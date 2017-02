Mi Reclamación a Iberia de más de 3 años por vuelo cancelado

Esta historia es 100 % real y me pasó a mí. Incluyo distintos documentos para demostrar cada afirmación.

En agosto de 2007 me disponía a pasar unos días de veraneo en Zaragoza. Para ir compré un vuelo de Iberia Vigo-Madrid y Madrid-Zaragoza.

El 9 de agosto llegué con tiempo al aeropuerto, volé a Madrid y me dispuse a esperar al enlace a Zaragoza. Poco antes de la hora de embarque cambiaron los paneles para indicar que acudiésemos a atención al cliente. Así lo hice y fue donde me informaron que el vuelo había sido cancelado y que estaban estudiando alternativas para llevarnos a nuestro destino. Lo primero era recuperar mi maleta facturada. Grande fue mi sorpresa cuando el empleado de Iberia me dijo que estaba en una de las cintas transportadoras de equipaje desde hacía un rato (15-20 minutos). Obviamente corrí a buscarla y ahí estaba dando vueltas. Tuve suerte de que no se la llevase nadie.

Tras este susto inicial los 10-12 pasajeros quedamos a la espera de indicaciones. Nos dijeron que estaban estudiando incluso mandarnos en el vuelo del día siguiente pero no había plazas así que nos iban a llevar… ¡en autobús! De haber querido ir en autobús habría elegido yo ese medio de transporte, mucho más barato pero incómodo. Aún íbamos a tardar en salir un rato y nos dijeron que no nos iban a dar cena ni nada. Presenté inmediatamente una reclamación en Iberia por la cancelación del vuelo invocando mis derechos como pasajero:

El reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo establece normas sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos. Fija “el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo ofrecerá asistencia a los pasajeros afectados” […] “a) comida y refrescos suficientes, en función del tiempo que sea necesario esperar;”2. Además, se ofrecerán a los pasajeros gratuitamente dos llamadas telefónicas, télex o mensajes de fax, o correos electrónicos”.

Por otra parte, en este reglamento se establece que “los pasajeros afectados tendrán derecho a una compensación por parte del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo conforme al artículo 7.” Se impone una compensación de 250,00€ para vuelos de menos de 1.500 km. si no son causas de fuerza mayor (en septiembre del año 2000 me cancelaron un vuelo Hannover-Madrid pero yo desconocía por aquel entonces que tenía estos derechos).

El 8 de septiembre de 2007 recibí un mail de Iberia que justificaba así la cancelación:

A consecuencia de la congestión del espacio aéreo existente en la zona, se produjo un importante desplazamiento de la actividad programada, que provocó demoras, cancelaciones y desvíos de nuestras rutas hacia otros aeropuertos. Cuando esto sucede y según las alternativas disponibles, le facilitamos el modo más rápido para llegar a su destino.

Por causas ajenas a nuestra voluntad, como ha ocurrido en esta ocasión, nos vimos obligados a ofrecerles un medio de transporte alternativo para poderles trasladar a su destino final. A fin de analizar si existe alguna diferencia entre lo que usted abonó por el trayecto aéreo y la correspondiente al transporte por superficie, le rogamos que se ponga en contacto con la oficina emisora del billete original, quien estudiará si procede alguna devolución y su cuantía.

El billete lo compré en su web y en el 902 no sabían o podían hacer nada (ahí solo venden, no abonan). Me remitían al 807 de 30 céntimos por minuto “por si acaso”. Ni loco.

Les respondí el mismo día a través de la web de Iberia, sección reclamaciones diciendo que no me parecía una causa de fuerza mayor lo que me indicaban y que seguía solicitando la indemnización de 250€, la cena y las llamadas, así como el servicio de taxi que tuve que utilizar en Zaragoza por llegar pasadas las 3 de la mañana en lugar de las 22:55.

Por cierto que para llegar a la página para presentar la queja no había un camino directo (no sé hoy en 2012). Era preciso buscar con mucha atención y tener mucho empeño en querer encontrarla. Se nota que estaba hecha con un poco de mala idea ya que solo pensar en entrar desanima.

El 28 de enero de 2008 (casi cinco meses después durante los cuales les envié más cinco reclamaciones sin respuesta) me contestaron (esta vez la causa alegada era diferente ¿cómo puede ser eso posible?):

A causa de una avería inesperada, que podía afectar a la seguridad del avión que realizaba el trayecto y ante la imposibilidad de su reparación inmediata, nuestra Dirección de Operaciones optó por la cancelación de su vuelo. Cuando esto sucede y según las alternativas disponibles, le facilitamos el modo más rápido para llegar a su destino. Hemos comprobado que la cancelación se debió a circunstancias extraordinarias que no pudieron evitarse, a pesar de que tomamos todas las medidas razonables, por lo que no procede indemnización en esta ocasión.

Sin embargo, le rogamos que nos envíe una valoración razonable de los gastos en los que haya podido incurrir hasta la llegada a su destino, junto con las facturas de los mencionados gastos y los originales de sus billetes o tarjetas de embarque, DNI o Pasaporte y dirección.

De nuevo me dicen que no pero me dan una pseudosolución imposible ¿cómo les hago llegar los documentos de gastos (eso les pregunto)? Su mail llega sin posibilidad de darle a responder y desde el apartado de quejas de la web no se pueden adjuntar ficheros. Les digo (el 2.2.2008) también en la reclamación de respuesta que si su aparato está averiado ¿no es algo totalmente culpa suya? Mía desde luego no. Es indignante.

En dos ocasiones fui al aeropuerto con la documentación del caso y aproveché para preguntar en el mostrador de Iberia si podían hacer algo: dijeron que no, que eso lo llevaba la central, que ahí solo vendían billetes y daban información. Impotencia total.

En posteriores respuestas a mis reclamaciones Iberia ya desvariaba (no pongo todas para no alargar demasiado):

El 31 de enero de 2008, llega otra contestación en la que me indican que “debido a la cancelación de su vuelo y ya que usted finalmente optó por no realizar el viaje, le rogamos que se ponga en contacto con cualquier oficina de ventas de Iberia dónde procederemos a gestionarle el reembolso que corresponda. Y le rogamos nuevamente que nos envíe una valoración de sus gastos, junto con las correspondientes facturas y número de documentación personal.”

El 7 de febrero de 2008 recibí un correo electrónico en el que indican que se trata de una avería pero hacen referencia a un vuelo con un número diferente (IB 3108). Un desastre.

El 15 de febrero me dijeron (copio y pego dejando las faltas de ortografía) por mail:

Hemos leido su ultimo comunicado y lamentamos mucho los inconvenientes ocasionados, pero las políticas de la compañía se rigen de acuerdo con la ley. Por otro lado, si desea enviarnos algun otro escrito, lo puede hacer mediante carta a la siguiente dirección:

CAC Iberia Pasajes

Apartado de correos 36315

28080 Madrid

España

Así lo hice también por carta. Nada. También me mandaron una carta ese mismo día.

Estando más que harto, y sintiéndome totalmente indefenso y con la sensación de hablar con una pared sorda, recopilé con maña toda la información, mails y cartas en un escrito para presentarlo ante la Oficina de la O.M.I.C. (Consumidores) en Vigo. Fecha de registro: 11 de abril de 2008.

Periódicamente llamaba para preguntar por mi caso a esta oficina y siempre me decían que seguían sin noticias. Así transcurrió el resto del año 2008 y 2009. Cada tres o cuatro meses llamaba para preguntar, hablando con diferentes personas muy amables que me confirmaban que carecían de respuesta pero que la reclamación figuraba en curso y que tenían que contestar algo…

¡Sorpresa! A principios septiembre del año 2010 recibí una carta del Ministerio de Fomento, Agencia Estatal de Seguridad Aérea fechada el 23 de agosto de ese mismo año.

Me informan de hechos interesantes:

El 25 de marzo de 2009 (casi un año después de presentarla yo en Consumidores) solicitaron a Iberia un informe de los hechos expuestos en mi reclamación.

Recibieron (no dicen cuándo) la respuesta de Iberia que alegaba que la cancelación del vuelo IB 8582 se debió al retraso acumulado en escalas anteriores del avión (esta excusa no me la habían dado aún a mí). El transportista aéreo no está obligado a pagar la compensación si se trata de causas extraordinarias pero según dictamina la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en este caso no ha sido debidamente probado por parte Iberia y por tanto tengo derecho a:

La devolución del importe del trayecto no realizado o a un transporte alternativo (el autobús en mi caso).

(el autobús en mi caso). Comida y refrescos suficientes en función del tiempo que sea necesario esperar hasta viajar con el medio alternativo (incluso hotel y transporte cuando el vuelo sea al día siguiente) así como dos llamadas gratuitas, télex o mensajes de fax o correos electrónicos (en mi caso me indican que mande las facturas a Iberia (pero no sé a dónde).

en función del tiempo que sea necesario esperar (incluso hotel y transporte cuando el vuelo sea al día siguiente) así como dos llamadas gratuitas, télex o mensajes de fax o correos electrónicos (en mi caso me indican que mande las facturas a Iberia (pero no sé a dónde). Compensación por cancelaciónpara un vuelo de menos de 1.500 kilómetros: 250€.

Unos días más tarde me llegó una carta de Citibank con un cheque en nombre de Iberia por importe de 250€. No me dieron tiempo a enviar facturas ni nada a Iberia. Me pareció bastante mal que no viniese una carta de Iberia dando alguna explicación o disculpa por su pésima atención al cliente. No esperaba una alfombra roja pero creo que después de tomarle el pelo a un cliente durante más de 3 añosme merecía unas palabras.

Leí en su momento de otras personas que llegaron a juicio ganando no solo la compensación sino también daños y perjuicios. En mi caso creo que los tribunales están para otros temas más serios.

Mi teoría es que éramos muy pocos (10-12 para un avión de 50-60 plazas) por lo que le compensaba cancelarlo y mandarnos en autobús aunque algún loco reclamase.

Durante el trayecto en autobús tuve tiempo para comentar con los demás la opción de la reclamación y si bien todos se apuntaban a que les diesen 250€ pocos (por no decir ninguno) estaban dispuestos a hacer algo para conseguirlo que no fuese solo rellenar un papel, aunque debo reconocer que hay que tener mucha perseverancia para seguir reclamando en esos formularios casi ocultos, contestando a barbaridades, perdiendo mucho tiempo y estando pendiente día tras día.

Estas situaciones y bajo el supuesto de que sea cierta mi sospecha (nunca lo sabré) están incentivadas en gran parte porque no reclamamos nuestros derechos (por desconocimiento o pereza) y eso al final hace que las empresas hagan lo mejor para sus intereses.

El fin último de este artículo, además de narrar la penosa actuación de Iberia conmigo con respuestas inconexas que casi parecen al azar (según el resultado de un dado), es sobre todo saber que estos derechos existen de verdad y se pueden conseguir. Es cuestión de perseverancia y de reclamar lo que nos corresponde como usuarios. Creo que todos deberíamos exigir lo que nos corresponde no solo por nosotros sino por el bien común.

Quiero creer que hoy en día con las redes sociales esto sería más ágil… ¿o no?

¿A algún lector le ha pasado algo similar? Una puesta en común de situaciones seguro que ayuda a los que les ha pasado y no saben cómo proceder.

