 2.0

oeb – Fichero de Open eBook

lit – Fichero de Microsoft eBook

lrf – Fichero de Sony Portable Reader

mobi – Mobipocket eBook

mp3 – Fichero de audio comprimido

pdf – Portable Document Format – PDF

pdb – Fichero de Palm Media eBook

pml – Fichero de eBook

prc – Mobipocket Fichero de eBook

rb – RocketEdition Fichero de eBook

tcr – Psion Fichero de eBook

txt – Documento de texto epub – Fichero de Open eBook azw3 – Fichero de Amazon KF8 eBook

fb2 – Fichero de FictionBook 2.0

oeb – Fichero de Open eBook

lit – Fichero de Microsoft eBook

lrf – Fichero de Sony Portable Reader

mobi – Mobipocket eBook

pdf – Portable Document Format – PDF

mp3 – Fichero de audio comprimido

pdb – Fichero de Palm Media eBook

pml – Fichero de eBook

prc – Mobipocket Fichero de eBook

rb – RocketEdition Fichero de eBook

tcr – Psion Fichero de eBook

txt – Documento de texto fb2 – Fichero de FictionBook 2.0 azw3 – Fichero de Amazon KF8 eBook

epub – Fichero de Open eBook

oeb – Fichero de Open eBook

lit – Fichero de Microsoft eBook

lrf – Fichero de Sony Portable Reader

mobi – Mobipocket eBook

pdf – Portable Document Format – PDF

mp3 – Fichero de audio comprimido

pdb – Fichero de Palm Media eBook

pml – Fichero de eBook

prc – Mobipocket Fichero de eBook

rb – RocketEdition Fichero de eBook

tcr – Psion Fichero de eBook

txt – Documento de texto lit – Fichero de Microsoft eBook azw3 – Fichero de Amazon KF8 eBook

epub – Fichero de Open eBook

fb2 – Fichero de FictionBook 2.0

oeb – Fichero de Open eBook

lrf – Fichero de Sony Portable Reader

mobi – Mobipocket eBook

pdf – Portable Document Format – PDF

mp3 – Fichero de audio comprimido

pdb – Fichero de Palm Media eBook

pml – Fichero de eBook

prc – Mobipocket Fichero de eBook

rb – RocketEdition Fichero de eBook

tcr – Psion Fichero de eBook

txt – Documento de texto lrf – Fichero de Sony Portable Reader azw3 – Fichero de Amazon KF8 eBook

epub – Fichero de Open eBook

fb2 – Fichero de FictionBook 2.0

oeb – Fichero de Open eBook

lit – Fichero de Microsoft eBook

mobi – Mobipocket eBook

pdf – Portable Document Format – PDF

mp3 – Fichero de audio comprimido

pdb – Fichero de Palm Media eBook

pml – Fichero de eBook

prc – Mobipocket Fichero de eBook

rb – RocketEdition Fichero de eBook

tcr – Psion Fichero de eBook

txt – Documento de texto mobi – Mobipocket eBook azw3 – Fichero de Amazon KF8 eBook

epub – Fichero de Open eBook

fb2 – Fichero de FictionBook 2.0

oeb – Fichero de Open eBook

lit – Fichero de Microsoft eBook

lrf – Fichero de Sony Portable Reader

pdf – Portable Document Format – PDF

mp3 – Fichero de audio comprimido

pdb – Fichero de Palm Media eBook

pml – Fichero de eBook

prc – Mobipocket Fichero de eBook

rb – RocketEdition Fichero de eBook

tcr – Psion Fichero de eBook

txt – Documento de texto prc – Mobipocket Fichero de eBook azw3 – Fichero de Amazon KF8 eBook

epub – Fichero de Open eBook

fb2 – Fichero de FictionBook 2.0

oeb – Fichero de Open eBook

lit – Fichero de Microsoft eBook

lrf – Fichero de Sony Portable Reader

mobi – Mobipocket eBook

mp3 – Fichero de audio comprimido

pdf – Portable Document Format – PDF

pdb – Fichero de Palm Media eBook

pml – Fichero de eBook

rb – RocketEdition Fichero de eBook

tcr – Psion Fichero de eBook

txt – Documento de texto pdb – Fichero de Palm Media eBook azw3 – Fichero de Amazon KF8 eBook

epub – Fichero de Open eBook

fb2 – Fichero de FictionBook 2.0

oeb – Fichero de Open eBook

lit – Fichero de Microsoft eBook

lrf – Fichero de Sony Portable Reader

mobi – Mobipocket eBook

mp3 – Fichero de audio comprimido

pdf – Portable Document Format – PDF

pml – Fichero de eBook

prc – Mobipocket Fichero de eBook

rb – RocketEdition Fichero de eBook

tcr – Psion Fichero de eBook

txt – Documento de texto pml – Fichero de eBook azw3 – Fichero de Amazon KF8 eBook

epub – Fichero de Open eBook

fb2 – Fichero de FictionBook 2.0

oeb – Fichero de Open eBook

lit – Fichero de Microsoft eBook

lrf – Fichero de Sony Portable Reader

mobi – Mobipocket eBook

mp3 – Fichero de audio comprimido

pdf – Portable Document Format – PDF

pdb – Fichero de Palm Media eBook

prc – Mobipocket Fichero de eBook

rb – RocketEdition Fichero de eBook

tcr – Psion Fichero de eBook

txt – Documento de texto rb – RocketEdition Fichero de eBook azw3 – Fichero de Amazon KF8 eBook

epub – Fichero de Open eBook

fb2 – Fichero de FictionBook 2.0

oeb – Fichero de Open eBook

lit – Fichero de Microsoft eBook

lrf – Fichero de Sony Portable Reader

mobi – Mobipocket eBook

mp3 – Fichero de audio comprimido

pdf – Portable Document Format – PDF

pdb – Fichero de Palm Media eBook

pml – Fichero de eBook

prc – Mobipocket Fichero de eBook

tcr – Psion Fichero de eBook

txt – Documento de texto tcr – Psion Fichero de eBook azw3 – Fichero de Amazon KF8 eBook

epub – Fichero de Open eBook

fb2 – Fichero de FictionBook 2.0

oeb – Fichero de Open eBook

lit – Fichero de Microsoft eBook

lrf – Fichero de Sony Portable Reader

mobi – Mobipocket eBook

mp3 – Fichero de audio comprimido

pdf – Portable Document Format – PDF

pdb – Fichero de Palm Media eBook

pml – Fichero de eBook

prc – Mobipocket Fichero de eBook

rb – RocketEdition Fichero de eBook

txt – Documento de texto

Formatos de conversión de ficheros comprimidos (Subir) Del formato… A los formatos… 7z – Fichero comprimido en 7-Zip 7z – Fichero comprimido en 7-Zip

cab – Fichero Cabinet

lzh – Fichero de archivo comprimido

tar – Fichero de archivo Tape

tar.gz – Fichero de archivo comprimido Gzip

yz1 – Fichero de archivo comprimido DeepFreezer

zip – Fichero de archivo comprimido tar.bz2 – Fichero comprimido Bzip 2 UNIX 7z – Fichero comprimido en 7-Zip

cab – Fichero Cabinet

lzh – Fichero de archivo comprimido

tar – Fichero de archivo Tape

tar.gz – Fichero de archivo comprimido Gzip

yz1 – Fichero de archivo comprimido DeepFreezer

zip – Fichero de archivo comprimido cab – Fichero Cabinet 7z – Fichero comprimido en 7-Zip

tar.bz2 – Fichero comprimido Bzip 2 UNIX

lzh – Fichero de archivo comprimido

tar – Fichero de archivo Tape

tar.gz – Fichero de archivo comprimido Gzip

yz1 – Fichero de archivo comprimido DeepFreezer

zip – Fichero de archivo comprimido lzh – Fichero de archivo comprimido 7z – Fichero comprimido en 7-Zip

tar.bz2 – Fichero comprimido Bzip 2 UNIX

cab – Fichero Cabinet

lzh – Fichero de archivo comprimido

tar – Fichero de archivo Tape

yz1 – Fichero de archivo comprimido DeepFreezer

zip – Fichero de archivo comprimido rar – Fichero de archivo comprimido WinRAR 7z – Fichero comprimido en 7-Zip

cab – Fichero Cabinet

tar.bz2 – Fichero comprimido Bzip 2 UNIX

lzh – Fichero de archivo comprimido

tar – Fichero de archivo Tape

tar.gz – Fichero de archivo comprimido Gzip

yz1 – Fichero de archivo comprimido DeepFreezer

zip – Fichero de archivo comprimido tar – Fichero de archivo Tape 7z – Fichero comprimido en 7-Zip

tar.bz2 – Fichero comprimido Bzip 2 UNIX

cab – Fichero Cabinet

lzh – Fichero de archivo comprimido

tar.gz – Fichero de archivo comprimido Gzip

yz1 – Fichero de archivo comprimido DeepFreezer

zip – Fichero de archivo comprimido tar.gzh – Fichero de archivo comprimido Gzip 7z – Fichero comprimido en 7-Zip

cab – Fichero Cabinet

lzh – Fichero de archivo comprimido

tar – Fichero de archivo Tape

tar.bz2 – Fichero comprimido Bzip 2 UNIX

yz1 – Fichero de archivo comprimido DeepFreezer

zip – Fichero de archivo comprimido yz1 – Fichero de archivo comprimido DeepFreezer 7z – Fichero comprimido en 7-Zip

tar.bz2 – Fichero comprimido Bzip 2 UNIX

cab – Fichero Cabinet

lzh – Fichero de archivo comprimido

tar – Fichero de archivo Tape

tar.gz – Fichero de archivo comprimido Gzip

zip – Fichero de archivo comprimido zip – Fichero de archivo comprimido 7z – Fichero comprimido en 7-Zip

tar.bz2 – Fichero comprimido Bzip 2 UNIX

cab – Fichero Cabinet

lzh – Fichero de archivo comprimido

tar – Fichero de archivo Tape

tar.gz – Fichero de archivo comprimido Gzip

yz1 – Fichero de archivo comprimido DeepFreezer

Formatos de conversión de CAD (Subir) Del formato… A los formatos… dwg – AutoCAD Drawing Database bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tiff – Imagen Tagged dxf – Formato de AutoCAD Drawing Interchange bmp – Windows bitmap

gif – Compuserve graphics interchange

jpg – Imagen JPEG

pdf – Portable Document Format – PDF

png – Portable Network Graphic – PNG

tiff – Imagen Tagged

