WhatsApp: cómo marcar un chat como no leído ¿Cambia el doble check azul? iPhone y Android

WhatsApp poco a poco incorpora nuevas opciones y una de ellas tan sencilla como necesaria en determinadas ocasiones: permite por fin en iPhone y smartphones y tabletas con Android (donde también se puede utilizar WhatsApp) marcar una conversación como no leída (o también lo contrario: todos los mensajes como leídos).

En la última versión que acaban de publicar en la WhatsApp Messenger en la App Store y WhatsApp Messenge en Google Play ya está disponible esta función para marcar un chat como leído o no leído y es muy fácil de usar.

Algunas dudas que estas características plantean: ¿Cómo se hace? ¿Y así se quita el doble check azul (que indica que ha sido leído)? ¿Aparece éste si se marca como leído? ¿Qué efectos tiene de cara a la privacidad?

Cómo marcar como no leído un chat de WhatsApp

El proceso es muy sencillo. Si no aparece la opción, hay que asegurarse de que la aplicación está actualizada a la última versión tanto de WhatsApp para iPhone como para Android.

Marcar chat como no leído en iPhone:

Hay que deslizar el dedo de izquierda a derecha sobre la conversación (leída) que se desea marcar como no leída y elegir a la opción correspondiente.

En vídeo Cómo marcar como no leída una conversación en WhatsApp para iPhone:

Marcar como no leído un chat de WhatsApp en terminales con Android

Hay que dejar el dedo sobre la conversación de WhatsApp que se desee marcar como no leída y en el menú que se abre, seleccionar la opción “Marcar como no leído”. Esto destacará el chat, pero no los mensajes en concreto.

En vídeo Cómo marcar como no leída una conversación en WhatsApp para Android:

Cómo marcar como leído un chat de WhatsApp

En este caso el proceso es el inverso, y se procede de manera similar. Hay que tener en cuenta que marcar como leídos todos los mensajes de un chat, lógicamente causará que todos estén “leídos”.

Cómo marcar como leída una conversación en WhatsApp para iPhone

Hay que deslizar el dedo de izquierda a derecha (“swipe”) sobre la conversación (leída) que se desea marcar como leída y tocar sobre ese elemento.

Cómo marcar como leído un chat en WhatsApp para Android:

Hay que dejar el dedo sobre el chat de WhatsApp que se desee marcar como leído y en el menú que se abre, optar por la opción “Marcar como leído”.

¿Marcar como no leído en WhatsApp elimina el doble check azul?

Una duda muy lógica que puede surgir es qué es lo que ocurre con el famoso “doble check azul” que puede ver el remitente del mensaje de WhatsApp de que el mensaje ha sido leído por el receptor cuando se fuerza el “no leído”. También qué ocurre con el leído.

La duda es si se marca un mensaje enviado como no leído, ¿al remitente le desaparece el doble check azul que indica que lo ha leído y vuelve a mostrar los dos “tics” quitándoles el azul?

Tras varias pruebas, la respuesta es no. Una vez recibido y leído el mensaje de WhatsApp por parte del receptor, aunque éste después lo vuelva a marcar como no leído, realmente lo ha leído, por lo que al remitente siempre le constará el doble chek azul. De hecho, que aparezca como no leído es un mero trámite que solo sirve al usuario para saber que tiene que leer algo. La utilidad de marcar como no leído un chat de WhatsApp es recordarnos que tenemos pendiente releerlo o hacer algo con él (como se hace con los correos electrónicos, por ejemplo).

¿Marcar como leído en WhatsApp genera el doble check azul en el remitente?

Por otra parte, si se fuerza la lectura de una conversación (sin haberla leído realmente) marcando como leído el chat siguiendo los pasos descritos en el punto correspondiente, al remitente sí que le llega inmediatamente una confirmación de que ha sido leído con el famoso doble check azul (y en caso de haber varios mensajes pendientes de leer en esa conversación, confirma todos).

En definitiva, la nueva opción de marcar como leído o no leído los chats de WhatsApp solo tienen una función de control propio y no modifican las opciones de privacidad que ofrece este popular sistema de mensajería.

