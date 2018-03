¿Qué significan estos emoticonos y abreviaturas en Internet?

Abreviatura Significado

AFAIK Por lo que yo sé (As Far As I Know)

AFK Lejos del teclado (Away From Keyboard)

AKA También conocido como (Also Known As)

ASAP Tan pronto como sea posible (As Soon As Possible)

BAK De vuelta al teclado (Back At Keyboard)

BB Blackberry (Blackberry)

BF Novio (Boyfriend)

BRB Ahora vuelvo (Be right back)

BTW Por cierto (By the way)

CYA Nos vemos (See you)

EM Correo electrónico (Email)

F2F Cara a cara (Face To Face)

FB Facebook (Facebook)

FYA Para tu entretenimiento (For Your Amusement)

FYI/FYIO Para tu información (For your Information)

G+ Google+ (Google+)

GF Novia (Girlfriend)

GMTA Las sabios piensan de manera similar ( Great Minds Think Alike)

HHOK (Riendo) solo tomándote el pelo (Ha Ha Only Kidding)

HTH Espero que ayude (Hope This Helps)

IC Ya veo (I see)

IMHO En mi honesta opinión (In My Humble Opinion o In My Honest Opinion)

IMO En mi opinión (In My Opinion)

Li/In LinkedIn (LinkedIn)

LIL Pequeño/poco (Little)

LOL Riendo a carcajadas (Laughing Out Loud)

NP Sin problema (No Problem)

NSFW No apto para ver en el trabajo (Not Safe for Work)

NVM No te preocupes (Never mind)

OMG Oh, Dios mío (Oh My God)

OTOH Por otra parte (On The Other Hand)

ROFL Riéndose mientras rueda por el suelo (Rolling On Floor Laughing)

STFU Cierra la boca (agresivo) (Shut The F* Up)

TAFN Esto es todo por ahora (That’s All For Now)

TGIF Gracias a dios que es viernes (Thanks god it’s Friday)

THX Gracias (Thank you)

TIA Gracias por adelantado (Thanks In Advance )

TW Twitter (Twitter)

TY Gracias (Thank you)

WTF Qué narices (*) (What the f…)

XOXO Besos y abrazos (Hugs and kisses)

YOLO Solo se vive una vez (You only live once)