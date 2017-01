Cheerson CX-20 Auto-Pathfinder: Cómo empezar a volar un dron

Los drones como el Cheerson CX-20 Auto-Pathfinder están cada vez más de moda, no hay más que ver las noticias. Desde hace bastante tiempo tenía muchas ganas de experimentar con uno en primera persona y gracias a Gearbest que me enviaron uno para que lo probara, por fin, he tenido esa oportunidad.

El modelo que tuve en mis manos fue un Cheerson CX-20 Auto-Pathfinder con GPS, ya que quería también poder ponerle mi cámara GoPro (no incluida) para grabar desde el aire y éste lo permite.

En este post detallo mis experiencias, recomendaciones y consejos, sensaciones y descubrimientos (junto a los vídeos, claro) en el apasionante y cada vez más actual mundo de los drones.

Antes de nada debo aclarar, que mi experiencia con drones era “virtual” y en el mundo real no son tan fáciles de controlar como parece en las series o películas (como nada en la vida): hace falta práctica y paciencia (como en todo) hasta que se hace uno con los mandos, y dependiendo de la pericia de cada uno puede llevar más o menos tiempo.

También es más que recomendable leer a fondo instrucciones y manual de usuario del Cheerson CX-20 Auto-Pathfinder (que en este modelo no son en absoluto extensas) y contar con el apoyo y ayuda de personas con experiencia. En este caso debo dar las gracias a Luis García y a todo el Club de Aeromodelismo Furaventos de Porriño por su amabilidad, tiempo, paciencia, entusiasmo,… en fin, por una jornada inolvidable por todo lo alto (literalmente ;).

Aspectos legales de uso de los drones en España

Desde el punto de vista jurídico (por si alguien no lo sabía como yo), empiezo aclarando que dependiendo del peso del dron, hay una serie de requisitos legales que se deben cumplir, si bien también otros generales. En mi caso al pesar el cuadricópero menos de 2 Kg. (apenas 1 Kg.) los Usos y límites de los drones en España (aunque están en fase de cambio):

Pueden ser operados por menores de 18 años

Pueden exceder del alcance visual del piloto siempre que dispongan de equipamiento de control de posición de la aeronave

No deben superar la altura máxima de 120 m

Deben operar en todo caso a una distancia mínima de entre 8 y 15 kms de los aeropuertos

Debe comunicarse a AESA la operación con al menos 5 días de antelación junto con la declaración responsable del cumplimiento de los requisitos legales y la suscripción del seguro de responsabilidad civil (que muchas empresas aseguradoras aún no ofrecen (y las que lo hacen, no parecen tener mucho interés por la respuesta que me dan)

Cuadricóptero Cheerson CX-20 Auto-Pathfinder de 6 ejes con GPS y piloto automático

Este modelo de dron está hecho enteramente de plástico y es bastante ligero (menos de 1 Kg.). Tiene dos patas bastante largas que permiten colgar en su cuerpo central una GoPro o equivalente.

Unboxing del Cheerson CX-20

En este vídeo se pueden ver los contenidos de las cajas del dron Cheerson CX-20 durante el unboxing inicial.



Tiene GPS incorporado, lo que permite que si por alguna razón pierde la conexión con el mando de control, el dron volverá por sí solo al punto de despegue.

Tiene varios modos de vuelo, uno de ellos, además del manual y de vuelta a casa, permite mantener la altura y posición pulsando solamente una palanca. Si se activa, pase lo que pase, el dron intentará mantenerse en el aire.

Montarlo fue muy fácil con un destornillador y una llave incluida. Trae de serie todo lo necesario: emisora a 2.4 GHz de 7 canales (pero sin pilas AAA), hélices (también se le pueden poner protectores, pero no están incluidos de serie), soporte de la cámara, GPS, batería LiPo de 2700 mAh 3S y su cargador.

El vídeo (muy corto) del montaje del Cheerson CX-20 es:

La autonomía es bastante buena, sobre 8-10 minutos de vuelo sin llegar a apurar mucho (en teoría el fabricante indica hasta 15 minutos). Cuando se esté quedando sin batería avisa (aunque no lo he probado personalmente) y en este caso intentará aterrizar automáticamente para evitar problemas.

La batería tarda en cargarse completamente un algo más de una hora y media con el cargador incluido (por cierto, es importante en este tipo de baterías que nunca baje de unos ciertos valores de tensión si no queremos que se dañe y tener un cargador bueno -el incluido es un poco básico- y un medidor de carga), por lo que si se quiere llevar a algún sitio para volar, conviene tener más de una o nos quedaremos en tierra enseguida.

Para armar el dron, se enchufa la batería, y luego se conecta el emisor (a diferencia de otros aparatos que se hace al revés) y se pone el stick izquierdo en la esquina inferior derecha. Una luz parpadeante roja pasará a fija. Ya está listo para volar. La musiquita que hace es curiosa.

La luz verde indica si el GPS está sincronizado o no. La primera vez que se prueba en un sitio exterior conviene esperar a que deje de parpadear para que la función de “vuelta a casa” opere correctamente.

Conviene también calibrar la brújula y el giroscopio al menos la primera vez dando unas vueltas al aparato como indican las Instrucciones y manual de usuario del Cheerson CX-20 Auto-Pathfinder. Tranquilos y que nadie se asuste, todas estas operaciones son muy sencillas y aquí hay una pequeña chuleta casera del Cheerson-CX-20 en español (obra de Luis).

En la parte inferior del aparato está situado un puerto USB mediante el que se le puede actualizar el firmware del equipo si se desea, conectar equipos de telemetría o incluso (no lo he probado) configurar vuelos con Mission Planner (Ardupilot). De esta manera, se podría programar una ruta pasando por ciertos puntos (waypoints).

Volar con el Cheerson CX-20 Auto-Pathfinder con GPS

Una vez armado y todo listo, se configura en modo de vuelo manual (interruptores a 0) y con el stick izquierdo y derecho del mando se controla la altitud, potencia y dirección.

El dron tiene en el fuselaje luces LED verdes para indicar que es la parte delantera y rojas para la parte trasera, lo que permite a orientación visual incluso con poca claridad.

Para que mantenga la posición, una vez ha despegado, se debe poner el interruptor derecho en la posición 1.

Vídeo del Cheerson CX-20 despegando, volando y aterrizando



Cheerson CX-20 despegando, volando y aterrizando

Como se puede ver en los vídeos, el dron se mueve con ligereza pero es fácil de dominar. Uno de los mayores miedos a la hora de usarlo es, obviamente, que se caiga y se rompa. Una buena recomendación es que si vemos que baja demasiado, le demos “gas” para que suba. Al principio cuesta aterrizar pero uno poco a poco se va haciendo con los mandos.

La velocidad máxima horizontal es de 10 metros por segundo y la vertical, de 6.

Es recomendable comprar también hélices de repuesto según los especialistas (en mi caso aunque en algún aterrizaje forzoso contra la tierra se rascaron un poco, no se han llegado a romper). Los protectores creo de hélices que tampoco sobran para evitar daños.

Como las “patas” del dron son un poco largas para albergar una GoPro o equivalentes, si no se pone nada, el centro de gravedad está un poco alto y cuesta un poco más aterrizar bien.

En los siguientes vídeos se puede ver cómo vuela el Cheerson CX-20 con una GoPro de manera bastante estable.

Vídeo del Cheerson CX-20 con una GoPro

Vídeo 2 del Cheerson CX-20 con una GoPro

Como se puede observar, las grabaciones tienen lugar en una pista de aeromodelismo con más aviones y drones a su alrededor. No hubo en ningún momento interferencias entre ellos pero, eso sí, no es conveniente usar la Wifi de la GoPro, ya que puede afectar a la recepción. Ojo.

El fuselaje de plástico no es el más robusto del mundo (en las fotos la antena del GPS está un poco ladeada por un pequeño golpe, pero funciona perfectamente). Durante las pruebas pude ver otros cuadricópteros mucho más compactos, metálicos y resistentes, pero son otro tipo de productos.

El Cheerson CX-20 Auto-Pathfinder es más un equivalente de un DJI Phantom (por la cuarta parte del precio de éste) y puede llevar una GoPro colgada. Está en la gama de drones entre los que son de “juguete” (con autonomías de 2-3 minutos) y los profesionales de 1.000 € o más.

Conclusiones

Personalmente, me ha gustado mucho la experiencia y el aparato. Como decía al principio, cuesta hacerse con los mandos y, directamente, se tiene miedo de que se caiga y rompa, pero con un poco de práctica en entornos controlados (incluso en simuladores), asesoramiento externo de especialistas como el que pude tener yo, poco a poco se gana soltura y la verdad es que el modo de vuelo de altura sostenida es muy bueno.

Es un modelo que funciona bien, no es especialmente robusto al ser de plástico, el cargador que viene es mejorable pero la autonomía es buena, las prestaciones también y es relativamente estable y no es solo mi opinión, sino también la de los especialistas que estuvieron conmigo en las pruebas.

Ahora toca seguir practicando…

Gracias a Gearbest por el aparato para probarlo y a Luis García, Marcial y al Club de Aeromodelismo Furaventos por el soporte, consejos y opinión especializada, así como a Marta y por supuesto Jaime, Yasmin y Renate por toda la inestimable ayuda y apoyo en las pruebas.

Todos los vídeos del dron en una lista de reproducción de YouTube…

