Buscar a mis amigos: útil para viajes con amigos o saber dónde está la familia gratis #iPhone

La aplicación gratuita de Apple “Buscar a mis amigos” (Find my friends) lleva en servicio desde el año 2011 y aparentemente no tiene mucho éxito (personalmente no sé de nadie que la use, la verdad).

Su función, como se puede deducir fácilmente del nombre, es saber dónde están físicamente tus amigos, geolocalizados en tiempo real a través de su iPhone, iPod o iPad.

El otro día la probé a fondo y descubrí alguna característica nueva que le da valor y que me parece, para ciertos casos, muy útil, por ejemplo, programar un aviso que salte cuando un amigo llega (o se va) de un sitio, o que automáticamente avise a otros cuando yo llego o salgo de algún lugar.

La información de ubicación compartida puede además delimitarse en el tiempo por adelantado (por ejemplo, hasta el próximo domingo a las 10 de la noche). Ideal para un viaje en grupo, por ejemplo, para que nadie se pierda.

Es cierto que es una aplicación que desde el primer momento que se activa amenaza nuestra privacidad ya que los sistemas de Apple podrán saber dónde estamos (porque así lo autorizamos y es necesario para su correcto funcionamiento) pero en determinadas ocasiones y con ciertas restricciones, puede aportar información práctica.

La aplicación “Buscar a mis amigos” se puede descargar desde la Apple App Store y es para iPhone, iPad y iPod touch. Al abrirla por primera vez, solicita permiso para utilizar la ubicación actual y a continuación el usuario y contraseña de la cuenta de Apple (Apple ID).

Si tenemos el terminal protegido con un código, la contraseña se almacena. En caso contrario, es necesario volver a introducirla cada vez que abramos la app “Buscar a mis amigos”.

En la aplicación aparece un listado de todos los amigos que tenemos asociados a “Buscar a mis amigos”. Figuran también aquellos que hemos invitado aunque no hayan aceptado. Añadir a uno nuevo es tan fácil como darle a “Añadir”, donde pregunta si deseamos añadir amigos o bien compartir de manera temporal.

La diferencia fundamental es que si compartimos de manera temporal, el sistema pregunta hasta cuándo (fecha y hora) todas aquellas personas a las que invitemos por correo electrónico podrán conocer nuestra ubicación. Si añadimos amigos, estos serán “para siempre” (salvo que, por supuesto, se den ellos de baja –o los demos nosotros-). Es posible añadir y eliminar contactos (“amigos”) dándole al botón “Editar”.

En la parte inferior de la pantalla aparece la opción “Yo”, desde la que se pueden cambiar los ajustes individuales y permisos de la cuenta:

Es posible ocultar mi ubicación.

En caso de tener varios dispositivos asociados a la misma cuenta de Apple (un iPhone, un iPad y un iPod touch, por ejemplo), desde esta pantalla se puede elegir cuál de todos ellos será desde el que se comparta la ubicación (es una manera de hacer “trampa”, ya que si fijamos un dispositivo que siempre está en casa, por ejemplo el iPod, apareceremos siempre en ese sitio).

También se puede especificar la dirección de correo electrónico desde la que se enviarán las invitaciones a usar este servicio y si aceptamos las de otros o no.

Si invitamos a una persona, ésta recibirá un correo similar al siguiente:

En caso de que acepte, tanto si es un para compartir la ubicación temporalmente o de manera permanente, aparecerá en el listado de amigos y siempre que abramos la app, nos dirá dónde está (siempre y cuando esté ubicado). Incluso podremos ir viendo cómo se mueve por el mapa si se está desplazando.

Si se accede a la ficha del amigo, veremos que en el apartado “Contactar” está integrado con los contactos del dispositivo y desde ahí podremos enviarle un mensaje (vía SMS o iMessage si también lo tiene), llamar por teléfono, mandar un correo, etc.

A través de la opción “Más…” aparece un mapa (que se puede visualizar en modo estándar, híbrido o con una vista de satélite) con la dirección aproximada donde se encuentra la persona. Si es un sitio donde suele estar, por ejemplo su casa, lugar de trabajo, etc. Se puede añadir a la ficha del contacto sin más que darle a “Elegir etiqueta”, seleccionando luego la deseada (Casa, trabajo, escuela, gimnasio, ninguna, o bien añadir una personalizada).

Por supuesto, se integra con los mapas de Apple y permite crear una ruta para ir desde donde estamos a donde está la persona.

Lo más interesante de “buscar a mis amigos”: las notificaciones

Me han llamado mucho la atención la opción de generar notificaciones automáticas a alguno de nuestros amigos. Podemos programar muy fácilmente desde nuestro dispositivo que cuando alguno de nuestros amigos llegue o se vaya de un cierto sitio (por ejemplo desde su casa, trabajo, o de una dirección cualquiera que elijamos, etc.) nos mande un aviso a través de una notificación.

De esta manera sabremos cuándo deja su domicilio o llega al trabajo. Es posible incluso introducir cualquier dirección e indicar que cuando esté a 300 metros de ese sitio (o la distancia que le indiquemos abriendo más o menos el círculo), que me avise. Impresionante (adecuando para saber cuándo alguien viene a recogernos, por ejemplo). Sí, es cierto, da un poco de miedo. Para poder hacer esto es necesario tener las notificaciones de “Busca a mis amigos” activadas.

También podemos, usando la opción de notificaciones, que nuestro iPhone, iPad o iPod avise a nuestro amigo que salimos de un sitio o llegamos a otro. Es una manera automática muy cómoda de informar de dónde estamos. Nunca más un “estaba conduciendo y no te pude decir que estaba llegando por ejemplo. El iPhone lo hará por nosotros sin intervención. Si no se envían los avisos, hay que activar las actualizaciones de aplicaciones en segundo plano de la App (en ajustes > general > actualización en segundo plano > Sí (al menos de “Buscar a mis amigos”).

Se basa en el mismo sistema que permite crear recordatorios que se activan por ubicación y no por fecha como describía en este artículo Cómo hacer que el iPhone muestre un recordatorio al llegar (o irse) de un sitio.

¿Para quién puede ser útil?

Visto lo visto, está claro que no vamos a empezar a mandar invitaciones a todo el mundo, ya que podrían, salvo que desconectemos la opción, saber dónde estamos. Se debe autorizar de manera permanente a personas de total confianza (familiares, pareja y amigos). Incluso con amigos se puede hacer de manera temporal para un evento, viaje en grupo, encuentro, celebración, etc.

Pensando en el caso de familias con niños con iPhone, puede ser también muy interesante para saber en todo momento dónde están (también para parejas celosas, pero eso es otra historia).

Más información en la web de Apple: “Buscar a mis amigos” (Find my Friends).

App “Buscar a mis amigos” en la App Store de Apple (gratuita). Requiere iOS 7.0 o posterior aunque si se tiene descargada, ofrece descargar una versión anterior.

Existen soluciones similares para otros dispositivos, pero en este caso todos deben tener un aparato de Apple compatible.

¿Encuentras algún caso en el que resultaría útil un servicio así?

