Probando Weibo, una red social china #RedesSociales

Como usuario habitual de varias redes sociales “clásicas” desde hace años (Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn, Google+, etc.) tenía curiosidad por conocer otras nuevas. Por esta misma razón, hace más de 9 meses (en febrero de este año) decidí abrir una cuenta en Weibo, el “Twitter Chino” como lo suelen denominar para ver cómo es y compararlo un poco con lo que conozco.

La principal dificultad para mí es, obviamente, el idioma. Todo está en chino –simplificado o tradicional, aunque yo no los distingo- (no hay ni siquiera versión en inglés) y como su escritura no tiene nada que ver con la nuestra no es posible intentar “deducir” lo que pone, por lo que el proceso de alta fue una combinación de lógica, puntería, Google Translate y un poco de suerte.

Weibo (en chino, según me han comentado, significa “microblog”) es una red social de la empresa Sina y aunque se habla de él como si fuera un Twitter, también tiene características de Facebook como personalmente pude comprobar. Fue lanzada en agosto del año 2009, tres años después que Twitter y hoy en día tiene casi 400 millones de usuarios. En muchos aspectos supera a la red del pájaro azul.

En un próximo post comentaré más profundamente cómo funciona comparándolo con Twitter y Facebook (redes vetadas en China, por cierto), pero una de las cuestiones que más interesantes me resultaron fue el “cambio de chip”. Acostumbrado a poner libremente lo que deseo en redes sociales, Weibo hay ciertas limitaciones a la hora de publicar contenidos (no pueden usarse direcciones recortadas con t.co o goo.gl), ciertas palabras están censuradas y en marzo, por ejemplo, bloquearon durante tres días la posibilidad de comentar. Los usuarios no utilizan Google o YouTube sino Baidu y Youku. Es otra manera de interactuar en Internet estimulante pues incentiva a pensar las actuaciones de otra manera, a adaptarse al nuevo entorno, a internacionalizarse. Por ejemplo, publiqué la siguiente imagen de un AT-AT de Star Wars (La guerra de las galaxias) que hace tiempo me mandaron por correo electrónico y me parece muy graciosa:

Una persona me preguntó qué era eso (no conocía las películas). Mi respuesta fue una pequeña explicación y un enlace al buscador más usado en China (Baidu) con (supongo y espero, porque estaba todo en chino) información sobre la famosa saga de George Lucas. A la persona le encantó mi respuesta y la agradeció enormemente.

En el momento de escribir este artículo llevo publicados 127 weibos (= tuits), sigo a 55 personas y me siguen 51. Suelo “tuitear” en español, inglés y alemán dependiendo de los usuarios con la esperanza de empezar pronto a aprender chino.

Weibo, además de vía web, tiene aplicación oficial para Android, Blackberry, iOS (iPad y iPhone), Symbian, Windows Mobile y Windows Phone.

Los usuarios de Weibo son en general, como en cualquier red social, muy amables y participan e intentan ayudar en lo que pueden. También debo decir que más de uno se sorprendió de mi presencia pues no es muy habitual que los europeos tengamos cuenta ahí. Mi nombre de usuario es @christiandve y, a diferencia de en Twitter, mis publicaciones no son visibles si no se tiene cuenta en Weibo.

En el próximo artículo describiré la operativa en esta red social.

